Как Гвардиола прощался с «Сити» — в 25 фотографиях. «Этихад» и сам Пеп — в слезах!

«Манчестер Сити» упустил чемпионство и был далёк от финала Лиги чемпионов. Но всё равно за 10-летний этап работы с Хосепом Гвардиолой вышел на новый уровень. Одну из трибун «Этихада» даже назовут в честь испанского тренера. А сегодня он провёл с командой последний матч.

Да, проиграли «Астон Вилле». Да, не получилось завершить сезон на позитивной ноте. Но ведь день с самого утра уже был пропитан грустью. Ведь команду покидали много важных её элементов: помимо Гвардиолы и его штаба, это Бернарду Силва и Джон Стоунз. Им тренер дал почувствовать овации домашней арены, убрав футболистов по ходу второго тайма. А сам произнёс речь уже после финального свистка.

Просто ещё раз оцените это величие:

шесть чемпионств АПЛ;

три Кубка Англии;

пять Кубков английской лиги;

три Суперкубка Англии;

победа в Лиге чемпионов;

Суперкубок УЕФА;

триумф на клубном ЧМ.

«Сити» – главный клуб в тренерской карьере Гвардиолы. В том смысле, что он и выиграл с ним больше всего, и тренировал его заметно дольше «Барселоны» и «Баварии». 593 матча, 77 ничьих, 93 поражения. Невероятные цифры!