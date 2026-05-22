«Четыре года топчемся на месте». Критический взгляд героя Евро на российский футбол

В минувшем сезоне настоящую сказку в Первой лиге сотворила «Родина», выиграв турнир и выйдя напрямую в РПЛ. Громких имён в составе команды Диаса пока нет — зато они есть в структуре клуба! Так, за подготовку нападающих во второй команде отвечает бронзовый призёр Евро-2008 Роман Павлюченко.

Корреспондент «Чемпионата» поговорил с ним о славном прошлом в «Тоттенхэме», работе в новой роли и современных нападающих.

Почему Павлюченко не может «убить» в себе футболиста и как стал тренировать

— Как вы пришли к решению тренировать?

— Меня пригласил Алексей Зинин, который сейчас является руководителем проекта «Родина». Я знаю его ещё по периоду в «Спартаке», когда он был пресс-атташе клуба. Когда образовался проект, там начинали Максим Калиниченко, Александр Павленко — все спартаковцы. Работали Бояринцев, Парфёнов. Меня приглашали в «Родину» ещё раньше, но я отказывался — хотелось поиграть пару сезонов в Медиалиге. Когда уже закончил играть, Зинин ещё раз позвонил и предложил работу в клубе. Устроившись в «Родину», сразу пошёл учиться на лицензию «А-УЕФА + В-УЕФА». Подумал, что лишним не будет. Третий сезон работаю в команде, мне нравится.

— В чём заключаются ваши обязанности?

— Я не отвечаю за тренировочный процесс в целом. Больше общаюсь с группой атаки, нападающими. Где-то подсказываю, как правильно открываться, подстраиваться. Провожу индивидуальную работу — после тренировки оставляю ребят, даю упражнения. Сам это проходил всю карьеру. Нормальное явление. Хочется делиться своим опытом и подсказывать.

— В вашем игровом прошлом были тренеры нападающих?

— В России — не было, а в «Тоттенхэме» нападающих тренировал Лес Фердинанд, легендарный в прошлом футболист. Я уже знал его, когда приехал, потому что следил за английским футболом. Крауч, Дефо, я, ван дер Варт, Даррен Бент — все мы оставались после тренировок, и Фердинанд давал нам упражнения. Я помню все эти упражнения — то же самое делаю с сегодняшними игроками. Футбол одинаков, ничего не выдумаешь. Что я делал в 2008-2010 годах — то же самое даю игрокам «Родины» сегодня.

— Зачастую большие игроки после карьеры не могут «убить» в себе футболиста, став тренерами. Вы столкнулись с этим?

— Хороший вопрос… Я каждый день об этом задумываюсь, но пока не могу в себе это перебороть. Понимаю, что уже являюсь тренером, но во мне есть чувство, будто ещё игрок (смеётся). Понимаю, что нужно перестроиться, однако это сложно. Например, подсказываю нападающему один раз — делает не так, подсказываю ещё раз — снова неправильно. Понимаю, что надо жёстче разговаривать, но пока не могу перестроиться. Может, у меня характер такой.

Если брать сегодняшнего главного тренера «Родины-2» Лактионова Александра Юрьевича, его помощника Димидко – они уже работают как тренер и помощник: могут повысить голос, жёстко поговорить. Я пытаюсь это делать, однако ещё не совсем получается. Хотя это надо делать, потому что я уже тренер, а не игрок. Да, я участвую с ними в упражнениях, играю в «квадрат», как будто ещё футболист (смеётся). Стараюсь перестроиться, но это сложно. Виделся недавно с Юркой Жирковым, он же тоже помощник в «Динамо».

Юрий Жирков и Роман Павлюченко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— У него та же проблема?

— Он тоже рассказывает, что тяжело перестроиться (смеётся). Юрка сам по себе не может на кого-то кричать, но надо меняться. Когда начинаешь тренерскую деятельность, надо забывать, что ты игрок.

— Молодёжь группы атаки «Родины-2» осознаёт, с какой величиной работает?

— Конечно. Всё-таки им уже за 20 лет. Наверное, какие-то мои матчи они застали. К тому же есть социальные сети, интернет. Они часто у меня спрашивают про Англию, про матчи там. Какие-то игры сами помнят. Вот ребята помоложе, от 7 до 12 лет, наверное, даже не знают, кто такой Роман Павлюченко. Если я приду к ним с каким-нибудь футбольным блогером, автографы будут брать у него (смеётся).

