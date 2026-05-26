«Петржела сказал: «Этот русский мне не нужен». Путь капитана «Родины» — из Европы в РПЛ

Артём Мещанинов уехал в Чехию сразу после экзаменов в школе. Там он пересекался с Комличенко и Караваевым, мечтал о топ-лигах и ссорился с Петржелой. Теперь Артём вышел в РПЛ с «Родиной» в статусе капитана команды.

В интервью «Чемпионату» защитник рассказал, почему отказался возвращаться в родной «Зенит», как Петржела попал в страшную аварию по пути на тренировку, и ответил на претензии в адрес «Родины».

«Родина» — уникальный клуб. Здесь никто не скажет: «Почему вы так плохо играете?»

— Первая мысль после финального свистка с «Челябинском»? (После этого матча «Родина» вышла в РПЛ. — Прим. «Чемпионата»)

— Конечно, радость. Но потом это ушло, потому что хотелось завоевать золотые медали, поэтому уже на следующий день фокус сместился на игру в Туле. А сначала эмоции были невероятные, потому что вся структура «Родины» очень долго к этому шла. Сейчас идеальный момент, когда есть полный баланс, набили шишки, в сезоне минимум поражений. Местами использовали прагматичный футбол, чтобы взять три очка, потому что в Первой лиге невозможно всегда играть так, как мы хотим. Все это поняли и приняли, испанцы тоже быстро к этому адаптировались.

ФК «Родина» после победы в Первой лиге Фото: Пресс-служба ФК «Родина»

— Путь «Родины» в РПЛ в последние годы был нелёгким. С чем можно сравнить эмоции от выхода?

— У меня в голове сидела мысль о первом месте, не было какой-то эйфории. Если посмотреть видео, мы сделали круг, немного потанцевали, выпили шампанского, но после последней игры все эмоции выплеснулись. Уже договорились, что отпразднуем это событие вместе с командой.

— В какой момент понял, что выход в РПЛ — реальная история?

— Алексей Николаевич [Зинин, главный операционный и спортивный директор «Родины»] говорил, что мы будем двигаться от игры к игре. В принципе, после зимнего перерыва для нас стартовал новый чемпионат, где нам надо было занять первое место. Всё так и сложилось. Насколько помню, после 6-го тура отставание от «Факела» составляло 15 очков, мы не выиграли ни одного матча. Тогда было тяжело представить, что в предпоследнем туре мы впервые в сезоне сможем выйти на первое место. Но раз нам это удалось, значит, мы этого достойны, все проблемы перебороли, этим мы и уникальны.

— Насколько тяжёлым получился апрель? Вы потеряли очки дома с «Волгой» и проиграли в Волгограде.

— По-моему, при испанском тренерском штабе это было второе поражение. Не скажу, что это как-то тяжело нам далось. У нас была длинная серия без поражений, естественно, все понимали, что это рано или поздно случится. Произошло в итоге с «Ротором» на выезде — достойный оппонент, у которого на тот момент была серия из пяти побед. Либо у них серия должна была прерваться, либо у нас. Мы проиграли, но после этого не случилось никакого провала.

— Когда отставание от «Урала» начало сокращаться, не появлялась мысль, как бы всё не растерять под конец?

— Среди тех команд, в которых я был, «Родина» — уникальна. За всё время тут не было никакого давления. В период, когда мы играли с «Факелом» и «Уралом», у нас проходили отличные тренировки, где было много веселья. К нам на тренировки приходили около 200 болельщиков, они включали музыку, под которую мы тренировались. Руководство ни разу не говорило: «Почему вы так плохо играете?» Футболисты друг другу ничего не высказывали.

Перед матчем, когда мы обыграли «Факел» 3:1, они шли на первом месте, мы — на втором. Проиграй мы этот матч, «Урал» нас мог обогнать. Пока ехали на стадион, в автобусе играла музыка, чувствовалась уверенность в победе. Мы отлично провели недельный цикл, хорошо подошли к матчу, понимали, что в Воронеже будет большое давление, хотели посмотреть, как будем с этим справляться.

