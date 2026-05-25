Сезон в России только закончился, а эти трансферы уже состоялись

Чемпионат и Кубок России только-только завершились, а уже известны несколько трансферов сезона-2026/2027. Теперь тема переходов игроков становится главной на ближайшую пару месяцев в нашем футболе. Есть новички уже у двух топ-команд – «Зенита» и «Краснодара». Из этого текста вы узнаете о первых подписаниях клубов Мир РПЛ. Заодно расскажем о тех, кто уже ушёл.

Трансферы на лето, сделанные ещё зимой

Илья Вахания — в «Краснодар»

«Краснодар» оформил один из трансферов на лето ещё в феврале, выкупив у «Ростова» флангового защитника сборной России за € 1,55 млн (по данным Transfermarkt). Контракт с Ваханией заключили на четыре года, однако 25-летнего игрока оставили в ростовском клубе до конца сезона. Илья помог команде Джонатана Альбы сохранить место в РПЛ, а теперь, возможно, заменит в основе «Краснодара» Джованни Гонсалеса, чьё будущее под вопросом. В завершившемся чемпионате Вахания сыграл 29 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Воспитанник «Зенита» – многообещающее приобретение клуба Сергея Галицкого.

«Предвкушение нового вызова, конечно, есть. Это следующий интересный этап для меня, новый вызов в карьере. Пока всё было спокойно, без особых разговоров и советов… С ребятами из «Краснодара» мы общались в сборной, но это были больше бытовые моменты: жильё, переезд», – рассказывал Вахания, комментируя свой трансфер для «Чемпионата».

Константин Шильцов — в «Балтику»

Другой трансфер, оформленный клубом РПЛ на лето ещё зимой, остался как будто незамеченным. «Балтика» в феврале объявила о подписании полузащитника «Нефтехимика» Шильцова. Контракт с Константином заключили до июня 2030 года и оставили его в аренде в Нижнекамске до завершения сезона. В прошедшем чемпионате Лиги Pary центрхав провёл 33 матча и набрал 4+5 по «гол+пас». 24-летний Шильцов – экс-игрок дубля «Спартака». Он выступал за юношеские и молодёжную сборные России.

«Костю Шильцова я знаю со времён, когда он ещё играл за «Мастер-Сатурн». Такая была «десятка», современная, мобильная, активная на мяче, тонкий игрок. Сейчас, наверное, в игровой модели, которую мы играем – 3-4-3, он будет инсайдом, футболист на позицию Титкова, Макса Петрова. Набор качеств, которые он показывал в «Нефтехимике»: высокое исполнительское мастерство, тонкое понимание футбола, умение комбинировать в финальной трети, что очень важно для этой позиции. И антропометрические данные, которые тоже ему идут в плюс, так как в современном футболе они всё больше и больше имеют вес. Поэтому, думаю, с точки зрения перспектив это хорошая сделка. Если брать цену и качество, мы очень довольны», – говорил о трансфере в интервью для пресс-службы «Балтики» спортивный директор калининградского клуба Армен Маргарян.

Самые свежие трансферы чемпионата России

Кевин Андраде — в «Зенит»

Сенсационный прорыв «Балтики» помог клубу совершить ещё один крупный трансфер вслед за продажей Владислава Сауся в «Спартак». На днях калининградцы договорились с «Зенитом» о трансфере своего ведущего центрального защитника. Как ранее сообщал «Чемпионат», петербуржцы заплатят за Андраде € 3,5 млн. Кевин заключил контракт до июня 2031-го. «Зенит» рискнул подписать 26-летнего колумбийца, несмотря на то что завершившийся сезон был всего лишь первым полноценным для него в РПЛ. Андраде провёл 26 матчей и забил один гол. В 2024-м он отыграл за «Балтику» полгода в элите до вылета, а затем пылил год в Первой лиге.

«Счастлив перейти в клуб с такой историей! Вы можете быть спокойны – буду отдавать на поле все силы и всегда работать на максимум, чтобы радовать фанатов и одноклубников, – пообещал Андраде в интервью для пресс-службы «Зенита». – А ещё, сыграв несколько матчей на «Газпром Арене», могу сказать, что это невероятный стадион, лучший в России. Он так удивил меня в первый раз, никогда не видел арен такого уровня. Поэтому надеюсь, что мы все вместе проживём на нём много счастливых моментов и отпразднуем множество завоёванных титулов!»

