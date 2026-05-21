Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Аль-Наср — Дамак, Саудовская Аравия, 21 мая 2026: как Криштиану Роналду упускал трофеи, серия без титулов, Манчестер Юнайтед

Роналду остался один шаг до долгожданного чемпионства. Трофеи ускользают уже пять лет!
Георгий Илющенко
Как Криштиану Роналду упускал трофеи
Комментарии
Полная хронология клубных мучений Криштиану.

Криштиану Роналду – практически чемпион Саудовской Аравии! Судьба золота решится сегодня в последнем туре. Чтобы обставить «Аль-Хиляль» с Малкомом и Каримом Бензема, «Аль-Насру» необходимо обыграть дома «Дамак» с 15-й строчки. Либо дождаться осечки конкурента на выезде с «Аль-Фейхой». Задача точно не кажется невыполнимой.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
21 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Дамак
Хамис-Мушайт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Даже удивительно, как долго КриРо шёл к этому трофею. Да, летом 2025-го он побеждал в Лиге наций. Но всё-таки сборные – отдельная вселенная. Ещё был успех в Кубке арабских чемпионов – 2023, однако тот турнир считается товарищеским. А вот полноценных титулов с клубом Криш не видел аж пять лет. Кто мог представить, что после Кубка Италии – 2020/2021 с «Ювентусом» ожидание настолько затянется? Собрали полную хронологию его боли.

Статистически крутое возвращение в «МЮ». Но плохое в командном плане. Ещё и с отвратительным расставанием

«Возвращение в «Манчестер Юнайтед» – лучшее из принятых мною решений. Оно было сделано в подходящий момент. Я хочу войти в историю, помочь «МЮ» добиться отличных результатов и завоевать трофеи», – воодушевлённо рассказывал Роналду в интервью Telefoot 12 сентября 2021 года.

Основания для столь откровенного порыва были. Криш триумфально провёл после 12-летнего перерыва матч в АПЛ: наклепал дубль и приблизил разгром «Ньюкасла» (4:1). Затем вновь забил и помог победить «Вест Хэм» (2:1). Сказка обретала осязаемые черты: конфетно-букетный период во всей красе.

Сезоном ранее в чемпионате «Юнайтед» оказался ниже только соседей из «Сити». Старый новый союз действительно выглядел многообещающе. Как воссоединение с первой любовью после разрыва последних болезненных отношений. К наступлению 2022 года Роналду действительно накопил 17 результативных действий в 20 матчах после камбэка в Англию.

Криштиану празднует гол за «МЮ» осенью 2021 года

Криштиану празднует гол за «МЮ» осенью 2021 года

Фото: Naomi Baker/Getty Images

Да вот только шикарная индивидуальная статистика не особо прокачивала командную. Прямо как в «Ювентусе» ранее, когда гегемон с ним постепенно сдал позиции.

  • Да, на групповом этапе Лиги чемпионов Роналду положил шесть голов в пяти матчах: три – «Аталанте», два – «Вильярреалу» и ещё один – «Янг Бойз». Однако в плей-офф прижимистый «Атлетико» сразу тормознул «МЮ» общими 2:1. Криш в 1/8 финала не забил.
  • В АПЛ-2021/2022 Криштиану отметился 18 голами, уступив в бомбардирском топе только Сону с Салахом (по 23 мяча). Разве плохо? Нет, конечно. Только их «Ливерпуль» с «Тоттенхэмом» пробились в ЛЧ, а «Юнайтед» стал шестым и ограничился Лигой Европы. Вдобавок расставшись по ходу сезона с Уле-Гуннаром Сульшером.
  • В 1/16 финала Кубка Англии с «Мидлсбро» Криш внезапно промазал с пенальти. Португалец отбегал все 120 минут и реализовал вторую попытку в послематчевой серии, однако там помешал уже промах Эланги.
  • В Кубке лиги «МЮ» уступил «Вест Хэму» уже без участия КриРо.
Криштиану Роналду Подробнее

В 2024 году Сульшер, рассуждая для NRK о совместной работе с Роналду, осторожно и крайне тактично отмечал: «Возможно, приглашение Криштиану тогда – неправильный выбор для всех нас. Но мы чувствовали, что то решение было верным». Ещё норвежский тренер вспомнил адресованные ему слова экс-ассистента по «МЮ» Кирана Маккенны: «Как мы теперь будем защищаться?»

