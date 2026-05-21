Составы сборных на ЧМ-2026. Главные звёзды на месте, но есть и сюрпризы. LIVE

Время летит — европейский сезон практически всё, а чемпионат мира, который начнётся 11 июня и продлится до 19 июля, всё ближе. Национальные федерации стран-участниц ЧМ-2026 активно публикуют заявки своих сборных на предстоящий турнир. Многие списки уже обнародованы, других ещё надо дождаться. Мы же собираем всё в одном материале, чтобы вы ничего не упустили.
Здесь вы сможете ознакомиться с полными заявками всех сборных. Мы сразу публикуем тех, кто уже объявил состав, а остальные списки будем обнародовать по мере их появления. Сохраняйте материал и следите за обновлениями вместе с нами, чтобы ничего не пропустить и знать имена потенциальных звёзд турнира в США, Канаде и Мексике. Какие-то фамилии вас точно удивят!
🤔Когда ждать заявки других сборных?
Группа А
ЮАР — 27 мая.
Группа В
Канада — 29 мая.
Группа D
США — 26 мая;
Австралия — 1 июня.
Группа Е
Эквадор — неизвестно.
Группа F
Нидерланды — 27 мая.
Группа Н
Саудовская Аравия — 21 мая;
Испания — 25 мая;
Уругвай — неизвестно.
Группа I
Норвегия — 21 мая;
Ирак — неизвестно.
Группа J
Алжир — 31 мая.
Группа L
Англия — 22 мая;
Панама — 26 мая;
Гана — неизвестно.
🇲🇽 Сборная Мексики (расширенный состав), группа А
Вратари: Алекс Падилья («Атлетик» Бильбао), Антонио Родригес («Тихуана»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Карлос Морено («Пачука»), Гильермо Очоа (АЕЛ), Рауль Ранхель («Чивас»);
Защитники: Брайан Гонсалес («Чивас»), Сесар Монтес («Локомотив»), Эдсон Альварес («Фенербахче»), Эдуардо Агила («Атлетико Сан-Луис»), Эверардо Лопес («Толука»), Исраэль Рейес («Америка»), Хесус Ангуло («Тигрес»), Хесус Гальярдо («Толука»), Хесус Гомес («Тихуана»), Хоан Васкес («Дженоа»), Хорхе Санчес (ПАОК), Хулиан Араухо («Селтик»), Луис Рэй («Пуэбла»), Матео Чавес («АЗ Алкмар»), Рамон Хуарес («Америка»), Ричард Ледесма («Чивас»), Виктор Гусман («Монтеррей»);
Полузащитники: Алексей Домингес («Пачука»), Алексис Гутьеррес («Америка»), Альваро Фидальго («Бетис»), Брайан Гутьеррес («Чивас»), Карлос Родригес («Крус Асуль»), Денсель Гарсия («Хуарес»), Диего Лайнес («Тигрес»), Эфраин Альварес («Чивас»), Элиас Монтьель («Пачука»), Эрик Санчес («Америка»), Эрик Лира («Крус Асуль»), Хильберто Мора («Тихуана»), Исаиас Виоланте («Америка»), Хереми Маркес («Крус Асуль»), Хордан Каррильо («Пумас»), Хорхе Рувалькаба («Нью-Йорк Ред Буллз»), Кевин Кастаньеда («Тихуана»), Луис Чавес («Динамо» Москва), Луис Ромо («Чивас»), Марсель Руис («Толука»), Обед Варгас («Атлетико» Мадрид), Орбелин Пинеда (АЕК), Хесус Ангуло («Толука»);
Нападающие: Алексис Вега («Толука»), Армандо Гонсалес («Чивас»), Сесар Уэрта («Андерлехт»), Херман Бертераме («Интер Майами»), Гильермо Мартинес («Пумас»), Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия»), Рауль Хименес («Фулхэм»), Роберто Альварадо («Чивас»), Сантьяго Хименес («Милан»).
🇰🇷 Сборная Южной Кореи, группа А
Вратари: Чжо Хен У («Ульсан Хёндэ»), Ким Сын Гю («Токио»), Сон Бом Гын («Чонбук Хендай Моторс»);
Защитники: Ким Мин Джэ («Бавария»), Чо Ю Мин («Аль-Шарджа»), Ли Хан Бом («Мидтьюлланн»), Ким Тхэ Хён («Касима Антлерс»), Пак Джин Сеоб («Чжэцзян»), Ли Ки Хек («Канвон»), Ли Тэ Сок («Аустрия» Вена), Соль Ен У («Црвена Звезда»), Йенс Кастроп («Боруссия» Мёнхенгладбах), Ким Мун Хван («Тэчжон Ситизен»);
Полузащитники: Ян Хен Чжун («Селтик»), Пайк Сын Хо («Бирмингем»), Хван Ин Бом («Фейеноорд»), Ким Чжин Гю («Чонбук Хендай Моторс»), Пэ Чжу Хо («Сток Сити»), Ом Чжи Сун («Суонси»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), Ли Дон Ген («Ульсан»), Ли Чжэ Сон («Майнц»), Ли Кан Ин («ПСЖ»);
Нападающие: О Хен Гю («Бешикташ»), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»), Чжо Гю Сон («Мидтьюлланн»).
