«Спартак» вырвал Кубок у «Краснодара»! Помазун вышел и «прибил» Боселли с Ленини в серии!

«Спартак» – победитель Фонбет Кубка России! Суперфинал в переполненных «Лужниках» собрал почти 73 000 зрителей и завершился серией пенальти. Красно-белые в пятый раз в своей истории завоевали кубковый трофей, а краснодарцы проиграли три финала из трёх.

Составами Хуан Карлос Карседо и Мурад Мусаев не удивили. Лидера «Спартака» Барко поставили на ноги. На правом фланге обороны испанский тренер сделал выбор в пользу Жедсона Фернандеша, а не Денисова. Зато начало матча – настоящий ураган! Краснодарцы неожиданно оказались не готовы к фишке красно-белых при Карседо: подключениям флангового защитника в атаку. В результате «Спартак» мог забить уже через 20 секунд после стартового свистка. Жедсон завершил впечатляющий рывок прострелом в центр штрафной к линии вратарской, но Маркиньос чуть-чуть не дотянулся до мяча.

Без мяча хозяева чередовали средний блок с высоким давлением, а гости разбирали спартаковцев один в один. Вот только «быкам» затрудняло прессинг движение Жедсона. Кривцов, снова игравший левого хавбека, не всегда опускался за португальцем глубоко. Впрочем, когда команда Карседо оборонялась, уже самому Фернандешу недоставало навыков защитника. На атаки «Спартака» краснодарцы ответили своим голевым моментом – Кривцов, замыкая кросс на дальней штанге и уйдя от Жедсона, просто не исполнил удар из убойной позиции.

Затем игру стали рвать фолы. В течение нескольких минут «Спартак» и «Краснодар» показывали что-то для канала «Матч! Боец». Игроки завелись, пободались. А в середине первого тайма команда Мусаева выдала сильный отрезок. Наконец-то встретился с мячом в чужой штрафной на удивление малозаметный Кордоба, когда Кривцов ещё раз ускользнул от Жедсона и вырезал передачу внешней стороной стопы. Лучший бомбардир РПЛ бил с добивания – мяч просто не лёг на ногу. После этого «быки» придумали яркую многоходовую комбинацию, и только сейв Максименко спас красно-белых от гола Дугласа Аугусто. Голкипер «Спартака» был хорош.

Футбол увлекал – настоящий кубковый финал! Вот только для Джику он закончился уже в конце первого тайма. Будущий участник ЧМ-2026 (если ганцу, конечно, не помешает травма) получил повреждение и попросил замену. Вышел Мартинс – Литвинов переместился в линию обороны. Но ещё с Джику на поле «Спартак» повёл в счёте незадолго до перерыва. В голевой атаке хозяев Умяров забрал подбор, а потом красно-белые организовали классную комбинацию с участием Маркиньоса, Барко и Солари. Аргентинец ассистировал – аргентинец забил. Солари выиграл борьбу на опережение у Оласы. Это, к слову, единственный удар москвичей в створ за 45 минут.

Во втором тайме «Краснодар» увеличил процент владения, который до перерыва был практически равным. Однако «Спартак» и не претендовал уже на мяч. Команда Карседо хотела ловить соперника в переходных фазах. План хозяев работал 11 минут – до тех пор, пока «быки» не провели чудесную атаку по центру с несколькими передачами в касание и не забили один из лучших голов сезона! Такими комбинациями когда-то и славился «Краснодар». Опорный полузащитник Дуглас Аугусто влетел из глубины в штрафную и перекинул Максименко.

Тем не менее у «Краснодара» не играли главные козыри в атаке – Кордоба и стандарты, с которых команда Мусаева забила больше всех в РПЛ. «Спартак» всё-таки улетал в переходных фазах к воротам Агкацева даже при счёте 1:1, а в одном из таких эпизодов едва не забил пяткой Жедсон (ставший хавбеком с выходом Денисова). Причём у красно-белых получались контратаки и после стандартов экс-чемпиона России. В итоге на 75-й минуте Мусаев убрал с поля Кордобу. Посредственную игру и относительно раннюю замену колумбийца в финале можно объяснить только тем, что у Джона были какие-то проблемы со здоровьем.

В концовке 100-процентных голевых моментов команды не создавали, но нельзя сказать, что «Спартак» и «Краснодар» просто думали о серии пенальти. Нет, обе команды искали свой победный гол. Красно-белые были поближе к нему. Хороший шанс загубил Маркиньос. А в компенсированное время Карседо решил повторить то, что ранее принесло удачу в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге – выпустил на 11-метровые Помазуна вместо Максименко. Вероятно, его коллеге Мусаеву и в голову не пришло бы разменять Агкацева на запасного голкипера.

Помазун взял первый же удар Сперцяна. Но судья показал – перебить. Илья поспешил, вышел с линии ворот. Затем забивали Дмитриев, Оласа, Умяров, Кривцов и Ву. Седьмым к мячу подошёл Боселли, чей промах во встрече с московским «Динамо», по сути, лишил «Краснодар» золота – и проиграл дуэль Помазуну! Голкипер перевёл мяч в штангу. После этого Барко забил на паузе, а сменщик Максименко потащил ещё и удар Ленини. Как же прав оказался Карседо! Браво, тренер «Спартака»! Хуан Карлос взял свой первый трофей с красно-белыми.