Лактионов и Димидко порой ставят ребятам в пример, что надо добиваться. Даже играя сегодня во Второй лиге, ты всё равно можешь добраться до Премьер-Лиги и сборной. Нужно расти. Сегодня мы об этом говорим, но, к сожалению, порой встречаются футболисты, которым в одно ухо влетело, а из другого вылетело. Молодёжь сейчас чуть другая.

— Какие новые тенденции прослеживаются сейчас в игре в атаке?

— Если сравнивать с нашим поколением, у нас были Погребняк, Кержаков, Сычёв, Булыкин — очень большой выбор. Сегодня он не так велик. Раньше группа атака была намного сильнее. Хотя сейчас у нас тоже есть нападающие, которые забивают: те же Тюкавин, Воробьёв. Однако наше поколение было всё равно сильнее.

— Из-за уровня конкуренции или отношения к делу?

— Точно нельзя упрекнуть ребят в том, как они отдаются процессу. Трудно однозначно ответить, почему нет такого развития. Может быть, не хватает доверия. Если брать наши топовые клубы, им сегодня легче купить иностранца, чтобы он сразу давал результат, чем выращивать своих футболистов. Это же надо ждать 5-10 лет, чтобы вырастить. Возможно, в этом тоже проблема. Когда ты молодой футболист и на твою позицию приезжает иностранец, тебе перестают доверять. Из-за этого молодые начинают уезжать по арендам в Первую лигу, ещё куда-то. На этом карьера и заканчивается. Это проблема. Мало доверяют.

Понятно, что из-за этого страдает наша сборная. В национальной команде должны играть российские футболисты. Не должно быть так, как делали несколько лет назад, когда раздавали российские паспорта всем подряд. В стране, где живёт 150 миллионов человек, мы раздаём паспорта. Да, их получали классные футболисты, но это не российские футболисты. Такого не хочется. Нужно выращивать своих. Однако нужно понимать, что сейчас сложная ситуация. Сборная нигде не участвует. Жалко сегодняшнюю молодёжь, которая в этот период не может проявить себя на чемпионатах мира или Европы. Для чего мы играем в футбол? Чтобы выступать на таких турнирах. В Лиге чемпионов, Лиге Европы, поехать на чемпионат мира. Годы идут, а кто знает, сколько ещё продлится такая ситуация? У кого-то карьера пройдёт, и он ни разу не сыграет на большом турнире.

Заслужил ли Соболев быть основным форвардом «Зенита» и почему у Гарсии не получается в «Спартаке»

— Кордоба с отрывом лучший нападающий РПЛ?

— Когда мне задавали этот вопрос в прошлом году, я говорил, что Кордоба — лучший. Считаю лучшим нападающим того, кто идёт на первой строчке среди бомбардиров. Если ты забиваешь и борешься за звание лучшего бомбардира, то сегодня ты лучший нападающий лиги.

— Защитники говорят, что к Кордобе нельзя приклеиваться. Почему?

— Он хорошо работает корпусом, может развернуть тебя на месте. Наверное, тренеры тоже требуют от защитников не прилипать к нему и стараться играть на опережение. Кордоба может развернуть одним движением. Он мощный — это его козырь. Может быть, наоборот, стоит дать ему пространство. Я не защитник, поэтому мне трудно сказать, как играть с такими нападающими. Хотя я сам большой, но не умел играть корпусом так, как Кордоба. У меня чуть другие данные. Так же хорошо играет корпусом Артём Дзюба. Он большой, с ним тяжело играть. Если быть рядом, он может развернуть и пробить. Поэтому на Кордобе много фолят, а он всегда с этим спорит (смеётся). Его только так и могут остановить. Такой у него стиль игры — это ему помогает, и за счёт этого он забивает.

Джон Кордоба против Руслана Литвинова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В условиях конкуренции с такого уровня нападающим российские защитники растут?

— Есть же матчи, где Кордоба не может себя проявить. Это происходит, когда с ним играют плотно и не дают развернуться. Конечно, тренер похвалит такого защитника и поставит его в пример другим. Все защитники знают, как играет Кордоба, и в недельном цикле готовятся ему противостоять.

— Весной случился ренессанс Соболева. В чём видите причины после такого тяжёлого старта в «Зените»?

