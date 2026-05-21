Особенная победа Эмери в Лиге Европы! Какие же шедевры укладывала «Астон Вилла»! Видео

Унаи Эмери прежде участвовал в пяти финалах Лиги Европы. И выиграл четыре из них. С командами, в чьих названиях есть «вил»: «Севилья» (трижды) и «Вильярреал». У «Арсенала» вот «вил» нет, поэтому с ним у баска и не получилось. Понимаете, к чему мы клоним? Эмери попросту не мог уступить с «Астон Виллой» «Фрайбургу». А что насчёт разгрома?!

Фаворит здесь был очевиден: слишком по-разному денежно прокачены соперники по финалу. Большинство футболистов с лавки «Астон Виллы» железно играло бы в основе «Фрайбурга». Зато там оказались семь собственных воспитанников. Первый удар, конечно, нанёс Матанович. Не слишком опасный. А вот на ответный выстрел Роджерса Атуболу пришлось реагировать в красивом прыжке.

«Фрайбург» отдал инициативу. Но он и в Бундеслиге всего девятый по владению. Главное – удачно забросить в штрафную хоть с игры, хоть со стандарта. Как раз после такого Хефлер выиграл подбор и совсем чуть-чуть не попал в дальний угол.

Хватало жёстких стыков, о чём свидетельствуют хотя бы три жёлтые к 20-й минуте. Одну из них схлопотал Кэш. И повезло, что не красную: Мэтти грубо двинул практически прямой ногой в голень Грифо.

Нарушение Кэша

Что касается непосредственно футбола, обе команды сперва действовали осторожно и общими усилиями накопили за первые 40 минут 0,52 ожидаемого гола. Негусто. А два из четырёх ударов «Виллы» к тому моменту оказались заблокированы.

Зато на 41-й минуте англичане гениально разыграли угловой! Сработала домашняя заготовка: короткий розыгрыш, мягкая закидушка Роджерса, шикарная пальба с лёта Тилеманса! Вот и рецепт преимущества. Его повар – тренер по стандартам Остин Макфи. Он, кстати, и в сборной Португалии работает параллельно. Так что ждём примерно такой же красоты на ЧМ-2026 от Витиньи и Бруну.

И на этом «Астон Вилла» не остановилась! В добавленное к первому тайму время Буэндия не встретил сопротивления, не стал выдумывать ничего лишнего и просто закрутил из-за штрафной в дальнюю девятку! Они вообще умеют забивать блекло?! Взяли и сделали результат за семь минут! Вот вам и «гуд ибенинг».

По сути, на этом можно было и заканчивать. Из памяти никогда не исчезнут великие камбэки в стиле «Ливерпуля» образца финала ЛЧ-2004/2005, да только «Фрайбург» во второй половине выглядел абсолютно потерянным и никак не мог преодолеть средний блок «Виллы». Выпады англичан носили куда большую угрозу, нежели позиционные атаки немцев.

На 58-й минуте исход окончательно стал очевиден: Буэндия накрутил Кюблера и с рикошетом прострелил во вратарскую, куда результативно набежал Роджерс. Здесь и Уоткинсу спасибо за увод Гинтера. Разгромище!

Роджерс празднует счёт 3:0 в финале ЛЕ

Какие бы замены ни делал Юлиан Шустер, «Вилла» ещё сильнее демонстрировала разницу в классе. Онана вот поднялся с лавки и зарядил в штангу. Буэндия бил в упор и не попал. Изумительные передачи раздавал Макгинн. «Фрайбург» нанёс первый и единственный удар во втором тайме только на 73-й минуте, о чём тут вообще речь? «Астон Вилла» – абсолютно другой уровень. Спасибо ей, что хоть немного скромничала и держала интригу.

Для Эмери эта победа в ЛЕ особенная – потому что первая не с испанским клубом. Другого результата от них и не ждали, пусть «Вилла» и не брала трофей после победы в Кубке английской лиги 1996-го. По силе это минимум четвертьфиналисты ЛЧ. Собственно, на такой стадии главного еврокубка они и отлетели от «ПСЖ» год назад, причём с общими нестыдными 4:5. Ждём их в плей-офф и следующей весной.

Ну а «Фрайбург» упустил возможность поиграть в ЛЧ и поучаствует в Лиге конференций, куда пробился через Бундеслигу.