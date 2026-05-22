Безумная интрига на финише АПЛ, Серии А и два финала Кубков. Топ-матчи уикенда

Ух, что за футбольные выходные нас ждут! Интриг — океан: тут и концовка сезона в Англии, где «Ливерпуль» может остаться без Лиги чемпионов, а «Тоттенхэм» — отправиться в Чемпионшип. «Арсеналу» же вручат первый за 22 года чемпионский трофей, а «Манчестер Сити», вероятно, проведёт последний матч под руководством Пепа Гвардиолы. В Италии сразу четыре клуба зарубятся за два места в ЛЧ. А в Германии и Франции состоятся финалы Кубков.
«Тоттенхэм» — «Эвертон»: воскресенье, 24 мая, 18:00 мск
Интрига: «Тоттенхэм» останется в АПЛ?
«Тоттенхэм» ещё не гарантировал себе место в сезоне АПЛ-2026/2027. Лондонцы занимают 17-е место и всего на два очка опережают «Вест Хэм». Но свою судьбу команда Роберто Де Дзерби способна решить самостоятельно. Если «Тоттенхэм» обыграет дома «Эвертон», то обеспечит себе итоговое 17-е место. Ничья также с вероятностью в 99% позволит избежать вылета: у команды Де Дзерби намного лучшая разница мячей («-10») в сравнении с «Вест Хэмом» («-22»). Поэтому даже если «молотобойцы» выиграют у «Лидса», то маловероятно, что обойдут соперника. Единственный реально плохой вариант для «Тоттенхэма» — собственное поражение и победа «Вест Хэма». Вот тогда финалист ЛЧ-2019 отправится покорять Чемпионшип.
«Кремонезе» — «Комо»: воскресенье, 24 мая, 21:45 мск
Интрига: где сыграет «Комо» — в ЛЧ или ЛЕ?
«Комо» уже обеспечил себе первое в истории клуба попадание в еврокубки. Но до сих пор есть развилка сразу между тремя турнирами. Пока что команда Сеска Фабрегаса идёт пятой и отправляется в Лигу Европы. Но в случае осечки «Милана» или «Ромы» «Комо» может выйти в Лигу чемпионов! Для этого (как минимум) нужна гостевая победа над «Кремонезе». Клуб из Кремоны занимает 18-е место и ещё борется за спасение: отставание от «Лечче» — одно очко. Так что на предстоящую игру «Кремонезе» выйдет с сумасшедшей мотивацией. Справится ли «Комо» со злым аутсайдером во главе с Джейми Варди?
«Ноттингем Форест» — «Борнмут»: воскресенье, 24 мая, 18:00 мск
Интрига: «Борнмут» впервые в истории попадёт в Лигу чемпионов?
«Борнмут» уже гарантировал себе попадание в еврокубки. Первое за 127-летнюю историю клуба! Пока что команда Андони Ираолы располагается в зоне Лиги Европы. Но если «Борнмут» разгромит «Ноттингем» с разницей в 6+ мячей, а «Ливерпуль» уступил дома «Брентфорду», то есть шанс попасть в Лигу чемпионов!
Впрочем, есть куда более реалистичный вариант. Если «Астон Вилла» проиграет «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» одержит победу над «Брентфордом», то тогда шестое место также даст квалификацию в ЛЧ! Всё из-за того, что бирмингемцы выиграли Лигу Европы. В таком случае «Борнмуту» важно не уступить «Ноттингему», чтобы не позволить обойти себя «Брайтону» (сейчас отстаёт на три очка, но имеет лучшую разницу мячей — «+9» против» +4»).
«Бавария» — «Штутгарт»: суббота, 23 мая, 21:00 мск
Интрига: «Бавария» завершит сезон с «золотым» дублем?
«Бавария» с огромным запасом выиграла чемпионат Германии. В Лиге чемпионов добраться до финала не вышло, но сезон всё равно можно завершить красиво. Для этого нужно одолеть в решающем матче Кубка Германии «Штутгарт». Но именно «швабы» — действующие обладатели трофея. А «Бавария» не побеждала в Кубке аж с 2020 года. Удивительная серия для немецкого гегемона. Но прервётся ли она сейчас? На кону для команды Венсана Компани — «золотой» дубль.
