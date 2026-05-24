«В следующем году будет чемпионство». Огненные цитаты после победы «Спартака» в финале

За Суперфиналом Фонбет Кубка России наблюдали 72 978 человек. А потом бо́льшая часть из них осталась на церемонию награждения. Запрос такой аудитории (большинство, что логично, поддерживало «Спартак») нужно было удовлетворить. Поэтому команда ещё долго праздновала на поле, дошло даже до разбитого кубка. В это время «Краснодар» поник. Сложно наблюдать на торжеством, где ты мог стать полноценным участником, а теперь оказался гостем. Тем более когда матч проходит на почти домашней для соперника арене. Об этом после финала сказал Мурад Мусаев. Но говорил не только он.

Мы собрали самые яркие и важные слова действующих лиц после Суперфинала Кубка России.

Мурад Мусаев: у «Спартака» есть преимущество. Должны быть равные условия

«Второй финал Кубка мы играем в Москве, полный стадион болельщиков соперника. У них есть преимущество. Если бы мы играли в Краснодаре, соперникам было бы непросто. Считаю, что должны быть равные условия. Стадион — не решающий фактор. Но это важно, когда 60 тысяч болеют за «Спартак». Конечно, это имело значение.

Ленини и Боселли переживают так же, как и все. Не нужно разделять. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Поддержали друг друга. Я высказал слова поддержки игрокам. Это был тяжёлый сезон, где ни один футболист не дрогнул. К сожалению, в концовке — в матче с «Динамо» и сегодня — не хватило мелочей. Но от них в футболе многое зависит. Что поделать? Сейчас нам нужно отдохнуть и быть сильными, продолжить работу. День-два пройдут, и мы пойдём дальше.

Джон Кордоба получил повреждение в начале матча. Стоял вопрос замены, было видно, что он не может играть в полную силу. Конечно, для нас это потеря. Чемпионат мира — его мечта. Надеюсь, ничего очень серьёзного и он туда поедет».

Эдуард Сперцян: возможно, это был мой последний матч за «Краснодар»

«Серия пенальти — лотерея. Матч получился интересным: атака на атаку. Думаю, всем понравилось. Как мне эмоционально игра? В конце — чуть грустно. Не пугало, что «Спартак» поменял вратаря — мы знали. Какое напихали Боселли? Поддержали. Такое бывает в спорте. Это может случиться с каждым. Не первый год боремся за самые высокие места. Обидно, когда везде немного не хватило. Это обидно, но стоит гордиться. Будем разбираться. Может быть, в каких-то играх не хватало сил. В целом отличный сезон.

Что касается будущего, всё возможно. Возможно, это был мой последний матч за «Краснодар».

Хуан Карлос Карседо: мы хотим чемпионство!

Тренер «Спартака» извинился за замену Максименко, рассказал о сообщении от Эмери и заявил о желании выиграть чемпионство и Суперкубок.

«Я рад. Это наш первый трофей здесь, а мы приходили сюда с целью помогать клубу развиваться. Но теперь нас ждёт Суперкубок, и чемпионство мы тоже хотим.

У нас будет Суперкубок. Может быть, сделаем традицию и разобьём и его тоже. Унаи Эмери написал мне утром перед финалом. Пожелал всем нам удачи и победы. Он хотел, чтобы «Спартак» победил. Конечно, мы с ним ещё пообщаемся.

В России люди с первого дня помогали мне, я ощущал поддержку от клуба и от всех. Но нам нужно продолжать работать, впереди есть цели, которых нам нужно добиваться.

Хочу поблагодарить и поздравить всех футболистов, они это заслужили. И хочу попросить прощения у Максименко — он топ-вратарь, который много раз спасал нас. Но сегодня мы руководствовались целями команды».

Илья Помазун: заранее не обговаривали с Карседо мой выход

Вратарь «Спартака» в эфире «Матч ТВ» признался, что заранее не обсуждал с главным тренером выход на замену перед серией пенальти.

«Это первый финал в моей карьере, вышел, отбил два пенальти. Но хочу сказать, что Саша Максименко провёл потрясающую игру, без его заслуг мы бы до серии пенальти не дотянули. Поэтому это победа всего вратарского цеха.

С Карседо заранее не обговаривали мой выход, только за пару минут до этого мне сказали, что надо выходить. Я был готов ментально, понимал, что готов выйти и помочь команде.

Это первый трофей за долгое время. Четыре года, наконец‑то выиграли. Надеюсь, в следующем году будет ещё много трофеев».

Александр Алаев: главное впечатление — количество людей

«Последний раз такое количество людей на стадионе в Лужниках было на чемпионате мира. Это главное для меня впечатление. Поздравляю коллег, кто занимался организацией Суперфинала Кубка. Благодарю всех болельщиков. Мне понравился финал. Он был живым и эмоциональным. Вы видите, что была трагедия. Так получилось, что Боселли не реализовал два ключевых момента: выход один на один в матче с «Динамо» и сегодня —пенальти. Но для меня главное — это посещаемость. В эпоху Fan ID это самый посещаемый матч. Хочется, чтобы мы закрыли эти дебаты о принятом законе. Он принят и работает. Сегодня было много активных болельщиков. Надо оставить все бойкоты позади и возвращаться всем активным болельщикам на стадионы. Футбол и такие встречи — для них. Пора закрыть эту главу, когда мы все спорили и бойкотировали матчи. Надо наслаждаться футболом такого качества!»

Александр Дюков: если бы «Лужники» вмещали 200-300 тысяч, всё равно не все смогли бы попасть на матч

Президент РФС солидарен с главой РПЛ.

«Много голевых моментов, высокие скорости, отличный, зрелищный футбол. Сегодняшний матч — большой восклицательный знак, если говорить о Кубке. То, что сегодня в Лужниках был праздник на протяжении всего дня, много мероприятий. Нельзя не отметить полный аншлаг на матче. Даже если бы «Лужники» вмещали 200-300 тысяч, всё равно бы не все смогли попасть на матч».

Вагит Алекперов: в следующем году будет чемпионство

Глава «Лукойла» уже смотрит в следующий сезон.

«Потрясающая игра. В следующем году будет чемпионство».

Фрэнсис Кахигао: это только начало

Спортивный директор «Спартака» тоже ставит амбициозные цели.

«Счастье. Мы выиграли. И это не конец — это только начало».