Точного ответа, судя по результатам, так и не нашлось. «Юнайтед» в том сезоне АПЛ пропустил 57 голов: лишь 13-й показатель – хуже, чем у вылетевшего «Бёрнли». Из Чемпионшипа те выбирались с Венсаном Компани. Тренер иронично отвечал, пригодился бы ему Роналду или нет: «Нам нужны игроки, способные бегать».
Упущенные же титулы Криша с «Юнайтед»-2022/2023 считать бессмысленно. Потому что португалец взбунтовался, отсутствовал на предсезонке, провёл всего по 500 с небольшим минут в АПЛ и Лиге Европы. После чего осенью выдал эпичное интервью Пирсу Моргану, выставив себя великомучеником: и инфраструктура у клуба отвратная, и Рангник не тренер, и Руни – растолстевший завистник, и сам он «аппетитный фрукт», и большинство одноклубников его не слушают, да и Эрик тен Хаг не проявил должного уважения. Прямо флеш-рояль из откровений.

Помните?
«Я как аппетитный фрукт — все хотят укусить меня». Новые откровения Криштиану Роналду
«Я как аппетитный фрукт — все хотят укусить меня». Новые откровения Криштиану Роналду

«МЮ» в том сезоне забрал Кубок английской лиги. Однако Криш не имеет к достижению никакого отношения, ведь не попадал даже в заявку. Да и 2023 год он начал в «Аль-Насре».

Криштиану упустил в «Аль-Насре» аж 14 титулов. Не взять и 15-й будет крайне сложно

На Ближнем Востоке Криштиану тоже скандалил. Даже бойкотировал матчи в начале 2026 года из-за ревности к трансферу Бензема в «Аль-Хиляль». Только здесь ситуацию уладили, и на турнирных перспективах отсутствие Роналду не сказалось: «Аль-Наср» победил в обоих турах без лидера.

Писали об этом максимально подробно:
Роналду с «Аль-Насром» сольют исторический титул?! Хотя их и так обвиняют в админресурсе!
Роналду с «Аль-Насром» сольют исторический титул?! Хотя их и так обвиняют в админресурсе!

Однако в целом ситуация всё равно повторялась. По крайней мере, до сегодняшнего вечера. За три с половиной года вне Европы Криш отметился 121 голом в 141 матче. Фантастическая статистика. И вместе с тем отдал конкурентам аж 14 титулов! При том что в саудовской лиге есть четыре богатейших клуба (разумеется, включая «Аль-Наср») и все остальные. Перед сезоном-2025/2026 к пулу сильнейших подтянулась «Аль-Кадисия» Матео Ретеги. Тем не менее особо картину это не меняет.

Загибаем пальцы. В сезоне-2022/2023:

  • Роналду присоединился к «Аль-Насру» в 14-м туре. К 20-му клуб лидировал. Несмотря на это и 14 голов Криша в 16 матчах, чемпионом с пятиочковым преимуществом стал ещё не переполненный звёздами «Аль-Иттихад»... 
  • …как и обладателем Суперкубка Саудовской Аравии. В полуфинале «Аль-Иттихад» убрал как раз «Аль-Наср» (3:1), а Криштиану провёл на поле все 90 минут.
  • В полуфинале саудовского Кубка Роналду с партнёрами вообще не смог забить скромной «Аль-Вахде» (0:1).
Криштиану в «Аль-Насре» сезона-2022/2023

