Особенно жарко будет в Италии — там борьба за ЛЧ. И в Испании — там за выживание даже сыграют очный матч.

Топ-лиги рвутся по швам от интриг в последнем туре. Дело не только в судьбе «Тоттенхэма»

Чемпионские интриги в топ-лигах давно неактуальны. Дольше всех держалась АПЛ, но и там «Арсенал» узнал о пополнении трофейного музея перед последним туром. А какие вопросы ещё актуальны? Во Франции и Германии основной сезон уже завершился: впереди только стыковые матчи. Что же по Англии, Испании и Италии? Много всего! Во втором и третьем случае – совсем много!

АПЛ: «Тоттенхэм» ещё не гарантировал себе спасение, «Ливерпуль» — место в ЛЧ

В Англии осталось только три интриги. И то одна из них – чисто формальная. «Борнмут» отобрал очки у «Манчестер Сити» и позволил «Арсеналу» отпраздновать досрочное чемпионство. При этом упустил победу на последних минутах добавленного времени, так что теперь едва ли подвинет «Ливерпуль» с пятого лигочемпионского места.

У мерсисайдцев плюс три очка по сравнению с «Борнмутом». И «+10» по разнице мячей против «+4», а именно она всё решает при равенстве в таблице. Просто не проигрывай крупно на «Энфилде» «Брентфорду» – и празднуй. Если, конечно, вообще есть смысл отмечать пятую строчку после первой прошлогодней. Ну а самому «Борнмуту» бодаться с «Ноттингем Форест» – нужен вынос примерно на 5:0.

Главное же блюдо последнего тура – борьба за спасение. Тут всё просто, против «Тоттенхэма» («-10» по разнице мячей) сработает только один сценарий: собственное домашнее поражение от немотивированного «Эвертона» и победа «Вест Хэма» («-22») над «Лидсом», который уже решил все вопросы.

Ещё остались вопросы по квалификации во второстепенные еврокубки. Учитывая силу АПЛ, узнаем их фаворитов. Есть четыре команды – и перед ними по путёвке в Лигу Европы и Лигу конференций. Намечается принципиальная встреча!

53 очка и разница мячей «+9» у «Брайтона». Впереди игра с «Манчестер Юнайтед» (д);

52 очка и разница мячей «+7» у «Челси». Впереди игра с «Сандерлендом» (г);

52 очка и разница мячей «+3» у «Брентфорда». Впереди игра с «Ливерпулем» (г);

51 очко и разница мячей «-7» у «Сандерленда». Впереди игра с «Челси» (д);

При удачном стечении обстоятельств «Сандерленд» проползёт в ЛЕ с отрицательной разницей мячей! Все матчи одновременно стартуют в 18:00 мск воскресенья.

Серия А: четыре претендента на два места в ЛЧ и борьба Варди за выживание

«Ювентус» внезапно уступил «Фиорентине» и окончательно всех запутал! Теперь вообще непонятно, кто же присоединится к «Интеру» и «Наполи» в Лиге чемпионов. Два билета вакантны.

В Италии на первый план при равенстве очков выходят личные встречи. Если и там паритет, смотрят на разницу голов в них. И только потом – на разницу голов во всём чемпионате. Сначала – про положение команд.

«Милан»: 70 очков и матч с «Кальяри» (д);

«Рома»: 70 очков и матч с «Вероной» (г);

«Комо»: 68 очков и матч с «Кремонезе» (г);

«Ювентус»: 68 очков и дерби с «Торино» (г);

Теперь – у кого над кем преимущество:

«Милан» по личным встречам лучше «Ромы» (1:0, 1:1) и «Комо» (3:1, 1:1), но равен с «Ювентусом» (по 0:0). И сильно хуже туринцев по общей разнице мячей («+19» против «+27»);

«Рома» по личным встречам хуже «Милана» (0:1 и 1:1) и «Ювентуса» (1:2, 3:3), но равна с «Комо» (1:0, 1:2). При этом заметно уступает команде Сеска Фабрегаса по общей разнице мячей («+26» против «+33»);

«Комо» по личным встречам хуже «Милана» (1:3, 1:1), зато лучше «Ювентуса» (по 2:0) и наравне с «Ромой» (0:1, 2:1), при этом обходит римлян по общей разнице мячей («+33» против «+26»);

«Ювентус» равен по личным встречам с «Миланом» (по 0:0) и обходит его по общей разнице мячей («+27» против «+19»). А ещё хуже «Комо» (по 0:2) и лучше «Ромы» (2:1, 3:3).

По сути, всё в руках «Милана» и «Ромы». Но даже их ничьи в последнем туре при победах конкурентов заставят считать дополнительные показатели. Два неудачника из этой четвёрки отправятся в Лигу Европы, тогда как в Лигу конференций уже квалифицировалась «Аталанта».