🇨🇿 Сборная Чехии (расширенный состав), группа А
Вратари: Лукаш Горничек («Брага»), Мартин Едличка («Баник» Острава), Антонин Кински («Тоттенхэм Хотспур»), Ян Кутны («Сигма» Оломоуц), Матей Коварж («ПСВ Эйндховен»), Якуб Маркович («Славия» Прага), Индржих Станек («Славия» Прага);
Защитники: Владимир Цоуфал («Хоффенхайм»), Давид Доудера («Славия» Прага), Матей Гадаш («Сигма» Оломоуц), Томаш Голеш («Славия» Прага), Робин Гранач («Хоффенхайм»), Штепан Халоупек («Славия» Прага), Вацлав Емелка («Виктория» Пльзень), Давид Юрасек («Славия» Прага), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон»), Карел Спачил («Виктория» Пльзень), Адам Шевински («Спарта» Прага), Мартин Витик («Болонья»), Томаш Влчек («Славия» Прага), Ярослав Зелены («Спарта» Прага), Давид Зима («Славия» Прага);
Полузащитники: Лукаш Амброс («Гурник» Забже), Михал Беран («Сигма» Оломоуц), Павел Буха («Цинциннати»), Лукаш Черв («Виктория» Пльзень), Крыштоф Данек («ЛАСК» Линц), Владимир Дарида («Градец-Кралове»), Патрик Хеллебранд («Гурник» Забже), Адам Карабец («Олимпик» Лион), Ондржей Кричфалуши («Баник» Острава), Томаш Ладра («Виктория» Пльзень), Давид Планка («Баник» Острава), Лукаш Провод («Славия» Прага), Матей Ринеш («Спарта» Прага), Лукаш Садилек («Гурник» Забже), Михал Садилек («Славия» Прага), Хьюго Сохурек («Спарта» Прага), Александр Сойка («Виктория» Пльзень), Томаш Соучек («Вест Хэм Юнайтед»), Павел Шульц («Олимпик» Лион), Денис Вишински («Виктория» Пльзень);
Нападающие: Адам Гложек («Хоффенхайм»), Томаш Хоры («Славия» Прага), Моймир Хитил («Славия» Прага), Кристоф Кабонго («Млада-Болеслав»), Ян Климент («Сигма» Оломоуц), Ян Кухта («Спарта» Прага), Васил Кушей («Славия» Прага), Ондржей Мигалик («Градец-Кралове»), Войтех Патрак («Пардубице»), Вацлав Сейк («Сигма» Оломоуц), Патрик Шик («Байер» Леверкузен), Матей Выдра («Виктория» Пльзень).
🇶🇦 Сборная Катара (расширенный состав), группа В
Вратари: Махмуд Абунада («Аль-Райян»), Мешаал Баршам («Аль-Садд»), Салах Закария («Аль-Духайль»), Шехаб Эллеси («Аль-Шахания»);
Защитники: Буалем Хухи («Аль-Садд»), Педро Мигел («Аль-Садд»), Тарек Салман («Аль-Садд»), Бассам Аль-Рауи («Аль-Духайль»), Хомам Аль-Амин («Культураль»), Султан Аль-Браке («Аль-Духайль»), Лукас Мендес («Аль-Вакра»), Алхашми Алхуссаин («Аль-Араби»), Аюб Аль-Уи («Аль-Гарафа»), Исса Лайе («Аль-Араби»), Райан Аль-Али («Аль-Гарафа»), Ниалл Мэйсон («Катар»);
Полузащитники: Карим Будиаф («Аль-Духайль»), Абдулязиз Хатем («Аль-Райян»), Ассим Мадибо («Аль-Вакра»), Мохаммед Ваад («Аль-Шамаль»), Ахмед Фатхи («Аль-Араби»), Хассим Габер («Аль-Райян»), Мохаммед Аль-Маннаи («Аль-Шамаль»), Тахсин Мохаммед Джамшид («Аль-Духайль»);
Нападающие: Ахмед Аль-Ганехи («Аль-Гарафа»), Ахмед Алаа («Аль-Райян»), Акрам Афиф («Аль-Садд»), Алмоез Али («Аль-Духайль»), Эдмилсон Жуниор («Аль-Духайль»), Хассан Аль-Хайдос («Аль-Садд»), Мохаммед Мунтари («Аль-Гарафа»), Мубаран Шанан («Аль-Духайль»), Себастьян Сориа («Катар»), Юссеф Абдулраззак («Аль-Вакра»).
🇧🇦 Сборная Боснии и Герцеговины, группа В
Вратари: Никола Василь («Санкт-Паули), Мартин Зломислич («Риека), Осман Хаджикич («Славен Белупо»);
Защитники: Сеад Колашинац («Аталанта»), Амар Дедич («Бенфика»), Нихад Муякич («Газиантеп»), Никола Катич («Шальке»), Тарик Мухаремович («Сассуоло»), Степан Раделич («Риека»), Деннис Хаджикадунич («Сампдория»), Нидал Челик («Ланс»);
Полузащитники: Амир Хаджиахметович («Халл Сити»), Иван Шуньич («Пафос»), Иван Башич («Астана»), Дженис Бурнич («Карлсруэ»), Эрмин Махмич («Слован»), Беньямин Тахирович («Брондбю»), Армин Гигович («Янг Бойз»), Керим-Сэм Алайбегович («Ред Булл Зальцбург»);
Нападающие: Амар Мемич («Виктория Пльзень»), Эсмир Байрактаревич (ПСВ), Эрмедин Демирович («Штутгарт»), Йово Лукич («Университатя»), Самед Баждар («Сарагоса»), Харис Табакович («Боруссия» Мёнхенгладбах), Эдин Джеко («Шальке»).
🇨🇭 Сборная Швейцарии, группа В
Вратари: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд»), Марвин Келлер («Янг Бойз»), Ивон Мвого («Лорьян»);
Защитники: Мануэль Аканджи («Интер»), Нико Эльведи («Боруссия» Мёнхенгладбах), Миро Мухайм («Гамбург»), Рикардо Родригес («Бетис»), Сильван Видмер («Майнц»), Лука Хакес («Штутгарт»), Орель Аменда («Айнтрахт»), Эрай Джёмерт («Валенсия»);
Полузащитники: Ардон Яшари («Милан»), Денис Закария («Монако»), Гранит Джака («Сандерленд»), Йохан Манзамби («Фрайбург»), Джибриль Соу («Севилья»), Михел Эбишер («Пиза»), Ремо Фройлер («Болонья»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Фабиан Ридер («Аугсбург»), Ноа Окафор («Лидс»), Рубен Варгас («Севилья»), Дан Ндой («Ноттингем Форест»);
Нападающие: Седрик Иттен («Фортуна»), Брил Эмболо («Ренн»), Зеки Амдуни («Бернли»).