— Сашку я знаю давно, ещё по «Спартаку». Мы всегда много общались, даже когда он играл в «Крыльях». Понятно, что первое время в «Зените» он не забивал — наложились переход из «Спартака», давление болельщиков. Местные болельщики в Санкт-Петербурге его тоже плохо восприняли. Однако я знаю Сашку — это работяга, который умеет забивать. Он забивной форвард. Я знал, что он будет забивать — просто нужно было время. Не так легко прийти в команду, которая борется за чемпионство и выдержать такую конкуренцию. В этом плане Сашка молодец.

Сколько всегда было критики, сколько я с ним общался. Всё время ему говорил: «Сань, ты никого не слушай. Это твоя жизнь, твоя игра. Делай так, как считаешь нужным». Я его поздравляю всегда. Когда он забивает, пишу: «Красавец! Продолжай в том же духе».

— Что отвечает?

— Пишет: «Анатольевич, спасибо большое!» Соболев — молодец. Он делает свою работу. Был тяжёлый период, но это забивной форвард. Пусть он не такой яркий, не может обыграть троих. Однако что касается передач с фланга, пробить в касание головой или ногой, оказаться в нужном месте — всё это он умеет. А что ещё нужно нападающему? Форвард должен забивать голы. Я сегодня молодым ребятам говорю: «Пройдёт карьера — никто не спросит, сколько ты пробежал, попал в перекладину. Будут спрашивать о количестве мячей в карьере». Если скажешь: «Я забил за карьеру 30 мячей» — кому это интересно? А когда скажешь, что забил 150-200: «Ого, красавец!» Ярко, неярко играет Соболев — поднимите статистику. Сколько он забил? Уже за сотку зашёл. Не каждому дано зайти за сотню.

Александр Соболев Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Соболев доказал, что может быть первым выбором «Зенита» в атаке?

— На сегодняшний день — 100%. Знаете, когда я приехал в «Тоттенхэм» и пришёл Реднапп, появились Дефо, Крауч, Адебайор, ван дер Варт, вернулся Робби Кин, я думаю про себя: «Нифига себе!» Мне Реднапп сказал: «Пав, если хочешь играть в каждой игре, ты должен забивать в каждой игре». Я говорю: «Мистер, но это нереально». Отвечает: «А как ты хотел? Конкуренция. За спинами сидят такие собаки! Они тоже хотят играть». Пока Соболев забивает, он будет играть. Понятно, что, если не будет забивать несколько игр, начнутся перестановки. Это нормальная ситуация в футболе. Оборону не так часто меняют, но в линии атаки постоянная ротация. Всё будет зависеть от Сани. В «Зените» же тоже на замене сидят игроки сборной, которые хотят играть и забивать. Это конкуренция.

— Наверное, Соболев уже точно доказал, что восприимчив к критике.

— Если всё время обращать внимание на критику… Я по себе помню: когда не забиваешь несколько игр подряд — болельщики начинают чуть давить, даже партнёры по команде будут говорить: «Блин, ну когда ты забьёшь? Мы же тебе создаём моменты». Это тоже нормально. Есть премиальные — их надо зарабатывать (смеётся). А как по-другому? Будут требовать даже партнёры.

— А как справляется с ролью основного нападающего Угальде в близком вам «Спартаке»?

— Он резкий, может обыграть и убежать. Я бы не сказал, что незабивной. Угальде забивной, просто делает это не так часто. У него бывает какой-то период, когда он забивает-забивает, а потом бах — долгий период без голов. С чем связано? Тяжело сказать. Надо находиться в команде и знать человека. Как нападающий он мне нравится. Не могу сказать, что он выпадает из игры. Угальде делает много работы, всегда опасен в штрафной. Этот человек умеет создавать моменты, может забить какой-то нереальный гол. При этом он достаточно много играет в основном составе.

— Эта ставка оправданна?

— Есть тренерский штаб, который ему доверяет. Понимаете, если футболист плохо тренируется в недельном цикле, тренер же тоже себе не враг. Они же видят, кто как тренируется, в какой форме, подстраивают футболистов под стиль команды. Угальде доверяют. Может быть, одному тренеру больше нравится, чтобы он играл на команду и меньше забивал, а кому-то — наоборот. Тренеры тоже все разные.

— Наверное, больше вопросов вызывает Ливай Гарсия, с учётом его ценника. Этот трансфер не оправдал себя?