— С конца сентября до матча с «Ротором» вы не проиграли ни одного матча. Понимаешь, как вам это удалось?

— Всё дело в атмосфере. Тренерский штаб никак не давил, а игроки выполняли свою работу. Когда серия достигла 10 матчей без поражений, никто из нас даже не обращал на это внимание. Понятно, что в прессе писали об этом, но никто не думал, что мы настолько в порядке, что можем тренироваться спустя рукава. Честно, я удивлён, насколько нам удалось создать такую атмосферу в команде. Алексей Николаевич говорил: «Вы молодцы, не расслабляемся, надо продолжать работать». У нас никогда не было повышенных премиальных, никто не мотивировал нас большими деньгами – только мечтой выйти в Премьер-Лигу. Все — от руководства, до медицинского штаба — жили этой мечтой. И за это время никакого негатива, даже если играли плохо, хотя даже в таком случае побеждали.

— Что за чувство — проиграть впервые за 19 матчей?

— Если ещё взять перерыв, то на протяжении какого времени мы не проигрывали?

— Восемь месяцев.

— Конечно, это уже необычные ощущения. Но ничего, после игры в раздевалке поговорили, сделали корректировки, потом всё пошло как надо.

«У «Родины» самая сильная обойма в Первой лиге. Если разделить состав на два, оба войдут в тройку»

— В матче с «Уфой» тебя удалили за достаточно жёсткий фол. Сразу понял, что красная карточка?

— Нет, там не было прямого удара — вскользь по животу. Я сразу извинился, с красной не спорил. Судьи так решили, уже ничего не исправить, VAR отсутствует. Съездил на КДК, там посмотрели эпизод, вынесли вердикт — одна игра дисквалификации. Мы все согласились, потому что умысла никакого не было, а у Дани Ахатова, игрока «Уфы», со здоровьем всё нормально, игру он не покинул. Слава богу, всё нормально, без травмы, он здоров. Естественно, неприятно. Но после этого пацаны поблагодарили (улыбается), сказали, что стало легче играть вдесятером, в итоге забили после этого. Видимо, так было суждено.

— Опасался, что могут дать больше одной игры?

— Да, все в клубе предполагали, что дисквалификация будет на два матча. Ничего страшного, если бы не поехал играть с «Черноморцем», но очень важно, чтобы был в строю с «Челябинском». Вот за это переживал, потому что в такой важный момент я должен быть на поле. Но в Новороссийск всё равно полетел с командой, смотрел матч с трибуны.

— Тренер как-то отреагировал на удаление в важный период для команды?

— Да нет. В том матче в целом было странное судейство, многие моменты трактовались не в нашу пользу. Подтвердили, что два или даже три пенальти не назначили, а это достаточно много за одну игру. Насколько помню, в первой игре с «Уфой» точно так же не поставили два пенальти за игру рукой. Получается, за две игры пять эпизодов с неназначенными пенальти. Мы понимаем, если игрок ошибся, не надо лишний раз говорить об этом – просто делаем корректировки. Мы тогда выиграли, все обнимались и понимали, что двигаемся в правильном направлении.

— Как тебе нынешний уровень Первой лиги? Алан Дзагоев говорит, что матчи чаще всего трудно смотреть и суперталантов для клубов РПЛ там пока нет. Согласен?

— У каждого своё мнение. Естественно, в каждом сезоне есть три-четыре команды, которые борются за РПЛ, одно-два открытия, в которых никто не верил, и команды, у которых бюджет ниже или что-то внутри происходит.

Если брать нашу команду, тех футболистов, которые играют в стартовом составе, и скамейку запасных, наверное, это самая сильная обойма в Первой лиге. Даже если разбить на два состава, то и первый, и второй закончили бы сезон в тройке. Мы хотим доминировать и побеждать, простых матчей в этой лиге нет, каждая команда преследует свои цели. Мы стараемся контролировать мяч, а соперник закрывается на своей половине поля. Поэтому нам нужно как-то это вскрывать. Естественно, если мы забиваем, а чаще всего – сразу два, то смотрим, как начинает действовать соперник. И за счёт достаточно быстрой группы атаки пытаемся убегать в контратаки, но проблема в том, что чаще всего приходится вскрывать оборонительный блок соперника из 10 человек, которые сидят на своей половине поля.

