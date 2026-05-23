Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Финал Кубка России 2026: Спартак — Краснодар, превью матча: интриги, статистика, 24 мая, Барко, Кордоба, Сперцян

«Спартак» или «Краснодар» — кто спасёт сезон и сыграет ли Барко? Интриги Суперфинала Кубка
Георгий Илющенко
Интриги Суперфинала Кубка России
Комментарии
Ждём огня. Судя по статистике, он практически неминуем.

Мир РПЛ завершилась. Сегодня состоялись две встречи вместо привычных четырёх. Зато какие! Махачкалинское «Динамо» разобралось с «Уралом» (после 1:0 в гостях победили и дома, уже 2:0) и осталось в РПЛ. Следом «Акрон» после 2:0 в первом матче с «Ротором» и 0:1 в ответке окончательно сформировал состав Премьер-Лиги на будущий сезон. А в воскресенье «Спартак» и «Краснодар» определят, кто же из них больше достоин забрать Фонбет Кубок России. Что по интригам в третьем случае?

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Принцип «всё или ничего» работает для обеих команд

«Краснодар» на финише чемпионата отдал чемпионство «Зениту», хотя практически всё время лидировал. «Буквально не хватило реализации одного момента в матче с «Динамо», – рассуждал Мурад Мусаев в эфире «Матч ТВ». Поспорить с утверждением трудно. Остаться вторыми ещё и в Кубке – слишком сильный удар по самолюбию. Тем более там краснодарцы успешно прошли все стадии, не сваливаясь в Путь регионов. Отыгрывались после 1:3 с ЦСКА, проходили по пенальти то же «Динамо». После столь характерных успехов уступить в финале будет вдвойне обидно.

«Спартак» при Хуане Карлосе Карседо тоже уверенно шёл к бронзе, хотя перед весенним отрезком отставал от «Локомотива» аж на восемь очков. И забрал бы её, если бы обыграл в последнем туре махачкалинское «Динамо». Ведь «Локо» параллельно уступил ЦСКА. Но ничья оставила красно-белых четвёртыми. Да, цель маячила не настолько желанная, как у «Краснодара». Только испанский тренер публично её декларировал и тоже остался недовольным.

Провальным сезон не станет для обеих сторон даже в случае поражения, светлых моментов ведь тоже хватало. А вот разочаровывающим – точно.

Что до матча говорил главный тренер «Краснодара»?
Мусаев: у нас есть мечта — завоевать Кубок России
Мусаев: «Спартаку» удобно играть в Москве, хотелось бы сыграть на нейтральном поле
Мусаев ответил, готовится ли «Краснодар» к серии пенальти со «Спартаком» в Суперфинале КР

Сыграет ли Барко? Если да, насколько он готов? «Спартак» от него очень зависим

Любая команда зависима от лидеров. Убери из «Краснодара» Сперцяна или Кордобу – потеря тоже окажется слишком значима. Однако у Эдуарда с Джоном сейчас всё в порядке. У Барко – не факт. Карседо не выпустил Эсекьеля в 30-м туре, и впервые с середины марта сработали два показателя внутри РПЛ: «Спартак» не забил, махачкалинское «Динамо» – не пропустило.

«Решили его поберечь. Последние два дня он не мог полноценно тренироваться. В самый последний момент решили взять его с командой. В итоге мы его поберегли, потому что у нас очень важная цель – впереди финал Кубка», – резюмировал после матча Карседо.

А готов ли Барко теперь? Если да, успел ли он набрать нужные кондиции? Сегодня Карседо на вопросы ответил, но понятнее не стало: «Мы поберегли Барко. У нас будет сегодняшняя тренировка и завтра, чтобы принять решение. На самом деле вся команда готова. Барко тоже может принять участие. Все готовы и заряжены, чтобы провести завтрашнюю встречу как можно лучше».

Эсекьель Барко Подробнее

20 мая Metaratings информировал: Эсекьель не участвовал в тренировках на поле и действительно рискует пропустить финал. Ещё и истекающий через год контракт с ним продлить «Спартаку» никак не удаётся, что тоже прибавляет негатива. Агент Тимур Лепсая говорил в «Коммент.Шоу»: «Переговоры застопорились. Всё обещали, что «вот-вот». Спортивный директор Фрэнсис Кахигао говорил «почти». Но, по моим сведениям, сейчас стороны дальше, чем были. На предложение, которое сделал «Спартак» и больше его улучшать не готов, они сказали «нет».

