В последнем матче Чемпионшипа решалось, кто попадёт в АПЛ. «Ковентри» и «Ипсвич» вышли туда напрямую, заняв первые два места, а следующие четыре команды оказались в плей-офф. Причём получилась редкая ситуация, когда в финале сошлись пятая и шестая команды турнира – «Халл» и «Мидлсбро». И если «Миллуолл» (третье место) просто уступил в полуфинале, то «Саутгемптон» (четвёртое место) был дисквалифицирован за шпионаж за соперником.

Если в полуфиналах команды играли дома и на выезде, то теперь всё решалось в одной встрече на «Уэмбли». Стадион оказался заполнен почти целиком. В первые 10 минут борьбы получилось больше, чем футбола, а затем «Мидлсбро» стал настойчиво стучаться в ворота бывшей команды Леонида Слуцкого. Кстати, сейчас её возглавляет человек по имени Сергей. Босниец Якирович пришёл в «Халл» год назад и явно превзошёл ожидания.

«Мидлсбро» изначально считался фаворитом этого противостояния и уверенно забрал владение. В первом тайме оно колебалось в районе 70%. Только вот по-настоящему голевых моментов создать не получалось. У «Мидлсбро» опаснее всего бил футболист по фамилии Стрелец.

Удар Стрельца Фото: IMAGO/Graham Hunt/ТАСС

Правда, главный момент первого тайма остался за «Халлом». Прямо перед перерывом с линии вратарской Макбарни (второй бомбардир Чемпионшипа) пробил головой в перекладину. И это несмотря на то, что на нём буквально висел защитник. Тем не менее за первый тайм ни одного удара в створ мы не увидели.

После перерыва «Мидлсбро» продолжил выглядеть предпочтительнее по игре. Из-за штрафной приложился Уиттакер, однако его удар накрыли. С углового мог забивать Фрай, но мяч прошёл чуть выше перекладины. Первый удар в створ пришёлся только на 61-й минуте, однако выстрел Стрельца заблокировали. А вот на 80-й минуте случился первый убойный момент «Мидлсбро»! Вышедший на замену Хадсен бил с нескольких метров, но вскоре стало понятно, что был достаточно явный офсайд. «Халл» тут же ответил неплохим ударом Джелхардта с линии вратарской.

Удар Джелхардта Фото: Julian Finney/Getty Images

Всё решилось на 90+5-й минуте. После прострела с фланга вратарь «Мидлсбро» отбил удар перед собой, а набежавший Макбарни добил мяч в ворота. Он уже раньше играл в АПЛ, но это, возможно, главный гол в карьере 29-летнего форварда. Принято считать, что финал плей-офф – самый дорогой футбольный матч в мире. В том плане, что выход в АПЛ даёт победителю порядка £ 200 млн.

Так путёвка в АПЛ досталась не «Мидлсбро», который и раньше был близок к возвращению в чемпионат Англии, а «Халлу», который с большим трудом занял шестую строчку в Чемпионшипе. Этот успех выглядит ещё более удивительным, если учитывать, что клуб находится под трансферным эмбарго.