— Если не брать «Родину», в этом сезоне ты встретил футболиста, на которого смотришь и не понимаешь, почему он до сих пор не в РПЛ?

— Мне очень симпатичен стиль игры ульяновской «Волги» во главе с Михаилом Беловым. Это один из самых тяжёлых соперников по владению мячом, они его очень хорошо контролируют. Их системность предотвращает ошибки конкретных игроков, нам даже иногда приходилось сидеть на своей половине поля. И ещё отмечу «Урал». Они теряют очки, может быть, внутри есть какая-то неуверенность, но против них было непросто играть. В домашней игре в первые 30 минут они немного удивили своей тактикой. Потом мы перестроились в атаке и сразу забили два мяча.

А по поводу игрока — есть один футболист, у него очень трудные для защитников подачи. Это Кирилл Фольмер (игрок ульяновской «Волги». — Прим. «Чемпионата»). Предполагаю, он перейдёт в Премьер-Лигу, потому что хорош на мяче, у него отличные, своевременные и очень правильные кроссы с левой ноги.

«После драки с «Факелом» стали больше ценить друг друга. Никто не стоял в стороне»

— А что скажешь про судейство в Первой лиге?

— Сейчас нас судило достаточно много новых арбитров. Естественно, у меня всё время перед глазами матч с «Нефтехимиком», где у нас отобрали гол на последней минуте. А в целом — из-за того, что много не сильно опытных людей, будут ошибки, как и у футболистов. Но они будут быстро учиться и привыкать к тому, что не надо свистеть каждый контакт, что игрок где-то симулирует, поэтому не надо останавливать игру. Главное, чтобы темп игры не рвался. Молодые судьи тоже могут перенервничать или поплыть, если опытные игроки начинают их поддавливать.

Удаление Артёма Мещанинова Фото: Пресс-служба ФК «Родина»

— Ты поиграл в РПЛ, в Чехии, есть с чем сравнить. Нравится, как освещается Первая лига?

— Мои родители и друзья смотрят трансляции матчей, говорят, что картинка очень часто просто пропадает или на экране показывают что-то другое. Комментаторы иногда позволяют себе много лишнего или вообще уходят от футбола. По поводу медийной составляющей, конечно, всегда можно сделать лучше. Понятно, что Первая лига процентов на 70-80 менее освещаемая, нежели РПЛ, но на то она и Премьер-Лига. Можно придумывать разные активности с болельщиками, перформансы, однако не знаю, какой бюджет заложен на это и заложен ли вообще. Думаю, они сами разберутся, потому что в «Родине» всё придумывают сами. Стараемся делать хороший контент, освещать матчи, одна из лучших форм в России, сотрудничество с блогерами.

— С «Факелом» были самые принципиальные матчи?

— Я бы так не сказал, мы даже никогда не думали, что это наш злейший враг или что-то такое. Конечно, это сильная команда, с которой надо было выходить и выигрывать, потому что это могло перерасти в чемпионскую гонку. Очень рад, что обошли их в таблице, потому что, считаю, мы больше достойны первого места.

— Кадры с первого вашего матча наделали шума. Как ты вспоминаешь ту ситуацию? (После матча «Родина» — «Факел» произошла массовая драка. — Прим. «Чемпионата»)

— Думаю, в этом ничего особенного нет. Мы выиграли тот матч, а потом произошло недопонимание со стороны игроков «Факела». Они многое восприняли на свой счёт. Всё это переросло в то, что мы видели. Но это сыграло нам на руку. Команда победила на футбольном поле, а после этого показала, что у нас очень хороший коллектив. Возможно, после этой игры мы начали сильнее ценить друг друга, понимать, что это наша семья. Мы знаем, что, если история повторится, все будут как единый кулак, что в тот момент в команде с нами не было посторонних, которые не участвовали в этом и смотрели со стороны.

— Лео Гогличидзе дисквалифицировали на пять матчей. Ожидаемо или сурово?

