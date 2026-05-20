Как же вовремя для «Акрона» вернулся Дзюба! Но главный герой стыка с «Ротором» не он

Стыки за место в РПЛ (VK Видео Переходные матчи) завершились победами обеих команд элиты. «Акрон» вслед за махачкалинским «Динамо» выиграл на выезде – в Волгограде у «Ротора». Ответная встреча состоится 23 мая.

Это был первый матч «Акрона» без Заура Тедеева. Отправленного в отставку после 30-го тура РПЛ тренера заменил в роли исполняющего обязанности Мурат Искаков. К слову, достаточно опытный специалист: ранее он входил в штабы Владимира Федотова в ЦСКА и «Сочи» и Юрия Красножана в «Анжи» и «Локомотиве». Зато в состав тольяттинцев вернулся после травмы ключевой игрок команды – Дзюба. Дмитрий Парфёнов, возглавляющий «Ротор», этого ждал. Очевидно, что именно для нейтрализации экс-капитана сборной России тренер волгоградцев выбрал схему с тремя центральными защитниками.

И «Акрон», и «Ротор» стремились быстро доводить мяч до своих нападающих. Тольяттинцы искали впереди прежде всего Дзюбу. Волгоградцы – Эльдарушева или поддерживавших его инсайдов. Это едва не сработало уже на четвёртой минуте, когда Эшковал пустил за спину Азнаурова, а пытавшийся убежать один на один волгоградец оказался на газоне. Хозяева требовали зафиксировать фол, после которого португалец должен был получить красную карточку. Тем не менее судья решил, что контакт в единоборстве не тянул на нарушение правил. Спорный эпизод!

Затем в первом тайме ближе к голу был уже «Акрон». После аута и скидки от Дзюбы под удар Марадишвили «Ротор» спас эффектным сейвом голкипер Чагров. А на исходе получаса волгоградцев простил Беншимол, которого потеряли на убойной позиции в штрафной. Форвард бил вторым касанием, вот только «чужая» левая нога подвела его – не попал в цель.

Хозяева свой первый удар нанесли в середине тайма, когда заработали угловой, а Данилкин выиграл воздух в штрафной тольяттинцев. Настоящих голевых моментов команда Парфёнова до перерыва не создала. «Акрон» же забил в компенсированное время. Сыграл стандарт от Искакова (либо ещё наигранный при Тедееве). Беншимол исправился: после подачи углового и скидки ушёл от опекуна и переправил мяч в сетку из пределов вратарской.

Источник: VK Видео Переходные матчи

В итоге именно легионер из Кабо-Верде стал палачом «Ротора». Пока защитники волгоградцев концентрировали внимание на Дзюбе, Беншимол получал чуть больше свободы и воспользовался этим. Через пять минут после перерыва он оформил дубль. В ходе голевой атаки «Акрон» здорово перевёл мяч с правого фланга на левый на Фернандеса, а боливиец вырезал кросс, как умеет. Беншимол пробил головой – без шансов для Чагрова. Интересно, что уже вскоре, на исходе часа матча, Искаков убрал героя вечера с поля. Разменял Беншимола на Пестрякова.

Парфёнов почему-то не спешил менять одного из пяти своих защитников, несмотря на то что «Ротор» проигрывал уже со счётом 0:2, а Дзюба явно подустал. В середине второго тайма Артём мог сделать победу «Акрона» крупной, но загубил верный шанс. После стандарта мяч отскочил в ноги центрфорварду, стоявшему прямо перед воротами, однако Дзюба неудачно обработал его. Тольяттинцы контролировали игру – защищались лучше, чем в последнее время в РПЛ. Хотя Парфёнов освежил всю группу атаки, у «Ротора» по-прежнему не было голевых моментов.

Даже в концовке волгоградцы не сильно рисковали и раскрывались. За целый тайм хозяева нанесли всего один удар в створ. За весь матч – три. Столько же и у «Акрона». По показателю xG тоже получилась ничья – обе команды заработали по 0,71. Но разницу сделала реализация, которая оказалась у гостей на совсем ином уровне. «Акрон» уже без Тедеева практически решил задачу сохранения места в РПЛ. «Ротор» спасёт только невероятный камбэк в Самаре.