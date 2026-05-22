А что, если ЦСКА оставит главным Игдисамова? За и против ставки на молодого тренера

Второй год подряд одна из главных интриг межсезонья РПЛ связана с именем нового тренера ЦСКА. Летом 2025-го все гадали, кто заменит Марко Николича, внезапно ушедшего из московского клуба после завоевания Кубка России. Теперь боссы армейцев должны найти человека, который поднимет упавшую весной при Фабио Челестини команду. Доигрывали чемпионат красно-синие под руководством возглавлявшего молодёжку ЦСКА Дмитрия Игдисамова. Вполне возможно, 39-летнего российского специалиста и оставят на будущий сезон.

Основным кандидатом для руководства ЦСКА был Сандро Шварц. Тем не менее немец, судя по всему, вернётся в московское «Динамо». Армейцы не стали участвовать в гонке зарплат, поэтому со Шварцем договориться не удалось. Вообще, подписание любого зарубежного тренера, чья квалификация соответствует задачам топ-клуба, – это достаточно дорого и сложно. Высокая зарплата и траты на штаб, неустойка за расторжение контракта, необходимость подстраивать под него трансферную деятельность и иные процессы: всё это заставлять серьёзно задуматься о целесообразности назначения иностранца. Отсюда большие вопросы по фигуре хорвата Ненада Бьелицы, который, в отличие от других претендентов на пост (Шварца и Марцела Лички), никогда не работал в РПЛ.

Если от зарубежных тренеров ЦСКА в итоге откажется, то из российских Игдисамов, похоже, единственный кандидат для клуба. На первый взгляд, это неожиданный и крайне рискованный выбор. Казалось бы, в сложившихся обстоятельствах разумнее пригласить, например, Ролана Гусева, который также ранее трудился в молодёжке армейцев, а сейчас выдал достаточно хорошую весну в московском «Динамо» (бело-голубые вошли в топ-3 по набранным очкам в 2026 году, уступив только «Зениту» и «Краснодару»). Однако, по словам наших источников, в ЦСКА с восхищением относятся к проделанной Игдисамовым работе в роли и. о. Все впечатлены его рвением, подходом к тренировкам и связью с командой. Своя логика в назначении экс-тренера молодёжки точно есть.

Самого Игдисамова журналисты как минимум дважды спрашивали о его шансах и готовности остаться тренером ЦСКА – до и после игры 30-го тура с «Локомотивом». Перед матчем Дмитрий фактически ушёл от ответа, сказав следующее: «Никакого диалога с Бабаевым не было. Стараюсь не обращать внимания на весь этот шум. Моё дело – честно трудиться. Своими желаниями буду делиться с Дедом Морозом. Я не знаю, останусь ли в штабе». Но, победив в дерби, Игдисамов дал сигнал руководству ЦСКА – он хочет принять этот вызов и возглавить первую команду.

Дмитрий Игдисамов и. о. главного тренера ЦСКА «Я как тренер прибавил во всем за этот сезон – в контроле эмоций, реакции на складывающуюся игру, замены соперника. Тренировать молодых игроков и больших профессионалов – это не одно и то же. Мог бы полноценно руководить командой весь сезон? Да, вполне».

А как не почувствовать себя готовым к РПЛ, если твоя команда выигрывает два матча из двух? Да ещё и побеждает на финише чемпионата максимально мотивированных соперников – «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1). Если получается менять игру своими решениями по ходу матчей. В Нижнем Новгороде Игдисамов выпустил на замену 18-летнего дебютанта РПЛ Имрана Фирова и тот оформил 1+1 за две минуты. Ещё один запасной (Данила Козлов) забил первый гол, а другой (Матия Попович) – ассистировал.

Пока у Игдисамова в РПЛ – 100-процентный результат. Единственное поражение он потерпел только в дебютном матче в Кубке России, пусть и в самом важном для ЦСКА на этом отрезке. Но перед встречей со «Спартаком» (0:1) и времени на подготовку у тренера фактически не было. 4 мая Челестини отправили в отставку, а уже 6-го состоялась кубковая игра. Даже в проигранном дерби Игдисамов преобразил ЦСКА тактическими перестановками и заменой Лусиано Гонду на Кирилла Глебова в перерыве – на второй тайм вышла другая команда. Не лихорадочно отбивающаяся от атак соперника, а доминирующая. Был бы фарт, армейцы бы отыгрались.

Преимущество Игдисамова перед большинством тренеров-иностранцев – понимание менталитета российских игроков (именно они будут составлять костяк после ужесточения лимита на легионеров), знание нашей лиги и специфики подготовки команды на долгих зимних сборах. Кроме того, опыт управления главными молодыми талантами сегодняшнего ЦСКА. Через молодёжку Игдисамова прошли Кирилл Данилов, Матвей Лукин, Мингиян Бадмаев, Джамалутдин Абдулкадыров, Матвей Кисляк, Артём Бандикян, Глебов и Фиров.

Дмитрий Игдисамов и Данила Козлов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Минусы для ЦСКА в случае ставки на Игдисамова тоже очевидны. Тренерский опыт у Дмитрия во взрослом футболе почти нулевой. Его путь в элиту – это восемь лет в академии «Рубина» и ещё семь – в юношеских и молодёжных командах ЦСКА. Группы доведённых до основы воспитанников и золота МФЛ сезона-2024 в профайле недостаточно, чтобы считаться железной кандидатурой для клуба РПЛ. Тем более – нацеленного на чемпионский титул. Да, учителя у Игдисамова были хорошие, начиная с Курбана Бердыева в Казани, но, как говорится, «нельзя научить – можно только научиться». Насколько успешен будет уроженец Ташкента на высоком уровне, пока не сможет предсказать никто.

Этой весной у Игдисамова и ЦСКА был своего рода медовый месяц. Тренер работал на позитиве, он пытался взбодрить игроков, разбитых поражениями при Челестини. Эмоциональный контакт сложился даже с лидерами армейцев – дело пошло. Непонятно, как поведёт себя Дмитрий после первых неудач (а чёрных полос не избежать любой команде), как выдержит давление и критику со стороны СМИ, экспертов, болельщиков, а главное – руководства клуба. Возможно, и самих футболистов, если вспомнить конфликт Мойзеса с предшественником Игдисамова. Хватит ли ему мудрости при недостатке опыта управления коллективом мужиков, разношёрстных легионеров? Тут даже Челестини не справился и наломал дров.

«Дмитрий Игоревич очень требовательный и очень любит футбол. У него пятеро детей, но каждый день мы слышим от него истории, как он до ночи смотрел футбол. Несмотря на то что у Игдисамова есть другие заботы, а семья для всех в мире на первом месте, он всегда полностью отдаётся своему делу. И за этот путь Дмитрий Игоревич был награждён тем, что сейчас стал главным на этот период. Это только его заслуга, и я надеюсь, что Игдисамов будет главным тренером», – признавался Глебов.

Скоро узнаем, рискнут ли в ЦСКА довериться Игдисамову.