«Акрон» отскочил и остался в РПЛ! Но обсуждать будут отмену второго гола «Ротора»

«Акрон» остаётся в элите, выиграв у «Ротора» в стыках за место в РПЛ (VK Видео Переходных матчах). Но как же тяжело дался этот успех Дзюбе и его команде! Победив в первой встрече на выезде со счётом 2:0, тольяттинцы едва не растеряли всё дома.

Если в Волгограде Дмитрий Парфёнов сделал ставку на осторожность и сыграл с тремя центральными защитниками, то в Самаре вернулся к более атакующей схеме 4-4-2 с «ромбом» в центре поля. Впрочем, ситуация и не оставляла выбора штабу «Ротора» – требовалось наступать крупными силами, забивать. «Акрон», в свою очередь, держал впереди трио Пестряков – Беншимол – Дзюба. Исполняющий обязанности главного тренера «Акрона» Мурат Искаков, судя по всему, хотел не сушить игру, а быстро добить соперника и спокойно завершить противостояние. Поэтому футбол получился открытым.

Первый удар нанёс «Ротор». Первый голевой момент создал «Акрон». Хозяева при каждой возможности искали передачами Дзюбу, и Артём мог забить уже на девятой минуте. Однако, замыкая прострел Пестрякова, попал в упавшего защитника Покидышева. Потом близок к голу был автор дубля в Волгограде Беншимол. Причём и в этом эпизоде Пестряков подавал на Дзюбу, но мяч перелетел центрфорварда и упал на голову будущему участнику ЧМ-2026 в составе сборной Кабо-Верде. После этого на гол наиграл «Ротор». Правда, забитый из офсайда – Трошечкиным с углового. Ещё в паре случаев спасал голкипер Тереховский.

За первые полтайма «Акрон» и «Ротор» нанесли 10 ударов по воротам. Затем остроты стало поменьше – команды подустали. Хотя перед перерывом Шильников загубил супершанс, отправив мяч в космос с добивания. Парфёнов очень эмоционально отреагировал на его промах! А хозяева на 42-й минуте заработали пенальти, который окончательно уничтожил бы интригу. Гости зачем-то устроили перепасовку в собственной штрафной под давлением, и Клещенко, казалось, сфолил на Пестрякове. Судья Прокопов указал на «точку». Однако, изучив повтор, рефери пришёл к выводу, что защитник «Ротора» сначала сыграл в мяч и только после этого коснулся ноги вингера.

Команда Парфёнова избежала глупого гола – и забила вскоре после перерыва! Сегодня «Ротор» выглядел намного лучше, чем три дня назад в домашнем матче. На 49-й минуте волгоградцы организовали атаку по центру «четыре на четыре», которую завершила комбинация Трошечкин – Алиев – Шильников. Защитник замкнул прострел на дальней штанге, протолкнув мяч в пустые ворота. По повтору складывалось впечатление, что Шильников поспешил, забрался в офсайд, но VAR проверил эпизод и подтвердил легитимность гола. Вот так в самарской игре разгорелся огонь, которого не хватило в Каспийске.

«Ротор» поймал кураж, а «Акрон» был подбит пропущенным голом. И в середине второго тайма мяч ещё раз влетел в сетку ворот Тереховского. Защитники тольяттинцев просто растерялись, когда Алиев забил после длинного заброса в штрафную с фланга. Однако оказалось, что Волгоград рано радовался. VAR Казарцев предложил Прокопову посмотреть видео – и гол отменили из-за толчка Эльдарушева в спину Джурасовича перед ударом. Очень спорное решение. Серб, похоже, приукрасил фол. «Ни в одном нормальном чемпионате такие нарушения нельзя фиксировать», – сказал комментировавший матч экс-игрок сборной России и тренер Сергей Игнашевич.

Но экс-судья РПЛ Игорь Федотов, разбирая эпизод для «Чемпионата», поддержал отмену гола:

«Фол в атаке со стороны игрока «Ротора» был, он толкал соперника в спину. Так что гол гостей отменён верно. И это происходит без попытки сыграть в мяч, просто толкает защитника «Акрона». Фол должен был увидеть сам арбитр – Прокопов находился в рекомендованной позиции. Такой толчок – это всегда нарушение. Хотелось бы, чтобы такие решения принимались судьями в поле, без включения Казарцева на VAR. Это простой эпизод, арбитр высокого уровня должен фиксировать нарушение самостоятельно».

«Ротор» не сломался – бился до конца. Тем не менее настолько опасных моментов у команды Парфёнова уже не было. Всё-таки отменённый гол отразился на эмоциональном состоянии волгоградцев. А вот «Акрон» едва не забил, когда Марадишвили зарядил в штангу. По статистике «Ротор» превзошёл тольяттинцев: удары – 17:14 (в створ – 9:2), показатель xG – 2,09 против 1,32. В целом справился с Дзюбой (экс-капитан сборной России трижды пробил и сделал один пас под удар – и после матча заявил об уходе из клуба). Но этого не хватило, чтобы совершить камбэк.