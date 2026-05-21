Роналду остался один шаг до долгожданного чемпионства. Трофеи ускользают уже пять лет!

Криштиану Роналду – практически чемпион Саудовской Аравии! Судьба золота решится сегодня в последнем туре. Чтобы обставить «Аль-Хиляль» с Малкомом и Каримом Бензема, «Аль-Насру» необходимо обыграть дома «Дамак» с 15-й строчки. Либо дождаться осечки конкурента на выезде с «Аль-Фейхой». Задача точно не кажется невыполнимой.

Даже удивительно, как долго КриРо шёл к этому трофею. Да, летом 2025-го он побеждал в Лиге наций. Но всё-таки сборные – отдельная вселенная. Ещё был успех в Кубке арабских чемпионов – 2023, однако тот турнир считается товарищеским. А вот полноценных титулов с клубом Криш не видел аж пять лет. Кто мог представить, что после Кубка Италии – 2020/2021 с «Ювентусом» ожидание настолько затянется? Собрали полную хронологию его боли.

Статистически крутое возвращение в «МЮ». Но плохое в командном плане. Ещё и с отвратительным расставанием

«Возвращение в «Манчестер Юнайтед» – лучшее из принятых мною решений. Оно было сделано в подходящий момент. Я хочу войти в историю, помочь «МЮ» добиться отличных результатов и завоевать трофеи», – воодушевлённо рассказывал Роналду в интервью Telefoot 12 сентября 2021 года.

Основания для столь откровенного порыва были. Криш триумфально провёл после 12-летнего перерыва матч в АПЛ: наклепал дубль и приблизил разгром «Ньюкасла» (4:1). Затем вновь забил и помог победить «Вест Хэм» (2:1). Сказка обретала осязаемые черты: конфетно-букетный период во всей красе.

Сезоном ранее в чемпионате «Юнайтед» оказался ниже только соседей из «Сити». Старый новый союз действительно выглядел многообещающе. Как воссоединение с первой любовью после разрыва последних болезненных отношений. К наступлению 2022 года Роналду действительно накопил 17 результативных действий в 20 матчах после камбэка в Англию.

Да вот только шикарная индивидуальная статистика не особо прокачивала командную. Прямо как в «Ювентусе» ранее, когда гегемон с ним постепенно сдал позиции.

Да, на групповом этапе Лиги чемпионов Роналду положил шесть голов в пяти матчах: три – «Аталанте», два – «Вильярреалу» и ещё один – «Янг Бойз». Однако в плей-офф прижимистый «Атлетико» сразу тормознул «МЮ» общими 2:1. Криш в 1/8 финала не забил.

В АПЛ-2021/2022 Криштиану отметился 18 голами, уступив в бомбардирском топе только Сону с Салахом (по 23 мяча). Разве плохо? Нет, конечно. Только их «Ливерпуль» с «Тоттенхэмом» пробились в ЛЧ, а «Юнайтед» стал шестым и ограничился Лигой Европы. Вдобавок расставшись по ходу сезона с Уле-Гуннаром Сульшером.

В 1/16 финала Кубка Англии с «Мидлсбро» Криш внезапно промазал с пенальти. Португалец отбегал все 120 минут и реализовал вторую попытку в послематчевой серии, однако там помешал уже промах Эланги.

В Кубке лиги «МЮ» уступил «Вест Хэму» уже без участия КриРо.

В 2024 году Сульшер, рассуждая для NRK о совместной работе с Роналду, осторожно и крайне тактично отмечал: «Возможно, приглашение Криштиану тогда – неправильный выбор для всех нас. Но мы чувствовали, что то решение было верным». Ещё норвежский тренер вспомнил адресованные ему слова экс-ассистента по «МЮ» Кирана Маккенны: «Как мы теперь будем защищаться?»

Точного ответа, судя по результатам, так и не нашлось. «Юнайтед» в том сезоне АПЛ пропустил 57 голов: лишь 13-й показатель – хуже, чем у вылетевшего «Бёрнли». Из Чемпионшипа те выбирались с Венсаном Компани. Тренер иронично отвечал, пригодился бы ему Роналду или нет: «Нам нужны игроки, способные бегать».

Упущенные же титулы Криша с «Юнайтед»-2022/2023 считать бессмысленно. Потому что португалец взбунтовался, отсутствовал на предсезонке, провёл всего по 500 с небольшим минут в АПЛ и Лиге Европы. После чего осенью выдал эпичное интервью Пирсу Моргану, выставив себя великомучеником: и инфраструктура у клуба отвратная, и Рангник не тренер, и Руни – растолстевший завистник, и сам он «аппетитный фрукт», и большинство одноклубников его не слушают, да и Эрик тен Хаг не проявил должного уважения. Прямо флеш-рояль из откровений.

«МЮ» в том сезоне забрал Кубок английской лиги. Однако Криш не имеет к достижению никакого отношения, ведь не попадал даже в заявку. Да и 2023 год он начал в «Аль-Насре».

