Шварц возвращается в «Динамо». А что с ним происходило эти четыре года?

Сандро Шварц близок к возвращению в московское «Динамо». «Чемпионат» ещё во вторник сообщил, что столичный клуб ведёт переговоры с 47-летним специалистом о контракте с зарплатой в размере € 2,4 млн в год. Ожидая официального подтверждения прихода немца на пост главного тренера «Динамо», рассказываем, как складывалась его карьера после отъезда из России.

Напомним, Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020-го по июнь 2022-го. Под его руководством московская команда провела 57 матчей, в которых одержала 32 победы при восьми ничьих и 17 поражениях. Забила 111 голов, то есть почти два в среднем за игру. Сандро взял бронзу и дошёл до финала Кубка России в сезоне-2021/2022. Последним для немца матчем стал драматичный кубковый финал, в котором «Динамо» уступило «Спартаку» со счётом 1:2, а Даниил Фомин не реализовал пенальти в компенсированное время.

Сандро Шварц бывший тренер «Динамо» «Мой уход из «Динамо» не имел никакого отношения ни к спорту, ни к титулам, ни к финансовым аспектам. Я до конца хотел помочь людям. Знал, что ребята нуждались во мне в то время. Тем не менее это был внутренний конфликт каждый день. Было бесчисленное множество эмоциональных моментов с украинскими и российскими игроками, которые были со мной в тренерской, где мы вместе плакали и переживали глубокую печаль».



После отъезда из России Шварц вернулся в Германию и летом того же года принял «Герту». По итогам сезона-2021/2022 клуб из Берлина финишировал на 16-м месте в Бундеслиге и остался в элите только благодаря победе в стыках с «Гамбургом». С помощью экс-тренера «Динамо» в «Герте» рассчитывали поднять уровень команды и решать более серьёзные задачи, чем борьба за выживание. Сандро дали двухлетний контракт – до июня 2024-го.

Однако Шварц не продержался в Берлине даже года. В своём первом же матче проиграл один из возможных трофеев – его команда выбыла из Кубка Германии после поражения во встрече с «Айнтрахтом» из Брауншвейга. Это была сумасшедшая игра, завершившаяся ничьей 4:4 и серией пенальти. К Сандро опять пришли кубковые кошмары.

Чемпионат «Герта» начала с четырёхматчевой безвыигрышной серии, а в первых 10 турах Бундеслиги одержала всего одну победу. Шварц тяжело строил новую команду, впрочем, он наверняка надеялся на более качественное усиление состава. В летнее окно берлинский клуб потратил на новичков всего € 7,7 млн, тогда как продал игроков на € 22,9 млн. В частности, подписал свободным агентом защитника «Рубина» Филипа Уремовича и взял ушедшего из ЦСКА Чидеру Эджуке.

«Герте» опять пришлось бороться за выживание. Первый круг команда Шварца завершила в зоне вылета – на 17-м месте. Окончательно приговорила тренера шестиматчевая безвыигрышная серия в марте-апреле 2023-го. Сандро отправили в отставку после крупного поражения от «Шальке» (2:5) в 28-м туре. На тот момент у «Герты» было всего пять побед, она шла уже последней в Бундеслиге. Доигрывали чемпионат берлинцы под руководством другого тренера, но не спаслись: финишировали на 18-м месте и отправились во Вторую Бундеслигу.

«Мне нравилось работать в «Герте». Но, как и всем, кто связан с командой, хотелось, чтобы наша работа была вознаграждена большим количеством очков. Глядя на таблицу, я могу понять, почему клуб решил пойти по другому пути», – признался Шварц.

Впрочем, безработным Шварц был недолго. Уже в декабре того года перед стартом МЛС немец возглавил «Нью-Йорк Ред Буллз». В сезоне-2023 эта команда заняла восьмое место в Восточной конференции и 17-е – в общем зачёте, пробилась в плей-офф, однако там в первом раунде уступила «Цинциннати». Поэтому с предшественником Шварца не стали продлевать договор. Сандро заключил долгосрочный контракт.

За два года при Шварце «Нью-Йорк Ред Буллз» подписал 18 новичков на общую сумму € 10,9 млн. Одним из первых трансферов – и самым дорогим – стало приобретение полузащитника сборной Швеции Эмиля Форсберга из «РБ Лейпциг». Подвезли звезду по линии «Ред Булл».

В первый сезон под руководством Шварца команда из Нью-Йорка прогрессировала. В регулярном чемпионате набрала на четыре очка больше, чем годом ранее, и стала выдавать более яркие матчи (разность мячей 55:50 против 36:39 в предыдущем сезоне). Финишировала на седьмом месте в Восточной конференции и на 16-м – в общем зачёте. А по-настоящему «Нью-Йорк Ред Буллз» удивил в плей-офф, где с самым молодым составом в лиге стал проходить одного соперника за другим.

В первом раунде команда Шварца выбила «Коламбус Крю», занявший второе место в регулярном чемпионате. В серии до двух побед выиграла сначала в гостях (1:0), а затем и дома (2:2, 5:4 пен.). Дальше в каждом раунде было по одному матчу. В четвертьфинале «Нью-Йорк Ред Буллз» расправился на выезде с «Нью-Йорк Сити» (2:0), а в полуфинале – также на чужом поле — одолел «Орландо Сити» (1:0). В результате всего лишь во второй раз в своей истории вышел в финал плей-офф МЛС. Сандро мог выиграть первый чемпионский кубок для американского клуба.

Однако финал с «Лос-Анджелес Гэлакси» начался катастрофически. Уже на девятой минуте команда Шварца пропустила первый мяч, а на 13-й – второй. От двух быстрых пропущенных голов не спасла даже схема с тремя центральными защитниками, которую немец использовал в плей-офф. Правда, «Ред Буллз» ещё пытались пободаться – на исходе получаса отыграли один мяч. Однако на камбэк их не хватило. «Гэлакси» победили со счётом 2:1 и забрали трофей.

«Я люблю этих парней, – сказал после матча Шварц. – Некоторые из них сейчас плачут. В целом это только начало. Иногда очень тяжело, когда проигрываешь в финале. Но ты используешь этот опыт, чтобы зарядиться новой энергией и усилить мотивацию».

Тем не менее полученный опыт не помог «Нью-Йорк Ред Буллз» в сезоне-2025. В регулярном чемпионате команда Шварца набрала на четыре очка меньше и забила на семь голов меньше. Хотя состав усилил экс-форвард «ПСЖ» и «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг. Провал на финише (три поражения подряд и лишь одна победа в шести турах) стоил «Нью-Йорк Ред Буллз» места в плей-офф. Команда Шварца финишировала на 10-м месте в Восточной конференции и на 18-м – в общем зачёте. В результате клуб и немецкий тренер разошлись – Сандро покинул Америку.

Как раз тогда, в декабре 2025-го, «Динамо» попыталось вернуть Шварца. Куратор московского клуба Юрий Соловьёв, по нашей информации, давал задание спортивному директору Желько Бувачу договориться с немецким тренером, но убедить Сандро вернуться в Москву не получилось. Казалось, в нынешних обстоятельствах это просто невозможно. Антон Шунин рассказывал, что в 2022-м у Шварца могли отобрать тренерскую лицензию в Германии, если бы он остался в России. Видимо, теперь что-то поменялось.