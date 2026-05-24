10 великих матчей Гвардиолы в «Сити». Выбираем главный!

Хосеп Гвардиола подтвердил, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона. Великая эпоха длиною в 10 лет подходит к концу. Просто не верится.
За это время Пеп превратил клуб в одного из мировых грандов. «Манчестер Сити» выиграл вместе с испанцем 20 трофеев: шесть АПЛ, Лигу чемпионов — 2022/2023, три Кубка Англии, пять Кубков лиги, три Суперкубка Англии, а также Суперкубок УЕФА — 2023 и КЧМ-2023.
Множество по-настоящему культовых игр. Это было тяжело, однако мы отобрали 10 лучших. И предлагаем вам выбрать величайший матч Гвардиолы в «Манчестер Сити». Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Манчестер Сити» — «Астон Вилла» — 3:2, 38-й тур АПЛ-2021/2022
Сюжет! Сюжетище! Перед 38-м туром АПЛ-2021/2022 на золото претендовали «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Разница между конкурентами составляла всего одно очко. Поэтому команде Гвардиолы была необходима победа дома над «Астон Виллой», чтобы не дать шансов мерсисайдцам. Вдвойне эпичнее ситуацию делал тот факт, что тренировал тогда бирмингемцев легендарный экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард, а в составе был Филиппе Коутиньо.
И к 69-й минуте Стиви делал подарок родной команде – «Астон Вилла» побеждала на «Этихаде» со счётом 2:0! Однако затем случилась магия от «Манчестер Сити». В течение буквально пяти минут (с 76-й по 81-ю) хозяева перевернули матч и забили три мяча! Илкай Гюндоган оформил дубль, а ещё один гол – на счету Родри. В итоге победа «Ливерпуля» над «Вулверхэмптоном» (3:1) не помогла команде Клоппа. А вот «Сити» Гвардиолы во второй раз подряд стал чемпионом.
«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид — 4:0, ответный полуфинал Лиги чемпионов — 2022/2023
В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» в первый (и пока что единственный) раз выиграл Лигу чемпионов. Но лучший матч турнира случился на в финале, а за шаг до этого. В ответном полуфинале с «Реалом» на «Этихаде» команда Гвардиолы уничтожила испанцев со счётом 4:0. «Манчестер Сити» доминировал с первой по последнюю минуты. Причём для разгрома не понадобился даже гол Эрлинга Холанда: да, норвежец не забил, зато дубль оформил Бернарду Силва. Также по голу записали на свой счёт Мануэль Аканджи и Хулиан Альварес. В общем, «Манчестер Сити» после ничьей (1:1) в первой встрече не оставил вопросов в легитимности выхода в финал, где команда одержала минимальную победу над «Интером».
«Манчестер Сити» — «Интер» — 1:0, финал Лиги чемпионов — 2022/2023
Возможно, не лучший, но точно самый важный матч в истории «Манчестер Сити». Команда во второй раз вышла в финал Лиги чемпионов. И если в 2021-м не удалось обыграть «Челси», то с «Интером» англичане справились. Хотя итальянцы дали серьёзный бой и выглядели достойно. До середины второго тайма никто не мог открыть счёт, пока на 68-й минуте Родри не набежал на отскок и не пальнул обводящий удар с линии штрафной. В концовке «Сити» терпел и чуть не пропустил, однако в итоге всё обошлось. И Гвардиола спустя семь лет пребывания в Англии добрался до долгожданного трофея ЛЧ! Первого в истории «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 4:3, ответный четвертьфинал Лиги чемпионов — 2018/2019
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в ответном четвертьфинале ЛЧ-2018/2019, но дальше прошли лондонцы. Однако нельзя не включить эту встречу в рейтинг. Действительно великий матч, вошедший в историю турнира! После минимального поражения в первой встрече (0:1) дома «Манчестер Сити» понёсся вперёд. Но и «Тоттенхэм» не отсиживался в защите.
Краткая хронология «качелей»: на четвёртой минуте счёт открыл Рахим Стерлинг, далее дубль оформил форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин (седьмая и 10-я минуты), но уже в следующей атаке Бернарду Силва забил в ответ. А на 21-й минуте Стерлинг вывел «Сити» вперёд! Пять голов за 21 минуту – это нечто.
Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами. И при счёте 4:3 за счёт голов на выезде дальше проходил «Тоттенхэм». И тут на 90+4-й минуте… Стерлинг оформил хет-трик! Но недавно появившихся на встречах Лиги чемпионов VAR рассмотрел офсайд в голевой атаке и отменил мяч. Вставший на колени Гвардиола отказывался принять ситуацию. Однако «Манчестер Сити» в итоге вылетел из ЛЧ, а «Тоттенхэм» прошёл до финала, выдав ещё один великий матч того турнира – гостевой с «Аяксом».
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 6:3, 9-й тур АПЛ-2022/2023
После прихода Гвардиолы в «Манчестер Сити» в манчестерском дерби окончательно сменился фаворит. «МЮ» и до переезда испанца терял свои позиции. А Пеп только закрепил «Сити» в статусе главного клуба Манчестера. Один из ярчайших разгромов команда Гвардиолы учинила сопернику на старте сезона-2022/2023. В 9-м туре «Сити» уничтожил «МЮ» на своём поле — 6:3. И это при условии, что к 84-й минуте хозяева побеждали со счётом 6:1. Немного расслабилась команда Гвардиолы только в концовке. И за всем этим позором со скамейки «МЮ» наблюдали тренер Эрик тен Хаг и грустный Криштиану Роналду.