🇧🇷 Сборная Бразилии, группа С
Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Вевертон Перейра да Силва («Гремио»);
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Рожер Ибаньес («Аль-Ахли»), Перейра Лео («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Уэсли Франса («Рома»);
Полузащитники: Лукас Пакета («Фламенго»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Данило дос Сантос де Оливейра («Ботафого»);
Нападающие: Неймар («Сантос»), Луис Энрике («Зенит»), Эндрик («Лион»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тьяго («Брентфорд»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Райан Витор Симплисио Роша («Борнмут»).
🇭🇹 Сборная Гаити, группа С
Вратари: Джонни Пласиде («Бастия»), Александр Пьерр («Сошо»), Жозуэ Дювергер («Космос»);
Защитники: Карленс Аркус («Анже»), Вильгенс Поген («Зюльте-Варегем»), Рикардо Аде («Кито»), Жан-Кевин Дювернь («Гент»), Аннес Делкруа («Лугано»), Кито Термонси («Янг Бойз»), Мартин Экспириенс («Нанси»), Дюк Лакруа («Колорадо Спрингс»);
Полузащитники: Жозуэ Казимир («Осер»), Левертон Пьерр («Визела»), Доминик Симн («Татран»), Вуденскай Пьерр («Вайолет Атлетик»), Карл Фред Сент («Эль Пасо Локомотив»), Дэнли Жан-Жак («Филадельфия»), Жан-Рикке Беллегард («Вулверхэмптон»);
Нападающие: Дюкенс Назон («Эстегляль»), Францди Пьерро («Ризеспор»), Лусиус Дидсон («Даллас»), Рубен Провиденс («Альмер Сити»), Яссин Форчун («Визела»), Вильсон Изидор («Сандерленд»), Ленни Джозеф («Ференцварош»), Деррик Этьенн-младший («Торонто»).
🏴Сборная Шотландии, группа С
Вратари: Крэйг Гордон («Хартс»), Ангус Ганн («Ноттингем Форест»), Лиам Келли («Рейнджерс»);
Защитники: Грант Хэнли («Хиберниан»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Аарон Хики («Брентфорд»), Доминик Хайам («Рексем»), Скотт Маккенна («Динамо» Загреб), Натан Паттерсон («Эвертон»), Энтони Ралстон («Селтик»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Киран Тирни («Селтик»);
Полузащитники: Райан Кристи («Борнмут»), Финдли Кёртис («Килмарнок»), Льюис Фергюсон («Болонья»), Бен Доук («Борнмут»), Билли Гилмор («Наполи»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич Сити»), Скотт Мактоминей («Наполи»);
Нападающие: Че Адамс («Торино»), Линдон Дайкс («Чарльтон Атлетик»), Джордж Хирст («Ипсвич Таун»), Лоуренс Шанклэнд («Хартс»), Росс Стюарт («Саутгемптон»).
🇲🇦 Сборная Марокко, группа С
Защитники: Суфьян Эль-Каруани («Утрехт»), Анасс Салах-Эддин (ПСВ), Маруан Саадан («Аль-Фатех»), Абдельхамид Аит Будлал («Ренн»), Юссеф Беламмари («Аль-Ахли»), Мохамед Шиби («Пирамидс»), Суфиан Буфтини («Аль-Васл»), Исмаэль Бауф («Камбюр»);
Полузащитники: Исмаэль Сайбари (ПСВ), Отман Маамма, Имран Луза (оба — «Уотфорд»), Айюб Буадди («Лилль»), Софьян Буфаль («Гавр»), Райан Бунида («Аякс»), Жессим Яссин, Самир Эль-Мурабет (оба — «Страсбург»), Уссама Таргаллин («Фейеноорд»), Софьян Эль-Фаузи («Шальке-04»), Аюб Амаймуни-Эчгуяб («Айнтрахт»);
Нападающие: Айюб Эль-Кааби («Олимпиакос»), Яссир Забири («Ренн»), Тауфик Бентаеб («Труа»), Янис Беграуи («Эшторил»), Суфиан Бенждида (МАС).
🇹🇷 Сборная Турции (расширенный состав), группа D
Вратари: Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед»), Эрсин Дестаноглу («Бешикташ»), Мерт Гюнок («Фенербахче»), Мухаммед Шенгезер («Истанбул Башакшехир»), Угурджан Чакыр («Галатасарай»);
Защитники: Абдюлькерим Бардакджи («Галатасарай»), Ахметджан Каплан («НЕК Неймеген»), Чаглар Сëюнджю («Фенербахче»), Эрен Эльмалы («Галатасарай»), Ферди Кадыоглу («Брайтон энд Хоув Альбион»), Мерих Демирал («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Мустафа Эскихеллач («Трабзонспор»), Озан Кабак («Хоффенхайм»), Самет Акайдын («Ризеспор»), Юсуф Акчичек («Аль-Хиляль»), Зеки Челик («Рома»);
Полузащитники: Атакан Каразор («Штутгарт»), Демир Эге Тыкназ («Брага»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаиль Юксек («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»), Оркун Кёкчю («Бешикташ»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд);
Нападающие: Араль Шимшир («Мидтьюлланн»), Арда Гюлер («Реал» Мадрид), Барыш Йылмаз («Галатасарай»), Джан Узун («Айнтрахт»), Дениз Гюль («Порту»), Ирфан Джан Кахведжи («Касымпаша»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Керем Актюркоглу («Фенербахче»), Огуз Айдын («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Галатасарай»), Юсуф Сары («Истанбул Башакшехир»).
