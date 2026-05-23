«Батракова и Кисляка знают в Европе». Рахимов — о золоте «Зенита», «Спартаке» и «Рубине»

Прошедший сезон для Рашида Рахимова разделился на две части. До зимней паузы тренер работал в «Рубине», который под его руководством шёл в таблице сразу после ряда топ-команд и сенсационной «Балтики». Зимой Рахимов покинул казанский клуб, и у него была возможность спокойно наблюдать за развязкой сезона РПЛ, а ещё – съездить в Европу, даже в академию «Милана» заглянул. «Чемпионат» поговорил с Рашидом Рахимовым об итогах сезона Премьер-Лиги, перспективах «Спартака», изменениях в «Рубине» при Артиге (небольшой спойлер: Рашид Маматкулович их не увидел) и будущем главных талантов России – Батракова и Кисляка.

— Весь сезон лидировал «Краснодар», но чемпион в итоге — «Зенит». Что стало главным фактором такой развязки?

— Мы сравниваем две команды, которые были лидерами на протяжении всего чемпионата. «Зенит» обладает достаточным количеством игроков с высоким индивидуальным мастерством. Процент от всей команды достаточно высокий. У «Зенита» в этом плане было преимущество. У «Краснодара» тоже есть хорошие футболисты во всех линиях: Сперцян, Кордоба, летний новичок Аугусто, заиграл Ленини. Но «Зенит» побеждал скорее за счёт индивидуальных качеств футболистов, «Краснодар» же — благодаря командной игре. Обе команды вели борьбу за золото, однако осечки неизбежны. Они случались у обеих команд. Короткая скамейка «Краснодара» тоже сказалась, ведь можно было сохранить стабильный уровень за счёт высокой внутренней конкуренции.

Игроки «Краснодара» Фото: РИА Новости

В матче с «Динамо» «Краснодар» мог стать чемпионом, забей они свои моменты. «Зенит», конечно, выиграл у «Сочи», хоть и тоже с трудом, и оторвался. Такие моменты определяют итог чемпионата. «Краснодар» провёл хороший сезон, в последние годы он отличался стабильностью. А «Зенит» — претендент за золото каждый год.

— Но этот титул «Зенита», кажется, уже с другим привкусом, нежели прошлые.

— В сезоны первых титулов при Семаке у «Зенита» был больший запас прочности. В конце концов становилось понятно, что они станут чемпионами за два-три тура до конца, а то и раньше. А в последние годы всё было очень плотно. Год назад чемпионом стал «Краснодар», а в этом сезоне «Зениту» тоже намного тяжелее. Команды составляют конкуренцию, хотя по возможностям «Зенит» впереди. Сегодня они рекордсмены, но мы не знаем, что будет на следующий год. Может, такую же конкуренцию навяжет «Краснодар», может, вклинятся «Спартак», «Локомотив» или ЦСКА. Эти команды на виду, с хорошими возможностями.

— Считаете, «Спартак» поборется в следующем году?

— «Спартак» должен быть конкурентом за титул в следующем сезоне — возможности у клуба не хуже, чем у «Краснодара». Здесь нужно, чтобы внутри клуба был баланс между спортивной составляющей и всем остальным. Все в «Спартаке» должны поднимать команду вверх. Если этот баланс есть, не будет качелей, которые присущи «Спартаку» в случае неудач. Многое зависит и от качественных приобретений.

— Как вам работа Карседо?

— Определённо, какие-то черты в игру команды Карседо внёс. Важно начало: если оно удачное, то эмоциональный фон совсем другой, в таких случаях появляется уверенность. Это у «Спартака» есть. И очень многое решает, конечно, индивидуальное мастерство футболистов. Если Барко в хорошей форме, если ему дать пространство — он может определить многие моменты. «Спартак» в следующем сезоне должен вклиниться в эту двойку и стать минимум третьим претендентом на чемпионство.

Хуан Карлос Карседо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Что будет с «Локомотивом» в следующем сезоне?

— Главный вопрос для «Локомотива» — сохранит ли клуб своих лидеров. У них не такая большая обойма. Вылетел Комличенко — и на позиции нападающего остался один Воробьёв. Если вылетает Батраков, в центре поля тоже будет небольшой выбор. Для борьбы за титул нужна качественная внутренняя конкуренция. В противном случае следует ставить на организацию и командную игру. «Локо» хорошо играет в среднем блоке, в переходе из обороны в атаку. Комличенко отлично цепляется за мячи, Батраков хорош в продвижении, а Карпукас и Пруцев дают большой объём. Однако во многих матчах у «Локомотива» были проблемы, хотя тренерский штаб, можно сказать, выжимает максимум из текущих возможностей. Опять же, главный вопрос — возможный уход лидеров команды. Если они покинут клуб, «Локомотиву» нужно будет заменить их и ещё докупить игроков в конкуренцию.

— Какой тренер нужен ЦСКА для успеха?