Эральд Максути и Калиду Сидибе — в «Ахмат»

«Ахмат» с ноги вышиб дверь на летний трансферный рынок – уже в мае взял двух новичков! В понедельник клуб из Грозного объявил о переходе Максути из «Фламуртари». Контракт с 22-летним албанцем заключён на четыре года, а сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила € 700 тыс. Эральд – универсальный игрок группы атаки, он может действовать как на флангах, так и в роли центрфорварда. В завершившемся чемпионате Албании провёл 34 матча, забил 12 мячей и сделал три голевые передачи. Выступает за молодёжную сборную страны.

Трансфер Сидибе ещё официально не подтверждён, но, как сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией, с 27-летним малийцем уже подписан контракт. Двухметровый опорный полузащитник «Генгама» перейдёт в клуб из Грозного на правах свободного агента. Калиду провёл одну игру за сборную Мали (90 минут в товарняке с Россией в марте – 0:0), у него есть опыт выступлений во французской Лиге 1. А в завершившемся сезоне у Сидибе 29 встреч, два гола и два голевых паса в Лиге 2.

Кто из игроков уже покинул клубы РПЛ

«Зенит»: Михаил Кержаков (завершил карьеру), Джон Дуран (вернулся из аренды в «Аль-Наср»), Арсен Адамов (свободный агент).

«Локомотив»: Данил Пруцев (вернулся из аренды в «Спартак»).

«Спартак»: Тео Бонгонда (свободный агент).

ЦСКА: Даниэль Руис (вернулся из аренды в «Мильонариос»).

«Балтика»: Эдуардо Андерсон (вернулся из аренды в «Альянцу»), Дерик Ласерда (вернулся из аренды в «Куябу»).

«Рубин»: Олег Иванов (завершил карьеру), Игнасио Сааведра (вернулся из аренды в «Сочи»).

«Ахмат»: Джамалутдин Абдулкадыров (вернулся из аренды в ЦСКА), Даниил Хлусевич (вернулся из аренды в «Спартак»), Валерий Царукян (вернулся из аренды в «Пари НН»).

«Ростов»: Даниил Одоевский (вернулся из аренды в «Зенит»).

«Крылья Советов»: Иван Лепский (вернулся из аренды в «Динамо»), Никита Чернов (вернулся из аренды в «Спартак»), Ильзат Ахметов (вернулся из аренды в «Зенит»), Артём Шуманский (вернулся из аренды в ЦСКА).

«Оренбург»: Ду Кейрос (вернулся из аренды в «Зенит»), Тигран Аванесян (вернулся из аренды в «Арсенал»), Анас Эль-Махрауи (вернулся из аренды в «Ахмат»).

«Акрон»: Артём Дзюба (свободный агент), Эдгар Севикян (вернулся из аренды в «Ференцварош»).

«Динамо» Махачкала: Андрес Аларкон (вернулся из аренды в «Патриотас»), Мехди Мубарик (вернулся из аренды в «Аль-Айн»).

«Родина»: Сергей Волков (вернулся из аренды в «Акрон»), Станислав Бессмертный (вернулся из аренды в «Динамо»).

«Факел»: Никита Моцпан (свободный агент), Максим Турищев (вернулся из аренды в «Ростов»).

Что касается ушедших из команд РПЛ игроков, то в большинстве случаев это арендованные футболисты. Очевидно, что некоторых из них клубы попытаются сохранить и договориться о трансфере. Либо воспользоваться прописанной в контракте опцией выкупа. Например, «Локомотиву» нужен Пруцев, «Рубину» – Сааведра, «Родине» – основной голкипер Волков.

Пожалуй, самая громкая новость этих дней – решение Дзюбы и «Акрона» разойтись. Экс-капитан сборной России собирается продолжить карьеру в РПЛ, но пока непонятно где. «Спартак» не стал продлевать соглашение с Бонгонда, а вернувшийся в элиту «Факел» – с Моцпаном. Завершают карьеру «старички» Михаил Кержаков и Олег Иванов. Их нашей лиге будет не хватать.

Интересны судьбы тех, кто возвращается из аренд, но при этом становится свободным агентом. Прежде всего вчерашних игроков «Крыльев Советов». Очевидно, что «Зенит» не собирается продлевать контракт с Ахметовым, а «Спартак» – с Черновым.

Ещё одно значимое событие: Санкт-Петербург прощается с Дураном, который наверняка получил бы «золотую урну», если бы эта антипремия главному разочарованию сезона вручалась в России, как в Италии.