— Необычно, потому что у нас дисквалифицировали трёх или четырёх футболистов, а у «Факела» – только тренера (Валерия Климова. — Прим. «Чемпионата»). Это очень странно, потому что на камере видно, кто и за что хватал. Если из другой команды никого не убирают, в таком случае можно не такую суровую дисквалификацию давать нашему игроку, тем более он первым не лез в драку.

— Тебе дали матч дисквалификации и штраф в 100 тысяч рублей. В таком случае платишь сам или клуб покрывает?

— Если честно, уже не помню. Возможно, у меня просто вычли это из зарплаты. Клуб всегда пойдёт навстречу после того, как разберётся в ситуации. Могу ошибиться, если скажу, что сам заплатил.

— Как приняли болельщики «Факела» в ответной игре?

— Чего-то особенного не было. В Воронеже всегда много болельщиков, не всегда понимаешь, кому они свистят. В той игре они вообще периодически освистывали свою команду. Ну или нам так казалось.

«Я был уже одной ногой в «Ахмате». Было безумно интересно поработать с Талалаевым»

— Что насчёт твоего будущего в «Родине»? Ты остаёшься?

— У меня есть контракт, думаю, вряд ли что-то произойдёт. Я всегда на связи с руководством, знаю, что в меня верят. Всё в порядке. Я уверен в «Родине». Думаю, люди увидят, как в России система клуба может работать по-другому. «Балтика» показала, что и не сильно-то нужно что-то менять в составе, когда в команде достаточно сильных игроков. Понятно, что будут точечные усиления. С нами разговаривал Алексей Николаевич, он сказал, что на всех рассчитывает. С кем-то, кто имел мало игровой практики, они уже поговорят лично и решат, сделают, как лучше для игроков. Уверен, что «Родину» не будет штормить. Не будет такого, что сменится 80% игроков — эти не тянут, нужны новые. Повторюсь, у нас очень качественная обойма.

— В предвкушении РПЛ что приходит в голову?

— Конечно, это то, что будет много натуральных полей. Это первое отличие — мяч будет ходить быстрее, быстрее и ноги забьются. Плюс система VAR, нужно будет к этому адаптироваться. Когда ты даже год без неё играешь, отвыкаешь.

— Как оценишь свой предыдущий опыт в РПЛ с «Сочи»?

— Был непростой период. До этого команда заняла второе место, поэтому в следующем сезоне начался спад. Игроки выжимали из себя максимум, кто-то играл с травмами, а после этого произошли перестановки. Это был непростой период, который многому меня научил. Иногда ожидания и реальность не совпадают, но такие этапы тоже закаляют.

— Правда, что вместо «Сочи» мог перейти в «Ахмат»?

— Да, всё верно. Я был уже одной ногой там, однако есть детали, которые не смогу раскрыть. Поэтому перешёл в «Сочи».

— Жалел, что не сложилось?

— Я хотел поработать с Андреем Викторовичем Талалаевым, мне было безумно интересно. Если честно, уже думал, что буду у него, но произошло немного иначе. В какой-то момент жалел. Однако никто не знает, было бы лучше или хуже. Жизнь так всё расставила.

«Уверен, в РПЛ домашний стадион «Родины» будет заполнен полностью»

— «Родина» будет третьей частной командой в РПЛ. Это важно для российского футбола?

— Думаю, что в современном футболе частный клуб — это правильно, потому что все процессы и решения происходят совсем иначе. Когда тратятся деньги боссов клубов, закупается оборудование и так далее, всё это выглядит по-другому, нежели в государственных командах. Конечно, так труднее набрать свою аудиторию, но у «Родины» совсем другой путь. Клуб очень хорошо работает с молодёжью, уверен, что в следующем сезоне полностью забьётся стадион, на матчи будет приходить много молодых людей со своими родителями. Это виток чего-то нового, «Родина» на все сто поменяет культуру боления в Москве. Сейчас на детско-юношеском уровне уже очень многие между «Спартаком», «Динамо», ЦСКА и «Родиной» выбирают «Родину». Уверен, что в скором времени полностью поменяется представление о команде.

