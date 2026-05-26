Звёзды, которых отцепили от ЧМ-2026. В списке уже 17 человек!

ЧМ-2026 недосчитается целой группы звёзд, причём не только по причине травм футболистов. Некоторых игроков неожиданно отцепили тренеры. Среди тех, кто не попал в состав своей сборной на чемпионат мира, хотя мог бы помочь, есть топы из Англии, Франции, Бразилии…
Филип Фоден, Англия
Лучший игрок АПЛ сезона-2023/2024 не попал в состав сборной Англии на чемпионат мира. Кто бы мог подумать! Фоден постоянно вызывался в национальную команду после того, как дебютировал в ней в 2020 году, провёл 49 матчей и забил четыре мяча. Поучаствовал в ЧМ-2022, выступал на двух чемпионатах Европы. Впрочем, нынешний сезон получился не лучшим для полузащитника «Манчестер Сити». Филип выпадал из основы «горожан», дважды травмировал лодыжку. Тем не менее сыграл 49 встреч и набрал 10+7. Комментируя невызов Фодена (и Коула Палмера), главный тренер сборной Англии Томас Тухель сказал:
«Были сложные телефонные разговоры. В случае с некоторыми из них это просто вопрос позиции, связанный с необходимостью иметь сбалансированный состав, чтобы в нём не было пять футболистов, играющих «десятку». Даже если это было болезненно, я думаю, это было правильное решение для Англии».
Коул Палмер, Англия
Очевидно, что большинство болельщиков шокировало отсутствие Палмера в заявке сборной Англии на ЧМ-2026. Ещё в марте полузащитник «Челси» играл за национальную команду в товарищеских встречах, тем не менее в планы главного тренера на лето не попал. Коул в сборной с 2023 года. Провёл 14 матчей и положил два мяча. Пригодился Англии на Евро-2024, где забил гол Испании в финале. Однако завершившийся клубный сезон, несомненно, повлиял на решение Томаса Тухеля. Палмер заработал всего 10+3 в 33 матчах, пять раз выбывал из-за повреждений. Только из-за травмы паха пропустил достаточно много (два месяца), но всё же это отражалось на его форме.
«Думаю, он страдает от того, что находится не в лучшей индивидуальной форме. На протяжении всего сезона он просто не так решал исход матчей и не так влиял на игру, как в предыдущие годы. Во-вторых, он не очень сильно влиял на нашу игру… Такова реальность. Ему несколько раз пришлось покинуть сбор из-за травм, а когда Палмер был в лагере, он не оказывал того влияния, которого мы все от него ждали», – сказал Тухель.
Жоао Педро, Бразилия
Непопадание Жоао Педро в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026 стало сюрпризом, несмотря на то что 24-летний нападающий пока не так много сыграл за «селесао». Дебютировал в национальной команде в ноябре 2023-го и с тех пор провёл восемь матчей. Но Жоао Педро в хорошей форме и точно пригодился бы пятикратным чемпионам мира. На днях бразильца признали лучшим игроком «Челси» по итогам сезона-2025/2026, в котором форвард набрал 20+9 в 49 встречах. Карло Анчелотти сделал выбор в пользу далёкого уже от топ-уровня Неймара.
«Некоторые игроки, которые были с нами в нынешнем году, не будут довольны этим списком. Мне жаль, и я хочу поблагодарить всех их. Конечно, нам грустно из-за Жоао Педро. С учётом того сезона, который он провёл в Европе, Жоао Педро, вероятно, заслуживал попасть в состав. Но, к сожалению, мы со всей осознанностью и при всём уважении выбрали другого игрока», – объяснил итальянский тренер.
Трент Александер-Арнольд, Англия
Отсутствие правого защитника «Реала» в заявке сборной Англии многих поразило. Александер-Арнольд в сборной – с 2018 года, сыграл 34 матча и забил четыре мяча. Он попадал в состав национальной команды на ЧМ-2018 и ЧМ-2022, а также на Евро-2024. Возможно, Томас Тухель отказался от Трента из-за того, что в обороне тот совсем не так хорош, как на мяче. Да и дебютный сезон в «Реале» у англичанина, надо признать, был невыдающимся. Пару раз Александер-Арнольд выбывал из-за травм, а в 30 встречах совершил только пять результативных действий (0+5). В АПЛ Трент каждый год с 2018-го набирал больше по «гол+пас».
