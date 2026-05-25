Как «Арсенал» праздновал чемпионство. Фотографии, которых ждали 22 года!

Это случилось: «Арсенал» – чемпион Англии в сезоне-2025/2026. По итогам 38-го тура команда оторвалась от «Манчестер Сити» на семь очков и набрала 85 – на одно больше, чем «Ливерпуль» в прошлом сезоне. Команда взяла титул заранее, поэтому гостевая встреча с «Кристал Пэлас» носила номинальный характер. Но и её команда Микеля Артеты выиграла.

Из-за того, что «Арсенал» завершал сезон не на «Эмирейтс», пышную церемонию по случаю чемпионства проводить не стали. Она запланирована на 31 мая, когда в Лондоне пройдёт чемпионский парад. А на «Селхерст Парк» команда, можно сказать, в дежурном режиме получила кубок.

Хотя в каком таком дежурном? «Арсенал» трижды подряд становился вторым в Англии, регулярно заваливая весну, то и дело самоустраняясь из чемпионской гонки. Поэтому радости даже на чужой арене было много. Да, без десятков тысяч своих болельщиков, но тем не менее. Смотрим и наслаждаемся!

Последний раз аналогичное случилось 22 года назад. Майлз Льюис-Скелли, Кристьян Москера и Макс Доумен, например, ещё даже не родились.