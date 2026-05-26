Мрак «Милана», драма «Юве», клубы меняются топ-тренерами. Монументальные итоги Серии А

Пока вся большая футбольная Европа готовится к чемпионату мира, Италия может сосредоточиться на анализе сезона Серии А, который только что завершился. Чемпион определился заранее – «Интер» дал качества и никого к себе не подпустил. Однако в других частях таблицы интрига пульсировала до последнего тура. Тот случай, когда смотреть нужно было до конца – ибо развязка получилась что надо.

Вашему вниманию – всё главное об итальянском сезоне-2025/2026. Чествуем победителей, разбираем проблемы проигравших, а также фиксируем главных героев и, конечно, антигероев.

«Интер» – чемпион! Киву зашёл с козырей

После тяжёлого лета 2025-го, когда «Интер» проиграл Серию А, получил 0:5 в финале Лиги чемпионов и потерял Симоне Индзаги, команда оправилась и сделала «золотой» дубль. В дебютном сезоне во главе «Интера» молодой тренер Кристиан Киву сначала забрал Серию А, а затем добавил ещё и Кубок Италии.

Финал с «Лацио» вышел практически проходным – «Интер» закрыл вопрос о победителе уже в первом тайме. А вот ответный полуфинал с «Комо», главной итальянской сенсацией, получился эпическим. В первом матче сыграли 0:0, а к 68-й минуте ответки «Интер» дома «горел» 0:2 без особых шансов на спасение. Однако миланцы не сдавались, Киву взбалтывал игру заменами, и в итоге «Интер» закамбэчил – 3:2! Дубль оформил Хакан Чалханоглу, а победный мяч завалил Петар Сучич.

Киву не стал ломать то, что построил Индзаги. Он аккуратно ввёл в состав Сучича. Сильно возросла роль Петра Зелиньского, из игрока обоймы он превратился в твёрдого футболиста основы. В центр обороны отлично зашёл Мануэль Аканджи, которого теперь выкупят у «Манчестер Сити». А в атаке под Лаутаро Мартинесом и Маркусом Тюрамом теперь есть Анж-Йоан Бонни и Франческо Пио Эспозито. Оба – молодые, голодные и талантливые, по ходу сезона не раз классно себя проявили. Причём как выходя со скамейки, так и появляясь в старте.

Киву постепенно омолаживает и освежает «Интер». Время пришло. Генрих Мхитарян, Франческо Ачерби, Стефан де Врей – их ресурс в «Интере» либо почти выработан, либо полностью. Ещё на год старше стал Чалханоглу, в этом году 38 лет исполнится Яну Зоммеру, к которому в прошедшем сезоне было достаточно много вопросов. 36 лет Маттео Дармиану, опять пошли слухи, что может уйти Дензел Думфрис. Короче говоря, «Интер» зашёл в перестройку – и до выхода из неё далеко. Это процесс, который клуб и Киву будут продолжать.

В любом случае первый сезон румынский тренер отработал на твёрдое хорошо. Может, даже на хорошо с плюсом. Всё-таки не на отлично, потому что были Лига чемпионов и вылет от «Будё-Глимт» на первой стадии плей-офф. Причём вылет – абсолютно по делу.

Что же касается Серии А, там «Интер» выступил максимально стабильно и задавил всех классом. Были проблемы в матчах с большими соперниками, зато миланцы почти без ошибок пылесосили очки с теми, кто уступает им в классе. Добавим к этому нестабильность конкурентов – и получим уверенную и заслуженную победу команды Киву. Ну и кубок – тоже очень приятный бонус.

Федерико Димарко – лучший ассистент и лучший игрок сезона, Лаутаро Мартинес – лучший бомбардир и лучший нападающий, Киву – лучший тренер. «Интер» выступил сильно, но теперь очень интересно, что будет дальше.

Во-первых, команда продолжит обновляться, а этот процесс часто проходит нелегко. Во-вторых, очень важно улучшить результат в ЛЧ. Нельзя допустить, чтобы повторился «Будё-Глимт». И, наконец, в-третьих, было бы дико любопытно посмотреть на «Интер» в более конкурентной Серии А. В этом сезоне реальной борьбы за титул не получилось. Может быть, получится в следующем.

Лига чемпионов, встречай!

Главной интригой последнего тура стала борьба за выход в Лигу чемпионов. «Интер» и «Наполи» зарезервировали первые два места в таблице заранее. А на две оставшиеся путёвки в ЛЧ претендовали четыре команды: «Милан», «Рома», «Комо» и «Ювентус». «Милан» и «Рома» были фаворитами и ни от кого не зависели: в случае победы в своих матчах в ЛЧ выходили и те, и другие.

