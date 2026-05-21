Аль-Наср — Дамак — 4:1, обзор матча 34-го тура саудовской лиги, голы: Мане, Коман, Роналду стал чемпионом, статистика, 21 мая 2026

Роналду наконец-то чемпион СА! Забил прямым ударом со штрафного и плакал от счастья! Видео
Георгий Илющенко
Криштиану Роналду
Криштиану оформил дубль и всё-таки покорил Ближний Восток.

Слышали ли вы хоть раз про команду «Дамак»? Знаете ли, что она из Саудовской Аравии и шла перед финальным туром на 15-м месте? Или что ударение при произношении её названия нужно делать на первый слог, а не на второй? Вообще не факт.

Но именно сегодня к «Дамаку» было приковано особенное внимание: победив его, «Аль-Наср» стал бы саудовским чемпионом. Криштиану не брал клубных трофеев долгих пять лет, упустив их 14 штук только на Ближнем Востоке. И максимально приблизился к цели. В итоге не упустил своего!

Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
21 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Дамак
Хамис-Мушайт
1:0 Мане – 35'     2:0 Коман – 52'     2:1 Силла – 58'     3:1 Роналду – 63'     4:1 Роналду – 81'    

Соперник, между прочим, тоже был слишком мотивирован: его мог опустить в зону вылета «Эр-Рияд». Против такого сценария был и «Аль-Хиляль». Победа Малкома и Бензема вместе с осечкой «Аль-Насра» сделали бы их чемпионами. Собственно, «Аль-Хиляль» забил «Аль-Фейхе» уже на четвёртой минуте – и приподнялся в онлайн-таблице на первое место.

«Аль-Наср» столь же быстр не был. Криштиану, Мане и Феликс падали в чужой штрафной, не дождавшись пенальти. Жоау заодно отсчитывал секунды, когда вратарь соперника долго не расставался с мячом, и предъявлял тому за медлительность. Жорже Жезуш получал жёлтую за споры. Нервированность команды чувствовалась за тысячи километров.

Первый удар, впрочем, фаворит нанёс только на 16-й минуте. Какая же красота обломалась! Аль-Хайбари бил с подбора, а Криштиану подставлял пятку. И не попал по мячу. Впрочем, «Аль-Хиляль» как раз пропустил. 1:1 там приносили чемпионство «Аль-Насру».

Мане бил в касание с прострела Комана. И не переиграл вратаря, что ещё больше заставляло следить за параллельным матчем, где отменили гол «Аль-Фейхи» из-за офсайда! «Аль-Хиляль» снова становился лидером.

«Аль-Наср» держал владение на уровне 70%. После стартовой сонливости много бил по воротам, крутил красивые комбинации. «Дамак» же успешно его нейтрализовывал низким блоком: его футболисты стелились в подкатах и грамотно тянули время под смачный гул с трибун.

Что ж, когда не получается с игры, выручить способен стандарт. Феликс подал с углового, а Мане, пока все держали Роналду и других элитных прыгунов, без сопротивления кивнул головой! Шла 35-я минута. И можно было уже особо не смотреть, как там дела у «Аль-Хиляля». Просто додерживай преимущество перед противником, который вообще ничего не создавал.

Мане празднует гол в ворота «Дамака»

Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Роналду бил в падении через себя – не получилось. Феликс палил в дальний угол и увидел ещё одно вратарское спасение. А на 52-й минуте Коман чётко пальнул из-за штрафной низом и окончательно прикончил «золотую» интригу! Или нет? На самом деле, действительно нет, потому что вскоре Симакан случайно остановил мяч отставленной рукой! Между прочим, в ворота «Аль-Насра» поставили за сезон всего второй пенальти. Силла его реализовал, хоть Бенту и угадал направление удара.

«Дамак» отквитал один гол, наработав всего 0,03 ожидаемого гола с игры. Ну и ладно, ведь Криштиану в ответ положил прямым ударом со штрафного под дальнюю штангу! Как в лучшие годы! И пятый раз – в Саудовской Аравии. Хотя с его позиции, с настолько острого угла, проще было подать, чем бить! Есть 972-й гол в карьере. Чемпионский, что тоже важно.

Оцените это искреннее выражение лица. Примерно такое же прославило буйного Славика, который настойчиво просил «запилить» ему дверь.

Радость Криштиану Роналду после гола

Радость Криштиану Роналду после гола

Фото: Скриншот из трансляции

«Дамак» уверенно падал в бездну онлайн-таблицы. И всё-таки упал, не в состоянии отменить праздник Роналду. Тот ещё и дубль оформил, результативно завершив с близкого расстояния прострел Аль-Бушала и пустив слезы счастья! С трибун активно заряжали: си, си, си!

Права на трансляции саудовской Про-Лиги в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Пятью днями ранее Криш сенсационно уступил в финале азиатского аналога Лиги Европы полуторному составу скромной японской «Гамбы». Казалось, его кто-то проклял. Теперь не кажется. «Аль-Хиляль» в итоге победил (1:0), но кому не всё равно?

Хронология прежней боли:
Итоговая таблица
