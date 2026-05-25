Феноменальная развязка в Италии, слёзы в АПЛ, позор «Атлетико». Главное в еврофутболе

Европейский футбольный сезон готовится к перерыву: на этих выходных сыграли последние туры в Англии, Испании и Италии, а в Германии и Франции состоялись финалы кубков. Много интересного произошло и за пределами топ-5. Например, сумасшедший результат в Кубке Португалии. Обо всём — в дайджесте.
Англия: рекорд Бруну, проводы Гвардиолы и Салаха, «Челси» остался без еврокубков
«Арсенал» выиграл первый матч в ранге действующего чемпиона Англии — одолел «Кристал Пэлас» (2:1). Правда, едва не упустил победу на последних минутах: в компенсированное время судья отменил гол Гессана из-за офсайда. «Ньюкасл» проиграл «Фулхэму» (0:2).
«Тоттенхэм» всё же спасся. На 43-й минуте Пальинья добил мяч в створ после подачи углового, а в концовке зарешал Кински-младший: на последних минутах вытащил опасный удар Джорджа. В параллельном матче «Вест Хэм» разгромил «Лидс», однако всё равно отстал от команды Роберто Де Дзерби на два очка.
Салах в последнем матче за «Ливерпуль» побил рекорд Джеррарда по ассистам в АПЛ — у египтянина 93 передачи. Но победить мерсисайдцы не смогли: на гол Джонса через пять минут пришёл ответ от Шаде. Кевин мог оформлять дубль, однако пробил выше ворот из опасной позиции. В концовке «Энфилд» под аплодисменты проводил не только Мохамеда, но и Робертсона — шотландец тоже покидает клуб. В следующем сезоне «Ливерпуль» всё же сыграет в Лиге чемпионов, однако уже без многолетних лидеров.
«Челси» в следующем сезоне останется без еврокубков, а вот «Сандерленд» будет участвовать в Лиге Европы. Победный мяч на счету защитника лондонцев — Гюсто срезал мяч в свои ворота после удара Бробби. Палмер вскоре сократил отставание, и, может, гости смогли бы отыграться, но на 62-й был удалён Фофана. Хозяева удержали результат и едва не забили третий, а «Челси» окончательно потонул.
Последний матч для Пепа в «Манчестер Сити» — в ближайшее время каталонец будет отдыхать от футбола и, возможно, попивать вино вместе с Клоппом. «Вилла», окрылённая недавним триумфом в Лиге Европы, перевернула игру после пропущенного от Семеньо. Выйдя на второй тайм, Уоткинс оформил дубль. На 90-й минуте Фоден, любимчик Гвардиолы, мог спасти «Сити» от поражения, однако залез в офсайд перед голом. На этом завершилась манчестерская история не только для Пепа, но и для Стоунза с Силвой — они тоже будут искать новое рабочее место.
«Борнмуту» совсем не повезло. Существовала возможность пробиться в Лигу чемпионов с шестого места, но для этого нужны были поражение «Астон Виллы» и победа «Ливерпуля». Более того, команда могла сыграть дополнительный матч с экс-чемпионами за еврокубковое место, но там должно было совпасть слишком много условий (например, клубы должны были сравняться по разнице голов). Ничего из этого не произошло. Сам же «Борнмут» сыграл вничью и проводил Андони Ираолу, в следующем сезоне тренировать команду будет Марко Розе. А где окажется испанец? Намекают, что он может сменить Арне Слота.
Бруну Фернандеш побил рекорд АПЛ по голевым передачам за сезон. На 33-й минуте португалец подал в штрафную, где Доргу головой закинул мяч в створ. Для Бруну это 21-й ассист. Установив достижение, хавбек перестал бояться бить по воротам: на 48-й положил в дальний угол. Ещё отличился Мбемо. Так манкунианцы добились разгромной победы и отправили соперника в Лигу конференций, хотя при ином результате «Брайтон» мог выйти в ЛЕ.
Испания: Левандовски забил в последнем матче за «Барсу», а Карвахаль отметился голевой
«Сельта» обыграла «Севилью» благодаря голу Мориба (1:0) и вышла в Лигу Европы. Ещё один участник еврокубков следующего сезона — «Хетафе». «Антифутбольная» машина Бордаласа справилась с «Осасуной» (1:0) и сыграет в Лиге конференций. «Жирона» потеряла очки с «Эльче» (1:1) и вылетела в Сегунду. А ведь в составе клуба числятся ван де Бек, Лемар, Стуани, Витсель и другие именитые футболисты.
«Барселона» после чемпионства продолжает раздавать очки бедным. На 61-й минуте Левандовски открыл счёт в своём финальном матче за клуб, но за 10 минут хозяева вырвались вперёд. А в компенсированное время последний гвоздь вбил Гвидо Родригес, выиграв подбор. При этом каталонцы вышли вполне боевым составом, Ханс-Дитер Флик обошёлся без экспериментов.
Карвахаль классно попрощался с «Реалом»: на 12-й минуте вырезал фантастическую передачу на ход Гонсало Гарсии, после чего форвард открыл счёт. Позже у мадридцев отметились Беллингем, Мбаппе и Диас, а юный Питарч оформил ассистентский дубль. Таким же дублем отметился Иньяки Уильямс, он отдал голевые на оба гола «Атлетика».