— Может быть, не нашёл свою команду. Такое бывает в футболе. Тебя покупают за большие деньги, но попадаешь не в свою команду. У меня была похожая ситуация. Когда Билялетдинов перешёл из «Эвертона» в «Спартак», я перешёл в «Локомотив». Казалось бы, надо было наоборот (смеётся). Да, я провёл три сезона в «Локомотиве», выиграл Кубок России, мы боролись за призовые места, но в душе я красно-белый. Я не смог полюбить «Локомотив», чтобы он стал моим родным. Да, большой клуб, хорошие футболисты, отличный стадион, болельщики — только играй в футбол. Однако в душе я не локомотивец. Не смог за три года полюбить эту команду, хотя отдавал всего себя. Может быть, так же у Гарсии. Просто попал не в свою команду, не к своему тренеру. Помните, в «Спартаке» был такой нападающий Кавенаги?

— Да, аргентинец.

— Когда его купили, я смотрел его голы и думал: «Нифига чувак едет!» Когда он начал тренироваться, про себя думаю: «Как ты вообще в футбол играешь? Ты на футболисты не похож!» Хотя в Аргентине он много забивал. Его покупали — думал, под 30 будет забивать, а забивал совсем мало. Я считаю, что на тот период «Спартак» не был его командой. Ведь потом он уехал во Францию — начал там по 20 забивать. Понимаете? Может, Гарсия уедет из «Спартака» куда-нибудь в Европу — как начнёт по 20-25 забивать. Такое тоже происходит в футболе. Критиковать легче всего, а он же тоже человек, футболист. Что-то устраивает, что-то — нет. На одного давление влияет так, что он сразу вешает нос, а другой — как Соболев: не слушает и идёт напролом. Тоже характер. Все разные, к каждому нужен подход.

Ливай Гарсия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Карседо весной вообще неоднократно использовал схему без нападающего. Вам понятна такая идея?

— Если это даёт результат, то почему нет? Бывают матчи, когда играют без нападающих. Я могу привести такой пример с «Родиной-2». В некоторых матчах у нас три явных нападающих не играют, а в нападении бегает «десятка». Мы выпускаем футболистов под определённую игру. Просто в отдельной игре это может дать лучший результат. Сегодня в футболе столько схем! Во время матчей перестраиваются в разные схемы: атакующую, оборонительную.

Я смотрел розыгрыши стандартов — как это всё запоминать? Раньше подача, ты бежишь на ближнюю, а остальные — куда угодно (смеётся). А сейчас думаю: «Как вы всё это запоминаете?» Столько схем, столько комбинаций, что о футболе забываешь.

— В этом контексте сразу вспоминается сегодняшний «Арсенал».

— Да. Сейчас все делают большой акцент на стандарты. Если команда хорошо обороняется и тяжело вскрыть, то какой-то стандарт решает. Поэтому им уделяется столько внимания как в атаке, так и в обороне. Понятно, что такие клубы, как «ПСЖ», «Барселона», «Бавария», вскроют любую оборону, даже если ты будешь обороняться в 15 человек. А поедьте в какой-нибудь Хабаровск, где будет обороняться СКА — вскрой такую оборону (смеётся). Тут как раз и помогает стандартик.

Кто главный нападающий России и почему наш футбол топчется на месте

— Кого видите главным нападающим для сборной России?

— Тюкавин — тот форвард, который мне сегодня импонирует. Он в «Динамо» показывает хороший результат, забивной нападающий, быстрый, умеет убежать, обыграть на пятачке, быстро пробить в одно касание. Все качества у него есть. Я считаю его талантливым. Воробьёв в этом сезоне тоже раскрылся в «Локомотиве», много забивает. Но наиболее одарённым форвардом считаю Тюкавина.

— В сегодняшней РПЛ можно прогрессировать?

— Мне тяжело говорить о прогрессе. Мы топчемся на месте, потому что хочется себя проявить в больших турнирах. Представляете, выйти в Лиге чемпионов против «Реала», «Барселоны», «Баварии»? Посмотреть на себя сегодня на этом уровне. Мы четыре года варимся внутри своего чемпионата, все уже друг другу надоели. Да, каждый хочет стать чемпионом, есть своя борьба. Однако хочется играть на самом высоком уровне. Ради чего мы тренируемся с детских лет? Чтобы сыграть в Лиге чемпионов, проявить себя на этом уровне.