«Торино» — «Ювентус»: воскресенье, 24 мая, 21:45 мск
Интрига: «Ювентус» сможет отобраться в Лигу чемпионов?
«Ювентус» потерпел поражение в прошлом туре от «Фиорентины» (0:2). Из-за этого команда Лучано Спаллетти упала аж на шестое место. Теперь туринцы не зависят от своих результатов: только осечки «Комо» и «Ромы»/«Милана» позволят выйти в Лигу чемпионов. Сейчас «Юве» отстаёт от топ-4 на два очка. Поэтому в 38-м туре команде Спаллетти необходима победа в дерби над «Торино». А дальше — ждать нужных для себя результатов от соперников.
«Ливерпуль» — «Брентфорд»: воскресенье, 24 мая, 18:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» оформит выход в ЛЧ?
«Ливерпуль» до последнего тура отложил вопрос с выходом в Лигу чемпионов. У команды Арне Слота комфортная ситуация: даже ничья с «Брентфордом» гарантирует мерсисайдцам топ-5. А вот если «Ливерпуль» уступит… то при определённом раскладе может упасть на шестое место. А есть и вовсе фантастический сценарий: «Брентфорд» побеждает команду Слота со счётом 1:0, а «Борнмут» громит «Ноттингем Форест» (5:0). Тогда «Ливерпуль» ждёт дополнительный матч за пятое место с «вишнями».
«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: воскресенье, 24 мая, 18:00 мск
Интрига: последний матч Гвардиолы в «Сити»?
Эпоха уходит? Фабрицио Романо, Дэвид Орнштейн и BBC сообщили, что Пеп Гвардиола перестанет быть тренером «Манчестер Сити» по окончании сезона-2025/2026. Не исключено, что при этом испанец останется в клубе на другой должности (контракт действует ещё один год). Поэтому матч 38-го тура с «Астон Виллой» может стать закрытием 10-летней истории величия. Хотя Гвардиола пока отрицает свой уход публично, футболистам он наверняка рассказал правду. И ради тренера игроки «Сити» обязаны выдать шикарный матч, проводив Пепа победой.
«Ланс» — «Ницца»: пятница, 22 мая, 22:00 мск
Интрига: «Ланс» впервые в истории выиграет Кубок Франции?
«Ланс» финишировал вторым в Лиге 1. «Ницца» же заняла 16-е место: впереди команде предстоит стыковой матч с «Сент-Этьеном» за право остаться в элитном дивизионе. Однако перед этим команда с Лазурного берега может выиграть четвёртый в истории Кубок Франции (и первый с 1997 года). Но грозный «Ланс» — фаворит финала. Команда Пьера Сажа до самого финиша билась за золото с «ПСЖ», а теперь идёт за первым кубком за свою 120-летнюю историю! Мотивация сумасшедшая.
«Милан» — «Кальяри»: воскресенье, 24 мая, 21:45 мск
Интрига: «Милан» финиширует в топ-3 Серии А?
«Милан» в концовке сезона показывает плохие результаты. За последние девять туров команда Макса Аллегри одержала всего три победы и потерпела четыре поражения. Но благодаря тому, что в прошлой встрече «Милан» обыграл «Дженоа» (2:1), клуб поднялся на третье место. И для попадания в Лигу чемпионов миланцам в заключительном туре достаточно победы дома над «Кальяри». Тогда гарантированно увидим «Милан» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов! Хотя при определённых раскладах даже ничья или поражение позволят команде Аллегри финишировать в топ-4.
«Жирона» — «Эльче»: суббота, 23 мая, 22:00 мск
Интрига: «Жирона» останется в Примере?
