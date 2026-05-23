«Спартак» или «Краснодар» — кто спасёт сезон и сыграет ли Барко? Интриги Суперфинала Кубка

Мир РПЛ завершилась. Сегодня состоялись две встречи вместо привычных четырёх. Зато какие! Махачкалинское «Динамо» разобралось с «Уралом» (после 1:0 в гостях победили и дома, уже 2:0) и осталось в РПЛ. Следом «Акрон» после 2:0 в первом матче с «Ротором» и 0:1 в ответке окончательно сформировал состав Премьер-Лиги на будущий сезон. А в воскресенье «Спартак» и «Краснодар» определят, кто же из них больше достоин забрать Фонбет Кубок России. Что по интригам в третьем случае?

Fonbet Кубок России . Суперфинал 24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК Спартак М Москва — Краснодар

Принцип «всё или ничего» работает для обеих команд

«Краснодар» на финише чемпионата отдал чемпионство «Зениту», хотя практически всё время лидировал. «Буквально не хватило реализации одного момента в матче с «Динамо», – рассуждал Мурад Мусаев в эфире «Матч ТВ». Поспорить с утверждением трудно. Остаться вторыми ещё и в Кубке – слишком сильный удар по самолюбию. Тем более там краснодарцы успешно прошли все стадии, не сваливаясь в Путь регионов. Отыгрывались после 1:3 с ЦСКА, проходили по пенальти то же «Динамо». После столь характерных успехов уступить в финале будет вдвойне обидно.

«Спартак» при Хуане Карлосе Карседо тоже уверенно шёл к бронзе, хотя перед весенним отрезком отставал от «Локомотива» аж на восемь очков. И забрал бы её, если бы обыграл в последнем туре махачкалинское «Динамо». Ведь «Локо» параллельно уступил ЦСКА. Но ничья оставила красно-белых четвёртыми. Да, цель маячила не настолько желанная, как у «Краснодара». Только испанский тренер публично её декларировал и тоже остался недовольным.

Провальным сезон не станет для обеих сторон даже в случае поражения, светлых моментов ведь тоже хватало. А вот разочаровывающим – точно.

Сыграет ли Барко? Если да, насколько он готов? «Спартак» от него очень зависим

Любая команда зависима от лидеров. Убери из «Краснодара» Сперцяна или Кордобу – потеря тоже окажется слишком значима. Однако у Эдуарда с Джоном сейчас всё в порядке. У Барко – не факт. Карседо не выпустил Эсекьеля в 30-м туре, и впервые с середины марта сработали два показателя внутри РПЛ: «Спартак» не забил, махачкалинское «Динамо» – не пропустило.

«Решили его поберечь. Последние два дня он не мог полноценно тренироваться. В самый последний момент решили взять его с командой. В итоге мы его поберегли, потому что у нас очень важная цель – впереди финал Кубка», – резюмировал после матча Карседо.

А готов ли Барко теперь? Если да, успел ли он набрать нужные кондиции? Сегодня Карседо на вопросы ответил, но понятнее не стало: «Мы поберегли Барко. У нас будет сегодняшняя тренировка и завтра, чтобы принять решение. На самом деле вся команда готова. Барко тоже может принять участие. Все готовы и заряжены, чтобы провести завтрашнюю встречу как можно лучше».

20 мая Metaratings информировал: Эсекьель не участвовал в тренировках на поле и действительно рискует пропустить финал. Ещё и истекающий через год контракт с ним продлить «Спартаку» никак не удаётся, что тоже прибавляет негатива. Агент Тимур Лепсая говорил в «Коммент.Шоу»: «Переговоры застопорились. Всё обещали, что «вот-вот». Спортивный директор Фрэнсис Кахигао говорил «почти». Но, по моим сведениям, сейчас стороны дальше, чем были. На предложение, которое сделал «Спартак» и больше его улучшать не готов, они сказали «нет».

Последний матч Сперцяна за «Краснодар»? Есть шанс подтянуться к лучшим бомбардирам противостояния

Последние несколько лет каждое лето активизируются слухи об отъезде Эдуарда Сперцяна из РПЛ. В 2022-м СМИ отправляли его в «Ниццу», ПСВ, «Вольфсбург», «Хоффенхайм», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Брюгге». Потом список пополнили «Байер», «Фиорентина», «Порту», «Севилья», «Марсель», «Сельта» и «Фейеноорд» с «Аяксом». Год назад писали про интерес «Лидса» и «Саутгемптона». Если прошерстить все клубы, интерес которых приписывали к армянину, можно собрать из них отдельный чемпионат. И он будет весьма сильным по составу.

Сперцян не раз заявлял, что хотел бы поиграть на более высоком уровне. В 2025-м он завоевал с «Краснодаром» чемпионство, сейчас – близок к победе в Кубке. Пока Россию не вернут в еврокубки, других целей попросту нет. Возможно, теперь Эдуард всё-таки уедет? Заодно у него есть возможность подняться повыше среди главных бомбардиров краснодарско-спартаковского противостояния: сейчас он третий вместе с Александром Соболевым (по шесть голов) вслед за Квинси Промесом (8) и Ари (10).

На какой позиции сыграет Жедсон? А сдержат ли Кордобу Ву и Джику?

Здесь рассмотрим чисто игровые моменты. «Спартак» – единственный клуб из топ-8 РПЛ, у кого все шесть очков забрал «Краснодар». При этом, когда Карседо уже прилетел в Россию, красно-белые в очной встрече смотрелись точно не хуже. Заметно опередили соперников по количеству ударов (18:9), угловых (9:2), касаниям мяча в чужой штрафной (45:13) и ожидаемым голам без учёта пенальти (1,6 на 0,75). Получится ли провести настолько же качественный матч? Если да, конвертируется ли это в результат теперь? Ведь экс-чемпионы умеют выжимать максимум.

В той игре Жедсон Фернандеш бегал справа в полузащите. При Карседо кем он только не был: левым и правым защитником, атакующим, левым и правым полузащитником. Где же португалец окажется теперь? Его подключения из глубины таят большую угрозу. Также безумно интересно, сдержат ли Ву и Джику Кордобу? В апреле защитнику сборной Ганы в паре с Литвиновым сделать это удалось: зарешали в итоге Сперцян и Жубал.

Илья Помазун и Станислав Агкацев Фото: РИА Новости/ФК «Краснодар»

А если дойдёт до серии пенальти, выйдет ли на неё Илья Помазун? Такой ход помог красно-белым пройти «Зенит». С «Краснодаром» проще точно не будет, ведь там есть киллер 11-метровых Станислав Агкацев.

Станет ли Кордоба единолично лучшим бомбардиром Кубка?

Сейчас у Джона пять голов. Столько же у Лусиано Гонду, Николая Комличенко, Ивана Яковлева из «Иркутска» и Данилы Козлова. Причём последний всю пятёрку положил тоже за «Краснодар» – ещё до перехода в ЦСКА. Быть единственным на вершине – неплохая личная цель. Да и в противостоянии со «Спартаком» статистика у колумбийца порядочная: четыре гола в 10 матчах.

Кстати, только в 3 из 15 последних официальных встреч «Спартака» с «Краснодаром» команды забили на двоих меньше трёх голов. Помешают ли новому голевому обмену высочайшая значимость матча и боязнь ошибиться?