Роман Павлюченко на Евро-2008 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После чего я, Аршавин, Билялетдинов, Жирков уехали в Англию? После чемпионата Европы — 2008. Я просто знаю, что до этого нашей сборной никто не интересовался. Только стоило выстрелить на Евро, как нас начали замечать, покупать. Скауты смотрят и Лигу чемпионов. Да, в Европе знают о «Зените», «Спартаке», ЦСКА, «Локомотиве». Но особо за нами не следят. Я уверен, что за нашим чемпионатом не следят. Может, за отдельными футболистами благодаря агентам. Я бы хотел посмотреть в Лиге чемпионов на того же Тюкавина против «Баварии». Тот же Глебов в ЦСКА и в целом их молодёжь — как бы они выглядели? Кого сегодня сватают в «ПСЖ»?

— Сразу двоих — Батракова и Кисляка.

— Интересно посмотреть на Батракова. Смотреть Батракова против махачкалинского «Динамо» — это одно. Он уже перерос наш чемпионат и топчется на месте. Есть пример Хвичи — за один сезон так спрогрессировал и стал чемпионом Италии, Франции. Может, Батракову тоже стоит так попробовать. Мы топчемся на месте, надо играть в еврокубках и международных турнирах — только там наша молодёжь сможет проявить себя.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Какой совет вы бы дали нашим ребятам перед отъездом в Европу?

— Я считаю, что надо ехать. Но смотря в какой чемпионат. Взять чемпионат Турции. Туда стоит ехать, когда тебе за 30. Так и с Саудовской Аравией. Когда приходит Италия, Испания, Англия – нужно ехать. Даже в клубы, которые борются за выживание. В Россию всегда можно вернуться. Не получится — тебя с руками и ногами заберёт любой российский клуб. Там другой уровень, другая атмосфера, скорость. Не надо бояться. Надо себя попробовать. Если интерес реально существует, нужно ехать. Мы чуть застряли в развитии. Когда попадаешь в новую команду, это другой менталитет, страна и более сильный чемпионат. Надо ехать, чтобы потом не жалеть.

— Вы рассказывали, что было очень тяжело решиться на переезд в Англию.

— Я два раза отказывался. Сейчас думаю: «Вот я дурак». Как я мог отказываться? Было страшно, потому что уже была семья, ребёнок. Я переживал из-за переезда, языка. Понимал, что язык будет самой большой проблемой. Было чуть страшновато. Если сейчас отмотать время, только бы мне сказали: «Готов?» — собрался и поехал бы. На тот период я был основным в «Спартаке», хороший контракт.

Игорь Акинфеев всё время говорил: «А чего мне уезжать из ЦСКА? Я капитан, контракт хороший». А поехал бы — кто знает, чего бы ещё добился? Может, играл бы в «Реале» и выиграл бы Лигу чемпионов пять раз. У каждого своя судьба. Я считаю, что надо ехать. Но надо понимать, в какой чемпионат. В чемпионат Турции в 20 лет ехать не стоит. Обычно туда едут доигрывать за хороший контракт.

Что творится с «Тоттенхэмом»

— Не могу не спросить про сегодняшний «Тоттенхэм». Какие чувства у вас вызывает нынешний сезон?

— У меня до сих пор не укладывается в голове, как «Тоттенхэм» может быть около зоны вылета. Я искренне этого не понимаю. У клуба есть деньги, стадион. Богатый клуб, который может себе позволить любого футболиста. Почему так происходит? Я вообще не понимаю. Были пятые, шестые — ладно. Но 17-18-е место… Не дай бог ещё вылетят! Я не знаю, что будет. Просто знаю болельщиков «Тоттенхэма», руководство клуба. Уму непостижимо, как такое возможно. Наверное, сегодня там такой уровень футболистов, если провели такой сезон. «Тоттенхэм» просто не может вылететь.

— Если бы в ваше время такой результат случился, всю команду разогнали бы?

— Я знаю, как болельщики относятся к клубу. Хотя когда только подписал контракт, у нас тренером был Хуанде Рамос. В первых девяти турах мы проиграли восемь матчей и один раз сыграли вничью. Потом Рамоса убрали. Мы тоже шли внизу таблицы. Помню, что от болельщиков не было какой-то агрессии по отношению к команде. Они поддерживали, приезжали на базу. Не было такого, что что-то бросали, ругались, лезли драться. Они общались: «Ребята, давайте! Мы с вами». Всё равно была поддержка. Думаю, и сейчас так. Пока они ещё в АПЛ, поддержка есть (смеётся). Думаю, всё будет нормально. Надо ехать мне спасать ситуацию. Сейчас наберу Бэйлу, Модричу, Чорлуке. Может, вернёмся (смеётся).