🇵🇾 Сборная Парагвая (расширенный состав), группа D
Вратари: Гатито Фернандес («Серро Портеньо»), Карлос Коронел («Сан-Паулу», Орландо Гилл («Сан-Лоренцо», Сантьяго Рохас («Насьональ»), Хуан Эспинола («Барракас»), Гастон Оливейра («Олимпия»);
Защитники: Густаво Гомес («Палмейрас»), Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»), Фабиан Бальбуэна («Гремио»), Омар Альдерете («Сандерленд»), Хуан Касерес («Динамо» Москва), Блас Риверос («Серро Портеньо»), Густаво Веласкес («Серро Портеньо»), Алан Бенитес («Либертад»), Агустин Сандес («Росарио Сентрал»), Матео Гамарра («Крузейро»), Сауль Сальседо («Ньюэллс Олд Бойс»), Хосе Канале («Ланус»), Диего Леон («МЮ»), Александро Майдана («Тальерес»), Алсидес Бенитес («Бельграно»), Роналдо Дехесус («Ланус»), Алан Нуньес («Насьонал»);
Полузащитники: Мигель Альмирон («Атланта»), Матиас Вильясанти («Гремио»), Каку («Аль-Айн»), Андрес Кубас («Ванкувер»), Рамон Соса («Палмейрас»), Диего Гомес («Брайтон»), Дамиан Бобадилья («Сан-Паулу»), Брайан Охеда («Орландо»), Матиас Галарса («Атланта»), Роберт Пирис Да Мотта («Серро Портеньо»), Альваро Кампуцано («Либертад»), Диего Гонсалес («Атлас»), Уго Куэнка («Бургос»), Маурисио («Палмейрас»), Лукас Ромеро («Универсидад»), Энсо Гонсалес («Вулверхэмптон»), Рубен Лескано («Олимпия»);
Нападающие: Оскар Ромеро («Уракан»), Анхель Ромеро («Бока Хуниорс»), Антонио Санабриа («Кремонезе»), Хулио Энсисо («Страсбур»), Габриэл Авалос («Индепендьенте»), Карлос Гонсалес («Индепендьенте дель Валле»), Алекс Арсе («Индепендьенте Ривадавиа»), Адам Барейро («Бока Хуниорс»), Лоренцо Мельгарехо («Либертад»), Исидро Питта («Ред Булл Брагантино»), Роналдо Мартинес («Тальерес»), Густаво Кабальеро («Портсмут»), Роберт Моралес (УНАМ), Адриан Алькарас («Олимпия»), Родни Редес (ЛДУ).
🇩🇪 Сборная Германии, группа Е
Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер, Александр Нюбель (оба — «Бавария»);
Защитники: Натаниэль Браун («Айнтрахт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек (оба — «Боруссия» Дортмунд), Йозуа Киммих, Жонатан Та (оба — «Бавария»), Малик Тшау («Ньюкасл Юнайтед»);
Полузащитники: Паскаль Грос («Брайтон»), Максимилиан Байер, Феликс Нмеча (оба — «Боруссия» Дортмунд), Александар Павлович, Леон Горецка, Джамал Мусиала, Ленарт Карл (все — «Бавария»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Надим Амири («Майнц»), Флориан Вирц («Ливерпуль»);
Нападающие: Кай Хаверц («Арсенал»), Дениз Ундав, Джейми Левелинг (оба — «Штутгарт»), Лерой Зане («Галатасарай»), Ник Вольтемаде («Ньюкасл Юнайтед»).
🇨🇼 Сборная Кюрасао, группа Е
Вратари: Тирик Бодак («Телстар»), Тревор Дорнбюс («ВВВ-Венло»), Элой Ром («Майами»);
Защитники: Рихедли Базур («Коньяспор»), Джошуа Бренет («Кайсериспор»), Рошон ван Эйма («Валвейк»), Шерел Флоранус («ПЕК Зволле»), Деверон Фонвилл («НЕК Неймеген»), Жюрьен Гаари («Абха»), Армандо Обиспо («ПСВ Эйндховен»), Шуранди Самбо («Спарта» Роттердам);
Полузащитники: Жуниньо Бакуна («Волендам»), Леандро Бакуна («Ыгдыр»), Ливано Комененсия («Цюрих»), Кевин Фелида («Ден Босх»), Арьяни Марта («Ротерхэм Юнайтед»), Тайриз Нослин («Телстар»), Годфрид Румерату («Валвейк»);
Нападающие: Джереми Антониссе («Кифисия»), Тахит Чонг («Шеффилд Юнайтед»), Кенджи Горре («Маккаби» Хайфа), Сонче Хансен («Мидлсбро»), Жерван Кастанир («Теренггану»), Брандлей Кювас («Волендам»), Юрген Локадия («Майами»), Джерл Маргарита («Васланд-Беверен»).
🇨🇮 Сборная Кот-д'Ивуара, группа Е
Вратари: Яхья Фофана («Анже»), Мохамед Коне («Шарлеруа»), Альбан Лафон («Панатинаикос»);
Защитники: Уилфрид Синго («Галатасарай»), Одилон Коссуну («Аталанта»), Усман Дьоманде («Спортинг»), Гислейн Конан («Жил Висенте»), Эммануэль Агбаду («Бешикташ»), Гела Дуэ («Страсбург»), Эван Н'Дика («Рома»), Клеман Акпа («Осер»);
Полузащитники: Франк Кессье («Аль-Ахли»), Крист Равинель Инао Улай («Трабзонспор»), Базумана Туре («Хоффенхайм»), Секо Фофана («Порту»), Ибраим Сангаре («Ноттингем Форест»), Жан Сери («Марибор»), Амад Диалло («Манчестер Юнайтед»);
Нападающие: Элье Ваи («Ницца»), Николя Пепе («Вильярреал»), Симон Адингра («Монако»), Эванн Гессан («Кристал Пэлас»), Парфе Гиагон («Шарлеруа»), Ян Диоманд («РБ Лейпциг»), Анж-Йоан Бонни («Интер»), Умар Диаките («Серкль Брюгге»).
