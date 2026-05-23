Динамо Махачкала — Урал: прямая онлайн-трансляция переходного матча за РПЛ, где смотреть, составы, 23 мая 2026, Акрон — Ротор

Ответные стыки за право играть в РПЛ! Клубам Первой лиги нужны камбэки. LIVE
Дмитрий Зимин Георгий Илющенко
Стыковые матчи за РПЛ. LIVE
«Акрон» и Махачкала постараются удержать преимущество над «Ротором» и «Уралом».

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Уже сегодня вечером мы узнаем полный состав участников нового сезона Мир РПЛ. Осталось только дождаться результата VK Видео Переходных матчей — нас ждут ответные встречи.

Первыми сыграют махачкалинское «Динамо» и «Урал». Встреча в Екатеринбурге обернулась судейским скандалом: в ворота хозяев засчитали спорный гол, и до сих пор ни один повтор не доказал, что мяч пересёк линию ворот. Тем не менее время отыграться у «Урала» было, но не вышло. «Динамо» удержит преимущество или нас ждёт героический камбэк?

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Урал
Екатеринбург
У «Ротора» положение ещё хуже. От «Акрона» волгоградцы дома пропустили не один спорный, а два чистых гола. И при этом не забили ни одного. Поправился и набрал форму Дзюба, раззабивался Беншимол — «Ротору» в такой ситуации поможет только чудо, тем более в гостях. Ладно забить два гола, но желательно при этом не пропускать!

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Ротор
Волгоград
За обоими стыковыми матчами мы будем следить в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

