Кристал Пэлас — Арсенал — 1:2, как Арсенал отпраздновал чемпионство АПЛ, 24 мая 2026, фотографии

Как «Арсенал» праздновал чемпионство. Фотографии, которых ждали 22 года!
Константин Кринский
Как «Арсенал» праздновал чемпионство
Футболисты и Артета сами-то осознают, что наконец совершили?

Это случилось: «Арсенал» – чемпион Англии в сезоне-2025/2026. По итогам 38-го тура команда оторвалась от «Манчестер Сити» на семь очков и набрала 85 – на одно больше, чем «Ливерпуль» в прошлом сезоне. Команда взяла титул заранее, поэтому гостевая встреча с «Кристал Пэлас» носила номинальный характер. Но и её команда Микеля Артеты выиграла.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 42'     0:2 Мадуэке – 48'     1:2 Матета – 89'    

Из-за того, что «Арсенал» завершал сезон не на «Эмирейтс», пышную церемонию по случаю чемпионства проводить не стали. Она запланирована на 31 мая, когда в Лондоне пройдёт чемпионский парад. А на «Селхерст Парк» команда, можно сказать, в дежурном режиме получила кубок.

Хотя в каком таком дежурном? «Арсенал» трижды подряд становился вторым в Англии, регулярно заваливая весну, то и дело самоустраняясь из чемпионской гонки. Поэтому радости даже на чужой арене было много. Да, без десятков тысяч своих болельщиков, но тем не менее. Смотрим и наслаждаемся!

Последний раз аналогичное случилось 22 года назад. Майлз Льюис-Скелли, Кристьян Москера и Макс Доумен, например, ещё даже не родились.