— Есть пара тезисов с критикой «Родины». Первое: «Зачем в РПЛ клуб без стадиона? Лучше бы вышла команда из региона». Что на это ответишь?

— Скорее всего, так говорят люди, которые не сильно погружаются в то, как всё устроено. Сделать клуб со стадионом, выстроенной инфраструктурой… Это сказка, когда хотят всего и сразу. Чтобы получить разрешение на какие-либо изменения в Москве, что-то построить, мягко говоря, надо заморочиться. Но клуб движется в этом направлении. Естественно, со временем у «Родины» появятся стадион и всё, что нужно. Сразу ничего не может быть. Всё будет, просто нужно время. Люди, которые начинают работать с нуля, не идут же спрашивать, почему они не начальники в компании?

— Второй аргумент: «У «Родины» нет болельщиков».

— Насколько я помню, в весенней части ни на одной домашней игре не было меньше 3000 человек. Будь то дождь, снег, прекрасная погода, выходной день или понедельник. Думаю, не у всех такое есть в РПЛ. «Родина» в такой стадии, когда о клубе начинают узнавать, появляется интересная картинка, приходят игроки. Повторюсь, уверен, в следующем сезоне домашний стадион будет заполнен полностью.

«Ломакин очень счастлив выходу в РПЛ, он живёт футболом»

— Какой человек Сергей Ломакин? Насколько он погружён в жизнь «Родины»?

— Он живёт футболом, ему это очень интересно, а особенно команда из Москвы. Он очень переживает, хотел, чтобы клуб вышел в РПЛ. Мы это сделали, и теперь он очень счастлив. Хотел, чтобы мы заняли первое место в Первой лиге, потому что это важно для истории клуба, для детишек, которые начинают ходить на матчи. Помимо всего бизнеса, что у него есть, бо́льшую часть времени он уделяет футболу и его развитию. Если подробнее разбираться в детско-юношеском футболе, можно найти уникальные вещи, которые он делает и для его развития.

— Когда переходил в «Родину», не держал в голове, что так можно попасть и в европейские клубы, к которым он имеет отношение?

— Честно, не задумывался. Моей целью и миссией было становление клуба, чтобы команда оказалась в РПЛ. Сейчас безумно счастлив, что мы это сделали вместе. Со мной достаточно просто найти общий язык, руководство об этом знает, мы общаемся. Если что-то поймём, что можно будет сделать в другом месте, обязательно сделаем. Они знают, что я очень погружён в эту историю. Сейчас для меня самое главное — развитие «Родины». И чем нужно, я помогу.

— Ещё лет пять назад ты был уверен, что вернёшься играть в Европу. Сейчас, когда ты не просто 25-летний парень, а в статусе мужа и отца, приоритеты меняются?

— Если так получится, что я попаду в Европу, а клуб получит за это деньги, будет волшебный момент. Но сейчас такой период, когда мы вышли в РПЛ, я действительно счастлив находиться во всём этом окружении. Очень радостно наблюдать, как всё развивается, а я расту вместе с этим. За последние два с половиной года для меня очень много дверей открылось. Предполагаю, что впереди много нового, а я буду смотреть и учиться новым ситуациям.

— Тогда же ты говорил: «Если не сыграю в топ-5 лигах, карьера — помойка». Не погорячился?

— Сейчас в мире другие обстоятельства. Естественно, хотелось бы, но жизнь так устроена, что может что-то произойти, чего никто не ожидает. Получится — с радостью, а нет — не попробуешь свои силы в другом чемпионате, где, наверное, совсем другой уровень спорта и другая жизнь. Живя пять лет в Чехии, понимаешь, что мышление меняется кардинально. А если жить в Англии, Германии или Испании, мировоззрение ещё поменяется. Но можно путешествовать, ездить на стажировки, благо в нашем клубе, если об этом попросишь, все двери открыты. В этом и уникальность «Родины».

«Не думаю, что в мире есть места красивее Санкт-Петербурга»

— Что можешь назвать лучшим и худшим моментами из периода в Чехии?

