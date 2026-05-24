Красивейшее прощание «Реала» с Карвахалем! Устроили коридор прямо во время матча

Матч «Реала» с «Атлетиком» не нёс никаких турнирных задач для обеих сторон. Но оставалась символическая и весьма грустная: мадридцам нужно было красиво попрощаться с Дани Карвахалем и заодно – с Давидом Алабой, чьи контракты завершаются. Оба они вышли в старте. Получилось на все 100%.

Сначала проводили Алабу. На 70-й минуте Альваро Арбелоа (он тоже, кстати, уходит) заменил австрийца на Хёйсена. Многие болельщики на «Сантьяго Бернабеу» встали и подняли над головами стулья, отсылаясь к традиционному празднованию важных достижений в «Мадриде» самого Давида.

Его испанский этап карьеры здорово подпортили травмы. Однако и светлых моментов тоже хватало: на 10 трофеев, в том числе по два Ла Лиги и ЛЧ, 132 матча и пять голов за пять лет.

Прощание с Давидом Алабой Фото: Angel Martinez/Getty Images

А на 84-й минуте настал последний момент славы в «Реале» и для Карвахаля. Матч продолжается? А какая разница, когда уходит такая глыба? Футболисты обеих команд выстроились в коридор почёта. Судья никак не мешал: Дани пожал руку и ему, и всем остальным. Со многими обнялся. Да, и с Арбелоа тоже, хотя они конфликтовали. И даже сначала не пустил слезу, хотя момент получился максимально сентиментальным.

По завершении чемпионата Карвахаль всё-таки расплакался. Пришло осознание: всё, это конец эпохи. 26 трофеев. Перечислять все устанешь, да мы и не будем. Воспитанник и человек с ДНК «Реала». 21-й игрок по количеству встреч за мадридцев (451). Вся карьера в одном клубе, не считая годичной аренды в «Байер» 14-летней давности. Величие.

Вот прощальные слова Дани: «Я не могу перестать думать о нашей золотой эпохе. С моим уходом сегодня вечером официально заканчивается эта эра. Десима, четыре Лиги чемпионов за пять лет, три ЛЧ подряд. Криштиану, Рамос, Анчелотти, Касильяс, Зидан… Я хочу, чтобы мы аплодировали и им тоже. Два последних сезона были очень тяжелыми, но мы вернёмся. Мы снова победим. Это «Реал» Мадрид, и он возвращается всегда, каждый раз!» И как этому мужчине можно не верить?

Прощание с Даниэлем Карвахалем Фото: Angel Martinez/Getty Images

Ах да, что там с самой игрой 38-го тура? Гонсало Гарсия и Джуд Беллингем делали счёт 2:0. Гурусета уменьшал перевес мадридцев, Мбаппе и Браим увеличивали его ещё сильнее. И всё-таки на 90+1-й минуте Исета ликвидировал разгромную разницу, о чём едва ли кто-нибудь пожалел: всё-таки царила максимально дружеская атмосфера.

Напоследок Карвахаля и Алабу несколько раз подкинули вверх. Новый сезон они начнут в других местах.