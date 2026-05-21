У «чемпионата Москвы» в РПЛ один победитель два года подряд. И как же хорош Батраков!

По традиции подводим итоги «чемпионата внутри чемпионата». Определяем лучшую команду Москвы по результатам встреч столичных клубов между собой. Угадаете, кто чемпион в этом сезоне – «Динамо», «Локомотив», «Спартак» или ЦСКА?

В прошедшем чемпионате мини-турнир состоял из 12 матчей. К слову, в следующем сезоне их будет больше, так как в МИР РПЛ из Лиги PARI поднимается «Родина». Дадим вам небольшую подсказку: чемпионом Москвы стала та же команда, что и год назад. Один из тренеров теперь – настоящий король дерби!

Прежде чем рассказать об итогах «чемпионата Москвы» для каждой команды, выделим героев среди игроков. Лучший бомбардир дерби – Алексей Батраков с пятью голами. Полузащитник «Локомотива» оформил хет-трик в ворота «Спартака» в августе, а кроме того, забил в первом круге ещё по мячу в ворота «Динамо» и ЦСКА.

Второй в списке снайперов тоже не нападающий – динамовский хавбек Бителло, у которого четыре гола. Бразилец сделал дубль во встрече со «Спартаком» и положил по мячу «Локомотиву» и ЦСКА. А третье место поделила целая группа игроков – защитник «Динамо» Николас Маричаль, нападающие Дмитрий Воробьёв из «Локомотива», Иван Сергеев из «Динамо» и Ливай Гарсия из «Спартака». Каждый из них забил три гола.

Лучший ассистент «чемпионата Москвы» – тоже Батраков! Полузащитник «Локомотива» отдал три голевые передачи. Две – в двух матчах с «Динамо», одну – со «Спартаком». Соответственно, и по системе «гол+пас» Алексей лидер с отрывом – набрал восемь баллов.

По две голевые передачи отдали Бителло, его одноклубник по «Динамо» Дмитрий Скопинцев, а также футболисты ЦСКА Матеус Алвес и Дмитрий Баринов. Последний – ещё в период игры за «Локомотив». Причём в одном матче со своей будущей командой.

А теперь – о выступлениях клубов.

4-е место: «Динамо» – 6 очков

«Динамо» выглядело в матчах с московскими командами даже хуже, чем сезоном ранее, когда набрало только семь очков. Бело-голубые победили лишь однажды – ЦСКА (4:1 в гостях) уже весной 2026-го при Ролане Гусеве. Помимо этого, динамовцы набрали по очку благодаря трём ничьим – двум со «Спартаком» (2:2 на выезде и 1:1 дома) и одной с «Локомотивом» (1:1 в гостях). На своём поле команда ещё с Валерием Карпиным была бита «Локомотивом» (3:5) и ЦСКА (1:3). «Динамо» на последнем месте по количеству пропущенных голов (разность мячей – 12:13).

3-е место: «Спартак» – 8 очков

В прошлом сезоне «Спартак» Деяна Станковича стал худшей командой «чемпионата Москвы», набрав семь очков и уступив динамовцам по личным встречам. В этом чемпионате есть прогресс, правда, минимальный. Красно-белые одержали две домашние победы – в матчах с ЦСКА (1:0) и «Локомотивом» (2:1). В последнем случае – в единственном дерби под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо в РПЛ. Ещё у «Спартака» две ничьих с «Динамо» (2:2 в гостях и 1:1 на своём поле) и два выездных поражения – в играх с «Локомотивом» (2:4) и ЦСКА (2:3). Разность мячей – 10:11.

2-е место: ЦСКА – 9 очков

В прошлом сезоне ЦСКА под руководством Марко Николича поделил первое место по очкам, набранным в дерби, – взял 10 из 18 возможных. Сменивший серба Фабио Челестини отработал московские матчи хуже, но Дмитрий Игдисамов подправил статистику на финише и поднял команду в топ-2 в столице. ЦСКА одержал три победы: в матчах со «Спартаком» (3:2) и «Локомотивом» (3:1) дома и с «Динамо» (3:1) на выезде. Трижды уступил: в гостях «Локомотиву» (0:3) и «Спартаку» (0:1), а на своем поле – «Динамо» (1:4). Ничьих не было – поразительная бескомпромиссность! Разность мячей – 10:12.

1-е место: «Локомотив» – 10 очков

Виртуальный трофей за победу в «чемпионате Москвы» второй год подряд забирает Михаил Галактионов! «Локомотив» выиграл три матча – дома у «Спартака» (4:2) и ЦСКА (3:0), на выезде у «Динамо» (5:3). Помимо этого, железнодорожники сыграли вничью с «Динамо» (1:1) на своём поле и потерпели два поражения – во встречах со «Спартаком» (1:2) и ЦСКА (1:3) в гостях. Команда Галактионова лучше всех проводит дерби и забила, кстати, больше остальных (разность мячей – 15:11).

А какое московское дерби вам понравилось в этом сезоне больше всего?