Криштиану упустил в «Аль-Насре» аж 14 титулов. Не взять и 15-й будет крайне сложно

На Ближнем Востоке Криштиану тоже скандалил. Даже бойкотировал матчи в начале 2026 года из-за ревности к трансферу Бензема в «Аль-Хиляль». Только здесь ситуацию уладили, и на турнирных перспективах отсутствие Роналду не сказалось: «Аль-Наср» победил в обоих турах без лидера.

Однако в целом ситуация всё равно повторялась. По крайней мере, до сегодняшнего вечера. За три с половиной года вне Европы Криш отметился 121 голом в 141 матче. Фантастическая статистика. И вместе с тем отдал конкурентам аж 14 титулов! При том что в саудовской лиге есть четыре богатейших клуба (разумеется, включая «Аль-Наср») и все остальные. Перед сезоном-2025/2026 к пулу сильнейших подтянулась «Аль-Кадисия» Матео Ретеги. Тем не менее особо картину это не меняет.

Загибаем пальцы. В сезоне-2022/2023:

Роналду присоединился к «Аль-Насру» в 14-м туре. К 20-му клуб лидировал. Несмотря на это и 14 голов Криша в 16 матчах, чемпионом с пятиочковым преимуществом стал ещё не переполненный звёздами «Аль-Иттихад»...

…как и обладателем Суперкубка Саудовской Аравии. В полуфинале «Аль-Иттихад» убрал как раз «Аль-Наср» (3:1), а Криштиану провёл на поле все 90 минут.

В полуфинале саудовского Кубка Роналду с партнёрами вообще не смог забить скромной «Аль-Вахде» (0:1).

Потраченные на трансферном рынке € 164 млн, в том числе на Садио Мане и Марсело Брозовича, тоже не помогли:

Роналду стал с отрывом лучшим бомбардиром саудовской лиги (35 голов). А что толку, если «Аль-Хиляль» привёз «Аль-Насру» 14 очков.

Немало назабивал португалец и в азиатской ЛЧ – шесть мячей в восьми матчах. Только вот «Аль-Наср» проиграл по пенальти в четвертьфинале «Аль-Айну» из ОАЭ. Хотя серия 11-метровых случилась благодаря Кришу: заработал и сам же реализовал удар с «точки» на 118-й минуте.

«Аль-Хиляль» разобрался с «Аль-Насром» заодно и в саудовских Кубке (в финале) и Суперкубке (в полуфинале). В одном случае – по пенальти. КриРо не забил в обоих матчах.

Новый сезон – свежие траты (€ 140 млн всего, € 77 млн зимой – на Джона Дурана) и разочарования:

Роналду для звания главного бомбардира саудовской лиги хватило и 25 голов. А вот «Аль-Насру» 70 очков для чемпионства – нет. Да даже для второго места: «Аль-Хиляль» (75) и «Аль-Иттихад» (83) не пустили Криштиану в местную ЛЧ.

В саудовском Кубке «Аль-Наср» задерживаться не стал, выбыв уже в 1/8 финала, уступив «Аль-Таавуну». Ни Криш, ни его партнёры не порадовали даже одним голом (0:1).

В азиатской ЛЧ удалось дошагать до полуфинала. Спасибо восьми голам Криша в семи матчах. В следующем он не забил, и дальше отправился японский «Кавасаки». Футбольный клуб, не мопед.

В решающей игре за Суперкубок Роналду вскрыл ворота «Аль-Хиляля». Соперник ответил четырьмя мячами (4:1).

И, наконец, нынешний сезон. В котором, видимо, всё-таки прервётся серия неудач Криштиану. Не зря летом затарились на € 105,5 млн, забрав в том числе Кингсли Комана и Жоау Феликса. Из Кубка вылетели вновь рано: от «Аль-Иттихада» в 1/8 финала (1:2). В решающем матче Суперкубка уступили по пенальти «Аль-Ахли», пусть Роналду и открыл счёт (2:2, 3:5 пен.).

В азиатском аналоге Лиги Европы «Аль-Наср» играючи раскидывал всех вплоть до финала. Где внезапно проиграл полуторному составу страдающей от травм японской «Гамба Осаки» (0:1), ещё и на домашней арене. С нулём ударов в створ. Да как так-то?!

Вдобавок Криша жёстко подставил вратарь. «Аль-Наср» должен был забирать саудовское золото ещё 12 мая. Очная встреча с «Аль-Хилялем», 1:0 до 90+7-й минуты. Завершись она так, и всё – конкурент точно не догонит. Как вдруг Бенто выронил мяч из рук в стиле Александра Филимонова, и автогол отменил праздник.

Впрочем, перенёс или отменил, узнаем совсем скоро. Если и здесь Криштиану не улыбнётся удача, можно будет с полной уверенностью назвать происходящее проклятьем.