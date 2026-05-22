Топ-события субботы: битвы за РПЛ, финал Кубка Германии, Формула-1 и бокс

Яркое 23 мая: «Валенсия» — «Барса» в Примере, ЧМ по хоккею, плей-офф НБА и НХЛ, ЦСКА — «Локо», «Джиро д'Италия» и Усик против Верхувена!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 23 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, второй матч

Интрига: вернётся ли команда Маккиннона в серию?

В первом матче «Колорадо» очень не хватило травмированного Кейла Макара: без лучшего защитника НХЛ сломались многие игровые механизмы. Однако повреждение №8 не должно оставить его вне игры надолго, и «лавины» поскорее ждут возвращения своего лидера в состав. «Вегас» забрал гостевой матч в Денвере, где обычно играть очень сложно, и давать большое преимущество опытной команде Тортореллы нельзя.

🏀 3:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА, 1/2 финала, третий матч

Интрига: Вембаньяма дома покажет уровень?

«Сан-Антонио» благодаря исторической игре Вембаньямы сумел забрать первую встречу, но во второй Гилджес-Александер и «Оклахома» сравняли счёт. Серия переезжает в Техас, где «Спёрс» будут чувствовать себя комфортно. Кто выйдет вперёд в противостоянии?

🚴‍♀️ 13:05: «Джиро д'Италия» — 2026, 14-й этап, Аоста — Пила, 133 км

Интрига: кто справится с архисложной дистанцией?

На сей раз в меню многодневки – один из самых сложнейших этапов – длиной в 133 км. С экстремальным набором высоты в 4350 м! Изюминкой 14-го этапа станет финальный подъём на Пилу, чья протяжённость составит 16,5 км с градиентом в 7,1%. Вполне возможно, что после этой гонки разница в топ-10 генеральной классификации между спортсменами увеличится. Сумеет ли Йонас Вингегор приблизиться или даже обойти Афонсо Эулалио Афонсо в борьбе за победу на «Джиро»? Ответ, возможно, будет дан по итогам именно субботних соревнований. Следим за развитием событий!

🏒 13:20: Латвия — США, ЧМ-2026, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ждать ли сенсации?

Решение Мэттью Ткачука сыграть за сборную США пока ей не помогает. Американцы действуют интересно, но их во многом подводит плохая игра вратарей — скорее всего, даже до третьего места в группе парни Дона Гранато не допрыгнут. Если Штаты проиграют ещё и Латвии, в составе которой есть множество знакомых нам хоккеистов, то рискуют вообще не попасть в плей-офф. Команда Харийса Витолиньша болезненно уступила Финляндии 1:7 и вряд ли так плохо сыграет дважды подряд.

Один из лучших латвийских вратарей недоволен отказниками: Эдгарс Масальскис: нельзя допускать, чтобы хоккеисты отказывались ехать играть за сборную!

⚽️ 16:00: «Динамо» Махачкала — «Урал», РПЛ — переходные матчи, ответная игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Урал» даст бой «Динамо» в Каспийске?

«Динамо» в первом матче минимально обыграло «Урал» в Екатеринбурге. Всё благодаря голу-фантому на пятой минуте, которого, вполне вероятно, и не было. Но в любом случае результат уже в протоколе, и «Уралу» теперь нужно отыгрываться в Дагестане. Разница в один мяч — не критичная. Хотя, конечно, махачкалинцы — фавориты матча. А с учётом преимущества команда Вадима Евсеева намного ближе к сохранению места в РПЛ.

🏆 🏒 17:00: «Химик» — «Югра», плей-офф ВХЛ, финал, четвёртый матч

Интрига: хозяева смогут сравнять счёт в серии?

Финал плей-офф ВХЛ плавно приближается к развязке! В решающей серии сыграно уже три матча. На данный момент счёт – 2-1 в пользу «Югры». Клуб из Ханты-Мансийска благодаря победе в минувшей игре сделал солидную заявку на титул. Поэтому «Химику» во второй домашней встрече серии нужна только победа.

🏀 17:00: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», Единая лига, 1/2 финала, пятый матч

Интрига: армейцы выйдут в финал?

ЦСКА плохо вошёл в полуфинальную серию, уступив в первом матче серии. Зато потом команда прибавила и выиграла три встречи подряд у «Локомотива-Кубань». У кубанцев больше нет шансов на ошибку. Действующий чемпион окажется в финале или же клуб из Краснодара даст бой?

🏒 17:20: Словакия — Чехия, ЧМ-2026, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто же окажется сильнее в принципиальном противостоянии?

«Братское дерби» европейского хоккея будет очень важным для обеих команд. Словаки набрали 11 очков в первых четырёх матчах, однако все топы группы остались напоследок. Чехи пока парадоксальны: уверенно обыграли шведов, но уступили Словении и с большим трудом пробили итальянского вратаря Дамиана Клару, стоявшего на голове. Сможет ли самая молодая на турнире словацкая команда удивить более опытного соперника?