🇯🇵 Сборная Японии, группа F
Вратари: Томоки Хаякава («Касима Антлерс»), Кейсуке Осако («Санфречче Хиросима»), Дзион Судзуки («Парма»);
Защитники: Юто Нагатомо («Токио»), Сого Танигути («Сент-Трюйден»), Коу Итакура («Аякс»), Цуёси Ватанабэ («Фейеноорд»), Такэхиро Томиясу («Аякс»), Хироки Ито («Бавария»), Аюму Секо («Гавр»), Юкинари Сугавара («Вердер»), Дзюнносукэ Судзуки («Копенгаген»);
Полузащитники: Ватару Эндо («Ливерпуль»), Даити Камада («Кристал Пэлас»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Ао Танака («Лидс Юнайтед»), Дзюня Ито («Генк»), Рицу Доан («Айнтрахт»), Кэито Накамура («Реймс»), Каисю Сано («Майнц»), Юито Судзуки («Фрайбург»);
Нападающие: Коки Огава («НЕК Неймеген»), Дайдзэн Маэда («Селтик»), Аясэ Уэда («Фейеноорд»), Кэнто Сиогаи («Вольфсбург»), Кэисукэ Гото («Сент-Трюйден»).
🇹🇳 Сборная Туниса, группа F
Вратари: Аймен Дамен («Сфаксьен»), Сабри Бен Хессен («Этуаль дю Сахель»), Абдельмухиб Шамах («Клуб Африкен»);
Защитники: Ян Валери («Янг Бойз»), Мутаз Неффати («Норрчёпинг»), Дилан Бронн («Серветт»), Раед Чихауи («Монастир»), Монтассар Тальби («Лорьян»), Адем Арус («Касымпаша»), Омар Рекик («Марибор»), Али Абди («Ницца»), Мохамед Амин Хамида («Эсперанс»);
Полузащитники: Эллиес Скири («Айнтрахт»), Анис Бен Слимане («Норвич Сити»), Рани Хедира («Унион» Берлин), Мортада Бен Уаннес («Касымпаша»), Исмаэль Гарби («Аугсбург»), Хадж Махмуд («Лугано»), Ханнибал Межбри («Бёрнли»);
Нападающие: Элиас Саад («Ганновер»), Халил Аяри («ПСЖ»), Элиас Ашури («Копенгаген»), Себастьян Тунекти («Селтик»), Хазем Мастури («Динамо» Махачкала), Фирас Шауат («Клуб Африкен»), Райан Эллуми («Ванкувер Уайткэпс»).
🇸🇪 Сборная Швеции, группа F
Вратари: Виктор Юханссон («Сток Сити»), Кристоффер Нордфельдт («АИК»), Якоб Зеттерстрём («Дерби Каунти»);
Защитники: Яльмар Экдаль («Бёрнли»), Габриэль Гудмундссон («Лидс Юнайтед»), Исак Хин («Аталанта»), Эмиль Хольм («Ювентус»), Густаф Лагербильке («Брага»), Виктор Линделёф («Астон Вилла»), Эрик Смит («Санкт-Паули»), Карл Старфельт («Сельта» Виго), Эллиот Страуд («Мьельбю»), Даниэль Свенссон («Боруссия» Дортмунд);
Полузащитники: Таха Али («Мальмё»), Ясин Аяри («Брайтон энд Хоув Альбион»), Лукас Бергвалль («Тоттенхэм Хотспур»), Йеспер Карлстрём («Удинезе»), Кен Сема («Пафос»), Маттиас Сванберг («Вольфсбург»), Бесфорт Зенели («Юнион Сент-Жиллуа»);
Нападающие: Александер Бернхардссон («Хольштайн»), Энтони Эланга («Ньюкасл Юнайтед»), Виктор Дьёкереш («Арсенал»), Александер Исак («Ливерпуль»), Густав Нильссон («Брюгге»), Беньямин Нюгрен («Селтик»).
🇧🇪 Сборная Бельгии, группа G
Вратари: Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед»), Майк Пендерс («Страсбург»);
Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим Де Кёйпер («Брайтон энд Хоув Альбион»), Кони де Винтер («Милан»), Брандон Мехеле («Брюгге»), Тома Мёнье («Лилль»), Натан Нгой («Лилль»), Хоакин Сейс («Брюгге»), Артур Теате («Айнтрахт»);
Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Наполи»), Амаду Онана («Астон Вилла»), Николас Раскин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Жирона»);
Нападающие: Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Матиас Фернандес Пардо («Лилль»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Бенфика»), Диегу Морейра («Страсбург»), Алексис Салемакерс («Милан»), Леандро Троссард («Арсенал»).
🇳🇿 Сборная Новой Зеландии, группа G
Вратари: Макс Крокомб («Миллуолл»), Алекс Полсен («Лехия»), Майкл Вуд («Окленд»);
Защитники: Франсис де Врис («Окленд»), Тайлер Биндон («Ноттингем Форест»), Майкл Боксалл («Миннесота»), Либерато Какаче («Рексем»), Каллан Эллиотт, Нандо Пейнакер (оба – «Окленд»), Тим Пейн («Веллингтон Финикс»), Томми Смит («Брейнтри Таун»), Финн Сурман («Портленд Тимберс»);
Полузащитники: Марко Стаменич («Суонси Сити»), Райан Томас («Зволле»), Лаклан Бейлис («Ньюкасл Джетс»), Джо Белл («Викинг»), Алекс Руфер («Веллингтон Финикс»);
Нападающие: Крис Вуд («Ноттингем Форест»), Коста Барбарусес («Вестерн Сидней Уондерерс»), Мэтт Гарбетт («Питерборо Юнайтед»), Элайджа Джаст («Мотеруэлл»), Каллум Макковатт («Силькеборг»), Бен Олд («Сент-Этьен»), Джесси Рэндалл («Окленд»), Сарприт Сингх («Веллингтон Финикс»), Бен Уэйн («Порт Вейл»).
