Судейский скандал в первом же стыке за РПЛ! «Урал» приговорил гол-фантом Махачкалы. Видео

Стыковые матчи за место в РПЛ (VK Видео Переходные матчи) стартовали с противостояния в Екатеринбурге, где третья команда Первой лиги «Урал» встретилась с махачкалинским «Динамо», которое финишировало 14-м в элите. Тренерская дуэль экс-защитников сборной России Василия Березуцкого и Вадима Евсеева завершилось победой последнего. Ответная игра пройдёт 23 мая в Каспийске.

Матч начался с забавного розыгрыша от «Динамо». Махачкалинцы решили сыграть в стиле «ПСЖ», выбив мяч в аут, чтобы запрессинговать соперника у углового флажка на его половине, но получилось крайне неудачно – за лицевую. «Урал» забрал мяч и почти не отдавал его. Екатеринбуржцы пытались играть с «Динамо», как большая команда: владеть территорией, комбинировать целой группой футболистов, резко переводить с фланга на фланга. Гости сели глубоко в оборону и перекрыли центр своими 5-3-2.

Первый же контрвыпад «Динамо» завершился голом. Очень спорным! У хозяев провалилась опорная зона – Агаларов покатил открывшемуся за пределами штрафной Мубарику, а тот зарядил в перекладину. На добивании нападающий махачкалинцев Миро продавил защитника «Урала» Мамина и пробил головой. Селихов, казалось, совершил чудесный сейв, потащив мяч на линии ворот. Однако судья Фролов указал на центр, после чего и VAR поддержал решение засчитать гол. Тем не менее даже повтор не убедил, что мяч полностью пересёк линию ворот.

Несмотря на интересные тренерские ходы в организации атак, игрокам «Урала» не хватало класса, чтобы реализовать идеи Березуцкого. Хозяевам всё портил брак, когда требовалось довести дело до удара. У екатеринбуржцев никак не получалось хотя бы пробить по воротам Карабашева. В середине первого тайма это попытался сделать после углового Бегич – мяч коснулся руки Алибекова. Но и тут «Урал» не дождался судейского решения в свою пользу. Фролов не назначил пенальти. До перерыва команда Березуцкого при заметном территориальном преимуществе фактически не создала голевых моментов, а «Динамо» едва не забило второй благодаря стандарту. Миро был близок к дублю: бил головой – попал в штангу.

По тому, как складывалась игра, можно было утверждать, что «Динамо» побеждает на классе. А на замены Евсеев выпускал тех, кто как минимум не снижал уровень команды: Глушков, Хоссейннежад, Мастури – этих игроков, как правило, ждёшь в стартовом составе. После перерыва «Урал» продолжал биться о стену, владея мячом. Только на исходе часа матча хозяева нанесли первый удар во втором тайме, когда ошибка защитника Ахмедова подарила команде Березуцкого атаку в переходной фазе. Но Кордейро исполнил эпизод не по-бразильски.

В позиционном наступлении «Урал» не знал, как доводить мяч до центрфорварда Секулича. Либо сам Мартин неправильно открывался. Так или иначе хорват совершил всего пару касаний в чужой штрафной (две его попытки ударов были заблокированы) до 83-й минуты, когда Березуцкий поменял легионера на Маркова. Более заметен был молодой Ишков, игравший впереди как «свободный художник». Впрочем, и его острых действий не хватало для гола в ворота «Динамо».

Голкипер Карабашев чувствовал себя комфортно за исключением разве что момента на стандарте, когда сбил на выходе собственного защитника Табидзе. Во втором тайме «Урал» не нанёс ни одного удара в створ его ворот. Гости в своей штрафной выигрывали у хозяев почти всё в воздухе и внизу. Финальный штурм также ничего не принёс екатеринбуржцам. Впрочем, и у «Динамо» не было попаданий в створ. А за весь матч команды не наиграли и на один гол (0,53 против 0,29 в пользу «Урала»). План Евсеева сработал лучше – махачкалинцы близки к сохранению места в РПЛ.