⚽️ 18:30: «Акрон» — «Ротор», РПЛ — переходные матчи, ответная игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Акрон» официально сохранится в РПЛ?

«Акрон» после гостевой победы над «Ротором» (2:0) ощущает себя прекрасно. Теперь нужно просто не уступить дома с разницей в два мяча, чтобы сохранить место в РПЛ. Состав у тольяттинцев более качественный. Поэтому провал может случиться, только если «Акрон» отнесётся к ответному матчу не должным образом. Да, «Ротор» — симпатичная команда. Но представитель РПЛ сильнее и обязан сохранять место в элите. Или ждём большую сенсацию?

🏎 19:00: Формула-1, пятый этап, Гран-при Канады, спринт

Интрига: насколько адекватны окажутся гонки по новым правилам?

Формула-1 продолжает адаптироваться к новому моторному регламенту. Свежие силовые установки приводили к странным пилотажным техникам, включая ранние торможения на прямых, внезапные потерю или набор скорости, рандомные обгоны туда-сюда. На Гран-при Канады установлены более жёсткие ограничения на использование энергии силовой установкой, что в теории должно привести к адекватному поведению двигателей и, соответственно, гонщиков. Но так ли всё получится на практике – или снова случится перебор со странностями? Вот в спринте и начнём проверять.

🏆 ⚽️ 21:00: «Бавария» — «Штутгарт», Кубок Германии, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Германии . Финал Кубок Германии . Финал 23 мая 2026, суббота. 21:00 МСК Бавария Мюнхен Не начался Штутгарт Штутгарт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Бавария» впервые за шесть лет выиграет Кубок Германии?

Удивительно, но факт: «Бавария» шесть лет не выигрывала Кубок Германии! А теперь мюнхенцы добрались до финала. В нём команду Венсана Компани поджидает «Штутгарт» — действующий обладатель трофея. Получится ли у «швабов» совершить сенсацию и взять Кубок во втором сезоне подряд? Для «Баварии» же на кону стоит «золотой» дубль.

Без легенды в финале: Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустит финал Кубка Германии со «Штутгартом»

⚽️ 22:00: «Валенсия» — «Барселона», Примера, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» красиво закроет чемпионский сезон?

«Барселона» завершает сезон в статусе чемпиона Испании. Да, команда не добралась до финала ЛЧ, но год всё равно получился хорошим. А теперь каталонцы едут в гости к «Валенсии», чтобы закрыть чемпионат уверенной победой. Также предстоящая встреча станет заключительной для форварда «Барсы» Роберта Левандовского. Отметится ли поляк забитым мячом напоследок?

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Атлетик» Бильбао, Примера, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» завершит сезон победой?

Мадридский «Реал» провалил сезон, не взяв ни одного трофея. А тренер Альваро Арбелоа уже объявил об уходе из клуба. По данным Фабрицио Романо, с нового сезона мадридцев возглавит Жозе Моуринью. А пока что нужно завершить чемпионат-2025/2026. В последнем туре «Реал» примет дома «Атлетик». Смогут ли звёзды «Мадрида» в заключительной встрече порадовать болельщиков?

🏎 23:00: Формула-1, пятый этап, Гран-при Канады, квалификация

Интрига: ждать ли перестановок в раскладе сил?

Как и всегда в рамках спринтерских уикендов Формулы-1, обращаем внимание, что исход спринт-квалификации и субботнего спринта – не гарантия, что и дальше по ходу Гран-при всё будет развиваться так же. У всех гонщиков и команд будет возможность изменить настройки, проанализировав работу машин и обновлений, если таковые имеются. Соответственно, и в группе лидеров, и у середняков ситуация способна измениться – это мы и проверим поздно вечером по московскому времени.

🏆 👊 23:30*: Александр Усик — Рико Верхувен, титульный бой

*Время начала боя может измениться и будет уточнено

Интрига: лёгкая прогулка для Усика или апсет 10-летия?

Александр Усик и Рико Верхувен возглавят уникальный турнир, который состоится на территории комплекса пирамид в Египте. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBC, несмотря на то что Усик владеет ещё титулами IBF и WBO.

Верхувен больше 10 лет не проигрывал в кикбоксинге, но решил попробовать свои силы в боксе. Это не первый его заход в новую дисциплину — в 2014 году он нокаутировал соперника с рекордом 0-5. Несмотря на скромный бэкграунд в боксе и отсутствие в рейтингах, Рико получает титульный шанс и самый большой гонорар в карьере.

Для Усика это первый бой после того, как он летом прошлого года стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе во второй раз. Александр справа во считается большим фаворитом, однако Верхувен — габаритный боец с тяжёлым ударом, так что шанс панчера у него есть. Но если это произойдёт, то будет апсет 10-летия, если не века.