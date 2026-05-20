«Сделали это!» Реакция английских СМИ на чемпионство «Арсенала»

Мир пытается осознать, что «Арсенал» стал чемпионом. Ничья «Сити» в 37-м туре с «Борнмутом» досрочно принесла титул лондонцам. Команда Гвардиолы отстала на четыре очка за тур до конца сезона. Игроки «Арсенала» начали праздновать долгожданный трофей сразу же после финального свистка в Борнмуте. Само собой, спели, конечно, и We are the champions.

В Лондоне болельщики тоже отмечали всю ночь. Фанаты стихийно собрались у стадиона «Эмирейтс» и запускали салюты. А ещё подготовили несколько баннеров. В том числе заменили одно слово в выражении «паника на улицах Лондона» и получилась «вечеринка на улицах Лондона».

Мало кто ожидал, что развязка наступит уже в ночь со вторника на среду. Похоже, это стало сюрпризом и для английских СМИ. Далеко не все местные газеты успели поместить материал на первую полосу. На обложке английского The Times самой большой материал – о футболе. Правда, там речь о скандале с «Саутгемптоном», а про чемпионство «Арсенала» лишь одна строчка в углу.

Хотя The Times Sport разместило фотографии с празднующими игроками «Арсенала» на первой странице и сделало более подробный материал внутри. Правда, заголовок, видимо, делался в спешке и получился не самым изобретательным: «Арсенал» стал чемпионом».

За креативные заголовки традиционно отвечали таблоиды The Sun и Mirror. Они использовали одну и ту же конструкцию на первой полосе: gunn and done it! («канониры» и сделали это!») Здесь первое слово – сокращение от слова gunners – так называют фанатов «Арсенала». А в целом это переделанное устойчивое выражение gone and done it – так говорят, когда кто-то наконец совершает монументальное действие.

Устоявшееся популярное выражение использовал и Daily Express Sport. Издание на первой странице крупным шрифтом написало top gun. Так принято называть лучших специалистов в своём деле. Часто – в военном. В том числе в отношении пилотов истребителей – отсюда и название фильмов с Томом Крузом. Английское издание выбрало этот вариант явно из-за того же слова gun как сокращения от gunners.

Ну а, пожалуй, самая красивая картинка осталась за The Guardian Sport. Издание на первую полосу поместило Артету и 10 футболистов «Арсенала», которые празднуют. Фотография сделана в красно-белых тонах. Сверху написано: «Арсенал» отмечает первый титул АПЛ за 22 года, поскольку «Сити» встал».

Получилось красиво. Впрочем, нельзя сказать, что английские СМИ удивили. За 22 года можно было подготовиться и получше.