🇮🇷 Сборная Ирана, группа G
Вратари: Алиреза Бейранванд («Трактор»), Хосейн Хоссейни («Сепахан»), Мохаммад Халифе («Алюминиум»), Пайам Ниазманд («Персеполис»);
Защитники: Даниал Эйри («Малаван»), Эхсан Хаджсафи («Сепахан»), Салех Хардани («Эстегляль»), Хосейн Канаани («Персеполис»), Шоджа Халилзаде («Трактор»), Милад Мохаммади («Персеполис»), Али Немати («Фулад»), Рамин Резаян («Фулад»), Ария Юсефи («Сепахан»);
Полузащитники: Омид Нурафкан («Сепахан»), Рузбе Чешми («Эстегляль»), Саид Эзатолахи («Шабаб»), Саман Годдос («Калба»), Мохаммад Горбани («Аль-Вахда»), Алиреза Джаханбахш («Дендер»), Мохаммад Мохеби («Ростов»), Амир Мохаммад Раззагиния («Эстегляль»), Мехди Тораби («Трактор»), Хади Хабибинежад («Чадормалу»);
Нападающие: Мехди Гаеди («Аль-Наср»), Али Алипур («Персеполис»), Деннис Даргахи («Стандард»), Амирхоссейн Хоссейнзаде («Трактор»), Амирхоссейн Махмуди («Персеполис»), Касра Тахери («Пайкан»), Мехди Тареми («Олимпиакос»).
🇪🇬 Сборная Египта, группа G
Вратари: Мохамед Эль-Шенави («Пирамидс»), Мостафа Шобейр («Аль-Ахли», Египет), Аль-Махди Солиман («Замалек»), Мохамед Алаа («Эль-Гуна»);
Защитники: Яссер Ибрахим, Мохамед Хани (оба — «Аль-Ахли», Египет), Тарек Алаа («Аль-Иттихад», ОАЭ), Хамди Фати («Аль-Вакра»), Рами Рабья («Аль-Айн»), Ахмед Абул-Фетух, Хоссам Абдельмагид (оба — «Замалек»), Мохамед Абдель Монем («Ницца»), Карим Хафез («Ени Малатьяспор»);
Полузащитники: Махмуд Трезеге, Эмам Ашур, Ахмед Сайед, Марван Аттия (все — Аль-Ахли», Египет), Мостафа Зико, Ибрагим Адель, Моханад Лашин (все — «Пирамидс»), Набиль Эмад Дунга («Аль-Нажма»), Махмуд Сабер («Зед»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Хайтам Хассан («Реал Овьедо»);
Нападающие: Омар Мармуш («Манчестер Сити»), Актай Абдаллах («Энппи»), Хамза Абделькарим («Барселона»).
🇨🇻 Сборная Кабо-Верде, группа H
Вратари: Жозимар Диаш Возинья (АЕЛ), Марсио да Роса («Монталегри»), Си Джей дос Сантос («Сан-Диего»);
Защитники: Стивен Морейра («Коламбус Крю»), Вагнер Пина («Трабзонспор»), Жоау Паулу Фернандес («ПСМ Макассар»), Сидни Лопеш Кабрал («Бенфика»), Логан Коста («Вильярреал»), Роберто Лопес («Пико»), Кельвин Пирес (СИК), Яник Таварес («Торренсе»), Эдилсон Борхес («Аль-Батаих»);
Полузащитники: Джамиро Монтейро («Сан-Хосе Эртквейкс»), Телму Арканжу («Витория Гимарайнш»), Янник Семедо («Фаренсе»), Ларос Дуарте («Академия Пушкаша»), Кевин Ленини («Краснодар»);
Нападающие: Райан Мендес («Аль-Наср», ОАЭ), Вилли Семедо («Пафос»), Гарри Родригес («Олимпиакос»), Жовани Кабрал («Эштрела»), Нуну да Кошта («Истанбул Башакшехир»), Дейлон Ливраменто («Каза Пиа»), Жилсон Беншимол («Акрон»), Элио Варела («Маккаби» Тель-Авив).
🇫🇷 Сборная Франции, группа I
Вратари: Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»), Робен Риссер («Ланс»);
Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Максанс Лакруа («Кристал Пэлас»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»);
Полузащитники: Н’Голо Канте («Фенербахче»), Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).
🇸🇳 Сборная Сенегала, группа I
Вратари: Эдуард Менди («Аль-Ахли»), Мори Диав («Гавр»), Йеванн Диуф («Ницца»);
Защитники: Калиду Кулибали («Аль-Хиляль»), Мусса Ниакате («Лион»), Эль-Хаджи Малик Диуф («Вест Хэм»), Крепин Диатта («Монако»), Мамаду Сарр («Челси»), Исмаил Якобс («Галатасарай»), Антуан Менди («Ницца»), Абдулай Сек («Маккаби Хайфа»), Мустафа Мбоу («Париж»), Илай Камара («Андерлехт»);
Полузащитники: Идрисса Гейе («Эвертон»), Пап Гейе («Вильярреал»), Ламин Камара («Монако»), Хабиб Диарра («Сандерленд»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Паф Сисс («Райо Вальекано»);
Нападающие: Николас Джексон («Бавария»), Садио Мане («Аль-Наср»), Исмаила Сарр («Кристал Пэлас»), Бамба Диенг («Лорьян»), Илиман Ндиайе («Эвертон»), Ибрагим Мбайе («Пари Сен-Жермен»), Ассане Диао («Комо»), Шериф Ндиайе («Самсунспор»).
