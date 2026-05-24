Манчестер Сити — Астон Вилла, 1:2 — последний матч Хосепа Гвардиолы, реакция тренера, игроков, стадиона Этихад, подробности, фото

Как Гвардиола прощался с «Сити» — в 25 фотографиях. «Этихад» и сам Пеп — в слезах!
Константин Кринский
Хосеп Гвардиола
Комментарии
Также клуб покинули Бернарду Силва и Джон Стоунз.

«Манчестер Сити» упустил чемпионство и был далёк от финала Лиги чемпионов. Но всё равно за 10-летний этап работы с Хосепом Гвардиолой вышел на новый уровень. Одну из трибун «Этихада» даже назовут в честь испанского тренера. А сегодня он провёл с командой последний матч.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Семеньо – 23'     1:1 Уоткинс – 47'     1:2 Уоткинс – 61'    

Да, проиграли «Астон Вилле». Да, не получилось завершить сезон на позитивной ноте. Но ведь день с самого утра уже был пропитан грустью. Ведь команду покидали много важных её элементов: помимо Гвардиолы и его штаба, это Бернарду Силва и Джон Стоунз. Им тренер дал почувствовать овации домашней арены, убрав футболистов по ходу второго тайма. А сам произнёс речь уже после финального свистка.

Просто ещё раз оцените это величие:

  • шесть чемпионств АПЛ;
  • три Кубка Англии;
  • пять Кубков английской лиги;
  • три Суперкубка Англии;
  • победа в Лиге чемпионов;
  • Суперкубок УЕФА;
  • триумф на клубном ЧМ.

«Сити» – главный клуб в тренерской карьере Гвардиолы. В том смысле, что он и выиграл с ним больше всего, и тренировал его заметно дольше «Барселоны» и «Баварии». 593 матча, 77 ничьих, 93 поражения. Невероятные цифры!