Гарри Магуайр, Англия
Для 33-летнего центрального защитника «Манчестер Юнайтед» предстоящий турнир должен был стать, скорее всего, последним чемпионатом мира в карьере. Однако Томас Тухель не включил в заявку ни Магуайра, ни его одноклубника и другого старожила сборной Люка Шоу. Гарри играет за национальную команду с 2017 года, провёл 66 матчей и забил семь мячей, ездил на два предыдущих ЧМ и Евро-2020. Часть нынешнего сезона он пропустил из-за травмы бедра, но в январе вернулся в строй и стабильно играл (24 встречи и 2+2 за «МЮ»). Ещё в марте вызывался в сборную. Трудно понять, почему Тухель «зарубил» Магуайра.
«Я был уверен, что мог бы сыграть важную роль нынешним летом в сборной своей страны после того, как провёл такой сезон. Потрясён и опустошён этим решением. Желаю ребятам всего наилучшего», – признался Гарри.
Сердар Азмун, Иран
Ещё недавно сборную Ирана невозможно было представить без экс-нападающего «Зенита», «Рубина» и «Ростова». Азмун сыграл 91 матч за национальную команду и забил 57 голов, ездил на ЧМ-2018 и на ЧМ-2022. Но предстоящий чемпионат мира 31-летний форвард посмотрит по телевизору. Причины его отсутствия в национальной команде, судя по всему, и чисто футбольные, и политические. В «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ Сердар проводит посредственный сезон – травмы, низкая результативность (3+2 в 15 встречах). А власти Ирана обиделись на Азмуна из-за его фото с премьер-министром Эмиратов.
«Хочу от всего сердца рассказать о некоторых вещах, которые многие люди могут не знать, и о недоразумениях, которые, возможно, заставили кого-то поспешно осудить меня. Я всегда с гордостью выступал за свою сборную… Независимо от того, где я играю, моя идентичность, моё сердце и гордость – это Иран. Я желаю успеха на чемпионате мира игрокам и тренерскому штабу. Идите и побеждайте, друзья мои, порадуйте сердца иранцев», – написал Азмун в соцсетях после непопадания в заявку на ЧМ-2026.
Дани Карвахаль, Испания
В окончательную заявку сборной Испании на чемпионат мира не включён ни один игрок «Реала»! Поразительный факт, даже несмотря на неудачный в целом год для «Мадрида». Следовательно, 34-летний правый защитник не сыграет на своём третьем мировом первенстве – Карвахаль участвовал в ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Был он в сборной Испании и на Евро-2024. Вообще, Дани в национальной команде с 2014-го (провёл 52 матча и забил один гол), а в последний раз выступал за неё в сентябре 2025-го. Сезон ему опять испортили травмы – Карвахаль выбывал три раза. В 23 играх за «Реал» (всего 10 в основе) заработал 0+1.
«Дани – отличный капитан. Он пример для всех нас. Сейчас он переживает трудный период. Я бы хотел, чтобы он получал больше времени, играл и демонстрировал свои футбольные способности и потенциал. Я принимаю честное решение о том, поедут ли футболисты на чемпионат мира, как и о том, не поедут ли они. Надеюсь, Дани снова будет играть, но сейчас он вряд ли готов выступать на чемпионате мира. Надеюсь, что он ещё получит удовольствие от футбола», – высказался по теме Карвахаля тренер испанцев Луис де ла Фуэнте.
Антони, Бразилия
На взгляд из России это очень забавно, что экс-игроку «Манчестер Юнайтед» Карло Анчелотти предпочёл зенитовца Луиса Энрике. Только итальянский тренер может объяснить, почему правый вингер сине-бело-голубых подходит сегодняшней сборной Бразилии больше, чем его конкурент из «Бетиса». Антони выдал приличный сезон в испанском клубе – 14 забитых мячей и 10 голевых передач в 46 матчах всех турниров. Вингер «Бетиса» был вне национальной команды с 2023-го, но в прошлом году Анчелотти вернул его. Тем не менее оставлял в запасе. А в итоге не включил в заявку на ЧМ-2026. У Антони 16 игр и два гола за «селесао», он участвовал в ЧМ-2022.