Римляне играли с «Вероной», которая уже несколько туров как вылетела, и победили 2:0. Победили с трудом, забить удалось только во втором тайме. Но в итоге три очка были взяты, плюс в последнем матче за клуб забил Стефан Эль-Шаарави после шикарной передачи пяткой Пауло Дибалы. «Рома» сделала своё дело, на финише выдав серию из пяти побед, и теперь сыграет в ЛЧ – впервые с сезона-2018/2019.

Сезон для Джан Пьеро Гасперини складывался непросто. Его команда часто играла неярко, возникали перебои с набором очков. Плюс и летом, и зимой у Гаспа были большие вопросы к селекции. И с Клаудио Раньери, который вроде как должен был выступать коммуникатором между Гасперини и руководством клуба, у Джан Пьеро тоже возникло недопонимание. Причём настолько серьёзное, что встал вопрос: либо Гасперини, либо Раньери.

Клуб выбрал Гасперини и в итоге оказался прав, ставка сыграла. «Рома» вернулась в Лигу чемпионов, а к Гаспу теперь идёт знакомый по «Аталанте» спортивный директор Тони Д’Амико. Плюс, судя по всему, Дибала согласился остаться в Риме, несмотря на понижение контракта. Каким бы травматичным аргентинец ни был, он всё равно большущий мастер. Дибала принёс пользу в этом сезоне и, если останется, наверняка принесёт пользу и в следующем.

Вместе с «Ромой» в Лигу чемпионов прорвался «Комо» – впервые в истории! Есть ощущение, что у многих футбольных болельщиков в Италии «Комо» становится второй любимой командой. То есть существует команда, за которую тот или иной человек болеет («Интер», «Рома», «Болонья», «Дженоа» – любая), и есть ещё одна, которая нравится и которой хочется сопереживать. И это как раз «Комо».

Блестяще работает весь клуб, и блестяще выступила команда. Давно было ясно, что «Комо» будет в еврокубках. Однако до последнего не верилось, что удастся проскочить в Лигу чемпионов. Хотя Сеск Фабрегас после матча с «Кремонезе», когда участие в ЛЧ уже подтвердилось, сказал, что у него была чуйка – мол, что-то подсказывало, что будет Лига чемпионов!

Впрочем, чуйка-чуйкой, а без отличной работы Сеска и игроков четвёртого места не случилось бы. «Комо» – это главная свежесть и потенция Серии А. Клуб динамично развивается, у него есть деньги. Отлично работает селекция, в основном берут молодых футболистов с перспективой роста. Лучший полузащитник сезона – как раз отсюда, это Нико Пас. Его может вернуть мадридский «Реал», однако есть ощущение, что ещё сезон в «Комо» парню точно не повредит. Тем более с учётом Лиги чемпионов.

Провал Аллегри, будущее Спаллетти и освобождение Конте

При этом «Комо» не оказался бы в ЛЧ, если бы не «Милан». Команда Макса Аллегри с треском провалилась в домашнем матче с «Кальяри». Счёт – 1:2, а мог быть 1:4 или 1:5. Лучшим игроком «Милана» стал Мик Меньян. Если бы не он, был бы разгром.

Команда Аллегри полностью завалила концовку сезона – из 10 последних матчей проиграла шесть. И даже в победных встречах с «Вероной» (1:0) и «Дженоа» (2:1) «Милан» играл плохо – ничего не мог создать впереди и трясся сзади до самого финального свистка. Важно – у команды не было еврокубков. И из Кубка Италии она вылетела ещё в декабре. В сезоне-2024/2025 Антонио Конте с «Наполи» в таком формате выиграл скудетто. А Аллегри не смог попасть даже в топ-4.

Причём «Кальяри» в последнем туре ничего не было нужно, команда уже спаслась от вылета. Однако именно на «Сан-Сиро» сардинцы выдали, пожалуй, лучший матч в сезоне. Да, на фоне безобразного, безвольного и безыдейного «Милана». Но это не отменяет того, что «Кальяри» был очень хорош. Команда играла бодро, раскрепощённо и смело. И после 20-й минуты, когда счёт стал 1:1 («Милан» забил быстро, после чего гости отыгрались), полностью задавила соперника.

Итог немного предсказуем – Аллегри покинул клуб. По ходу сезона появлялась информация, что Макс может уйти сам, даже если команда попадёт в топ-4. В итоге топ-4 не случилось, и Аллегри уволили. И тем не менее в следующем сезоне он всё равно может оказаться в ЛЧ. После ухода Антонио Конте освободился «Наполи», и инсайдер Николо Скира рапортует, что Аллегри – один из вариантов на замену. Ого!