А тут у красно-белых какое место?
У «чемпионата Москвы» в РПЛ один победитель два года подряд. И как же хорош Батраков!
У «чемпионата Москвы» в РПЛ один победитель два года подряд. И как же хорош Батраков!

Последний матч Сперцяна за «Краснодар»? Есть шанс подтянуться к лучшим бомбардирам противостояния

Последние несколько лет каждое лето активизируются слухи об отъезде Эдуарда Сперцяна из РПЛ. В 2022-м СМИ отправляли его в «Ниццу», ПСВ, «Вольфсбург», «Хоффенхайм», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Брюгге». Потом список пополнили «Байер», «Фиорентина», «Порту», «Севилья», «Марсель», «Сельта» и «Фейеноорд» с «Аяксом». Год назад писали про интерес «Лидса» и «Саутгемптона». Если прошерстить все клубы, интерес которых приписывали к армянину, можно собрать из них отдельный чемпионат. И он будет весьма сильным по составу.

Сперцян не раз заявлял, что хотел бы поиграть на более высоком уровне. В 2025-м он завоевал с «Краснодаром» чемпионство, сейчас – близок к победе в Кубке. Пока Россию не вернут в еврокубки, других целей попросту нет. Возможно, теперь Эдуард всё-таки уедет? Заодно у него есть возможность подняться повыше среди главных бомбардиров краснодарско-спартаковского противостояния: сейчас он третий вместе с Александром Соболевым (по шесть голов) вслед за Квинси Промесом (8) и Ари (10).

Эдуард Сперцян Подробнее

На какой позиции сыграет Жедсон? А сдержат ли Кордобу Ву и Джику?

Здесь рассмотрим чисто игровые моменты. «Спартак» – единственный клуб из топ-8 РПЛ, у кого все шесть очков забрал «Краснодар». При этом, когда Карседо уже прилетел в Россию, красно-белые в очной встрече смотрелись точно не хуже. Заметно опередили соперников по количеству ударов (18:9), угловых (9:2), касаниям мяча в чужой штрафной (45:13) и ожидаемым голам без учёта пенальти (1,6 на 0,75). Получится ли провести настолько же качественный матч? Если да, конвертируется ли это в результат теперь? Ведь экс-чемпионы умеют выжимать максимум.

В той игре Жедсон Фернандеш бегал справа в полузащите. При Карседо кем он только не был: левым и правым защитником, атакующим, левым и правым полузащитником. Где же португалец окажется теперь? Его подключения из глубины таят большую угрозу. Также безумно интересно, сдержат ли Ву и Джику Кордобу? В апреле защитнику сборной Ганы в паре с Литвиновым сделать это удалось: зарешали в итоге Сперцян и Жубал.

Илья Помазун и Станислав Агкацев

Илья Помазун и Станислав Агкацев

Фото: РИА Новости/ФК «Краснодар»

А если дойдёт до серии пенальти, выйдет ли на неё Илья Помазун? Такой ход помог красно-белым пройти «Зенит». С «Краснодаром» проще точно не будет, ведь там есть киллер 11-метровых Станислав Агкацев.

Станет ли Кордоба единолично лучшим бомбардиром Кубка?

Сейчас у Джона пять голов. Столько же у Лусиано Гонду, Николая Комличенко, Ивана Яковлева из «Иркутска» и Данилы Козлова. Причём последний всю пятёрку положил тоже за «Краснодар» – ещё до перехода в ЦСКА. Быть единственным на вершине – неплохая личная цель. Да и в противостоянии со «Спартаком» статистика у колумбийца порядочная: четыре гола в 10 матчах.

Кстати, только в 3 из 15 последних официальных встреч «Спартака» с «Краснодаром» команды забили на двоих меньше трёх голов. Помешают ли новому голевому обмену высочайшая значимость матча и боязнь ошибиться?

«Краснодару» спасибо за сезон при любом исходе финала:
Спасибо «Краснодару» за этот сезон. Решения клуба были верными — он ещё станет сильнее
Спасибо «Краснодару» за этот сезон. Решения клуба были верными — он ещё станет сильнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android