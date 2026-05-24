10 великих матчей Гвардиолы в «Сити». Выбираем главный!

Хосеп Гвардиола подтвердил, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона. Великая эпоха длиною в 10 лет подходит к концу. Просто не верится.

За это время Пеп превратил клуб в одного из мировых грандов. «Манчестер Сити» выиграл вместе с испанцем 20 трофеев: шесть АПЛ, Лигу чемпионов — 2022/2023, три Кубка Англии, пять Кубков лиги, три Суперкубка Англии, а также Суперкубок УЕФА — 2023 и КЧМ-2023.

Множество по-настоящему культовых игр. Это было тяжело, однако мы отобрали 10 лучших. И предлагаем вам выбрать величайший матч Гвардиолы в «Манчестер Сити» . Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