Кстати о Конте. Взять скудетто во второй раз подряд ему не удалось. Но тем не менее первое и второе места с «Наполи» в двух соседних сезонах – это круто. Плюс в этом сезоне Конте взял Суперкубок Италии. Лига чемпионов – да, полный провал, неаполитанцы даже не вышли в плей-офф. Однако о сложных отношениях Антонио с ЛЧ известно давно, тут нет ничего удивительного.

Конте и президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис проработали вместе целых два года. Это срок! Когда Конте только приехал в Неаполь, казалось, что они с Де Лау могут загрызть друг друга очень быстро. И действительно были моменты, когда кипело, и даже сильно. Но в итоге – два полноценных сезона, два трофея и Лига чемпионов на будущее. Хорошего в их союзе точно было больше, чем плохого.

В отличие от Аллегри, Конте – это гарантия результата в сезоне без еврокубков. Или – с еврокубками, которыми можно пренебречь. Вполне возможно, «Милан» в следующем сезоне будет готов пренебречь Лигой Европы. Если «россонери» понадобится тренер, Конте – шикарный вариант. Впрочем, Антонио может зазвать и сборная Италии. Для неё это тоже кандидат мечты. Быстро ставит игру, отлично знает итальянских футболистов, и опыт работы в сборной тоже есть – топ!

Однако вернёмся к борьбе за Лигу чемпионов. До старта предпоследнего, 37-го тура место «Ювентуса» в топ-4 казалось незыблемым. Но туринцы, которые очень здорово прибавили при Лучано Спаллетти, умудрились дома проиграть «Фиорентине», которая весь сезон болталась внизу таблицы и долгое время вообще стояла на вылет. Кенан Йылдыз после матча едва сдерживал слёзы. Невозможно было представить, что ЛЧ выскользнет из рук «Юве» – а в итоге именно так и случилось.

Невыход в Лигу чемпионов – это серьёзный удар по трансферным возможностям «Ювентуса». Во-первых, клуб недополучит много денег. Во-вторых, в команду, которая не играет в ЛЧ, сложнее заманить больших игроков. А качественные исполнители «Юве» очень нужны. Спаллетти сделал заметно лучше ту команду, которая есть. Однако для роста, для развития Лучано необходимо усиление.

«Ювентусу» нужен классный вратарь. Микеле Ди Грегорио в прошедшем сезоне совсем не убедил. У него были удачные матчи, но ошибок он совершил много. «Бьянконери» аномально часто пропускали после первого же удара в створ собственных ворот.

Плюс команде нужен форвард – страйкер, который гарантирует 15-20 мячей за сезон. Джонатан Дэвид на эту роль пока не тянет. Луа Опенда – провалище, «Ювентус» будет от него избавляться. Ну а Душан Влахович, который раззабивался в концовке сезона, с большой долей вероятности уходит. Хотя пока, похоже, этот вопрос не решён, клуб и игрок продолжают торговаться.

Важнейший вопрос – кто в «Юве» будет принимать решения. В том числе по части селекции. Всё больше пишут, что обрастает полномочиями Джорджо Кьеллини. Его котирует Спаллетти, боссы «Юве» тоже ему доверяют. А вот Дамьену Комолли, напротив, стали доверять меньше. Его работа на трансферном рынке не убедила.

Италии нужен сильный «Ювентус»! Спаллетти – отличный выбор. Он классно работает, с ним продлили контракт, это абсолютно разумно. Теперь тренеру нужно помочь. Если «Юве» хорошо провёдет селекцию, в следующем сезоне амбиции могут быть куда серьёзнее, чем просто борьба за попадание в ЛЧ.

Привет со дна

Джейми Варди сделал всё, чтобы «Кремонезе» не вылетел. Однако усилий англичанина оказалось недостаточно. Свои почётные семь мячей Варди забил. В том числе в ворота «Ювентуса» и «Аталанты». В том числе в 36-м и 37-м турах, когда «Кремонезе» выиграл у «Пизы» и «Удинезе» и до последнего старался избежать вылета.

Тем не менее в последнем туре кремонцы проиграли сверхмотивированному и классному «Комо» и всего через год после выхода из Серии В туда вернулись. Варди, вероятно, в команде не останется. Может быть, поиграет где-то ещё. Может быть, закончит. В любом случае именно великий Джейми был самым ярким персонажем в составе «Кремонезе». Ему – спасибо за сезон! Ну а команде из Кремоны – удачи в борьбе за возвращение в Серию А.