🏆🇦🇷 Сборная Аргентины (расширенный состав), группа J
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ) Хуан Муссо («Атлетико»), Факундо Камбесе («Расинг»), Сантьяго Белтран («Ривер Плейт»);
Защитники: Агустин Гиай («Палмейрас»), Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтиэль, Херман Песселья (оба — «Ривер Плейт»), Николас Капальдо («Гамбург»), Кевин Макаллистер («Юнион), Лукас Мартинес («Ривер Плейт»), Маркос Сенеси («Борнмут»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Отаменди («Бенфика»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди («Марсель»), Лаутаро Ди Лолло («Бока Хуниорс»), Заид Ромеро («Хетафе»), Факундо Медина («Ланс»/«Марсель»), Николас Тальяфико («Лион»), Маркос Акунья («Ривер Плейт»), Габриэль Рохас («Расинг»);
Полузащитники: Массимо Перроне («Комо»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Гвидо Родригес («Валенсия»), Анибаль Морено («Ривер Плейт»), Энцо Фернандес («Челси»), Родриго Де Пауль («Атлетико»), Эсекьель Паласиос («Байер»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Нико Пас («Комо»), Николас Домингес («Ноттингем»), Алехандро Гарначо («Челси»), Николас Гонсалес («Атлетико»), Клаудио Эчеверри («Жирона»), Мильтон Дельгадо («Бока Хуниорс»), Алан Варела («Порту»), Эсекьель Фэрнандес («Байер»), Эмилио Бунэндиа («Астон Вилла»), Валентин Барко («Страсбург»), Тьяго Альмада («Атлетико»), Томас Аранда («Бока Хуниорс);
Нападающие: Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес (все — «Атлетико»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Сантьяго Кастро («Болонья»), Франко Мастантуоно («Реал»), Джанлука Престианни («Бенфика»), Матиас Соуле («Рома»), Сантьяго Кастро («Болонья»), Хосе Манэуль Лопес («Палмейрас»), Матео Пеллегрино («Парма»).
🇦🇹 Сборная Австрии, группа J
Вратари: Патрик Пенц («Брондбю»), Александр Шлагер («Ред Булл Зальцбург»), Флориан Вигеле («Виктория» Пльзень);
Защитники: Давид Аффенгрубер («Эльче»), Давид Алаба («Реал»), Кевин Дансо («Тоттенхэм Хотспур»), Марко Фридль («Вердер»), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Стефан Пош («Майнц»), Александер Прасс («Хоффенхайм»), Михаэль Свобода («Венеция»);
Полузащитники: Кристоф Баумгартнер («РБ Лейпциг»), Карни Чуквуэмека («Боруссия» Дортмунд), Флориан Гриллич («Брага»), Конрад Лаймер («Бавария»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд), Ксавер Шлагер («РБ Лейпциг»), Романо Шмид («Вердер»), Алессандро Шёпф («Вольфсберг»), Николас Зайвальд («РБ Лейпциг»), Пауль Ваннер (ПСВ), Патрик Виммер («Вольфсбург»);
Нападающие: Марко Арнаутович («Црвена Звезда»), Михаэль Грегорич («Аугсбург»), Саша Калайджич (ЛАСК).
🇯🇴 Сборная Иордании, группа J
Вратари: Язид Абулейла («Аль-Хуссейн»), Абдулла Аль-Фахури («Аль-Вихдат»), Нур Бани Аттие («Аль-Фейсали»), Ахмад Джуайди («Шабаб»);
Защитники: Язан Аль-Араб («Сеул»), Абдулла Насиб («Аль-Завраа»), Эхсан Хаддад, Салим Обейд, Саид Аль-Росан (все — «Аль-Хуссейн»), Анас Бадави, Хоссам Абу Аль-Дахаб (оба — «Аль-Фейсали»), Мохаммад Абу Аль-Нади («Селангор»), Мохаммад Абу Хашиш («Аль-Карма»);
Полузащитники: Нур Аль-Равабде («Селангор»), Ибрагим Саде («Аль-Карма»), Низар Аль-Рашдан («Катар»), Моханнад Абу Таха («Аль-Кува»), Амер Джамус («Аль-Завра»), Мохаммад Аль-Дауд («Аль-Ведат»), Раджаи Айед, Юсеф Каши, Мохаммад Таха, Ахмад Ассаф (все — «Аль-Хуссейн»);
Нападающие: Муса Аль-Тамари («Ренн»), Махмуд Аль-Марди («Аль-Хуссейн»), Али Олван («Аль-Саилья»), Мохаммад Абу Зрейк («Раджа»), Ибрагим Сабра («Локомотива»), Уда Аль-Фахури («Пирамидс»), Али Аль-Эззайзе («Аль-Шабаб»).
🇵🇹 Сборная Португалии, группа К
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Хосе Са («Вулверхэмптон»), Руи Силва («Спортинг»), Рикарду Велью («Генчлербирлиги»);
Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Матеус Нунес («Манчестер Сити»), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Барселона»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томаш Араужу («Бенфика»);
Полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Саму Кошта («Мальорка»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Жоау Феликс («Аль-Наср»), Рафаэл Леау («Милан»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Педру Нету («Челси»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»).