Криштиану в «Аль-Насре» сезона-2022/2023

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Потраченные на трансферном рынке € 164 млн, в том числе на Садио Мане и Марсело Брозовича, тоже не помогли:

  • Роналду стал с отрывом лучшим бомбардиром саудовской лиги (35 голов). А что толку, если «Аль-Хиляль» привёз «Аль-Насру» 14 очков.
  • Немало назабивал португалец и в азиатской ЛЧ – шесть мячей в восьми матчах. Только вот «Аль-Наср» проиграл по пенальти в четвертьфинале «Аль-Айну» из ОАЭ. Хотя серия 11-метровых случилась благодаря Кришу: заработал и сам же реализовал удар с «точки» на 118-й минуте.
  • «Аль-Хиляль» разобрался с «Аль-Насром» заодно и в саудовских Кубке (в финале) и Суперкубке (в полуфинале). В одном случае – по пенальти. КриРо не забил в обоих матчах.

Новый сезон – свежие траты (€ 140 млн всего, € 77 млн зимой – на Джона Дурана) и разочарования:

  • Роналду для звания главного бомбардира саудовской лиги хватило и 25 голов. А вот «Аль-Насру» 70 очков для чемпионства – нет. Да даже для второго места: «Аль-Хиляль» (75) и «Аль-Иттихад» (83) не пустили Криштиану в местную ЛЧ.
  • В саудовском Кубке «Аль-Наср» задерживаться не стал, выбыв уже в 1/8 финала, уступив «Аль-Таавуну». Ни Криш, ни его партнёры не порадовали даже одним голом (0:1).
  • В азиатской ЛЧ удалось дошагать до полуфинала. Спасибо восьми голам Криша в семи матчах. В следующем он не забил, и дальше отправился японский «Кавасаки». Футбольный клуб, не мопед.
  • В решающей игре за Суперкубок Роналду вскрыл ворота «Аль-Хиляля». Соперник ответил четырьмя мячами (4:1).
Криштиану в «Аль-Насре» в сезоне-2024/2025

Криштиану в «Аль-Насре» в сезоне-2024/2025

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

И, наконец, нынешний сезон. В котором, видимо, всё-таки прервётся серия неудач Криштиану. Не зря летом затарились на € 105,5 млн, забрав в том числе Кингсли Комана и Жоау Феликса. Из Кубка вылетели вновь рано: от «Аль-Иттихада» в 1/8 финала (1:2). В решающем матче Суперкубка уступили по пенальти «Аль-Ахли», пусть Роналду и открыл счёт (2:2, 3:5 пен.).

В азиатском аналоге Лиги Европы «Аль-Наср» играючи раскидывал всех вплоть до финала. Где внезапно проиграл полуторному составу страдающей от травм японской «Гамба Осаки» (0:1), ещё и на домашней арене. С нулём ударов в створ. Да как так-то?!

Вдобавок Криша жёстко подставил вратарь. «Аль-Наср» должен был забирать саудовское золото ещё 12 мая. Очная встреча с «Аль-Хилялем», 1:0 до 90+7-й минуты. Завершись она так, и всё – конкурент точно не догонит. Как вдруг Бенто выронил мяч из рук в стиле Александра Филимонова, и автогол отменил праздник.

Ни то, ни то не объяснить:
Кто проклял Роналду?! Бестрофейная серия продолжается — теперь слили аутсайдеру в финале! Кто проклял Роналду?! Бестрофейная серия продолжается — теперь слили аутсайдеру в финале!
Роналду не хватило 30 секунд до чемпионства! Вратарь «привёз» в стиле Филимонова! Видео Роналду не хватило 30 секунд до чемпионства! Вратарь «привёз» в стиле Филимонова! Видео

Впрочем, перенёс или отменил, узнаем совсем скоро. Если и здесь Криштиану не улыбнётся удача, можно будет с полной уверенностью назвать происходящее проклятьем.

Таблица саудовской лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android