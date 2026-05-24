Тюрьма, титул с «Зенитом», Беларусь и Казахстан. Где сейчас кубковые герои «Спартака»-2022

29 мая 2022 года – день, который болельщики «Спартака» точно помнят в деталях. Победы в Зимних Кубках РПЛ – это здорово, однако именно в тот майский вечер в «Лужниках» был завоёван последний на данный момент статусный трофей. Команда тогда ещё Паоло Ваноли победила «Динамо» в основное время (помните незабитый пенальти Фомина на 90+9-й?) и забрала Фонбет Кубок России. Тогда ещё не было Суперфинала, Пути регионов и Пути РПЛ – предыдущий формат, до изменения которого оставалось совсем немного.

Четыре года – в исторической перспективе жизни футбольного клуба не такой большой срок. Однако состав «Спартака» поменялся. Из участников того матча в команде осталось пять человек: Александр Максименко, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Роман Зобнин и Наиль Умяров. Плюс Данил Пруцев и Даниил Хлусевич, которые, вероятно, вернутся из аренд в «Локомотиве» и «Ахмате» соответственно.

А где сейчас остальные игроки того матча?

Георгий Джикия (32 года, «Антальяспор»)

В 2024-м Георгий покинул «Спартак» после окончания контракта и подписал соглашение с «Химками», которые в тот период активно собирали состав и гарантировали звёздам Мир РПЛ хорошую зарплату. Уже там Георгий не был капитаном, но сезон провёл – 17 матчей (из них 16 – в основе). Не бунтовал, даже когда перестала капать зарплата. Правда, в 30-м туре «Химки» получили пять от «Спартака» – едва ли участвовать в этом бывшему капитану красно-белых было приятно.

Потом «Химки» обанкротились, а сам Джикия рванул в Турцию, не дождавшись подходящих предложений из России. Первую часть сезона в «Антальяспоре» он играл стабильно. Однако в ноябре получил травму и вылетел из состава. С января – всего три встречи. При этом «Антальяспор» вылетел из высшего дивизиона. Однако контракт игрока действует ещё год, и его будущее сейчас непонятно.

Самуэль Жиго (32 года, «Лацио»)

Француз – один из ключевых игроков того «Спартака», однако кубковый финал стал для него последним матчем за команду. А всего их набралось 110. За полгода до этого он договорился о возвращении в «Марсель». Там отыграл два года, добрался до полуфинала Лиги Европы и даже выводил команду с капитанской повязкой.

Летом 2024-го перебрался на правах аренды в «Лацио». А через год итальянцы выкупили его контракт. Хоть Самуэль тогда и не стал основным, однако в качестве игрока ротации был очень полезен. Но сезон-2025/2026 совсем не получился. Ещё в его начале случилась травма, восстановление после которой заняло почти год. Только в нынешнем мае Жиго стал попадать в заявку. Итог – 0 матчей в Серии А и Кубке Италии. Ещё зимой инсайдеры сообщали о вероятном уходе игрока, но пока этого не случилось. При этом агент француза раз за разом повторяет, что он готов рассмотреть предложения из России.

Виктор Мозес (35 лет, «Кайсар»)

Сейчас это прозвучит удивительно, но за «Спартак» Мозес провёл 84 матча. Больше он отыграл только в «Челси» – 128 раз выходил на поле. «Спартак» арендовал его ещё осенью 2020-го, потом выкупил, а покинул клуб нигериец только летом 2024-го. Играл не всегда стабильно, в общей сложности лечился больше года, однако в финале Кубка отбегал 90 минут на позиции латераля.

«Спартак» он покинул по истечении контракта. Сообщалось об интересе из РПЛ, Турции и с Ближнего Востока, но в итоге на год Виктор зачехлился в английском «Лутоне». Летом 2025-го казалось, завершил карьеру, однако через полгода о нём вспомнили в Казахстане. Клуб «Кайсар» предложил экс-звезде «Челси» зарплату около € 1 млн в год, и он решил возобновить выступления. Контракт игрока действует до декабря. А в первой части сезона он провёл восемь встреч и сделал одну результативную передачу.

Квинси Промес (34 года)

Автор победного гола в финале и одновременно лучший бомбардир в российской истории «Спартака» (114 мячей) в последний раз сыграл за команду 9 декабря 2023-го. Вышел с капитанской повязкой на матч с «Крыльями», забил гол, после чего ушёл в отпуск. То, что было дальше, вы можете помнить – арест в Дубае по запросу нидерландской полиции и последующая экстрадиция на родину, где Промес получил тюремный срок.

Сейчас стороны ведут судебные тяжбы. Вынесенные приговоры – на 1,5 года (нападение с ножом на брата) и шесть лет (контрабанда наркотиков) – обжалуются, при этом есть понимание: футболист едва ли вернётся на профессиональный уровень. Хотя официально о завершении карьеры Квинси не объявлял. Агент игрока периодически мелькает в российских медиа и сообщает, что Квинси следит за делами «Спартака» и мечтает вернуться в клуб в любом качестве.