Перед 38-м туром у «Жироны» сложилась тяжёлая ситуация. Ещё пару лет назад каталонцы играли в Лиге чемпионов и боролись за золото, а теперь близки к вылету. «Жирона» на два очка отстаёт от спасительного 17-го места, на котором расположился «Эльче»… с которым команда Мичела Санчеса и сыграет в заключительном туре! Поэтому всё в руках каталонцев: побеждай — оставайся в Примере. Также в параллельном матче зарубятся «Мальорка» и «Овьедо». Вторые уже вылетели, а вот клуб с Мальорки ещё может спастись в случае победы.
«Верона» — «Рома»: воскресенье, 24 мая, 21:45 мск
Интрига: «Рома» впервые за семь лет выйдет в ЛЧ?
«Рома» выдала мощную концовку сезона Серии А. Команда Джан Пьеро Гасперини не уступает в шести турах, за которые одержала пять побед. В том числе — в дерби над «Лацио» (2:0). Римляне взлетели на четвёртое место и очень близки к первому за семь лет выходу в Лигу чемпионов. Если «Рома» обыграет в гостях «Верону», то гарантированно финиширует в топ-4. С учётом того, что соперник уже вылетел из Серии А, команда Гасперини обязана побеждать. Важно отметить: даже ничья или поражение не исключают для «Ромы» шанс на выход в ЛЧ. Но тогда всё зависит от итогов матчей конкурентов — «Комо» и «Ювентуса».
«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: воскресенье, 24 мая, 18:00 мск
Интрига: «Арсенал» одержит победу перед получением трофея АПЛ?
«Арсенал» впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии. Случилось это не по итогам собственного матча: «Манчестер Сити» потерял очки с «Борнмутом» (1:1), после чего команда Артеты стала недосягаемой. Теперь же лондонцы завершат сезон выездной встречи с «Кристал Пэлас». А после неё «Арсеналу» вручат долгожданный трофей. И, конечно, команда захочет получить кубок после победы в дерби. Но не стоит недооценивать «Кристал Пэлас»: да, у команды безвыигрышная серия из шести туров, однако испортить праздник «Арсеналу» они точно захотят.
«Реал» Мадрид — «Атлетик»: суббота, 23 мая, 22:00 мск
Интрига: последний матч для Альваро Арбелоа
«Реал» Мадрид провалил сезон, не выиграв ни одного трофея. Также после матча с «Атлетиком» клуб покинет тренер Альваро Арбелоа. Фабрицио Романо сообщил, что в новый сезон «Реал» войдёт с Жозе Моуринью. Но получится ли у игроков мадридцев проводить Арбелоа красивой победой? С учётом всех случившихся за последнее время с «Реалом» скандалов команда обязана завершить год уверенно.
«Наполи» — «Удинезе»: воскресенье, 24 мая, 21:45 мск
Интрига: последний матч Конте в статусе тренера «Наполи»
Фабрицио Романо сообщил, что главный тренер «Наполи» Антонио Конте покинет клуб по окончании сезона. По его информации, он принял решение и сообщил о нём президенту Аурелио Де Лаурентису ещё месяц назад. В прошлом сезоне «Наполи» под руководством Конте стал чемпионом. А теперь команда гарантировала себе участие в Лиге чемпионов. И в последнем туре неаполитанцы могут проводить Конте победой над «Удинезе». Но даже в случае ничьей «Наполи» гарантирует себе итоговое второе место.
«Валенсия» — «Барселона»: суббота, 23 мая, 22:00 мск
Интрига: «Барса» завершит сезон победой?
«Барселона» уже стала чемпионом Испании и получила трофей в руки. Поэтому в 38-м туре каталонцам нужна победа только ради болельщиков. А футболистам важно не получить травмы накануне ЧМ-2026. Тем более один игрок «Барсы» (Фермин Лопес) уже пропустит турнир из-за серьёзного повреждения. Поэтому главным звёздам желаем провести матч с «Валенсией» без последствий! А с учётом того, что в последних трёх встречах «Барса» неизменно громила соперника (7:1, 5:0 и 6:0), игра обещает быть весёлой.