«Спартак» — «Краснодар» — кто заберёт Кубок? Последний матч сезона в России! LIVE

Ну вот и всё – сегодня клубный сезон в России закончится. РПЛ завершилась неделю назад, вчера прошли ответные матчи стыков, а сегодня «Спартак» и «Краснодар» разыграют Кубок России. Игра пройдёт в «Лужниках» и начнётся в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М Москва — Краснодар Краснодар

Остаться вторыми ещё и в Кубке – слишком сильный удар по самолюбию «Краснодара». Чемпионство команда отдала «Зениту» сама, уступив «Динамо». Тут такого постараются не допустить. Серебро в РПЛ + трофей Кубка – такое вполне можно будет считать успешным сезоном. Тем более для клуба он станет первым в истории. И это после трёх неудачных финалов!

«Спартак» же выдал отличную весну, однако обидно не забрал бронзовые медали в РПЛ. Надо было просто забить в ворота Махачкалы в последнем туре, но – не судьба. Если Карседо заберёт Кубок, это будет успех. «Спартаку» титулов не хватает, последний был уже четыре года назад, тоже Кубок.

Главный вопрос для москвичей: сыграет ли лидер – Эсекьель Барко. «На самом деле, вся команда готова, – заявил перед матчем Карседо. – Барко тоже может принять участие. Мы поберегли Барко, у нас будет сегодняшняя тренировка и завтра, чтобы принять решение. Все готовы и заряжены, чтобы провести завтрашнюю встречу как можно лучше». Принять участие – не значит выйти в основе. Так что эта интрига остаётся подвешенной.

В «Краснодаре» же не очень довольны местом проведения финала. Всё-таки Москва – это территория «Спартака». Пусть и «Лужники». «Спартаку» удобно играть в Москве. Хотелось бы сыграть на нейтральном поле. Но будем играть на любом стадионе. Надеюсь, что наших болельщиков будет много. Не думаю, что это будет определяющим. Всё решится на поле», – это уже слова Мурада Мусаева.

За тем, как всё будет решаться на поле, предлагаем следить вместе с нами. Прямо вот в этом материале. Подключайтесь и не уходите!