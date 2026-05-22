Ланс — Ницца. Прямая трансляция
ФНЛ, Первая и Вторая лиги, весна-2026 — главные новости: Торпедо, Кононов, Уфа, Ротор, Урал, Спартак Кострома, Садиров, стыки

Кандидаты на замену Кононову в «Торпедо» и долги «Уфы». Главное в ФНЛ
Артём Шувалов
Первая и Вторая лига, весна-2025/2026 — новости
А ещё представители Первой лиги потерпели крах в первых стыковых матчах.

Неделя в Футбольной национальной лиге, как всегда, подарила немало интересных новостей. Есть тренерские перестановки, а также детали первых стыков. Всё самое интересное – в дайджесте «Чемпионата».

Кострома хочет забрать Садирова из «Машука-КМВ»

Костромской «Спартак» продолжает поиски нового главного тренера после ухода Евгения Таранухина. В LEON-Второй лиге нашёлся потенциальный вариант. По данным журналиста Сергея Ильёва, красно-белые уже связывались с Артуром Садировым и руководством «Машука-КМВ».

Главная аномалия нашего футбола прямо сейчас. «Машук-КМВ» идёт на национальный рекорд

Садиров давно считается одним из самых интересных тренеров «буфера»: именно при нём пятигорский клуб превратился в одного из лидеров «Золота», а сам «Машук-КМВ» во многом держится именно на его работе. Поэтому вопрос здесь даже не в компенсации — у тренера долгосрочный контракт плюс особое доверие со стороны президента клуба Александра Сахтариди. Для Костромы это был бы очень громкий ход.

«Ленинградец» убрал Багу, несмотря на первое место

Одна из самых странных отставок весны произошла в «Ленинградце». Клуб отправил в отставку Алексея Багу после двух тяжёлых поражений подряд — 1:4 в матче с «Сибирью» и домашних 0:5 с уже упомянутым выше «Машуком-КМВ».

Самое удивительное — команда при этом остаётся лидером «Золота» и сохраняет хорошие шансы на выход в Лигу PARI. Однако разгром в Рощине руководство восприняло слишком болезненно и решило не ждать конца сезона.

Самая неожиданная отставка за пределами РПЛ. Тренера убрали, хотя команда на первом месте!

Команду принял Александр Шмарко, давно работающий внутри структуры клуба. По информации Сергея Ильёва, срочного кандидата на замену Баге у «Ленинградца» нет, поэтому велика вероятность, что Шмарко останется до конца сезона.

Кононов – снова всё

Московское «Торпедо» опять уволило Олега Кононова. Чёрно-белые завершили сезон лишь на девятом месте в Первой лиге, после чего руководство клуба решило вновь сменить тренера.

У «Торпедо» всё по классике. Кононова уже увольняли в августе 2025-го, однако спустя всего два месяца вернули вместе с предыдущим руководством. Теперь же история, похоже, завершена окончательно.

По информации Сергея Ильёва, клуб уже формирует широкий список кандидатов на замену. Среди обсуждаемых фамилий — Виктор Булатов, Сергей Игнашевич, Александр Сторожук, Дмитрий Хохлов и даже Марцел Личка. Также «Торпедо» контактировало с Владимиром Федотовым, однако его назначение выглядит маловероятным из-за высоких финансовых запросов специалиста.

Для руководства клуба это не только спортивное решение, но и попытка перезагрузить атмосферу вокруг команды. У Кононова были, мягко говоря, не самые простые отношения с болельщиками, а сам сезон превратился для автозаводцев в одно большое разочарование.

У «Уфы» новые проблемы

Финансовая ситуация в «Уфе» продолжает ухудшаться. Как сообщает Mash, управление имущественной казны Башкортостана обратилось в суд из-за долгов клуба по аренде.

«Родина» «сожрала» «Факел», а «Черноморец» — на грани вымирания. Разбор финиша Первой лиги

Основная задолженность составляет около 3,5 млн рублей, ещё примерно 5,5 млн набежало в виде пени. Это далеко не единственная проблема башкирского клуба — ранее сообщалось, что у «Уфы» сохраняется задолженность перед налоговой в размере около 39 млн рублей, а счета организации остаются заблокированными.

Клубы Первой лиги неудачно начали стыки

Первые переходные матчи между представителями Премьер-Лиги и Первой лиги прошли с ощутимым перевесом элитного дивизиона. «Акрон» и махачкалинское «Динамо» добились побед.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Миро – 5'    
Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 45+1'     0:2 Беншимол – 51'    

В Волгограде «Ротор» долго держался с «Акроном» – в начале встречи хозяев несколько раз выручил Никита Чагров. В итоге гости оформили гол в раздевалку. После розыгрыша углового отличился Жилсон Беншимол. Сразу после перерыва форвард из Кабо-Верде оформил дубль, замкнув подачу Роберто Фернандеса. В итоге — 0:2, и теперь «Ротору» нужен почти идеальный ответный матч.

Как же вовремя для «Акрона» вернулся Дзюба! Но главный герой стыка с «Ротором» не он

В Екатеринбурге главным событием стал эпизод со спорным голом махачкалинского «Динамо». После удара Мехди Мубарика мяч отскочил к Миро – Александр Селихов, как казалось, вытащил мяч прямо с ленточки ворот. Тем не менее арбитры засчитали гол, а VAR подтвердил решение, хотя повторы так и не дали 100-процентной ясности.

Команда Василия Березуцкого много владела мячом, однако почти ничего не создала у чужих ворот. Во втором тайме «Урал» вообще не нанёс ни одного удара в створ, и махачкалинцы спокойно довели матч до победы. Третий сезон подряд в «Лучшей лиге мира» для Екатеринбурга?

Судейский скандал в первом же стыке за РПЛ! «Урал» приговорил гол-фантом Махачкалы. Видео

«Тюмень» получила ответ за слова Касимова

Перенесёмся во Вторую лигу, где сейчас идёт «тройник». Начнём с предыстории. После матча первого круга с кировским «Динамо» (1:1) главный тренер «Тюмени» Тимур Касимов назвал соперника «самой слабой командой» и раскритиковал стиль игры кировчан.

Тимур Касимов
главный тренер «Тюмени»

«Их антифутбол мне не нравится, и я думаю, что мало кому такая игра нравится».

В Кирове эти слова явно запомнили. И болельщики, и сами футболисты ждали ответной встречи с особым настроем — в итоге «Тюмень» получила полноценную ответку. Уже к середине первого тайма хозяева вели 2:0: сначала Максим Лаук расстрелял ворота с близкой дистанции, а затем Кирилл Бурыкин завершил быструю атаку через правый фланг.

После перерыва динамовцы, выступающие под руководством Виктора Булатова, окончательно добили соперника. Николай Камаев реализовал выход один на один. Вскоре аналогичный эпизод завершился голом Матвея Мартинкевича. Итог — разгромные 4:0. После матча Касимов на пресс-конференции пытался сказать, что «его не так поняли».

В других матчах «Серебра» «Амкар-Пермь» прервал серию из трёх игр без побед, устроив камбэк с «Зенитом-2» — 4:2. Киров лидирует, рядом находятся «Динамо-Брянск» Андрея Канчельскиса и «Алания».

