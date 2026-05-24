«После этого финала судейству в России можно ставить твёрдую четвёрку». Итоги от Федотова

Теперь точно и окончательно: большой футбольный сезон в России — всё! После финиша Мир РПЛ прошли VK Видео Переходные матчи, а следом сыграли и Суперфинал Фонбет Кубка России. В эпичной битве в «Лужниках» «Спартак» в серии пенальти одолел «Краснодар», у которого надежды на «золотой» дубль обернулись слезами и разочарованием.

Особое внимание в этом сезоне было к судейству. А финал доверили молодому Иналу Танашеву, о котором болельщики клубов РПЛ ещё год назад ничего не слышали. Справился ли он со своей работой? И как оценить решения судейского департамента по ходу сезона? На все вопросы ответил наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.

Оценка работы Танашева в Суперфинале Кубка России

Стратегия Танашева была понятна изначально. Стиль работы очень схож с Чистяковым. Просматривалось, что арбитр будет терпеть — он это умеет — и при этом держать под контролем игроков обеих команд, не спешить показывать жёлтые карточки. Были моменты в первом тайме, где можно было для управления показать, но Танашев перетерпел. И назревали локальные стычки, однако арбитр выдержал линию и потом стал показывать очевидные карточки, которые уже нельзя было не показать.

Футболисты это приняли, им эта манера судейства понравилась, это было заметно. Плюс это финал, и они понимали, что важна победа. А добывать её непонятными разбирательствами они отказались, это было видно во втором тайме. Уходили от конфликтов, обнимались, похлопывали друг друга. Но это же относится и к решениям арбитра, которые были понятны. Очевидных пропусков фолов не было. В штрафной ничего не происходило, только обоюдные захваты руками, но это нормально. Так что по работе Танашева — очень хорошо. Если бы ещё второй ассистент зафиксировал выход Помазуна при пенальти Сперцяна в серии, а не только VAR проверял, то было бы очень-очень хорошо.

Инал Танашев и футболисты «Краснодара» Фото: РИА Новости

Как департамент доверился молодому арбитру в ключевой момент сезона?

У Танашева финал в первый же год, но это не риск, как многие говорят. Должны все уже забыть про те времена, когда молодым не доверяли. От этого уходят, и появится ещё больше молодых, ротация будет другой. Возможно, это будет тяжело, болезненно, но рано или поздно то, что показал Танашев, будут делать и другие. Если арбитры постарше не поймут, что надо так же работать, то будут заканчивать с судейством. И молодым надо понимать свои задачи. Вы выходите на поле, у вас всего полтора часа, но вы зарабатываете за это время 200 тысяч рублей. Когда это осознание придёт, когда поймут, что не нужно ни на что отвлекаться, всё будет хорошо. И никто не будет говорить: «Зачем вы доверились молодому?»

Департамент переломил систему, которая выстраивалась годами и была всегда. Поэтому многие и не понимают, что происходит, и говорят, что департамент плохой. Но это не так. Он лучший за долгое время. И не потому, что кто-то ищет ошибки. Работу надо оценивать не только по ним, а ещё и по внутренней работе. Всё это направлено на развитие и улучшение судейства в России. Танашев, Прокопов, Новиков, Матвеев — будущие арбитры ФИФА. Они разорвут Европу, у нас в топе будет не один Карасёв, а сразу несколько топ-судей. Ещё и в Первой лиге есть ребята на подходе. Это новый уровень. Арбитры, которые умеют думать, анализировать и работать. А не просто судят матч и едут домой. Департамент показал, что сейчас и в дальнейшем будет именно так. Раньше был закрытый клуб, того же Танашева не пускали из второго дивизиона. А нынешнее руководство вытащило его из болота, увидело, что у него есть задатки. Танашев ещё там был на три головы выше других и мог спокойно работать в РПЛ. Но были люди, которые по непонятным причинам его не пускали. А таких Танашевых знаете сколько?

Очень хорошее, великолепное окончание сезона. Да, были недочёты во второй части сезона. Перед финалом я говорил, что судейство в сезоне можно оценить на 3,5. Но теперь можно поставить твёрдую четвёрку — Танашев вытащил всё. И ответные стыковые матчи также прошли без скандалов.