— Выбор нового главного тренера — это исключительно решение ЦСКА. Как они смотрят на все моменты, как видят дальнейшее развитие. Если они считают, что игру может поставить только иностранец, надо выбирать его. Мы не знаем, что внутри ЦСКА — из клуба выходит мало информации, и благодаря этому они могут спокойно работать. Руководители знают, в каком направлении клуб хочет двигаться. Первая команда — волшебное дерево, а за этим деревом находятся остальные ростки, например, клубная академия. Но всё крутится именно вокруг первой команды.

— Игдисамов может справиться?

— Мы видели только несколько игр Игдисамова, но одно дело — заменять и исполнять обязанности главного тренера, другое — когда ты сам работаешь. Все мы когда-то начинали. Надеемся, что его ждёт большое будущее.

— Как вам «Рубин» Артиги?

— Смотрите, в чём «Рубин» был силён до него? Мы обыгрывали «Спартак» и «Зенит», играли вничью с ЦСКА и другими. Эти футболисты умеют играть, в том числе побеждать лидеров чемпионата. Когда назначали Артигу, мы слышали о позиционном, атакующем футболе. Но вы можете вспомнить такие голы «Рубина» весной? Команде было важно обыгрывать соперников из нижней части таблицы, с ними была возможность играть в тот самый позиционный футбол. Однако случились поражение от махачкалинского «Динамо», ничьи с «Оренбургом» и «Пари НН».

Весной «Рубин» набирал очки за счёт того, чему был обучен за все эти три года. Хорошая оборона за линией мяча — это была основа. Иногда мы опускались глубже, а иногда — оставались высоко и прессинговали. Что стало лучше? Я знал, что мы минимум останемся на той же позиции. Весной ничего не изменилось. Я слышу, что «Рубин» стал играть выше, но мы так и играли.

Рашид Рахимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Может, Франку нужно лето?

— В команде отличный микроклимат, главное — сохранить это. Игрокам ничего не будет мешать набирать очки, потому что они бьются друг за друга. Надеюсь, что будет движение вперёд и появится этот самый позиционный, атакующий футбол.

— «Рубин» держится на своём месте, но может ли сделать скачок выше?

— Среди всех команд, которые выходили в Премьер-Лигу, «Рубин» — самая стабильная. Для следующего шага нужно качественное усиление, но это совершенно другие финансы.

— Нынешние возможности клуба не располагают к этому?

— Насколько я знаю, на сегодня таких возможностей у «Рубина» нет. Ситуация в стране, внутри клуба… В трансферных кампаниях мы пытались выжать максимум из возможного. И команда всегда была на виду.

— Какое будущее у «Балтики»? Не случится ли клишированной истории «команды одного сезона»?

— Талалаев говорил: «Если мы хотим бороться за более высокие места, нам нужны другие приобретения». «Балтика» выстрелила, побила клубный рекорд, хотя с учётом того, что команда 25 лет не была в Премьер-Лиге, там не может быть много рекордов. Но Андрей Викторович и тренерский штаб понимают, что нужны другие приобретения, чтобы бороться с «Зенитом» и «Краснодаром».

«Балтика» со многими соперниками показывала хорошую игру, однако и она не обошлась без неудачного периода. Отсутствие двух-трёх ключевых игроков сказалось на игре. До зимы отлично выглядел Бориско, «Балтика» была хороша в прессинге. Но выпал Хиль, один из защитников, Бориско — восемь матчей без побед. Такие отрезки случаются, однако можно добиться стабильности, если совершить нужные приобретения хорошего уровня.

— Главный трансферный вопрос лета – будущее Батракова и Кисляка. Они готовы к топ-клубам?

— За последние месяцы я побывал в Европе: был в Швейцарии, Германии и Италии, посещал «Миланелло». Увидев, какие там матчи и уровень, могу сказать, что и Кисляк, и Батраков могут себя проявить в Европе. Вопрос в том, в какие команды они перейдут, ведь не все могут подойти им по качествам. Есть команды, которые не очень хорошо обучены в тактике и ведут много борьбы — в таких Батракову и Кисляку будет непросто. Но если два-три года держишься на высоком уровне и на тебя есть спрос, надо пробовать. Я знаю, как анализируют футболистов в Европе, и там о них однозначно знают — и в Германии, и в Италии.

— Пишут об интересе «ПСЖ» к обоим.

— Игроков опорной зоны этой команды вы прекрасно знаете. Я так понимаю, уходить они не собираются. Выиграют ли Батраков и Кисляк у них конкуренцию? Опорная зона «ПСЖ» — это умение вести борьбу, сохранять мячи под давлением, они хорошо себя чувствуют без пространства и обладают высочайшим техническим мастерством. Если у клуба появляется интерес к Батракову и Кисляку, они должны выиграть конкуренцию там, а не прийти и сидеть на скамейке. Но я считаю, что им надо выбирать команды, где больше шансов постоянно играть. А если ты и в Европе держишь уровень больших команд, спрос растёт ещё больше.