«Конечно, мне грустно, что я не сыграю за сборную на втором чемпионате мира. Но я спокоен и горжусь всем, чего достиг к этому моменту. Теперь пришло время поболеть за товарищей, которые будут представлять Бразилию в борьбе за шестой титул. Я буду поддерживать их и продолжу работать так же, как и всегда, потому что мечта по-прежнему живёт», – написал Антони в соцсетях.
Дин Хёйсен, Испания
Невозможно было вообразить, что в составе сборной Испании на ЧМ-2026 не окажется игроков «Реала», но даже Хёйсен, которого испанцы «украли» у Нидерландов, пролетел мимо главного соревнования года. Для 21-летнего центрального защитника, выступающего за национальную команду с марта 2025-го, предстоящий чемпионат мира мог стать первым в карьере. Тем не менее пока его статистика «застынет» на семи матчах за победителя Евро-2024, в которых он сделал один голевой пас. Хотя ещё в мартовском товарняке с Египтом Дин вышел в основе. Очевидно, Хёйсен и сам согласится, что его дебютный сезон в «Реале» должен был получиться более успешным. У Хёйсена 40 матчей во всех турнирах, он забил два гола и дважды ассистировал.
Эдуарду Камавинга, Франция
Камавинга выдал не лучший сезон в «Реале», который окончательно испортило роковое удаление полузащитника в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Баварией». Эдуарду сыграл 43 матча (в основе – 23) и набрал 2+1. Тем не менее финалиста ЧМ-2022 и участника Евро-2024 ждали в заявке сборной Франции на предстоящий чемпионат мира. К 23 годам Камавинга провёл 29 игр за национальную команду и забил два мяча – Дидье Дешам стабильно вызывал его с 2020 года. Но на сей раз предпочёл других хавбеков.
«Камавинга завершает сложный сезон, в котором мало играл из-за травм, – сказал Дешам, комментируя невызов Эдуарду. – Он ещё очень молодой. Мне приходится делать выбор, формировать структуру состава. Но я представляю, как он разочарован сегодня вечером».
Кингсли Коман, Франция
Коман выступал за сборную Франции с 2015 года, но так вышло, что пролетел мимо победного ЧМ-2018 в России и предстоящего ЧМ-2026. Сыграл только на ЧМ-2022. При этом побывал на трёх чемпионатах Европы. У вингера 61 матч и восемь голов за сборную Франции. Отъезд в Саудовскую Аравию летом 2025-го снизил шансы Кингсли на попадание в окончательную заявку. Осенью Дидье Дешам ещё вызывал его в национальную команду, а в этом году – уже нет. В «Аль-Насре» Коман заработал 16+12 в 41 игре.
Судя по словам Кингсли, сказанным в октябре, он не будет сильно переживать из-за отсутствия на ЧМ-2026: «Есть два вида чемпионатов мира: первый, который восхищает, и второй – он ощущается иначе. Я бы даже предпочёл не ехать на чемпионат мира, чтобы дать возможность проявить себя молодому игроку, вместо того чтобы приехать туда и ничего не делать. После чемпионата Европы я был не очень доволен, это правда… Мне пришлось держать эту проблему в себе, но она была решена, когда мы с Дешамом всё-таки поговорили. Он понял, о чём я думал, а я – его точку зрения».
Ирвин Лосано, Мексика
Лосано – одна из звёзд мексиканского футбола последнего 10-летия. За сборную страны вингер выступал с 2016-го (в том числе на ЧМ-2018 и ЧМ-2022), сыграл 75 матчей и забил 18 голов. В последний раз – в ноябре 2025-го. Тем неожиданнее отсутствие экс-игрока «Наполи» в составе национальной команды на домашний чемпионат мира. Главный тренер Хавьер Агирре не включил его даже в расширенный список из 55 человек! Дело в том, что у Ирвинга вообще нет практики в этом году. Ещё в январе 2025-го он перебрался в МЛС и стал по контракту с «Сан-Диего» одним из самых высокооплачиваемых футболистов лиги с зарплатой в $ 6 млн за сезон. В американском клубе у Лосано случился конфликт с тренером – мексиканца отстранили. В этих обстоятельствах вингер, видимо, решил пожертвовать ЧМ-2026, но не терять в деньгах.