Жара и внизу таблицы. Пусть и всего между двумя конкурентами. «Верона» и «Пиза» давно вылетели и ждут, кто же к ним присоединится:

либо «Кремонезе» Джейми Варди с 34 очками и матчем с «Комо» (д) впереди;

либо «Лечче» с 35 очками и встречей с «Дженоа» (д) впереди.

Соперник «Кремонезе» сильнее и мотивированнее. Однако возможен сценарий, при котором кремонцы сыграют с «Лечче» дополнительный матч плей-офф за спасение: так гласит регламент для определения команд с первой и 18-й строчки при равенстве очков. Так что цепляться Варди с партнёрами будут до последнего. На 21:45 воскресенья ничего не планируйте: именно в это время начнутся все пять ключевых встреч.

Ла Лига: не спаслись от вылета ещё пять команд

В Испании определилась только первая лигочемпионская пятёрка. Лишь «Вильярреал» и «Атлетико» отдельно от всех, в 22:00 воскресенья, решат, кто же из них станет третьим. Мадридцев устроит и ничья, однако сыграют они на выезде.

В остальном – вообще ничего не ясно. Особенно внизу таблицы. Но пойдём по порядку. Регламент при равенстве очков здесь такой же, как и в Италии. Разве что точно не будет никаких дополнительных матчей плей-офф.

«Сельта» ещё не обеспечила себе шестое лигоевропейское место, так как уступает «Хетафе» по личным встречам (0:2, 0:0). Зато имеет преимущество в три очка, так что ей хватит и домашней ничьей с «Севильей».

А вот самому «Хетафе» было бы неплохо вообще удержать седьмую строчку, чтобы поиграть в Лиге конференций. Желающих отобрать у него такое право хватает. «Реал Сосьедад» в расчёт не берём, он уже отобрался в ЛЕ за счёт победы в Кубке Испании.

У «Хетафе» 48 очков и матч с «Осасуной» (д);

у «Райо Вальекано» 47 очков и матч с «Алавесом» (г);

у «Валенсии» 46 очков и матч с «Барселоной» (д);

у «Эспаньола» 45 очков и матч с «Реалом Сосьедад» (г). Каталонцы равны с «Хетафе» по личным встречам (1:0, 1:2), но уступают по разнице мячей («-12» против «-7»).

Также 45 очков у «Атлетика», однако он хуже «Хетафе» по личным встречам (0:1, 0:2), и в любом случае финиширует ниже. А вот «Райо Вальекано» (1:1, 2:0) и «Валенсия» (3:0, 1:0) круче «Хетафе», так что нужна исключительно победа.

И наконец-то переходим к тотальному замесу. Вылетел из Ла Лиги пока только «Овьедо». На оставшиеся две путёвки в Сегунду претендуют аж пять команд!

В списке могла быть и «Севилья». Она даже опускалась в зону вылета, тем не менее выдала отличный финиш и лучше «Жироны» по личным встречам (2:0, 1:1). «Алавес» тоже не вылетит, поскольку два находящихся ниже в таблице конкурента сыграют между собой. Что с остальными:

у «Леванте» 42 очка и матч с «Бетисом» (г);

у «Осасуны» 42 очка и встреча с «Хетафе» (г);

у «Эльче» 42 очка и матч с «Жироной» (г);

у «Жироны» 40 очков и встреча с «Эльче» (д);

у «Мальорки» 39 очков и матч с «Овьедо» (д). При этом она по личным встречам выше «Эльче» (3:1, 1:2).

На самом деле, «Мальорке» поможет только чудо. Она в любом случае закончит ниже либо «Жироны», либо «Эльче». «Леванте» круче неё по личным встречам (1:1, 2:0). По ним паритет с «Осасуной» (по 2:2), да только у «Мальорки» куда хуже разница мячей («-13» против «-5»). Ведат Мурики, крайне вероятно, соберёт комбо: станет вторым бомбардиром Ла Лиги и всё равно вылетит.

И ведь противостояние «Эльче» с «Жироной» не может считаться полноценно стыковым. Потому что обе команды сохранят прописку при 1:0 в пользу каталонцев и поражении «Осасуны» со счётом 0:4. Ещё и «Леванте» хуже «Эльче» по личным встречам (2:0, 2:3). Так что даже поражение не обязательно приведёт «Эльче» к краху.

С 42 очками никто в Испании не вылетал с сезона-2010/2011. Тогда это удалось «Депортиво». Символично, что именно сейчас клуб из Ла-Коруньи крайне близок к прямому повышению, за два тура до финала сезона занимая вторую строчку в Сегунде. В Ла Лиге же всё решится в 22:00 субботы.