— Лучшее — что я вообще туда попал. Там быстро начал взрослеть. Мне только исполнилось 18 лет, я сразу после экзаменов в школе туда поехал. Нужно было жить одному, учиться следить за собой, за питанием. Повезло, что в моём клубе была большая фанатская база, стадион зачастую был полностью забит.

А худшее — две травмы подряд, из-за которых я потерял полтора года футбола. Это немного подкосило.

— Ты говорил, что не видел в России места красивее, чем чешский Зноймо. Сейчас остаешься при своём мнении?

— Не думаю, что есть что-то красивее Санкт-Петербурга. Во всём мире.

— Посмотрел обзор Остравы и Зноймо, где ты играл. Это же города для пенсионеров. Как ты там развлекал себя?

— А я не нуждался в развлечении (улыбается). Когда приезжаешь в другой чемпионат, отдаёшь себе отчёт, что в первую очередь ты там для футбола и развития. Это супервозможность заявить о себе, мне это помогло не играть по дублям в России, а сразу перейти на ступень выше, тренироваться и играть в мужском футболе. А ещё познакомиться с Барошем, Янкуловски, Сверкошем. Барош и Янкуловски выиграли Лигу чемпионов. Один — в «Ливерпуле» в легендарном финале, второй — с «Миланом», играл с Роналдиньо, Пато, Пирло, Бекхэмом. Если бы остался здесь, вряд ли бы получил такой колоссальный опыт, которым пользуюсь и сейчас в роли капитана.

— С тобой в одно время в Чехии играли Комличенко и Караваев. Подружились на этом фоне?

— Не могу сказать, что прям дружили, но познакомились. Нас там было не так много, мы играли в хороших командах, Слава – в «Спарте», Коля в «Млада-Болеслав». А дерби «Спарта» — «Баник» (бывший клуб Артёма. — Прим. «Чемпионата») — как «Спартак» — «Зенит» в России. У меня хорошие воспоминания из того времени, думаю, и у них тоже.

— А есть кто-то из одноклубников, кто стал звездой в Европе?

— Может быть, и не стали суперизвестными, но некоторые уезжали в «Вердер», кто-то — в «Байер». А в целом из чемпионата Чехии многие уезжают в топ-лиги. Из тех, с кем я пересекался, это Цоуфал, сейчас он в «Хоффенхайме», Соучек — в «Вест Хэме», Патрик Шик — в «Байере», Павленка был «Вердере».

Артём Мещанинов Фото: Пресс-служба ФК «Родина»

«Петржела — топ-мужик! Мы друг друга полюбили, хотя он говорил: «Этот русский мне не нужен»

— Когда понял, что твоим тренером будет Петржела, знал его по «Зениту»?

— Для меня как человека, который родился в Петербурге, это вау! При Власте о «Зените» начали говорить в позитивном ключе, потому что он в основной состав подтянул воспитанников клуба. И много разных историй ходило и про казино, и про то, как футболисты «Зенита» отдыхали, в том числе вместе с ним. У них был очень хороший коллектив. Я сразу узнал, какие нагрузки Петржела им давал — могло быть по три-четыре тренировки за день. Это я потом прочувствовал и на себе. Тройные тренировки — очень тяжело. Мне было сложно переносить такие нагрузки в 18-19 лет, я такого никогда не встречал, не понимал, как это возможно. Но потом организм адаптировался, мышцами обрастаешь, видишь глобальные изменения и понимаешь, что можешь бегать дистанции намного больше и быстрее.

— Перед интервью написал Власте, спросил, что он помнит про работу с тобой. Его ответ: «Я помню Артёма как очень честного футболиста, у которого были небольшие проблемы с техникой. Но он был великим бойцом, и именно этим он покорил меня. Сначала не рассчитывал на него, но его честность убедила меня, поэтому я заинтересовался им». Как опишешь ваши отношения?

— В силу своей молодости некоторые вопросы я задавал ему в очень агрессивной манере. Но могу сказать, что он топ-мужик! Достаточно честный, за словом в карман не полезет, на пресс-конференциях может много чего выдать. Мы друг друга полюбили, просто не сразу. Когда он пришёл, сразу сказал: «Мне не нужен этот русский. Не понимаю, как ему дали контракт на пять лет?»

