Исторический позор «Милана» лишил его ЛЧ — туда идёт«Комо» Фабрегаса! Жаркий финиш Серии А

Матч «Ювентуса» начался на 50 минут позже остальных, но Спаллетти это не помогло. «Рома» добилась победы — и тоже сыграет в Лиге чемпионов.

Чемпионат Италии – всё! Если обладатель скудетто стал известен заранее (золото взял «Интер»), то интрига борьбы за еврокубки и выживание в Серии А продержалась до последнего дня. Перед вечерними матчами воскресенья оставались вопросы, кто получит оставшиеся две путёвки в Лигу чемпионов, а кто отправится в Лигу Европы. Кроме того, должна была определиться ещё одна команда, выбывающая из элиты. Рассказываем, как развивались события в играх.

Как выглядела таблица перед вечерними встречами воскресенья и как она менялась:

Таблица перед началом 38-го тура

Четыре клуба, занимавших с третьего по шестое места, разделяла за тур до финиша всего пара очков! Две лучшие выходили в Лигу чемпионов, ещё две – в Лигу Европы. Всё было в руках «Милана» и «Ромы», которые играли соответственно с «Кальяри» (дома) и «Вероной» (в гостях). А вот «Комо» и «Ювентусу» оставалось надеяться на ошибки конкурентов. Команда Сеска Фабрегаса встречалась на выезде с «Кремонезе», а туринцы – в дерби с «Торино» на чужом поле.

Тот же «Кремонезе» участвовал в борьбе за выживание. Эта команда была на 18-м месте – в одном очке от спасительной 17-й строчки. На ней держался «Лечче», чьим соперником стал в домашнем матче немотивированный «Дженоа». При равенстве очков решающим показателем в чемпионате Италии становятся личные встречи. Однако есть одно «но»: по регламенту 17-я и 18-я команды провели бы дополнительным матч плей-офф между собой, если бы завершили чемпионат с одинаковым количеством очков.

Началась вечерняя программа неожиданно. Только четыре из пяти встреч стартовали одновременно. Туринское дерби задерживали «по соображениям безопасности» – из-за беспорядков с участием фанатов. А в Милане уже на второй минуте Алексис Салемакерс забил «Кальяри»: «россонери» в онлайн-таблице набрали 73 очка и максимально приблизились к Лиге чемпионов. Не заставил себя ждать и гол «Лечче» в ворота «Дженоа»: экс-вингер тульского «Арсенала» Ламек Банда, открыв счёт на шестой минуте, потащил свою команду к сохранению места в Серии А.

Спустя 18 минут из Милана прилетела удивительная новость – «Кальяри» отыгрался. Нападающий Дженнарро Борелли своим голом вернул ситуацию в гонке за Лигу чемпионов к тому, что было. Казалось бы, на «Сан-Сиро» приехал один из аутсайдеров и без турнирной мотивации, но команда Массимилиано Аллегри сейчас совсем разобранная.

После этого довольно долго отовсюду доносилась тишина. Голов не было, пока «Комо» наконец не реализовал своё большое преимущество в матче с «Кремонезе» – забил Хесус Родригес на 36-й минуте. Команда Фабрегаса догнала по очкам «Милан» и «Рому», тем не менее в онлайн-таблице оставалась пятой по дополнительным показателям.

Первые таймы везде завершились, а встреча в Турине никак не начиналась. Появилась информация, что в результате столкновения болельщиков возле стадиона один из поклонников «Ювентуса» получил черепно-мозговую травму и доставлен в больницу в критическом состоянии. Напряжение между фанатами возросло и на трибунах, а тифози «старой синьоры» потребовали отмены игры.

Но дерби «Торино» – «Ювентус» всё-таки не отменили – встреча стартовала с задержкой в 50 минут. Туринские команды тоже не спешили с голами. Зато «Комо» в дебюте второго тайма забил ещё один мяч. Родригес на сей раз ассистировал, а отличился Анастасиос Дувикас. Впрочем, парни Фабрегаса и пропустили быстро – Федерико Бонацолли реализовал пенальти, подарив надежду болельщикам «Кремонезе».

Тут же пришли ещё две новости для «Комо» – плохая и хорошая. «Рома» повела в матче с оставшейся вдесятером «Вероной» благодаря голу Дониэлла Малена, а «Милан» опять пропустил от «Кальяри» (автор мяча – Хуан Родригес)! В онлайн-таблице римляне стали третьими с 73 очками, «Комо» поднялся на четвёртое место с 71, миланцы опустились на пятое с 70. А вскоре – и на шестое. Душан Влахович вывел команду Лучано Спаллетти вперёд в дерби. Туринцы также набрали 71 очко. По «личкам» «Ювентус» уступал «Комо».

Вот только в Турине напрасно ждали осечки команды Фабрегаса. Дерзкий «Комо» не собирался губить сезон ничьей с соперником, вылетающим из Серии А. На 72-й минуте встречи в Кремоне гости заработали пенальти – его реализовал Да Кунья. Вдобавок у хозяев удалили хавбека Альберто Грасси и пару запасных. Интрига борьбы за выживание растаяла на глазах – Да Кунья оформил дубль и сделал победу «Комо» крупной.

«Рома» в большинстве тоже удерживала победу, более того, в компенсированное время забила второй гол (Стефан Эль-Шаарави). Это означало, что «Ювентус» вне зависимости от результата своего матча уже не взлетит выше топ-5. Оставались вопросы только по «Милану». «Россонери» провалили решающую битву – уступили «Кальяри» и по ударам (16:25, в створ – 3:10), и по показателю xG (1,75 против 2,78). Команда Аллегри не ушла от поражения – позорно отдала путёвку в Лигу чемпионов.

Главные итоги чемпионата Италии

В Лиге чемпионов от Италии сыграют «Интер», «Наполи», «Рома» и сенсационный «Комо». «Ювентус» с «Миланом» будут представлять страну в Лиге Европы, а «Аталанта» – в Лиге конференций. Выбывают в Серию В «Кремонезе», «Верона» и «Пиза».

Результаты матчей воскресенья в 38-м туре Серии А

«Милан» – «Кальяри» – 1:2

«Верона» – «Рома» – 0:2

«Кремонезе» – «Комо» – 1:4

«Лечче» – «Дженоа» – 1:0

«Наполи» – «Удинезе» – 1:0

«Парма» – «Сассуоло» – 1:0

«Торино» – «Ювентус» –