Евсеев оставил Махачкалу в РПЛ! «Уралу» Березуцкого во втором стыке шансов просто не дали

Махачкалинское «Динамо» остаётся в РПЛ! Команда Вадима Евсеева победила в стыках (VK Видео Переходных матчах) «Урал». Южане переиграли екатеринбуржцев и в ответной встрече в Каспийске.

Первые минуты матча – борьба за инициативу. Её выиграла команда Евсеева. В течение стартовых 10 минут «Динамо» соорудило два голевых момента. Сначала мог забить автор единственного гола в Екатеринбурге Миро: снова продавил Мамина в воздухе и бил головой, но отправил мяч немного выше цели. Затем Агаларов не реализовал выход один на один. «Урал» получил контрвыпад на свои ворота из-за того, что бразилец Кордейро, переведённый Березуцким из центра поля на позицию «десятки», проиграл единоборство. Агаларов же решил перебросить мяч через выскочившего ему навстречу Селихова, вот только исполнил плохо.

До середины тайма у «Урала», в отличие от домашней встречи, не получалось закрепиться на чужой половине поля. «Динамо» хорошо возвращало себе мяч, а Аззи, как и в Екатеринбурге, раз за разом уходил от левого защитника Малькевича и создавал остроту. Только потом команда Березуцкого завладела территорией. Ишков (передвинутый на правый фланг с позиции под нападающим) нанёс первый удар «Урала». Тем не менее до перерыва гости по-настоящему были близки к голу лишь однажды, когда Секулич чуть-чуть опоздал к мячу, замыкая кросс Железнова.

К тому времени хозяева уже забили. На 39-й минуте Агаларов заработал 11-метровый и сам же реализовал его. В быстрой атаке Глушков сделал классную передачу за спины, и центрфорвард «Динамо» убежал от Бегича. Показалось, что хорватский защитник в собственной штрафной сыграл рукой, а после этого сфолил на Агаларове. Гамид очень смело исполнил пенальти – подсёк мяч. Селихов напрасно стал гадать.

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов, разбирая эпизод для «Чемпионата», поддержал назначение пенальти:

«Позиция у арбитра была правильная, решение о пенальти он принял сразу. Была задержка рукой со стороны Бегича, она очевидная, игрок «Урала» мешал продвижению Агаларова. Но момент дискуссионный: в этом эпизоде можно было бы и прямую красную карточку Бегичу показать – за лишение явной возможности забить гол. Возможности сыграть в мяч у игрока «Урала» не было. Задержка была руками, а Агаларов следующим касанием мог забивать. Мяч-то у него был под контролем, до ворот – шесть-семь метров. Судья ушёл на понижение наказания, тут я это приветствую – пенальти и красная было бы слишком жёстко, всё же агрессивного поведения тут не было».

После перерыва «Динамо» продолжало контролировать игру, владея мячом меньше «Урала». Махачкалинцы безупречно защищались – выигрывали единоборства, забирали подборы и грамотно сбивали темп. Затянули команду Березуцкого в болото бессодержательного футбола. А по истечении часа матча хозяева сняли все вопросы об исходе дуэли. У екатеринбуржцев провалилась опорная зона, Мрезиг зарядил метров с 25, и Селихов пропустил свой мяч. Пусть и нырнувший перед вратарём. Даже опытный голкипер не стал козырем «Урала» в этом противостоянии.

«Уралу» требовалось забивать, а Березуцкий, как ни удивительно, выпускал на замены оборонительных игроков – опытных Филипенко, Маргасова, Аюпова и затем Бардачёва. Это помогало екатеринбуржцам справляться с контратаками «Динамо», однако у чужих ворот гости ничего не могли придумать. Более того, уже на 60-й минуте тренер «Урала» снял с игры центрфорварда Секулича. Хорват опять не сверкнул на фоне противника уровня РПЛ – две неопасные попытки пробить, одна передача под удар. Вперёд пошёл центральный защитник Бегич.

«Урал» в итоге не нанёс ни одного удара в створ, тогда как у махачкалинцев их набралось четыре. Превзошли хозяева гостей и по общему количеству ударов – 11:7, и по показателю xG – 1,30 против 0,39. Интриги этой паре не хватило. «Динамо», сыграв в целом проще, чем соперник из Первой лиги, решило задачу сохранения места в РПЛ. Ну а «Урал» второй год подряд будет сетовать на судейство в стыках, вспоминая гол-фантом в Екатеринбурге.