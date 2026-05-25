К «Краснодару» летом будет много вопросов. Но все они вытекают из двух основных

Худший из возможных для «Краснодара» сценариев реализовался. Ещё 10 мая команда была претендентом и, вероятно, фаворитом в борьбе за два трофея. 24 мая – потеряли всё. О злом роке в ногах Хуана Боселли и Кевина Ленини мы ещё порассуждаем. Сейчас более концептуальный вопрос – что дальше? Впереди лето. Хотя с точки зрения тайминга пауза будет не такая большая, как зимой, однако именно в этот период клубы формируют стратегию и задачи на сезон. Под это собирается состав и решается вопрос по трансферам «на выход».

У «Краснодара» сейчас интересная ситуация. Несмотря на общепризнанную классную работу, клубу предстоит вновь сделать выбор: устраивать мини-революцию после сезона, в котором упустили всё, или сохранять прежний курс. В последние 2,5 года южане действовали в понятной парадигме: удерживали лучших, почти не меняли костяк, ведь адаптироваться под требования Мурада Мусаева и правда непросто.

Давайте посмотрим, например, на нынешний сезон. Только один летний новичок приобрёл статус игрока основного состава. Речь о полузащитнике Дугласе Аугусто, у которого 24 выхода в МИР РПЛ. Он тот самый парень, который сравнял счёт в кубковом финале, а потом покинул поле из-за повреждения. Могло быть и больше появлений на поле, однако помешала травма. Тот редкий случай, когда игрок по уровню и принятию требований максимально подошёл Мусаеву. И заслуженно получил много игрового времени. Вот только этот пример скорее исключение, подтверждающее правило. Ведь остальные новички – будь то летние (Жубал, Виталий Стежко, Валентин Пальцев и уже покинувший команду Гаэтан Перрен) или зимние (Боселли) – играли сильно меньше. Мы знаем: Мусаев не сторонник внедрения новых игроков в работающую систему. Однако летом, похоже, придётся на это пойти.

Хотя бы потому, что мы до сих пор не понимаем, как разрешится ситуация с двумя лидерами – Джоном Кордобой и Эдуардом Сперцяном. У колумбийца контракт до лета 2027 года, однако сам он всячески избегает рассуждений о собственном будущем. С одной стороны, это его стиль – Джон никогда не был многословен, когда речь касалась конкретных дел. С другой – он не подтвердил заявление своих представителей о том, что точно останется на следующий сезон. Потому что понимает: впереди ЧМ-2026, где можно себя проявить и заработать на ещё один шикарный контракт где-нибудь в Саудовской Аравии или США. Если, конечно, травма, полученная во встрече со «Спартаком», не окажется слишком серьёзной. Там никто не будет смотреть, что игроку 33 года. Если он держит уровень, то точно пригодится.

По Сперцяну вопрос другой. Он может продолжать обновлять собственные рекорды в РПЛ, но каждый раз его будут спрашивать об одном: уедет ли он из «Краснодара» в европейский клуб. После финала Фонбет Кубка России он допустил, что сыграл последний матч за родную команду. Поэтому спрогнозировать, что Сперцян железно начнёт новый сезон в «Краснодаре», уже нельзя. Ранее сообщалось, что он получил индульгенцию и его можно забрать до конца летнего окна.

Можно ли предположить, что как минимум один из этой пары уйдёт? Тогда у «Краснодара» проблемы. Ведь от обоих зависит чуть ли не вся игра впереди. Следовательно, потребуются новые герои. А уйти могут не только они, но и те же Джованни Гонсалес и Виктор Са. У последнего заканчивается контракт, сейчас он травмирован, плюс сообщалось о его желании вернуться в Бразилию. Следовательно, впереди возможны радикальные перестановки.

Ещё интересно – пойдёт ли «Краснодар» на изменение «скамеечной» концепции. Ещё зимой мы слышали, что главному тренеру, в принципе, достаточно состава из 20 человек, так как он не сторонник ротации.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «У нас есть состав из 20 человек, и любой трансфер «на вход» будет означать уход другого игрока. Я хотел бы, чтобы один-два трансфера произошли, и это должны быть игроки, которые бы нас усилили, либо на лето они могли быть основными. Я против ротации, если команда показывает хорошую игру. Состав «Краснодара» – самый предсказуемый в РПЛ. Если есть качество, я стараюсь его не менять, особенно это касается центральных защитников, фланговых игроков обороны и опорных полузащитников».



При этом в мае тренер сообщал, что после травмы Са и периодических повреждений других игроков существует кадровый недостаток. После поражения во встрече со «Спартаком» Мусаев подтвердил, что в концовке не всегда хватало футболистов и команда играла на пределе своих возможностей. Возможно, это подтолкнёт тренера скорректировать своё видение по числу опытных исполнителей в заявке, и их станет больше.

А вот что мы понимаем точно: «Краснодар» в следующем сезоне наверняка будет озлоблен из-за неудач в сезоне нынешнем. И команда, даже в случае серьёзной перестройки состава, вероятнее всего останется среди главных претендентов на титул. Если же результаты внезапно пойдут вниз и доминировать будут другие, то не исключено, что в клубе последуют куда более важные изменения.