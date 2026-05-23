Топ-события воскресенья: старт «Ролан Гаррос», «Спартак» против «Краснодара» и Формула-1

Мощное 24 мая: плей-офф НХЛ и НБА, чемпионат мира по хоккею, финал Евролиги, матчи «Арсенала» и «Ювентуса», а ещё Кубок Харламова!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: сможет ли «Монреаль» увезти вторую победу из Роли?

Хоккеисты «Канадиенс» смогли открыть счёт в финале Востока. Сама по себе победа «Хабс» неожиданностью не стала – уж слишком большой перерыв был у хоккеистов «Харрикейнз», в то время как канадцы после затянувшейся серии с «Баффало» находились в хорошем тонусе. Но вряд ли кто-то ожидал, что подопечным Мартена Сан-Луи удастся забросить сразу шесть шайб! Получится ли у гостей уехать на свою площадку с двумя победами в активе или же фаворит сравняет счёт?

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, 1/2 финала, третий матч

Интрига: дома будет совсем другая игра?

«Кливленд» проиграл два матча в Нью-Йорке. Если в первом команда упустила преимущество в 22 очка, то во втором о победе и даже речи не шло. Серия переехала в Огайо, где «Кавальерс» чувствуют себя намного лучше, чем в гостях. Удастся ли Митчеллу, Хардену и остальным вернуться в борьбу?

🏆 🏒 13:00: МХК «Спартак» — «Локо», плей-офф МХЛ, финал, шестой матч

Интрига: закончится ли сезон МХЛ?

Хоккеистам «Локо» приходилось отыгрываться в этой серии, но две победы подряд перевернули ход финала в их пользу – теперь подопечные Олега Таубера едут в Москву, чтобы в четвёртый раз в своей истории завоевать Кубок Харламова. Однако действующие чемпионы просто так не позволят снять с них полномочия – особенно при поддержке родных трибун.

🎾 16:30*: Мирра Андреева (Россия, 8) — Фиона Ферро (Франция, WC), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удастся ли Мирре Андреевой блеснуть на «Ролан Гаррос» — 2026?

Мирра Андреева набрала отличный ход во время грунтового сезона. Она взяла титул в Линце, дошла до финала в Мадриде, полуфинала в Штутгарте и четвертьфинала в Риме. Кроме того, 19-летняя россиянка завоевала титул в паре на «тысячнике» в Риме и дошла до финала аналогичного соревнования в Мадриде. Теперь на «Ролан Гаррос» она вступит в борьбу матчем с француженкой Фионой Ферро, которая на 10 лет её старше. Девушки до этого пересекались на корте однажды — в финале турнира ITF категории W60 в Беллинцоне-2023 сильнее оказалась Мирра. Победительница нового поединка далее сразится в Париже с кем-то из пары Марина Бассольс-Рибера — Эмилиана Аранго.

⚽️ 18:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон», АПЛ, 38-й тур

Интрига: сохранит ли «Тоттенхэм» прописку в АПЛ?

Удивительно, что такой вопрос вообще приходится задавать перед последним туром. Но «Тоттенхэм» проснулся только после приглашения Роберто Де Дзерби и до сих пор находится на грани краха. Правда, условия максимально просты: забирай хотя бы ничью в матче с немотивированным «Эвертоном» и празднуй. Ну, либо надейся, что «Лидс» отберёт очки у «Вест Хэма». Вопрос, реализуются ли они.

⚽️ 18:00: «Ливерпуль» — «Брентфорд», АПЛ, 38-й тур

Интрига: попадут ли мерсисайдцы в ЛЧ?

Да, интриги минимум, тем не менее теоретические шансы пролететь мимо Лиги чемпионов у «Ливерпуля» остаются. У мерсисайдцев плюс три очка по сравнению с «Борнмутом». И «+10» по разнице мячей против «+4», а именно этот показатель главенствует в АПЛ при равенстве в таблице. То есть устроит даже поражение с небольшой разницей. Но и «Брентфорд» мотивирован, ведь ещё борется за попадание в еврокубок поскромнее. Так что вальяжного футбола не ждём.

⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Астон Вилла», АПЛ, 38-й тур

Интрига: прощание «Манчестер Сити» с Гвардиолой

«Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» чемпионскую гонку. С турнирной точки зрения матч ни на что не влияет, ведь и «Астон Вилла» решила все вопросы. Бирмингемцы вообще приедут в Манчестер после победы в Лиге Европы, так что едва ли их слишком заботит результат. Важно одно: АПЛ прощается с Хосепом Гвардиолой. Ему устроят яркую красочную церемонию. Успейте насладиться этими мгновениями.

⚽️ 18:00: «Кристал Пэлас» — «Арсенал», АПЛ, 38-й тур

Интрига: первый матч Артеты в чемпионском статусе

Здесь интриги тоже никакой. Одни стали чемпионами, другие – займут место в диапазоне с 14-го по 16-е. Зато мы увидим, как «Арсенал» красуется в новом статусе и празднует титул. Первый в АПЛ за долгие 22 года. Ну и показать футбол нужно соответствующий: чтобы потом было не стыдно принимать медали. Возможно даже, забить не только со стандарта.

🏆 ⚽️ 18:00: «Спартак» — «Краснодар», Кубок России, Суперфинал

Интрига: кто завоюет Кубок России?

Интрига: кто завоюет Кубок России?

