«Тоттенхэм» сделал это! Удержались в АПЛ после первой домашней победы в году

В последнем туре АПЛ уже не было интриги в плане чемпионской гонки. Зато получилась настоящая заруба за места в еврокубках и за выживание. И последнее интересовало, пожалуй, даже больше всего остального. Дело в том, что вылететь мог «Тоттенхэм». Команда, которая ещё в этом сезоне выступала в 1/8 финала ЛЧ, а в 2019-м даже доходила до финала этого турнира. Было тяжело поверить, что такой большой клуб отправится в Чемпионшип. И ещё недавно это казалось наиболее вероятным сценарием, однако после назначения Де Дзерби лондонцы прибавили.

В 38-м туре «Тоттенхэму» было достаточно и ничьей. Или чтобы «Вест Хэм» потерял очки во встрече с «Лидсом». Теоретически если бы «Вест Хэм» победил с разницей в 12 мячей, а «Тоттенхэм» сыграл бы вничью, то команда Де Дзерби вылетала бы. Но поверить в такое было невозможно.

По игре с первых минут стало понятно, что «Тоттенхэм» не хочет оглядываться на параллельный матч, а планирует всё решить самостоятельно. Уже за первые 15 минут команда Де Дзерби восемь раз пробила по воротам! Редко когда увидишь такую нацеленность. Тем более от «Тоттенхэма». Среди этих моментов были в том числе достаточно опасные. После суеты в штрафной с разворота бил Галлахер, но чуть-чуть не попал. Затем примерно с той же точки ударил Дансо. А следом с угла вратарской приложился Пальинья.

Пальинья Фото: Richard Heathcote/Getty Images

В свою очередь, «Эвертон» словно чувствовал себя немного лишним на этой вечеринке. За первый тайм гости ни разу не пробили в створ. Впрочем, у «Тоттенхэма» тоже были проблемы с точностью. Лишь один удар из 14 за первый тайм пришёлся в створ, но это был гол. На 43-й минуте Пальинья ударил сначала в штангу, а затем тут же добил в ворота. Барри почти успел вынести мяч, однако он всё-таки пересёк лицевую линию. Критически важный гол для «Тоттенхэма».

Во втором тайме уже «Эвертон» стал больше владеть мячом, но толка от этого было мало. В основное время у гостей так и не получилось ни разу пробить в створ, а долгое время во втором тайме ударов по воротам «Тоттенхэма» не было вообще. В параллельном матче «Вест Хэм» отгрузил три мяча и победил. Однако «Тоттенхэм» уверенно засушил игру на своём поле. После перерыва не происходило практически ничего. Едва ли не самый яркий эпизод второго тайма – явная симуляция Сарра в штрафной «Эвертона», которая привела к жёлтой карточке для полузащитника.

Табло на стадионе «Тоттенхэма» Фото: Alex Pantling/Getty Images

Судья добавил к встрече девять минут. Это позволило гостям нанести первый удар в створ лишь на 99-й минуте. Классный сейв выдал Кински. В результате матч так и закончился со счётом 1:0. Это первая домашняя победа «Тоттенхэма» в АПЛ за 2026 год. Команда остаётся в АПЛ, в отличие от «Вест Хэма», который вылетел, набрав 39 очков.