Михаил Игнатов (26 лет, «Сочи»)

Россиянин в финале вышел в стартовом составе и помогал в атаке Промесу и Соболеву, сделал голевую передачу. Тогда казалось, что перед парнем открыты все двери и у него хорошие шансы стать местной звездой. Однако время показало, что Игнатов слишком быстро упёрся в потолок, а пробить его уже не вышло.

Последний сезон за «Спартак», когда Михаил стабильно выходил на поле, был при Абаскале/Слишковиче. При втором же Игнатов присел в глубокий запас. Так что трансфер в «Сочи» – логичный итог происходящего. Но не сказать, что там у хавбека пошло: 3+1 в 25 матчах и вылет команды в Лигу Pari. Контракт игрока действует до лета 2028-го, и вряд ли в РПЛ к 26-летнему игроку есть большой интерес.

Александр Соболев (29 лет, «Зенит»)

Соболев стал одним из героев того финала, забив первый гол «Спартака» на 10-й минуте как раз с ассиста Игнатова. Отыграл в итоге до 81-й, после чего ушёл с поля. На тот момент Александр едва ли думал о громком уходе, который состоялся спустя два года. Уже при позднем Абаскале форвард перестал чувствовать себя комфортно в команде, а финальное решение покинуть клуб принял при Слишковиче. Потом было громкое лето с отказами тренироваться и переход в «Зенит».

В нынешнем сезоне с 10 голами Соболев стал лучшим бомбардиром «Зенита» в РПЛ, завоевал первый чемпионский титул и забил чемпионский гол. Наконец-то трансфер себя оправдал.

Максимилиано Кофрие (29 лет, «Клермон»)

Возможно, кто-то удивится, но бельгиец тоже вышел в том финале, когда на 66-й минуте заменил Джикию. И причём сыграл без результативных ошибок! Редкий случай в российской карьере футболиста. Правда, завоевание трофея Кофрие не помогло – уже в августе «Спартак» отправил парня повышать свой уровень во Францию: его забрал на тот момент аутсайдер Лиги 1 – «Клермон». Сначала на правах аренды, а потом – выкупив контракт полноценно.

В Европе Максимилиано переживал разные периоды. С ним «Клермон» вылетел из Лиги 1, дважды на полгода он катался в аренды – сначала в «Валенсию», потом в «Зальцбург», – однако всегда возвращался. В итоге набежало уже под 70 встреч за клуб. Но не факт, что Кофрие в нём останется: контракт истекает летом и пока не был продлён.

Шамар Николсон (29 лет, «МЛ Витебск»)

Вот кого действительно помотала жизнь. За полтора года в «Спартаке» Николсон провёл 57 матчей и забил 16 голов. С одной стороны – неплохо, но вряд ли эти показатели стоили € 8 млн. В финале Кубка он отыграл полчаса и не отличился, однако именно с ним на поле спартаковцы забили победный гол. Через год клуб отправил ямайца по знакомому маршруту – в «Клермон» на правах аренды. А зимой 2025-го наконец-то продал – в мексиканскую «Тихуану». Правда, всего за € 1,6 млн.

Однако за год Шамар явно заскучал в Мексике и вновь захотел вернуться в Россию. Игрока мог подписать «Сочи», но клуб не смог освободить легионерское место. Других вариантов в РПЛ не было, поэтому нападающий рванул в Беларусь, где на правах аренды выступает за «МЛ Витебск» – действующего чемпиона и лидера нынешнего сезона. Пока у Николсона всего один выход в стартовом составе (семь – со скамейки) и одна голевая передача. Но это только начало.

А где запасные?

Ряд игроков попали в заявку, однако так и не вышли на поле в том финале. Вратарь Александр Селихов ещё зимой 2025-го перебрался в «Урал» и с того момента пытается вернуться с клубом в РПЛ (в этот раз не вышло). Его коллега по амплуа Илья Свинов сыграет в Первой лиге, но в качестве второго вратаря «Родины». Никита Чернов завершил аренду в «Крыльях Советов» и вернётся в «Спартак». Однако не факт, что надолго.

Николай Рассказов – тоже в Самаре, но его контракт с «Крыльями» завершится летом 2026-го. Павел Маслов последний сезон провёл за «Чайку», а Зелимхан Бакаев обосновался в «Локомотиве». Леон Классен ездил в «Люнгбю» и «Дармштадт» – этому клубу и принадлежат права на игрока. Однако последние полгода провёл в Австрии, выступая за «Грацер». И только Даниил Денисов по-прежнему в «Спартаке» и этой весной стабильно основной футболист команды Хуана Карлоса Карседо.