Ещё одна команда-лифт – «Пиза». Она поднялась вместе с «Кремонезе» – и вылетели они тоже вместе. В «Пизе» начинал сезон Альберто Джилардино, который до этого неплохо поработал в «Дженоа». Однако на новом месте у него не пошло, и в начале 2026 года его заменили на 33-летнего (!) шведа Оскара Хильемарка. Ранее он играл в Серии А за «Дженоа» и «Палермо», плюс засветился в ПСВ и даже в московском «Динамо».

Хильемарк рано завершил карьеру игрока и сразу принялся тренировать. Он успел поработать на родине – в «Эльфсборге», а также трудился в датском «Ольборге». И вот с опытом работы на севере Европы он приехал в «Пизу». Авантюра не удалась: одна победа, одна ничья, 13 поражений и безапелляционное последнее место.

Из тех, кто поднялся в Серию А по итогам сезона-2024/2025, закрепился только «Сассуоло». Яркая, интересная игра, победы в матчах с «Миланом» и «Аталантой», ничья на выезде с «Юве» и уверенное 11-е место в таблице. Если бы не расслабуха и три поражения в конце чемпионата, финишировали бы ещё выше. Фабио Гроссо проделал отличную работу, наконец показал себя в Серии А и теперь может перейти в «Фиорентину», которая активно им интересуется. Впрочем, захочет ли этого сам Гроссо, пока неясно.

Вместе с «Кремонезе» и «Пизой» вылетела ещё и «Верона», которая безвылазно сидела в Серии А с 2019 года. С тех пор в команде очень неплохо поработали Иван Юрич, Игор Тудор и Марко Барони, «Верона» бустанула их карьеры. Как у них сложилось дальше – другой вопрос.

Все эти годы у клуба очень прилично работала селекция. Веронцы хорошо заработали на перепродаже Сириля Нгонжа (€ 20 млн), Амира Ррахмани (€ 15,3 млн) и Джованни Симеоне (€ 12 млн) в «Наполи», Мараша Кумбулы (€ 26,5 млн) – в «Рому», Софьяна Амрабата (€ 19,5 млн) – в «Фиорентину». Хуан Кабаль уехал в «Ювентус», Тейянни Нослин и Реда Белахьяне – в «Лацио». «Верона» провернула много крутых сделок. Даже в прошедшем сезоне успела «прокрутить» одного игрока: летом 2025-го бесплатно взяла бразильца Жиоване, он классно отыграл полгода и уехал в «Наполи» за € 20 млн (включая бонусы).

Остаться в Серии А не получилось, однако заработать ещё денег «Верона» сможет, там есть несколько интересных ликвидных футболистов. В первую очередь – шотландский нападающий Кирон Боуи (за полгода в Италии забил четыре мяча, в том числе «Интеру» и «Ювентусу»), фланговый игрок из Алжира Рафик Белгали и центральный защитник из сборной Фарерских островов Андриас Эдмундссон, которого нашли в плоцкой «Висле».

Из Серии В возвращаются «Венеция» и «Фрозиноне». Плюс в шаге от возвращения «Монца», которая в первом матче финальной серии плей-офф со счётом 2:0 обыграла «Катандзаро» на выезде. Многого ждали от «Палермо» Филиппо Индзаги, теперь это часть City Football Group. Однако их в следующем сезоне не будет в Серии А, в плей-офф они уступили как раз «Катандзаро». Жаль. После странной красно-серой формы «Кремонезе» увидеть в высшей лиге нежные розовые цвета «Палермо» было бы приятно. Но – не в этот раз.

Герои и злодеи

По-хорошему, главное открытие итальянского сезона – это «Комо», его блестящая игра и триумфальный выход в ЛЧ. Однако, во-первых, команда Сеска впечатлила и в сезоне-2024/2025. Не так, как сейчас – но всё же. А во-вторых, блок, посвящённый «Комо», уже есть выше.

В этой связи открытием можно назвать не команду, а конкретного человека – Марко Палестру. Его признали лучшим защитником Серии А, хотя он не совсем защитник. Он латераль. Из тех, кто играет на правом фланге, пожалуй, сильнейший среди итальянцев на сегодняшний день.

Палестре всего 21 год, и он отбегал первый полноценный сезон – за «Кальяри». Отбегал так, что теперь его хотят все без исключения итальянские топы. Однако есть нюанс: в «Кальяри» Палестра был в аренде. Принадлежит он «Аталанте». А вести переговоры с бергамасками – это то ещё удовольствие! Спросите у любого, кто этим занимался.