Последний матч сезона в России – за трофей! «Спартак» и «Краснодар» в Суперфинале Кубка страны должны сразиться при аншлаге в «Лужниках». Теперь уже экс-чемпион будет максимально мотивирован, несмотря на разочаровывающий финиш чемпионата. Ведь для «Краснодара» это может быть первый Кубок в истории клуба. Ранее «быки» дважды проигрывали в финале (в 2013 и 2024 годах). У «Спартака» четыре победы в кубковом турнире, в последний раз – в 2022-м. Красно-белые дважды уступали в финалах. Для Хуана Карлоса Карседо этот трофей стал бы первым во главе московской команды.

🏆 ⚽️ 19:15: «Спортинг» — «Торринсе», Кубок Португалии, финал

Интрига: возьмет ли «Спортинг» единственный трофей в сезоне? Или будет сенсация?

Интрига: возьмет ли «Спортинг» единственный трофей в сезоне? Или будет сенсация?

В Португалии уникальная пара кубковых финалистов. Вице-чемпион страны «Спортинг» поспорит за трофей с представителем второго дивизиона. «Торринсе» финишировал третьим в своей лиге и попал в стыки за место в Примейре. Так что сейчас в этом клубе пытаются поймать сразу двух зайцев. 20 мая «Торринсе» сыграл вничью с «Каза Пия» (0:0) в первом домашнем матче стыков, а 28-го сыграет на выезде. Между тем, несмотря на свой статус, «Торринсе» уже доходил однажды до кубкового финала: в 1956 году уступил «Порту» (0:2). Понятно, что и теперь шансов на победу мало – «Спортинг» 100-процентный фаворит. Но иногда в футболе случаются чудеса.

🏆 🏀 21:00: «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид, Евролига, финал

Интрига: 12-й титул или же конец проклятия?

Ещё ни разу в истории после изменения формата в сезоне-2016/2017 лучшая команда регулярки не становилась чемпионом Евролиги. «Олимпиакос» может оказаться первым, кто завершит это проклятие. Правда, в соперниках самый титулованный клуб турнира мадридский «Реал». Клуб из Испании добудет 12-й трофей или же греки совершат ещё небывалое?

🏒 21:20: Словакия — Канада, ЧМ-2026, групповой этап

Интрига: потерпит ли Словакия второе поражение подряд?

Европейская сборная осложнила себе жизнь в группе В, проиграв сборной Чехии в основное время. Это поражение стало для них первым на турнире, но за ним может последовать и второе, ведь следующий матч предстоит провести с канадцами. «Кленовые», пусть и не без проблем, выиграли все встречи на этом чемпионате мира. Продолжится ли серия?

⚽️ 21:45: «Милан» — «Кальяри», Серия А, 38-й тур игра

Интрига: отдаст ли «Милан» проход в ЛЧ?

У «Милана» выдалась ужасная весна. Но всё-таки в ЛЧ команда должна попасть. Сейчас – третье место (70 очков) и домашний матч с «Кальяри», командой, которая свою задачу уже решила. Если хозяева победят – останутся третьими. Если очки потеряют – уже есть варианты. Нужно смотреть на результаты встреч «Ромы», «Юве» и «Комо». Но дома «Милан» никогда в истории «Кальяри» не проигрывал.

⚽️ 21:45: «Верона» — «Рома», Серия А, 38-й тур

Интрига: вернётся ли «Рома» в Лигу чемпионов?

«Рома» близка к возвращению в ЛЧ. Тут всё как и у «Милана»: побеждай немотивированного соперника – и всё хорошо. Тогда будут четвёртое место и путёвка в ЛЧ, оглядываться на соперников не придётся. «Верона» же уже вылетела. Против «Ромы» – статистика: «Верона» выиграла четыре из пяти последних домашних матчей у римлян. И всё-таки гости – очевидные фавориты.

⚽️ 21:45: «Торино» — «Ювентус», Серия А, 38-й тур

Интрига: в каком еврокубке будет выступать команда Спаллетти?

«Юве» одним матчем почти прибил надежды на попадание в ЛЧ. Это случилось в прошлом туре, команда Лучано Спаллетти уступила дома «Фиорентине» и пропустила в зону ЛЧ «Рому». Теперь надо побеждать в туринском дерби и надеяться на «Верону» – «Юве» важно, чтобы те просто отняли очки у римлян. Ну, и своя победа нужна, да. В Лигу Европы команда точно выйдет, но надежды на ЛЧ всё-таки остаются. «Торино» не обыгрывал «Ювентус» с апреля 2015-го года – так себе статистика для хозяев. А вот домашняя форма неплохая – четыре победы в пяти последних встречах. Как всё закончится на этот раз – узнаем уже вечером.

🏎 23:00: Формула-1, пятый этап, Гран-при Канады, гонка

Интрига: как покажет себя новая Ф-1 в дождь?

Прогнозы погоды последовательно обещают дождь в Монреале – и это интригует. Не только потому, что дождь в автогонках – это всегда интересно, а потому, что мы ещё не видели, как будут смотреться новые машины и силовые установки Формулы-1 на мокрой трассе. Гонщики, принявшие участие в дождевых тестах шин «Пирелли» – в частности, Пьер Гасли – пообещали, что зрелище будет диковинным. Француз предпочёл не вдаваться в детали – тем интереснее, что же получится на практике, если прогнозы подтвердятся.