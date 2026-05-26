Всё о финале Лиги чемпионов. Кто фаворит и насколько судья удобен «ПСЖ» и «Арсеналу»?

На этой неделе состоится заключительный матч Лиги чемпионов. «ПСЖ» и «Арсенал» встретятся в финале турнира. Лондонский клуб ни разу не брал ЛЧ, а парижане сделали это в прошлом сезоне. Рассказываем, что нужно знать о предстоящем финале.

Когда состоится финал Лиги чемпионов?

Решающий матч пройдёт в субботу, 30 мая. Стартовый свисток прозвучит непривычно рано — в 19:00 мск. Это сделано для удобства болельщиков и для большего охвата телетрансляций по всему миру. В предыдущие годы финал Лиги чемпионов стартовал в 22:00 мск.

Где пройдёт заключительный матч турнира?

Решение о месте проведения финала принимает УЕФА после того, как получит соответствующие заявки от стран. В 2026 году заключительный матч Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена», который расположен на востоке Будапешта. Домашний стадион сборной Венгрии вмещает 67 тысяч зрителей.

Арена получила название в честь легендарного в прошлом венгерского футболиста Ференца Пушкаша. К слову, он трижды брал Лигу чемпионов в составе «Реала» (1958/1959, 1959/1960, 1965/1966). Плюс Ференц взял золото Олимпиады-1952 и серебро чемпионата мира — 1954. А ещё он по-прежнему удерживает первое место по голам в составе сборной Венгрии (80). Кстати, именно в честь Пушкаша названа награда ФИФА за лучший гол года.

Стадион «Пушкаш Арена» в Будапеште Фото: David Balogh/Getty Images

В 2020 году на стадионе «Пушкаш Арена» провели матч Суперкубка УЕФА. Рубка с участием «Баварии» и «Севильи» завершилась победой немецкой команды (2:1, д. вр.). Автором решающего гола в дополнительное время стал Хави Мартинес. Летом 2021-го стадион в Будапеште принял четыре матча Евро-2020. В двух из них на поле выходила сборная Венгрии. Помимо этого, в Будапеште встретились сборные Португалии и Франции (2:2). Криштиану Роналду и Карим Бензема сделали по дублю (три из четырёх голов было забито с пенальти).

В 1/8 финала Нидерланды проиграли чехам (0:2), а российский арбитр Сергей Карасёв удалил Маттейса де Лигта на 52-й минуте. Наконец, в 2023 году «Рома» Жозе Моуринью проиграла «Севилье» в финале Лиги Европы. Команды забили по мячу в основное время, а в серии пенальти точнее оказались футболисты испанского клуба.

Где смотреть трансляцию матча

Финал в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Зрителям также будет доступна предматчевая студия, где эксперты обсудят предстоящий матч.

Кого считают фаворитом финала?

Суперкомпьютер Opta считает, что «ПСЖ» станет победителем турнира во второй раз подряд. Вероятность такого результата составляет 55,14%. Соответственно, вероятность успеха «Арсенала» оценивается в 44,86%. А что букмекеры? Они тоже считают «ПСЖ» фаворитом. Поставить на победу французского клуба в основное время можно с коэффициентом 2.30. Если вы зарядите деньги на успех «Арсенала», то ваш потенциальный выигрыш следует умножить на 3.25. Кстати, такой же коэффициент на то, что соперники сыграют вничью в основное время.

Букмекеры сомневаются, что встреча получится «верховой». Поставить на то, что команды забьют в общей сложности больше двух мячей, можно за 2.05. Коэффициент на обратный расклад составляет 1.77. Тем временем 2.30 — коэффициент на то, что «ПСЖ» забьёт больше одного гола, 3.00 — на то, что то же самое сделает «Арсенал».

Как «ПСЖ» и «Арсенал» играли друг с другом?

Соперники семь раз встречались в турнирах по эгидой УЕФА. Каждый из них одержал по две победы, а ещё три матча завершились ничьей. В 1994 году «Арсенал» прошёл «ПСЖ» в полуфинале Кубка обладателей кубков (1:1, 1:0). Спустя 22 года соперники сыграли друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов. Оба матча завершились вничью (1:1, 2:2).

В прошлом сезоне команды трижды сыграли друг с другом в Лиге чемпионов. На общем этапе «Арсенал» справился с соперником в Лондоне (2:0). «ПСЖ» взял реванш в полуфинале — дважды обыграл английский клуб (1:0 и 2:1). За французскую команду забивали Усман Дембеле, Фабиан Руис и Ашраф Хакими, за лондонскую — Букайо Сака.

Статистика личных встреч

Кого из арбитров назначили на финал

На решающем матче турнира будет работать немецкая бригада судей по во главе с 42-летним Даниэлем Зибертом. Он получил статус арбитра ФИФА в 2015 году. Нынешний сезон получился для Зиберта самым насыщенным с точки зрения работы в Лиге чемпионов (девять матчей). Даниэль — фартовый арбитр для «Арсенала». В этом сезоне при немце лондонский клуб обыграл в плей-офф ЛЧ «Спортинг» (1:0) и «Атлетико» (1:0). А вот матч на общем этапе с участием «Атлетика» из Бильбао и «ПСЖ» завершился без голов.

Даниэль четыре раза работал на матчах парижан — три победы французского клуба при одной ничьей. В этих встречах он показал в общей сложности шесть жёлтых карточек. Пенальти и удалений не было. Зиберт показал суммарно четыре жёлтые карточки в четырёх матчах с участием «Арсенала». В графах «пенальти» и «удаления» — нули.