Недавно общался с Ваней Жидковым, он был переводчиком Петржелы в «Зените», по сей день они хорошие друзья. Он праздновал день рождения, и я написал, что было бы здорово вдвоём навестить Власту. Где-нибудь посидеть, посмотреть футбол и пообщаться. Думаю, мы это сделаем, просто надо понять когда.

— В Чехии его статус ощущался?

— Точно не могу сказать, поскольку не так сильно погружался, как он воспринимается в Чехии. Но могу охарактеризовать Власту одним поступком. В городе Либерец у него находился дом, после очередной игры у нас были выходные, и он решил туда съездить. Дорога на машине занимает часов восемь. Однажды по пути оттуда на тренировку он попал в аварию. Мы услышали про этот инцидент, но не знали, что именно Власта был в той машине. Автомобиль всмятку, крыша срезана, через неё доставали человека. Мы с одноклубниками обсуждали это в раздевалке, фотографии были мрачными. В итоге оказалось, что это был Петржела. Он как-то добрался до базы без единой царапины и провёл тренировку.

«Власта показывал чехам нарезки Радимова. Владислав был его «сынком»

— Ещё была одна история, как ты вошёл к нему в кабинет и предъявил ему за слова про тебя в прессе. Что-то подобное с другими тренерами случалось?

— Нет, такого больше не было. Это произошло в силу молодости. Возможно, Власте тогда это и понравилось. Недавно обсуждал это с Андреем Егорычевым, рассказал ему подробности, он, конечно, был удивлён и Властой, и мной. В его голове это не укладывается. Для меня это очень яркое воспоминание (смеётся). Тот разговор как-то повлиял, Петржела увидел, что я готов работать, а не просиживать штаны.

— В тот момент тебе было всё равно, кто перед тобой? Если бы в том кабинете сидел Бердыев, с которым ты тоже работал, высказал бы в таком же тоне?

— На тот момент меня интересовала только моя карьера, как в целом и по сей день. Только коммуникацию можно выстроить по-другому, иногда нужно не кричать, а просто спокойно поговорить. Но тогда — да, без разницы, кто передо мной сидел, я поступил бы так же. У меня был огромной голод до футбола.

— Петржела и сейчас в прессе не упускает возможности снова признаться в любви к Аршавину и Кержакову. Он тебе не рассказывал про работу с ними?

— Чаще всего он говорил о Радимове. Власта ставил его в пример, рассказывал про его технику и человеческие качества. Как у нас любят говорить, скорее всего, Владислав был его «сынком» (смеётся). Тем, кто у нас исполнял стандарты, Петржела говорил: «Вот у меня был Радимов, я покажу вам его нарезки с угловыми». Наверное, что-то им показывал.

— Артигу ты описывал как тренера, который слышит футболистов. Работал с тренерами, которые были себе на уме и которых не волновало мнение игроков?

— Возможно, такое было в «Сочи». Но там столько перемен происходило, может быть, тренерский штаб был под большим давлением. В голову не могу залезть. Вообще, мне везло с тренерами по карьере. В «Балтике» — отличные Калешин и Игнашевич, в «Родине» вообще уникальная история с иностранцами, в Чехии своя история.

— Калешин успел пошуметь со своими клубами и на футбольном поле и вне его, но при этом нигде долго не задерживался, а теперь больше года без клуба. Он ближе к непонятому гению или к среднему тренеру?

— Наверное, зачастую влияет его сильная эмоциональность, он иногда не справляется с несправедливостью. По человеческим качествам это отличный мужик, он готов делать всё для команды и игроков, сильно меняет сознание футболистов относительно дисциплины. Перед тренировками хорошо вдохновляет — в кругу на поле минут пять уделяет внимание бытовым вещам, даёт мотивацию работать. Старается контролировать каждый шаг, чтобы команда достигала максимального результата. Думаю, он оставил очень большой эффект в «Акроне», который вышел в Премьер-Лигу, поставил футбол. Он умеет всё это делать, есть школа, работал в академии «Краснодара», очень сильно погружён в футбол — стажировки, обучение. Я его помню таким: чересчур эмоциональным, но огромным фанатом учёбы и своего дела.