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 2:1, 21-й тур АПЛ-2018/2019
1,12 см не хватило «Ливерпулю» до забитого мяча в той встрече. На 18-й минуте произошёл спорный эпизод, в котором удалось разобраться благодаря системе автоопределения взятия ворот (Hawk-Eye). Форвард «Ливерпуля» Садио Мане после выхода один на один пробил в штангу. Защитник «Сити» Джон Стоунз выносил мяч и попал в голову вратарю Эдерсону — мяч срикошетил в сторону ворот. Стоунз выбил мяч, как показалось многим, из-за лицевой линии. Но нет, все решили 12 мм.
А «Сити» в итоге одержал победу. В конце первого тайма счёт открыл Серхио Агуэро. После перерыва Роберто Фирмино забил ответный мяч, но победу хозяевам принёс Лерой Зане. «Манчестер Сити» забрал три очка. Однако встреча запомнилась как раз теми самыми 1,12 см. Ведь если бы «Ливерпуль» сыграл хотя бы вничью в той встрече, то мог стать чемпионом. В итоговой таблице команда Клоппа всего на одно очко отстала от «Манчестер Сити»! Но везёт сильнейшим, а ими в том сезоне стали парни Гвардиолы.
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 5:0, 4-й тур АПЛ-2017/2018
В середине 2017 года соперничество «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» ещё не было настолько великим. Команды только-только входили в свой прайм. Но «Манчестер Сити» оказался успешнее: по итогам сезона клуб стал чемпионом и набрал 100 очков. «Ливерпуль» же дошёл до финала Лиги чемпионов, однако уступил «Реалу». А в очной встрече в первом круге «Манчестер Сити» разнёс мерсисайдцев на своём поле – 5:0. В первом тайме хозяева забили дважды, а у «Ливерпуля» прямую красную карточку за грубый фол на Эдерсоне получил Садио Мане. После перерыва «Сити» продолжил доминацию, забил три мяча и одержал крупнейшую победу над «Ливерпулем» в эпоху Гвардиолы.
«Манчестер Сити» — «Арсенал» — 4:1, 33-й тур АПЛ-2022/2023
В сезоне-2022/2023 «Арсенал» впервые навязал серьёзную гонку «Манчестер Сити». Но всё же тогда команды ещё находились на разных уровнях. И в 33-м туре Гвардиола преподал очередной урок Артете. «Манчестер Сити» разнёс лондонцев на своём поле со счётом 4:1. Эрлинг Холанд забил сам и сделал дубль из ассистов, а Кевин Де Брёйне набрал 2+1. Лучшее время для связки бельгийца с норвежцем! Де-факто именно этот матч и стал чемпионским для «Манчестер Сити» в том сезоне. Создав себе комфортный задел, команда Гвардиолы довела дело до девятого золота в истории. А в начале июня ещё и стала победителем Лиги чемпионов.
«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 0:2, финал Кубка лиги — 2025/2026
Самый свежий матч в рейтинге. «Арсенал» выиграл у «Манчестер Сити» чемпионскую гонку в АПЛ. Однако в финале Кубка лиги Гвардиола переиграл Артету. Клуб из Манчестера превзошёл соперника во владении (62% на 38%) – огромная редкость для «Арсенала»! Также «Сити» был успешнее по xG (ожидаемые голы, 1,54 – 0,89), что конвертировалось в дубль Нико О’Райли во втором тайме. Гвардиола взял свой пятый Кубок лиги и испортил настроение своему последнему большому сопернику в Англии.
«Манчестер Сити» — «Бавария» — 3:0, ответный четвертьфинал Лиги чемпионов — 2022/2023
Ещё один выдающийся матч из победной для «Манчестер Сити» Лиги чемпионов — 2022/2023. Команда Гвардиолы сняла почти все вопросы с выходом в полуфинал уже в первой встрече 1/4 финала. Англичане разгромили на своём поле «Баварию» Томаса Тухеля (3:0). Фигура тренера соперников важна, ведь Гвардиола часто испытывал проблемы во встречах с командами немецкого специалиста. Но на этот раз всё прошло мягко: начало разносу в первом тайме положил Родри, нанёсший шикарный дальний удар по воротам Яна Зоммера. А уже в середине второго тайма Бернарду Силва и Эрлинг Холанд довели счёт до разгромного. Но гораздо важнее, что «Манчестер Сити» был намного круче по качеству футбола. В ответной встрече в Германии команды сыграли вничью (1:1), однако англичане ещё не забили пенальти, а пропустили в концовке второго тайма. Убедительный выход в полуфинал.
Другой матч
Во время работы Пепа в «Манчестер Сити» были и другие классные матчи. Например, в 2019 году команда разнесла «Уотфорд» в финале Кубка Англии со счётом 6:0. А в 2023-м англичане разгромили в Лиге чемпионов «РБ Лейпциг» (7:0) с пента-триком Эрлинга Холанда. В том же году в финале Кубка Англии «Манчестер Сити» разобрался в дерби с «Манчестер Юнайтед» (2:1). Не забываем и о «ковидных» встречах 1/8 финала с мадридским «Реалом» в 2020-м (оба матча – по 2:1). Наверняка вы помните и встречу с «Тоттенхэмом» в мае 2024 года, когда при счёте 1:0 вратарь Штефан Ортега потащил мяч после выхода один на один от Сон Хын Мина. И именно этот сейв во многом принёс «Манчестер Сити» золото! Тогда Пеп ещё упал на землю во время этого выхода один на один, а потом резко вскочил после сейва. В общем, если вы за альтернативный матч вместо предложенных выше, то этот пункт – для вас.