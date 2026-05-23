Жёсткий перформанс Кейна в финале Кубка Германии! Да ещё и необычное достижение в турнире

В Германии футбольный сезон завершился финалом немецкого Кубка. Туда вышли «Бавария» и «Штутгарт». Традиционно победитель получает путёвку в Лигу Европы, однако тут обе команды уже пробились в Лигу чемпионов – с первого и четвёртого места в чемпионате. Так что в этом случае вопрос был исключительно в самом трофее. Его, кстати, год назад брал как раз «Штутгарт». В этот раз не особо получилось.

Если кто-то ставил на большое количество голов, то разочаровался в первом тайме. У мюнхенцев даже моментов практически не было. А по их меркам, так вообще полный штиль. И это несмотря на то, что Венсан Компани выпустил оптимальный состав с мощной атакующей тройкой: Диас, Кейн, Олисе.

У «Штутгарта» моментов оказалось не так много, но всё-таки чуть больше. Владея мячом лишь 31% в первом тайме, удалось нанести больше ударов, чем «Баварии» (7:3). Хотя по-настоящему голевых моментов до перерыва не случилось ни у тех, ни у других. «Штутгарт» регулярно играл верхом, что ему не так уж и свойственно. А вот где в этот вечер было ярко, так это на трибунах.

Перформанс фанатов «Штутгарта» Фото: picture alliance via Getty Images

Фанаты «Штутгарта» сделали баннер с Эффле и Пфердле – культовыми для Германии рисованными персонажами (озорная обезьянка и флегматичная лошадь). Они находились на пляже с бокалами вина и смотрели в бинокль. Надпись сверху: «Мне кажется, у меня уже двоится в глазах». Судя по всему, это был намёк, что Мюнхен так отмечает, будто ему уже мерещится второй трофей в сезоне.

После перерыва игра уже стала веселее. «Бавария» во втором тайме достаточно быстро забила. Олисе выдал настолько выверенный навес, что Кейн бил без сопротивления в пустой угол. Форварду даже не пришлось прыгать – настолько удобная передача от лучшего ассистента этого сезона Бундеслиги. Ну а Гарри забил на всех шести стадиях Кубка, в которых «Бавария» принимала участие.

Игроки «Баварии» празднуют гол Фото: Alex Grimm/Getty Images

После гола игру пришлось остановить, а футболистам – уйти с поля на скамейку запасных. Дело в том, что фанаты решили зажечь. Дыма оказалось столько, что даже когда матч возобновили, в трансляции было плохо видно мяч и футболистов. Особенно игроков «Штутгарта», которые вышли в белых футболках и шортах. Впрочем, и так было видно, насколько раскованно стала действовать «Бавария», поведя в счёте. Олисе после гола исполнял вообще на кураже. Не просто финтил, а чуть ли не танцевал вокруг мяча. Возможно, даже флексил. И не единожды.

Кейну одного гола оказалось мало. Нападающий сначала зарядил в крестовину, а через несколько секунд красиво развернулся с мячом и оформил дубль. Это для него девятый мяч в этом Кубке Германии и 60-й – за клуб в нынешнем сезоне. Так выглядит неудержимость.

Олисе и Кейн Фото: DeFodi via Getty Images

Судья добавил к встрече семь минут, но это уже мало на что могло повлиять. Только на ещё один гол Кейна. На этот раз – с пенальти, который был заработан после прострела… само собой, Олисе. Если в первом тайме «Бавария» выглядела неубедительно, то во втором уверенно забрала победу.

Мюнхенцам не померещилось. Это не в глазах двоится, а действительно два трофея.