Диего Симеоне громко завершил сезон. «Атлетико» мог закончить его в топ-3 Ла Лиги: достаточно было не проиграть «Вильярреалу», над которым висели два поражения подряд. Не справились: мадридцы пропустили пять мячей. Единственный светлый момент: Гризманн отметился передачей в последнем матче за мадридцев, успешно подав угловой на Пубиля. Также гол забил Парехо, он уйдет из «Вильярреала» этим летом.
Италия: «Рома» и «Комо» – в Лиге чемпионов, спасение «Лечче»
«Интер» сыграл результативную ничью с «Болоньей» (3:3). Конте одолел «Удинезе» в последнем матче с «Наполи» (1:0). «Лацио» одержал волевую победу во встрече с «Пизой» (2:1).
Завершилась битва за Лигу чемпионов. «Рома» переиграла «Верону»: Эль-Шаарави забил в своём последнем матче за команду, Дибала отдал голевую (возможно, он тоже покинет Рим летом), и столичный клуб занял третье место в Серии А.
А «Милан» феерически слил путёвку в турнир: забил уже на второй минуте, но в итоге вчистую уступил «Кальяри». Могло закончиться разгромом, гости выглядели очень хорошо. Вместо «Милана» на четвёртое место поднялся «Комо»: команда Фабрегаса уничтожила «Кремонезе», у которого аж три удаления за матч (правда, две красные показали игрокам на скамейке).
«Ювентус» же начал туринское дерби с задержкой в час — перед матчем случились столкновения между фанатами. Однако команда Лучано Спаллетти уже после перерыва знала, что пролетает мимо ЛЧ: у «Комо» всё равно преимущество по личным встречам, выше пятого места подняться было нельзя. Хотя радоваться реально нечему: даже не завершили сезон принципиальной победой (2:2).
Ещё одна интрига последнего тура: какая команда третьей вылетит в Серию В? Этим клубом оказался «Кремонезе» Джейми Варди — хозяева разгромно проиграли «Комо» (1:4) и остались на 18-м месте. «Лечче» же в параллельном матче удержал победу во встрече с «Дженоа». Генуэзцы один раз сумели пробить голкипера Фальконе, но из-за офсайда взятие ворот отменили.
Германия: хет-трик Кейна в финале Кубка
«Бавария» снова выиграла все трофеи в Германии. Гарри Кейн придушил «Штутгарт» хет-триком в финале Кубка. Первый мяч вонзил, откликнувшись на навес Олисе. Второй — ударом в дальний нижний угол из центра штрафной. А третий, похоронный, пришёл с пенальти. Между прочим, для мюнхенцев это первая победа в турнире за шесть лет. Кажется, «Бавария» радовалась этому трофею даже больше, чем салатнице в Бундеслиге.
Франция: «Ланс» впервые выиграл Кубок
«Ланс» упустил шанс на чемпионство в Лиге 1, но всё же не остался без трофея — в финале Кубка Франции одолел «Ниццу», впервые выиграв турнир. Команде Франка Эза тоже был необходим трофей: в чемпионате ещё не спаслись от вылета, могли частично искупить вину в глазах болельщиков. Однако «Ланс» победил на классе, Флорьян Товен ещё в первом тайме оформил 1+1. Победа «кроваво-золотых» также вывела «Монако» в Лигу конференций, а «Ренн» подняла в Лигу Европы. Вот это помогли!
Одной строкой
- Стало известно имя ещё одного новичка АПЛ следующего сезона — им стал «Халл». В финале плей-офф обыграли «Мидлсбро» (1:0). Всё решилось в концовке: вратарь Бринн не сумел зафиксировать мяч после прострела, Макбарни сыграл на добивании.
- Шок: «Торринсе» из второго дивизиона обыграл «Спортинг» (2:1) в финале Кубка Португалии и сыграет на общем этапе Лиги Европы! Всё решилось в экстра-таймах: у лиссабонцев удалили футболиста, через несколько минут Стопира забил победный с пенальти. Кстати, «Бенфике» из-за этого придётся играть в квалификации ЛЕ.
- «Трабзонспор» взял Кубок Турции, в финале обыграв «Коньяспор» (2:1). Повезло, конечно, что Барди на 58-й не реализовал пенальти при равном счёте. Зато Онуачу воспользовался своим шансом забить с «точки» — он и принёс победу. К слову, «Трабзонспор» тренирует знакомый по выступлениям за «Зенит» Фатих Текке.
- Ещё один кубковый финал случился в Шотландии. «Селтик» уверенно разобрался с «Данфермлайном» (3:1). За клуб из Глазго забили Маэда, Энгелс и Ихеаначо.
- «Депортиво» из Ла-Коруньи в следующем сезоне сыграет в Ла Лиге. В 41-м туре Сегунды команда обыграла «Вальядолид» (2:0) и гарантировала себе минимум второе место по итогам сезона.
- «Аякс» не останется без еврокубков в следующем сезоне. В финале плей-офф за Лигу конференций амстердамцы одолели «Утрехт» (1:1, 4:3 пен.). Обошлись без промахов, а вот соперника подвели Аллер и Эль-Каруани.