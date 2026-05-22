Гусев покинул «Динамо». Каким мы запомним его период в клубе?

Эта новость не стала сюрпризом. К 22 мая все понимали: новым главным тренером «Динамо» в сезоне-2026/2027 будет Сандро Шварц. Сегодня же об этом было объявлено официально. Клуб предложил немцу шикарные условия (по данным «Чемпионата» – около € 2,4 млн) и защищённый трёхлетний контракт. От такого не отказываются, даже если все вокруг против. «Динамо» решило вернуть атмосферу 2021 года, когда был яркий футбол, заявляли о себе Тюкавин и Захарян, а клуб только стремился быть модным. И заплатит много денег за ностальгию. О правильности будем судить после. Пока все рассуждения о будущем развитии и правда бессмысленны.

Сейчас — про прошлое. Полгода Ролана Гусева во главе тоже нуждаются в осмыслении. Вернёмся в ноябрь прошлого года. «Динамо» пропустило пять от «Локомотива», проиграло «Зениту» и «Акрону». Плюс две ничьих — с «Рубином» и «Ахматом». Валерий Карпин, с которым клуб видел светлое будущее, не справлялся. И дело не только в результате. Все понимали, что он уже не контролировал раздевалку. И это не могло не отражаться на игре. Она была паршивой. И уже вряд ли кто-то верил в какие-то изменения. Поэтому в ноябре Карпина убрали, а вместо него на должность во второй раз в своей карьере заступил Ролан Гусев, которого поддержала часть руководства в лице, например, Сергея Степашина. От него прозвучал чёткий месседж: выигрывай все матчи до конца первой части сезона — и останешься главным.

С этой задачей временный тренер не справился. Динамовцы выиграли только раз — у Махачкалы. Уступили «Ахмату» и сыграли вничью со «Спартаком». Но сделали главное — прошли в Кубке «Зенит» по сумме двух встреч. Хотя первую выиграли как раз при Карпине. А зимой началась аккуратная дискуссия: нужно ли оставлять Гусева главным. Судя по всему, клуб присматривался к альтернативным кандидатам, однако приоритетные варианты не были доступны. Да и поддержка внутри существовала — часть руководства видела, что команде комфортно с Гусевым.

Поэтому ему дали относительный карт-бланш. Гусев обновил тренерский штаб, взял в помощники Шаронова и Жиркова. При этом поставили чёткую задачу: выиграть Фонбет Кубок России и подняться как можно выше в таблице. Динамовцы стали одной из самых ярких команд марта, выиграв три матча в Мир РПЛ подряд и добавив к этому разгром «Спартака» в Кубке. Но стартовый эффект никогда не бывает долгим. На ситуацию надо было смотреть на дистанции. А ближе к апрелю начались проблемы. Результат в РПЛ усреднился, однако все понимали акценты: главное — проявить себя в Кубке России. Там команда дошла до финала Пути регионов, где в двухматчевом противостоянии уступила «Краснодару». То есть задача номер один оказалась не выполнена. С задачей номер два — получше. Первую часть сезона «Динамо» закончило на 10-м месте, а итоговое место в таблице — седьмое. Однако вряд ли это многих утешит.

Это факты. Но, естественно, есть и нюансы. До конца сезона мы видели — «Динамо» полностью управляемо. Проиграть действующему чемпиону и на тот момент лидеру РПЛ по пенальти — обидно, но не стыдно. Тем более динамовцы в итоге лишили тот же «Краснодар» шансов зацепиться за золото, одолев их в РПЛ. То есть тренерский штаб смог найти правильные слова и мотивацию в период, когда у игроков уже было предотпускное настроение. Это важно занести в плюс штабу Гусева. Да и мы видели множество публичных высказываний от лидеров, которые говорили, что им нравится работать под руководством Ролана Александровича. Однако для руководства это не стало аргументом.

В целом за эту часть сезона Гусеву можно поставить крепкую четвёрку. Однако вряд ли для него самого это важно. Он точно хотел задержаться в клубе на более долгий срок. А оставаться в штабе Шварца, когда уже попробовал вкус самостоятельной работы, просто не имело смысла. Попрощался при этом он трогательно.

Ролан Гусев главный тренер «Динамо» «Моя работа в клубе, где я когда-то делал свои первые шаги в футболе, завершается. Мы вместе пережили много запоминающихся моментов, были у нас с вами и красивые победы, и обидные поражения. Но главное, что останется в памяти, — это люди, которые меня окружали на протяжении этого пути. Прежде всего спасибо нашим футболистам, которые профессионально делали свою работу и в сложной турнирной ситуации не опустили руки, проявили жажду борьбы и командный дух. Благодарен руководству клуба за предоставленный мне уникальный шанс. И, конечно, отдельных и особенно тёплых слов заслуживают болельщики «Динамо». Спасибо моей семье, которая всегда рядом. Я вас очень люблю, родные мои! «Динамо» было и навсегда останется в моём сердце. Желаю клубу только удачи!»

Вопрос: что дальше? Естественно, теперь речь может идти только о полноценной самостоятельной работе. Тем более с уже сформированным штабом. Сообщалось, что к нему присматриваются в ЦСКА. Но едва ли он там первая опция. Кажется, куда больше Гусеву подошёл бы вариант в клубе, где меньше давления. однако на данный момент почти все места (если мы не берём «Акрон» и тот же ЦСКА) заняты.