Кроме того, совсем не факт, что «Аталанта» захочет продавать Палестру сейчас. Даже за очень большие деньги. Парню всего 21, ему ещё расти и расти. Плюс он точно может принести пользу команде на поле. Будет хорошо играть – будет дорожать. В общем, вероятнее всего, в следующем сезоне Палестра будет играть в Бергамо.

Другое дело, что «Аталанта» меняет тренера. Огромная загадка, почему бергамаски решили расстаться с Раффаэле Палладино. После Ивана Юрича он фактически пришёл на руины – и очень быстро возвёл крепкую, устойчивую и симпатичную футбольную конструкцию.

«Аталанта» дальше всех среди итальянцев прошла в Лиге чемпионов, в какой-то момент даже обозначила борьбу за ЛЧ на следующий сезон – хотя при Юриче это казалось абсолютно невозможным. В итоге сил на Лигу чемпионов не хватило, бергамаски закончили на седьмом месте. Но это в любом случае неплохо, учитывая, как много очков было потеряно при Юриче. Плюс, ещё раз, команда с Палладино очень сильно прибавила в качестве и содержании игры.

И тем не менее, по данным самых разных инсайдеров, Палладино уходит. Вместо него должен прийти Маурицио Сарри, об этом уже написал Фабрицио Романо. Плюс «Аталанта» меняет спортивного директора: вместо Тони Д’Амико, который едет в «Рому» к Гасперини, заходит Кристиано Джунтоли, работавший с Сарри в «Наполи».

Очень интересно, что из этого получится. А что касается Палестры и его перспектив – в «Кальяри» он раскрылся на месте латераля в схеме с тремя центральными защитниками. А Сарри по карьере в основном играл с четвёркой в обороне. Так что, вероятно, в команде Маурицио функционал Палестры изменится. Впрочем, это совершенно не означает, что Марко затухнет. Наоборот, он сможет научиться новому и стать ещё сильнее.

И, раз уж речь зашла о Сарри, перейдём к разочарованиям. Нет, сам Маурицио не разочаровал. Напротив, с «Лацио» он остановился в шаге от трофея, несмотря на тяжёлые, токсичные условия работы. Римский клуб дошёл до финала Кубка Италии, но там в соперниках оказался «Интер», сладить с которым оказалось абсолютно невозможно. Сегодняшние «Интер» и «Лацио» – команды из разных галактик.

Почему же Сарри оказался в тяжёлых условиях? Кто ему их устроил? Конечно, босс «Лацио» Клаудио Лотито! Летом 2025-го он не сообщил Сарри, что клуб вот-вот попадёт под трансферный бан. Тренер подписал контракт и только после этого узнал, что новичков не будет. И тем не менее он остался! По его словам – из любви к болельщикам «Лацио».

Зимой трансферный бан был снят, появилась возможность кого-то купить. Но сначала Лотито решил продать. И сразу двух лидеров: Валентина Кастельяноса и Маттео Гендузи. Причём Сарри буквально накануне заявил, что Гендузи для него – важнейший игрок, вокруг которого строится команда. И тут – Маттео продан в «Фенербахче». Комедия!

На замену Кастельяносу Лотито взял Петара Раткова из «Зальцбурга». Сарри об этом спросили – и он ответил, что даже не знает, что это за игрок. В итоге за «Лацио» Ратков не забил ни разу, а на поле перестал выходить с середины апреля.

Параллельно с этим всплыла запись разговора Лотито с одним из болельщиков «Лацио». Да-да, оказалось, что иногда фаны дозваниваются до президента, и он с ними беседует! Как идея, может, и неплохо. Однако от разговора, который всплыл в прессе, невольно активизируется рвотный рефлекс. В частности – от того, что говорит Лотито и в какой форме он ведёт диалог. Суть такова: я главный; будет так, как я сказал; ничьё мнение меня не интересует, да и кто вы, болельщики, вообще такие, чтобы что-то высказывать?

Вероятно, как только Сарри получил оффер из «Аталанты», он сбежал из «Лацио», даже не собрав вещи. А на замену ему Лотито пригласил ещё одно большое итальянское разочарование – Дженнаро Гаттузо. Помнится, Рино говорил, что если не выведет Италию на чемпионат мира, то уедет из страны куда-нибудь подальше. И, может, он уехал – но ненадолго. Фабрицио Романо пишет, что Гаттузо вот-вот возглавит «Лацио».

Взрыва многие ожидали в Неаполе, когда Де Лаурентис пригласил Конте. Иногда было горячо, однако тем не менее два года они вместе отработали, и весьма продуктивно. Теперь в Серии А появляется новый потенциальный очаг возгорания. Если Лотито и Гаттузо не поладят, вероятно, земля задрожит не только в Риме, но и по всей площади Италии.