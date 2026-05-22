Безумная интрига на финише АПЛ, Серии А и два финала Кубков. Топ-матчи уикенда

Ух, что за футбольные выходные нас ждут! Интриг — океан: тут и концовка сезона в Англии, где «Ливерпуль» может остаться без Лиги чемпионов, а «Тоттенхэм» — отправиться в Чемпионшип. «Арсеналу» же вручат первый за 22 года чемпионский трофей, а «Манчестер Сити», вероятно, проведёт последний матч под руководством Пепа Гвардиолы. В Италии сразу четыре клуба зарубятся за два места в ЛЧ. А в Германии и Франции состоятся финалы Кубков.

Мы отобрали лучшие встречи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса.