🇨🇩 Сборная ДР Конго, группа К
Вратари: Тимоти Фаюлу («Ноа»), Лионель Мпаси-Нзо («Гавр»), Маттьё Эполо («Стандард»);
Защитники: Аарон Ван-Биссака («Вест Хэм»), Жедеон Калулу («Арис»), Артур Масуаку («Ланс»), Стив Капюади («Виздев»), Роки Бушири («Хиберниан»), Аксель Туанзебе («Бёрнли»), Шансель Мбемба («Лилль»), Дилан Батубинсика («Лариса»), Жорис Кайембе-Диту («Генк»);
Полузащитники: Ноа Садики («Сандерленд»), Самюэль Мутуссами («Атромитос»), Эдо Кайембе («Уотфорд»), Нгалайель Мукау, Натанаэль Мбуку (оба — «Лилль»), Шарль Пикель («Эспаньол»), Брайан Сипенга («Кастельон»), Тео Бонгонда («Спартак»), Гаэль Какута («Амьен»);
Нападающие: Мешак Элиа («Аланьяспор»), Седрик Бакамбу («Бетис»), Симон Банза («Аль-Джазира»), Йоан Висса («Ньюкасл»).
🇨🇴 Сборная Колумбии (расширенный состав), группа К
Вратари: Давид Оспина («Атлетико Насьональ»), Альдаир Кинтана («Индепендьенте»), Альваро Монтеро («Велес Сарсфилд»), Андрес Москера («Индепендьенте Санта-Фе»), Камило Варгас («Атлас»);
Защитники: Хуан Кабаль («Ювентус»), Хуниор Алексис Эрнандес («Депортес Толима»), Кевин Мьер («Крус Асуль»), Сантьяго Ариас («Индепендьенте»), Вильер Дитта («Крус Асуль»), Йерри Мина («Кальяри»), Йерсон Москера («Вулверхэмптон»), Альваро Ангуло («Пумас»), Андрес Роман («Атлетико Насьональ»), Карлос Куэста («Васко да Гама»), Кристиан Борха («Америка»), Даниэль Муньос («Кристал Пэлас»), Давинсон Санчес («Галатасарай»), Дейвер Мачадо («Нант»), Эдиер Окампо («Ванкувер Уайткэпс»), Эдвин Сетре («Эстудиантес де Ла Плата»), Джохан Романья («Сан-Лоренсо»), Джон Лукуми («Болонья»), Хоан Мохика («Мальорка»);
Полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Густаво Пуэрта («Расинг»), Хамес Родригес («Миннесота Юнайтед»), Хаминтон Кампас («Росарио Сентраль»), Хефферсон Лерма («Кристал Пэлас»), Джон Солис («Бирмингем Сити»), Йохан Рохас («Васко да Гама»), Хордан Баррера («Ботафого»), Хорхе Карраскаль («Фламенго»), Хуан Камило Портилья («Атлетико Паранаэнсе»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Хуан Куадрадо («Пиза»), Хуан Ренгифо («Атлетико Насьонал»), Кевин Кастаньо («Ривер Плейт»), Нельсон Деосса («Бетис»), Ричард Риос («Бенфика»), Себастьян Гомес («Коритиба»), Ясер Асприлья («Галатасарай»);
Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Джон Дуран («Зенит»), Карлос Гомес («Васко да Гама»), Джон Арьяс («Палмейрас»), Хоан Карбонеро («Интернасьонал»), Стивен Мендоса («Атлетико Паранаэнсе»), Хуан Камило Эрнандес («Бетис»), Кевин Виверос («Атлетико Паранаэнсе»), Луис Диас («Бавария»), Луис Суарес («Спортинг»), Нейсер Вильярреаль («Крузейро»), Рафаэль Сантос Борре («Интернасьонал»), Себастьян Вилья («Индепендьенте Ривадавия»).
🇺🇿 Сборная Узбекистана (расширенный состав), группа К
Вратари: Уткир Юсупов («Навбахор»), Абдувохид Нематов («Насаф»), Ботирали Ергашев («Нефтчи»), Владимир Назаров («Пахтакор»);
Защитники: Рустам Ашурматов («Эстегляль»), Фаррух Сайфиев («Нефтчи»), Ходжиакбар Алиджонов («Пахтакор»), Умар Ешмуродов («Насаф»), Шерзод Насруллаев («Насаф»), Абдукодир Хусанов («Ман Сити»), Иброхимхалиль Юлдошев («Нефтчи»), Абдулла Абдуллаев («Дибба Аль-Фуджайра»), Жахонгир Урозов («Динамо» Самарканд), Мухаммадкодир Хамралиев («Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сухрон»), Авазбек Умасалиев (АГМК), Мухаммедрасул Абдумажидов («Пахтакор»), Диер Ортикбоев («Хорезм»);
Полузащитники: Отабек Шукуров («Бани Яс»), Жалолидин Машарипов («Эстегляль»), Одильжон Хамробеков («Трактор Тербиз»), Остон Урунов («Персеполис»), Джамшид Искандеров («Нефтчи»), Достонбек Хамдамов («Пахтакор»), Аббосбек Файзуллаев («Истанбул Башакшехир»), Акмаль Мозговой («Пахтакор»), Азизджон Ганиев («Аль-Батаех»), Азизбек Амонов («Бухара»), Кувондик Рузиев («Нефтчи»), Русланбек Жиянов («Навбахор»), Алишер Одилов («Нефтчи»), Умарали Рахмоналиев («Сабах»), Жасурбек Жалолиддинов («Согдиана»), Хусан Норчаев («Навбахор»), Шерзод Есанов («Бухара»), Нодирбек Абдураззоков (АГМК), Сардорбек Бахромов («Насаф»);
Нападающие: Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир»), Игорь Сергеев («Персеполис»), Шерзод Темров («Эрбиль»).
🇭🇷 Сборная Хорватии, группа L
Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Доминик Котарски («Копенгаген»), Ивор Пандур («Халл Сити»);
Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»), Мартин Эрлич («Мидтьюлланн»), Лука Вушкович («Гамбург»);
Полузащитники: Лука Модрич («Милан»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина («Комо»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Петар Сучич («Интер»), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»);
Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Орландо Сити»), Петар Муса («Даллас»), Игор Матанович («Фрайбург»).