«Помню день, когда меня спросили, хочу ли я в «Зенит». Старость можно везде обеспечить»

— Когда в «Балтике» тебе рассказали про интерес от «Зенита», ты сказал, что не пойдёшь туда. Ни разу не жалел?

— Мне тогда казалось это правильным, потому что в защите у «Зенита» играли Ловрен и Ракицкий. Я понимал, что просто хочу играть. Помню тот день, когда руководство спросило меня, хочу ли я перейти в «Зенит». Мы с ними поговорили, спросил, что они думают, обозначил свою позицию, что будет тяжело конкурировать. Возможно, меня хотели взять на замену, в случае если кто-то уйдёт, и мне надо было потренироваться в их атмосфере. Но мне очень хотелось играть, пусть и в клубе поменьше, но набраться опыта и уже потом перейти. Ход мыслей у меня был такой.

— Можно было бы обеспечить старость.

— Её можно везде обеспечить, я за этим не гнался. Футболисты, которые об этом думают, потом заканчиваются.

— Тебе когда-нибудь приносил пользу статус воспитанника «Зенита»?

— Честно, не знаю. Возможно, для руководителей клубов это важно, но какая разница потом? Со временем это расплывается.

— Когда видел, как «Зенит» наполняется бразильцами, убеждался в собственной правоте?

— А потом уже об этом не думал. Видел, как туда из «Балтики» переходил Женя Латышонок. Мы с ним вместе жили на заездах, много времени проводили. То же самое и с Денисом Адамовым в «Сочи». Так получилось, что один из них играет в стартовом составе.

«В «Сочи» у меня было плохое состояние — там много странных решений»

— У тебя вообще не самая типичная для российского футболиста карьера. Ты размышлял, на каком этапе и как всё могло пойти по-другому? Условно, при каком развитии событий мог бы уже давно закончить карьеру, а при каком — играть в каком-нибудь неплохом европейском клубе и даже участвовать в еврокубках?

— У меня было очень плохое эмоциональное состояние в «Сочи», потому что, на мой взгляд, было много странных вещей, которые делали руководство и клуб. Перейдя из «Балтики», я думал, что в «Сочи» меня что-то удивит в плане инфраструктуры и так далее. Но, к сожалению, уже спустя две-три недели понял, что там только хуже. А со временем всё подтверждалось — отношение в тренировочном процессе, как рассуждают люди. У меня были завышенные ожидания, поэтому наши пути достаточно быстро разошлись.

— А в лучшую сторону?

— Возможно, если бы состоялся переход в ПАОК ещё во времена Чехии. А после того, как теряешь полтора года из-за травмы в таком возрасте, многое забывается — тебя уже не воспринимают всерьёз.

Артём Мещанинов с семьёй Фото: Пресс-служба ФК «Родина»

«Был в шоке от игры Дурана в «Астон Вилле». До сих пор в шоке, но уже в другом»

— Закончим, с чего начинали. Что нужно, чтобы «Родина» задержалась в РПЛ?

— Выигрывать и набирать очки (улыбается).

— Нападающий из РПЛ, против которого ты бы не хотел лишний раз играть?

— Естественно, назову Кордобу. Своей настырностью и футбольным интеллектом он доставляет всем неприятности. В «Краснодаре» вообще собраны хорошие игроки. Мне вот было интересно посмотреть на Дурана в «Зените». Помню период, когда я часто смотрел матчи «Астон Виллы», был немного в шоке от его игры. Я до сих пор в шоке, но уже в другом (смеётся).

— Как раз хотел спросить про самого переоценённого игрока, которого ты видел. Дуран подходит?

— Вот пусть будет он. Когда он переходил в «Зенит», ожидания были совсем другие. А итог мы видим.

— Самый талантливый футболист, которого ты встречал на поле?

— Из Премьер-Лиги назову Сперцяна.

— Если забьёшь «Зениту», будешь праздновать?

— Вряд ли. Думаю, нет.