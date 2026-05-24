Кто спасся и кто пробился в еврокубки? В последнем туре было много огня — выбыл второй бомбардир чемпионата, а «Барса» уступила.

Год назад играли в ЛЧ, а сегодня вылетели! Драма «Жироны» и другие сюжеты финиша Ла Лиги

Чемпионат Испании почти завершён. Остался только один матч – в воскресенье «Вильярреал» и «Атлетико» в очной встрече решат, кто займёт третье место в Примере. Все остальные игры 38-го тура прошли в субботу. На чемпионскую гонку его результаты уже никак не влияли («Барселона» досрочно взяла золото), но ещё сохранялись интриги в борьбе за путёвки в Лигу Европы и Лигу конференций, а главное – за выживание. Под угрозой вылета до последнего оставались сразу пять клубов. Жара в Испании была гарантирована вне зависимости от погоды!

Как выглядела таблица перед 38-м туром и как она менялась

Начнём с важного уточнения: при равенстве очков первый показатель для распределения мест в таблице Примеры – личные встречи. Затем смотрят разницу голов в матчах команд между собой. И только после этого – общую разницу забитых и пропущенных мячей.

«Сельта» перед этим туром опережала «Хетафе» на три очка. Шестое место даёт путёвку в Лигу Европы, седьмое – в Лигу конференций. По «личкам» команда из Виго уступала своему преследователю, так что «Сельте» требовалась хотя бы ничья.

На пятки «Хетафе», в свою очередь, наступала группа желающих попасть в Лигу конференций. «Райо Вальекано» отставал на очко, «Валенсия» – на два, «Реал Сосьедад», «Эспаньол» и «Атлетик» – на три. Однако последние проигрывали «Хетафе» по «личкам», поэтому уже никак не могли забраться в топ-7. А «Реал Сосьедад» в любом случае гарантировал себе участие в Лиге Европы как победитель Кубка Испании.

Из борьбы за выживание автоматически исключались «Севилья» и «Алавес», хотя оба клуба были всего в трёх очках от занимавшей 18-е место «Жироны». Причина – игра каталонцев с конкурентом. «Жирона» встречалась с «Эльче» (набравшим 42 очка наряду с «Леванте» и «Осасуной»), следовательно, было понятно, что хотя бы одна из этих команд окажется ниже «Севильи» и «Алавеса». Сохраняла маленькую надежду на чудо даже «Мальорка». Ей требовалось отыграть три очка у «Осасуны» и «-8» по разнице голов.

Первое значимое событие произошло уже через пять минут после начала девяти матчей дня, проходивших в одно время. «Бетис» забил быстрый гол боровшемуся за выживание «Леванте». У севильцев, кстати, особой мотивации не было, так как они попали в Лигу чемпионов с пятого места.

Потом голы посыпались в разных встречах, тем не менее не было ничего, что поменяло бы ситуацию в трёх гонках. «Сельта» продолжала идти шестой, «Хетафе» – седьмым, а «Жирона» и «Мальорка» – в зоне вылета. Более того, на 39-й минуте игры в Каталонии «Эльче» забил хозяевам. После гола Альваро Родригеса «Жирона» опустилась в онлайн-таблице ниже «Мальорки». А вот гости поднялись на 14-е место.

И тут же, словно среагировав на новость, «Мальорка» открыла счёт в домашнем матче с досрочно выбывшим «Овьедо». Благодаря голу Пабло Торре «островитяне» догнали по количеству очков «Леванте». Но при этом оставались на 18-м месте по дополнительным показателям.

«Леванте» в компенсированное время первого тайма встречи с «Бетисом» сумел отыграться. Карлос Эспи взбодрил своим голом болельщиков клуба. Когда во всех играх наступил перерыв, ситуация в нижней части таблицы была следующей: «Жирона» – 40 очков, «Мальорка» – 42, «Осасуна» и «Леванте» – по 43.

Во втором тайме «Жирона» пошла за камбэком. Уже через три минуты после перерыва Арнау Мартинес сравнял счёт в матче с «Эльче». Таким образом, гости присоединились к группе команд, у которых на тот момент было 43 очка в онлайн-таблице. В этот список одновременно добавилась «Севилья». «Сельта» забила ей в Виго и укрепила свои позиции в борьбе за шестое место.

Тем временем и «Хетафе» делал, что должен. На исходе часа домашнего матча с «Осасуной» команда Хосе Бордаласа повела – увеличила свои шансы на еврокубки. У памплонцев же стало 42 очка, как и у «Мальорки», но они всё ещё обходили «островитян» по разнице голов при равенстве по «личкам». А в середине вторых таймов прилетела новость, что «Бетис» вышел вперёд в игре с «Леванте». Уже три команды были в онлайн-таблице с 42 очками – «Мальорка» оставалась в зоне вылета, даже когда сделала счёт 3:0 во встрече с «Овьедо».

В результате «Сельта» и «Хетафе» удержали минимальные победы и заняли шестое и седьмое места соответственно. «Мальорке» не помог разгром аутсайдера – «островитяне» уступили «Осасуне» и «Леванте» по дополнительным показателям. Матч «Жироны» и «Эльче» финишировал последним из интриговавших. Каталонцы не сумели дожать соперника, заработали только ничью и завершили чемпионат с 41 очком. Интересно, что в их составе вторую часть сезона играл Марк-Андре тер Штеген, который принадлежит «Барселоне». Получается, и чемпион, и вылетел?

Главные итоги чемпионата Испании

В Лиге чемпионов от Испании сыграют «Барселона», «Реал», «Вильярреал», «Атлетико» и «Бетис». В Лиге Европы – «Сельта» и обладатель кубкового трофея «Реал Сосьедад». В Лиге конференций – «Хетафе». Вылетают из Примеры «Овьедо», «Мальорка» (со вторым бомбардиром лиги Ведатом Мурики в составе) и «Жирона», которая ещё год назад выступала в ЛЧ!

Результаты матчей 38-го тура:

«Жирона» – «Эльче» – 1:1;

«Сельта» – «Севилья» – 1:0;

«Мальорка» – «Овьедо» – 3:0;

«Валенсия» – «Барселона» – 3:1;

«Алавес» – «Райо Вальекано» – 1:2;

«Реал» – «Атлетик» – 4:2;

«Эспаньол» – «Реал Сосьедад» – 1:1;

«Хетафе» – «Осасуна» – 1:0;

«Бетис» – «Леванте» – 2:1.