— Кстати, «Тоттенхэм» о вас не забывает — ваши голы в социальных сетях порой выкладывает.

— Значит, неплохо выступал, если помнят. Если бы плохо играл, забыли бы сразу. Меня до сих пор «Тоттенхэм» поздравляет с днём рождения на официальном сайте. Я это вижу.

Роман Павлюченко в «Тоттенхэме» Фото: Ian Walton/Getty Images

— Болельщики часто критиковали Дэниела Леви. Даже Конте сокрушался, якобы в этом клубе нет амбиций. Вам понятна такая критика в его адрес?

— Может быть, Конте хотел определённых футболистов, а Леви ему отказал. Просто я, например, за четыре года в клубе ни разу не видел, чтобы Леви после поражений заходил в раздевалку и начинал: «Ребят, вы чё?» Или, как у нас принято, когда руководители приезжают на базу и собирают команду — ботинки летят и так далее. Ни разу в жизни не видел Леви в раздевалке. Я его видел, когда он приезжал на стадион и на трибунах смотрел каждый матч. В мой период была хорошая команда. Мы боролись за четвёртое место с теми же «Челси», «Ман Сити», «Ливерпулем», «Арсеналом». Впервые в истории попали в Лигу чемпионов напрямую. Футболисты были хорошие, приезжали звёзды. Леви построил отличный и большой стадион. Не знаю, почему Конте так говорил.

Леви даже приезжал ко мне домой, мы с ним лично разговаривали, когда я ему сказал, что хочу уйти. Он приехал ко мне домой и сказал: «Ром, я вообще не понимаю, как можно проситься уехать из Англии назад в Россию». Он меня уговаривал остаться в «Тоттенхэме». Леви так и сказал: «Ром, ты первый футболист, к которому я приехал лично домой». Спокойно приехал на машине, без охраны. Простой и обычный человек. Я о нём могу сказать только хорошее. Никогда не лез в тактику команды. В Европе так не принято.

— Если подытожить, сегодняшний провал «Тоттенхэма» связан с качеством футболистов?

— Думаю, да. Они же играют. Вопрос в том, как комплектовалась команда. Сейчас надо, чтобы команда осталась. Я уверен, что они останутся. Процентов 90 футболистов разгонят (смеётся). Однако клуб может себе позволить укомплектоваться заново и приобрести достойных футболистов. Так и будет. Все привыкли, что «Тоттенхэм» борется за призовые места. Следующий сезон будет совсем другой.

Чего ждать от «Родины» в Премьер-Лиге

— Выход «Родины» в РПЛ — как это было внутри команды?

— Мы снова говорим про комплектацию команды. Если есть хорошие футболисты, а сегодня у «Родины» хорошие футболисты, то будет результат. Хорошая атмосфера. Я постоянно общаюсь с главной командой. Мы тренируемся на соседних полях, практически в одно время. Я вижу, что у них хорошие атмосфера и коллектив. Испанский тренерский штаб вывел команду. У них всё налажено. Трудно сказать, сможет ли команда играть в РПЛ с сегодняшними футболистами. Сыграть сможет, но как? Комплектация на каждую позицию точно будет. Может, появятся игроки сборной. У «Родины» с финансами всё хорошо. Думаю, будут приходить хорошие футболисты. Усиливаться в любом случае надо. Не хочется, чтобы «Родина» сразу вылетела после стольких лет пути. Хочется закрепиться в РПЛ и играть там. РПЛ и Первая лига — это небо и земля, другой масштаб.

— Пятибратов сказал, что «Родина» в РПЛ всерьёз и надолго, а также назвал клуб «амбициозным проектом». Согласитесь с такой оценкой?

— Я согласен. Ясно, что неправильно говорить, что мы сейчас будем бороться за призовые места. После выхода в РПЛ надо в первый сезон там остаться. Нужно потихоньку усиливаться, оставаться, через сезон будут ещё приобретения. Даже взять, например, «Балтику». Кто думал, что она залезёт так высоко? Кто знает, как произойдёт с «Родиной»? Может, и «Родина» выстрелит. Амбиции у проекта большие. Всё должно быть хорошо. Я видел со стороны, как всё происходит. Алексей Зинин каждый день смотрит тренировки, вижу, как он погружён. Он вообще спит? У него же семья, дети. Мне кажется, он больше времени проводит на поле с командой (смеётся). Я хочу, чтобы у «Родины» всё было хорошо.