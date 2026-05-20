Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Арсенал стал чемпионом Англии, АПЛ, реакция на победу в СМИ, Манчестер Сити, 20 мая 2026

«Сделали это!» Реакция английских СМИ на чемпионство «Арсенала»
Григорий Телингатер
Реакция английских СМИ на чемпионство «Арсенала»
Комментарии
Не обошлось без практически идентичных заголовков у двух газет.

Мир пытается осознать, что «Арсенал» стал чемпионом. Ничья «Сити» в 37-м туре с «Борнмутом» досрочно принесла титул лондонцам. Команда Гвардиолы отстала на четыре очка за тур до конца сезона. Игроки «Арсенала» начали праздновать долгожданный трофей сразу же после финального свистка в Борнмуте. Само собой, спели, конечно, и We are the champions.

В Лондоне болельщики тоже отмечали всю ночь. Фанаты стихийно собрались у стадиона «Эмирейтс» и запускали салюты. А ещё подготовили несколько баннеров. В том числе заменили одно слово в выражении «паника на улицах Лондона» и получилась «вечеринка на улицах Лондона».

Празднование фанатов «Арсенала»

Празднование фанатов «Арсенала»

Фото: Julian Finney/Getty Images

Баннер фанатов «Арсенала»

Баннер фанатов «Арсенала»

Фото: Julian Finney/Getty Images

Мало кто ожидал, что развязка наступит уже в ночь со вторника на среду. Похоже, это стало сюрпризом и для английских СМИ. Далеко не все местные газеты успели поместить материал на первую полосу. На обложке английского The Times самой большой материал – о футболе. Правда, там речь о скандале с «Саутгемптоном», а про чемпионство «Арсенала» лишь одна строчка в углу.

Фото: The Times

Хотя The Times Sport разместило фотографии с празднующими игроками «Арсенала» на первой странице и сделало более подробный материал внутри. Правда, заголовок, видимо, делался в спешке и получился не самым изобретательным: «Арсенал» стал чемпионом».

Фото: The Times Sport

За креативные заголовки традиционно отвечали таблоиды The Sun и Mirror. Они использовали одну и ту же конструкцию на первой полосе: gunn and done it! («канониры» и сделали это!») Здесь первое слово – сокращение от слова gunners – так называют фанатов «Арсенала». А в целом это переделанное устойчивое выражение gone and done it – так говорят, когда кто-то наконец совершает монументальное действие.

Фото: The Sun

Фото: Mirror Sport

Устоявшееся популярное выражение использовал и Daily Express Sport. Издание на первой странице крупным шрифтом написало top gun. Так принято называть лучших специалистов в своём деле. Часто – в военном. В том числе в отношении пилотов истребителей – отсюда и название фильмов с Томом Крузом. Английское издание выбрало этот вариант явно из-за того же слова gun как сокращения от gunners.

Фото: Daily Express Sport

Ну а, пожалуй, самая красивая картинка осталась за The Guardian Sport. Издание на первую полосу поместило Артету и 10 футболистов «Арсенала», которые празднуют. Фотография сделана в красно-белых тонах. Сверху написано: «Арсенал» отмечает первый титул АПЛ за 22 года, поскольку «Сити» встал».

Фото: The Guardian Sport

Получилось красиво. Впрочем, нельзя сказать, что английские СМИ удивили. За 22 года можно было подготовиться и получше.

Пытаемся осознать масштаб этого титула:
Три слова, которые сделали это чемпионство «Арсенала»
Три слова, которые сделали это чемпионство «Арсенала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android