А у «Арсенала» — торжество, сегодня им вручат долгожданный трофей. Следите за развязкой чемпионата с нами!

Прощания Гвардиолы и Салаха, битва «Тоттенхэма» за жизнь и судьба мест в ЛЧ. LIVE АПЛ

«Арсенал» – чемпион. К этой формулировке мы потихоньку привыкаем. «Сити» – без Гвардиолы. Это ещё не случилось, но сегодня у Пепа последний матч. К такому тоже нужно будет привыкнуть. Однако интриг в АПЛ ещё хватает.

Главная – в борьбе за выживание. Придётся ли привыкать к АПЛ без «Тоттенхэма» – решится в Лондоне. Там «шпоры» сыграют с «Эвертоном». Дома. И им достаточно не уступить, чтобы остаться в АПЛ. Если, конечно, «Вест Хэм» не выиграет у «Лидса» с разницей в 13 мячей – тогда, конечно, ничьей «Тоттенхэму» не хватит. Дома команда Де Дзерби по сезону играет ужасно, всего две победы и шесть ничьих в 18 матчах. Зато статистика домашних встреч с «Эвертоном» хорошая – в последних четырёх забили 13 голов, а пропустили один.

«Эвертон» свои задачи на сезон уже решил, но это вряд ли кого-то волнует. АПЛ этим особенно отличается – здесь команды, которым ничего не надо, могут биться отчаянно. За престиж и ради болельщиков. Если «Тоттенхэм» проиграет, а «Вест Хэм» выиграет, в Чемпионшип отправится именно предпоследний победитель Лиги Европы.

Что ещё по интригам? В борьбе за проходку в ЛЧ. С шестого места! Тут всё не очень просто, поэтому следите за руками:

«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. И если команда займёт пятое (и только пятое) место в АПЛ, то проходку в ЛЧ получит и шестая команда лиги. Благодаря европейскому рейтингу в АПЛ, ну и успеху Эмери;

на шестое место претендуют «Борнмут» и «Брайтон». Первые и так идут шестыми и играют с «Форест» в гостях. Если не проиграют – так и закончат, если вдруг поражение – их может обойти «Брайтон» (ему для этого надо одолеть дома «МЮ»);

шестое место достанется «Вилле», если команда Эмери уступит на выезде «Сити», а «Ливерпуль» дома обыграет «Брентфорд».

Встречи «Виллы» и «Ливерпуля» важны и символически. Именно с командой Эмери проведёт свой последний матч в «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. А у «Ливерпуля» с командой прощается другая легенда АПЛ – Мохамед Салах. Слёз и красивых кадров будет много. Такое тоже пропускать не хочется, хоть и наблюдать будет грустно.

Ну а «Арсенал» в Лондоне будет праздновать. Не на домашнем стадионе, конечно, однако ехать не очень далеко – на игру с «Кристал Пэлас». Тут интриг нет, но разве можем мы пропустить чемпионский матч Артеты? Если в Манчестере и Ливерпуле ждём грустных фотографий, то здесь – полных счастья.

Все главные события встреч мы будем освещать здесь. Подключайтесь и следите с нами!