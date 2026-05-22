«Шокирован и опустошён решением тренера». Тухель прокатил пачку звёзд Англии мимо ЧМ!

Сегодня главный тренер сборной Англии Томас Тухель объявил состав команды на чемпионат мира 2026 года. Инсайды о вызванных футболистах появились ещё вчера – и как же они «взорвали» медиа! Английские СМИ всегда критически относятся к сборной. А когда тренер оглашает спорную заявку на чемпионат мира, обсуждения становятся ещё более ожесточёнными. Но давайте разберёмся, насколько решения Тухеля по составу оправданны.

Сначала посмотрим на заявку Англии на ЧМ-2026.

вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»);

защитники: Валентино Ливраменто, Дэн Бёрн (оба – «Ньюкасл Юнайтед»), Джон Стоунз, Марк Гехи, Нико О'Райли (все – «Манчестер Сити»), Рис Джеймс («Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Джарелл Куанса («Байер»), Джед Спенс («Тоттенхэм Хотспур»);

полузащитники: Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Деклан Райс, Эберечи Эзе (оба – «Арсенал»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Морган Роджерс («Астон Вилла»);

нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»), Гарри Кейн («Бавария»), Маркус Рашфорд («Барселона»), Букайо Сака, Деклан Райс (оба – «Арсенал»), Айван Тони («Аль-Ахли»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Выбор действительно впечатляет! В заявке не оказалось сразу нескольких звёзд: Гарри Магуайра, Коула Палмера, Фила Фодена, Люка Шоу, Трента Александер-Арнольда. Также отсутствуют Адам Уортон, Морган-Гиббс Уайт, Ливай Колуилл и Майлз Льюис-Скелли – все они также вполне могли бы помочь Англии.

Магуайр ещё до оглашения официальной заявки высказался о невызове в соцсетях: «Я был уверен, что смогу сыграть важную роль этим летом, выступая за свою страну, после того сезона, который провёл. Я был шокирован и опустошён этим решением. Нет ничего, что я любил бы больше, чем надевать эту футболку и представлять свою страну, все эти годы. Желаю игрокам всего наилучшего этим летом».

Другие футболисты пока молчат, но нет сомнений, что каждый из них разочарован. Особенно это касается главных звёзд – Палмера, Фодена и Трента. Однако если посмотреть на ситуацию детальнее, то отсутствие этих игроков в заявке не должно удивлять. Во-первых, Палмер, Фоден и Трент провели слабые сезоны. У звезды «Челси» всего 10 мячей и три ассиста в 33 встречах, а также сразу несколько травм по ходу чемпионата (проблемы с пахом и бедром, перелом пальца, повреждение подколенного сухожилия).

У Фодена статистика не сильно лучше: 10 голов и семь ассистов в 49 встречах. Также Фил проиграл конкуренцию за место в основе «Сити» Антуану Семеньо, Райану Шерки и Жереми Доку. Хотя всё же стал вторым бомбардиром команды после Эрлинга Холанда и седьмым – по игровому времени. Сам Тухель объяснил решение переизбытком «десяток» в сборной: тренер сделал выбор в пользу Джуда Беллингема и Моргана Роджерса (именно поэтому в состав не попал и Гиббс-Уайт).

Трент провалил первый сезон в «Реале». Это касается не только общекомандных результатов (ни одного трофея), но и его игры. За 30 матчей он не забил ни разу и оформил всего пять ассистов. Александер-Арнольд и близко не показывает в Мадриде тот футбол, который демонстрировал в родном «Ливерпуле».

Также проблема Трента – в его уникальном стиле: он крайний защитник с нетипичным для этой позиции набором навыков. Александер-Арнольд – глубинный плеймейкер, спрятанный на фланге обороны. В розыгрыше мяча он сильнее, чем в оборонительной работе. Если Трента встроить в систему, то он сияет и приносит огромную пользу. Но в сборной у тренеров нет возможности конструировать сложные механизмы. Поэтому Тухель и выбирает более понятные варианты на фланги защиты.

Не стало шоком отсутствие в финальной заявке Уортона, Колуилла и Льюиса-Скелли. Тухель предпочёл полузащитнику «Кристал Пэлас» Андерсона, Райса и Майну. Да, можно было бы выбрать Адама вместо Джордана Хендерсона, но 35-летний полузащитник вызван в команду как «опытный дядька». Такие есть почти во всех топ-сборных. Это же касается и Джона Стоунза: на протяжении сезона защитник несколько раз травмировался, но всё равно попал в финальную заявку. Хотя тот же Хендерсон ещё способен принести пользу на поле, выйдя на замену во втором тайме для контроля игры.

Вместо 19-летнего Майлза Льюиса-Скелли в состав сборной Англии попал Джед Спенс. Всё же юниор из «Арсенала» был, скорее, опцией со скамейки в команде Артеты. А у Спенса больше игровой практики. Хотя на левый фланг был вариант с Шоу, однако не исключено, что Тухель испугался возможной травмы Люка. Несмотря на то что завершающийся сезон обошёлся для защитника «МЮ» без повреждений. Колуилл же не попал в состав из-за травмы крестообразных связок, полученной в августе 2025-го. Ливай недавно вернулся на поле, но провёл всего 135 минут в АПЛ.

А вот отсутствие в заявке Магуайра действительно поражает. Гарри регулярно играл в «Манчестер Юнайтед», ещё в марте вызывался в сборную Англии. Однако на ЧМ защитника не позвали. Если искать в этом нефутбольную причину, то Daily Mail допускает, что важную роль в решении Тухеля сыграл инцидент в Греции: в марте Гарри приговорили к 15 месяцам тюрьмы условно. Адвокат Иоаннис Парадиссис отметил, что Магуайру могут и не дать визу в США.

Томас Тухель главный тренер сборной Англии «Надеюсь, это лучший состав. С первого же дня мы говорили, что собираем лучший состав, а не обязательно самый талантливый. Приятно видеть, насколько эмоционально все отреагировали – даже те, кто уже участвовал в турнирах раньше – и что для них значит этот вызов. С каждым звонком я всё больше убеждался, что мы сделали правильный выбор. Состав выбирался по сумме факторов. Что игроки сделали для нас? Привносит ли футболист что-то новое? Влияли заслуги в сборной, затем мы наблюдали и следили за футболистами. То, что ты делаешь для клуба, никогда не уходит на второй план. Важно и сделанное на сборах. Были сложные телефонные разговоры, так как я уважаю их как игроков и личностей. Вызова заслуживал каждый из 55 человек из предварительного состава. Сократить список до 26 игроков было мучительно сложно».

Если сборная Англии провалится на ЧМ-2026, Тухелю лучше не читать местную прессу и не смотреть ТВ. СМИ «съедят» тренера за всё: спорный выбор игроков, стиль, результат. Поэтому на Томасе сейчас лежит двойная ответственность. Но если Англия добьётся результата, то все решения немца тут же признают гениальными.