Роналду наконец-то чемпион СА! Забил прямым ударом со штрафного и плакал от счастья! Видео

Слышали ли вы хоть раз про команду «Дамак»? Знаете ли, что она из Саудовской Аравии и шла перед финальным туром на 15-м месте? Или что ударение при произношении её названия нужно делать на первый слог, а не на второй? Вообще не факт.

Но именно сегодня к «Дамаку» было приковано особенное внимание: победив его, «Аль-Наср» стал бы саудовским чемпионом. Криштиану не брал клубных трофеев долгих пять лет, упустив их 14 штук только на Ближнем Востоке. И максимально приблизился к цели. В итоге не упустил своего!

Соперник, между прочим, тоже был слишком мотивирован: его мог опустить в зону вылета «Эр-Рияд». Против такого сценария был и «Аль-Хиляль». Победа Малкома и Бензема вместе с осечкой «Аль-Насра» сделали бы их чемпионами. Собственно, «Аль-Хиляль» забил «Аль-Фейхе» уже на четвёртой минуте – и приподнялся в онлайн-таблице на первое место.

«Аль-Наср» столь же быстр не был. Криштиану, Мане и Феликс падали в чужой штрафной, не дождавшись пенальти. Жоау заодно отсчитывал секунды, когда вратарь соперника долго не расставался с мячом, и предъявлял тому за медлительность. Жорже Жезуш получал жёлтую за споры. Нервированность команды чувствовалась за тысячи километров.

Первый удар, впрочем, фаворит нанёс только на 16-й минуте. Какая же красота обломалась! Аль-Хайбари бил с подбора, а Криштиану подставлял пятку. И не попал по мячу. Впрочем, «Аль-Хиляль» как раз пропустил. 1:1 там приносили чемпионство «Аль-Насру».

Мане бил в касание с прострела Комана. И не переиграл вратаря, что ещё больше заставляло следить за параллельным матчем, где отменили гол «Аль-Фейхи» из-за офсайда! «Аль-Хиляль» снова становился лидером.

«Аль-Наср» держал владение на уровне 70%. После стартовой сонливости много бил по воротам, крутил красивые комбинации. «Дамак» же успешно его нейтрализовывал низким блоком: его футболисты стелились в подкатах и грамотно тянули время под смачный гул с трибун.

Что ж, когда не получается с игры, выручить способен стандарт. Феликс подал с углового, а Мане, пока все держали Роналду и других элитных прыгунов, без сопротивления кивнул головой! Шла 35-я минута. И можно было уже особо не смотреть, как там дела у «Аль-Хиляля». Просто додерживай преимущество перед противником, который вообще ничего не создавал.

Мане празднует гол в ворота «Дамака» Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Роналду бил в падении через себя – не получилось. Феликс палил в дальний угол и увидел ещё одно вратарское спасение. А на 52-й минуте Коман чётко пальнул из-за штрафной низом и окончательно прикончил «золотую» интригу! Или нет? На самом деле, действительно нет, потому что вскоре Симакан случайно остановил мяч отставленной рукой! Между прочим, в ворота «Аль-Насра» поставили за сезон всего второй пенальти. Силла его реализовал, хоть Бенту и угадал направление удара.

«Дамак» отквитал один гол, наработав всего 0,03 ожидаемого гола с игры. Ну и ладно, ведь Криштиану в ответ положил прямым ударом со штрафного под дальнюю штангу! Как в лучшие годы! И пятый раз – в Саудовской Аравии. Хотя с его позиции, с настолько острого угла, проще было подать, чем бить! Есть 972-й гол в карьере. Чемпионский, что тоже важно.

Оцените это искреннее выражение лица. Примерно такое же прославило буйного Славика, который настойчиво просил «запилить» ему дверь.

Радость Криштиану Роналду после гола Фото: Скриншот из трансляции

«Дамак» уверенно падал в бездну онлайн-таблицы. И всё-таки упал, не в состоянии отменить праздник Роналду. Тот ещё и дубль оформил, результативно завершив с близкого расстояния прострел Аль-Бушала и пустив слезы счастья! С трибун активно заряжали: си, си, си!

Пятью днями ранее Криш сенсационно уступил в финале азиатского аналога Лиги Европы полуторному составу скромной японской «Гамбы». Казалось, его кто-то проклял. Теперь не кажется. «Аль-Хиляль» в итоге победил (1:0), но кому не всё равно?