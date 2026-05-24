Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Спартак — Краснодар: онлайн-трансляция финала Кубка России по футболу, где смотреть, составы, статистика, 24 мая 2026

«Спартак» — «Краснодар» — кто заберёт Кубок? Последний матч сезона в России! LIVE
Дмитрий Зимин Георгий Илющенко
,
«Спартак» — «Краснодар»: онлайн финала Кубка
Комментарии
У клуба Галицкого появится первый Кубок страны в истории? Или «Спартак» повторит успех 2022-го? Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Ну вот и всё – сегодня клубный сезон в России закончится. РПЛ завершилась неделю назад, вчера прошли ответные матчи стыков, а сегодня «Спартак» и «Краснодар» разыграют Кубок России. Игра пройдёт в «Лужниках» и начнётся в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Остаться вторыми ещё и в Кубке – слишком сильный удар по самолюбию «Краснодара». Чемпионство команда отдала «Зениту» сама, уступив «Динамо». Тут такого постараются не допустить. Серебро в РПЛ + трофей Кубка – такое вполне можно будет считать успешным сезоном. Тем более для клуба он станет первым в истории. И это после трёх неудачных финалов!

«Спартак» же выдал отличную весну, однако обидно не забрал бронзовые медали в РПЛ. Надо было просто забить в ворота Махачкалы в последнем туре, но – не судьба. Если Карседо заберёт Кубок, это будет успех. «Спартаку» титулов не хватает, последний был уже четыре года назад, тоже Кубок.

Главный вопрос для москвичей: сыграет ли лидер – Эсекьель Барко. «На самом деле, вся команда готова, – заявил перед матчем Карседо. – Барко тоже может принять участие. Мы поберегли Барко, у нас будет сегодняшняя тренировка и завтра, чтобы принять решение. Все готовы и заряжены, чтобы провести завтрашнюю встречу как можно лучше». Принять участие – не значит выйти в основе. Так что эта интрига остаётся подвешенной.

Эсекьель Барко Подробнее

В «Краснодаре» же не очень довольны местом проведения финала. Всё-таки Москва – это территория «Спартака». Пусть и «Лужники». «Спартаку» удобно играть в Москве. Хотелось бы сыграть на нейтральном поле. Но будем играть на любом стадионе. Надеюсь, что наших болельщиков будет много. Не думаю, что это будет определяющим. Всё решится на поле», – это уже слова Мурада Мусаева.

За тем, как всё будет решаться на поле, предлагаем следить вместе с нами. Прямо вот в этом материале. Подключайтесь и не уходите!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android