Ришарлисон, Бразилия
Ришарлисон, казалось, «железная» фигура в сборной Бразилии. Он ездил на ЧМ-2022, где положил три мяча в четырёх матчах, стабильно вызывался в национальную команду с 2018 года. Провёл за «селесао» 54 игры и забил 20 мячей. Ещё месяц назад нападающий был уверен, что поедет на чемпионат мира, и пообещал не брать с собой телефон, чтобы соцсети не отвлекали. Теперь можно и взять – в отпуск. Карло Анчелотти оказался не слишком впечатлён сезоном Ришарлисона в «Тоттенхэме», в котором бразилец заработал 12+5 в 42 матчах.
Морган Гиббс-Уайт, Англия
Казалось бы, Гиббс-Уайт не самое громкое имя, тем не менее речь идёт об одном из лучших английских игроков АПЛ. Атакующего центрального полузащитника «Нотттингем Форест» ждали в составе национальной команды на ЧМ-2026. Но Томас Тухель решил иначе – немецкий тренер считает, что в сборной будет перебор игроков этого амплуа. У Моргана пока только шесть матчей за Англию (с сентября 2024-го) без забитых мячей. Только одна голевая передача. За «Ноттингем Форест» Гиббс-Уайт в завершившемся сезоне набрал 17+7 в 52 играх.
Уилфрид Заха, Кот-д’Ивуар
В заявке сборной Кот-д’Ивуара на ЧМ-2026 нет экс-вингера «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас», который в своё время был кандидатом даже в национальную команду Англии. В 2017 году Заха решил играть за ивуарийцев – с тех пор провёл 34 матча в составе «слонов» и забил четыре мяча. Выступал на четырёх Кубках Африки, включая последний, состоявшийся полгода назад. Тем не менее на чемпионат мира главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Эмерс Фаэ отказался брать Уилфрида. Заха не выглядит супермотивированным, когда играет за ивуарийцев, а в нынешнем сезоне МЛС у него не выдающаяся статистика в «Шарлотт» (3+2 в 13 встречах).
Эмиль Форсберг, Швеция
Форсберг долгие годы был важнейшей фигурой для сборной Швеции. Полузащитник играл за национальную команду с 2014-го, провёл 92 матча и забил 21 гол. Эмиль поучаствовал в ЧМ-2018 в России, ездил на два чемпионата Европы. Осенью новый главный тренер шведской сборной Грэм Поттер вызывал Форсберга из Америки, где тот играет в МЛС за «Нью-Йорк Ред Булл», на отборочные встречи ЧМ-2026. Однако в стыках тренер решил задачу уже без 34-летнего хавбека. Поттер захотел омолодить команду – и Форсберг выпал из состава. Хотя в своём клубе он капитан, набрал в нынешнем сезоне 2+4 в 16 матчах.
Люка Шевалье, Франция
Прошлым летом некоторые видели Шевалье первым номером сборной на ЧМ-2026. Люка был признан лучшим вратарём чемпионата Франции, перешёл за € 40 млн в «ПСЖ» как замена Джанлуиджи Доннарумме и в ноябре дебютировал в национальной команде. Однако это до сих пор единственная игра Шевалье за «трёхцветных». Теперь он даже не второй или третий номер для Дидье Дешама. Проиграв конкуренцию Матвею Сафонову, голкипер «ПСЖ» выпал и из сборной. В нынешнем сезоне у Люка 26 матчей и 28 пропущенных мячей во всех турнирах.
Дешам, помимо Мика Меньяна из «Милана», включил в заявку Бриса Самба из «Ренна» и Робена Риссера из «Ланса». «Третьему вратарю отводится особая роль, – подчеркнул тренер сборной Франции. – Шевалье, который был с нами уже какое-то время, наверняка разочарован. Но он не играет уже несколько месяцев. Риссер проводит очень хороший сезон. Это молодой вратарь, который приходит с огромным энтузиазмом, что важно для всей команды».