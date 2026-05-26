Головин — без ЛЧ, провалы в Турции, Кокорин и Оздоев — без клубов. Сезон россиян в Европе

Нынешний сезон завершён практически для всех наших «европейцев». Ведь у Матвея Сафонова впереди финал Лиги чемпионов: второй подряд и первый, к которому он пришёл в статусе железного первого номера. Здесь и так всё понятно – успех колоссальный, независимо от исхода матча «ПСЖ» с «Арсеналом». А как дела у других российских легионеров? У кого-то тоже всё супер, у кого-то – не очень.

И сразу уточним про тройку «неевропейцев», ведь у них сезон в самом разгаре. Алексей Миранчук идёт с «Атлантой Юнайтед» предпоследним на Востоке МЛС, Магомед-Шапи Сулейманов со «Спортинг Канзас-Сити» – последним на Западе. Зато у первого хороша личная статистика – 5+2 в 13 турах. У второго она поскромнее – 1+1. А вот Егор Сорокин трижды забил за 14 матчей и доминирует в чемпионате Китая с «Чэнду Жунчэн». Их 10-очковый отрыв сохранился бы, даже аннулируй местная федерация все санкции за коррупцию.

В Европе по системе «весна-осень» чемпионат проводит Норвегия, где за «Будё-Глимт» царит Никита Хайкин. Как ещё охарактеризовать попадание скромного клуба из Заполярья в 1/8 финала ЛЧ при рекорде российского вратаря по количеству спасений (68) за один розыгрыш главного еврокубка? Ещё Никита выиграл Кубок Норвегии, сейчас с «Будё» идёт в таблице третьим и сменил спортивное гражданство на местное. Только на ЧМ-2026 из-за запрета от ФИФА всё равно не поедет. Теперь – к остальным.

Из турецкой Суперлиги вылетели сразу четверо россиян. А из Первой лиги — ещё один

Летом 2025-го середняк Суперлиги «Кайсериспор» не пожалел € 1 млн для «Копенгагена» за раззабивавшегося в аренде у «Вайле» Германа Онугху: всё-таки российско-нигерийский нападающий за два сезона датского чемпионата положил 28 голов в 56 матчах. Тот и на новом месте поначалу проявлял себя неплохо, к началу ноября отличившись пять раз в восьми турах. Да только общий результат всё равно не радовал: в концу января команда торчала на предпоследнем месте.

Денис Макаров (справа) Фото: BSR Agency/Getty Images

Зимой Онугхе на выручку подписали двух соотечественников. У Дениса Макарова как раз завершился контракт с «Динамо», а Фёдор Чалов окончательно скис в ПАОКе и согласился на аренду. Выплыть тем не менее не удалось: привет, вылет за тур до конца. Не помогло и назначение экс-ассистента Уле-Гуннара Сульшера Эрлинга Моэ. Всего же за сезон с «Кайсериспором» поработали четверо тренеров, включая… спортивного директора клуба Мухаммеда Тюркмена. Метания ни к чему хорошему не привели.

У Онугхи в итоге 8+1 (1889 минут), у Чалова – 2+1 (858 минут), у Макарова – отсутствие результативных действий за 647 минут. Фёдор отправится обратно в Грецию и, видимо, параллельно займётся поиском нового варианта трудоустройства. Денис благоразумно подписывал контракт всего на полгода и практически свободен. Да и Герман едва ли хочет играть в турецкой ФНЛ.

Георгия Джикию постигла та же участь в «Антальяспоре». Защитник отбегал первые 13 туров, всегда выходил в старте, забил два гола и шёл с партнёрами на 13-й строчке. А потом – травма, смена тренера и глубокий запас. С середины декабря, когда Джикия поправился, ему доверили в чемпионате всего 173 минуты. Видимо, зря, раз команда сползла в зону вылета и не выкарабкалась обратно.

11 мая агент Георгия Владимир Кузьмичёв говорил «Чемпионату»: «Если тренер в «Антальяспоре» останется тот же, скорее всего, мы постараемся найти другую команду. Он видит в старте других ребят. Мы видим, что Георгий практически не получает игрового времени в конце чемпионата, и будем рассматривать все варианты». Теперь ситуация ещё и усугубилась вылетом. Ждём обратно в РПЛ?

На понижение отправился и «Серик Беледиеспор». Практически год назад название клуба гремело в российских СМИ: похоронивший «Химки» инвестор Туфан Садыгов крепко взялся за выходца из третьей по силе турецкой лиги во вторую. Пригласил тренировать Сергея Юрана, играть – Кирилла Гоцука, Илью Берковского и несколько других россиян. И, надо же, химкинская ситуация повторилась.

Уже в октябре сайт Lidergazete писал, как футболисты «Серика» бойкотируют тренировки из-за двухмесячной задержки зарплаты. А параллельно Туфан Садыгов спросил у Юрана, почему в старте не выходит его сын Илья, и был «послан».

Собственно, только Илья из россиян сейчас в команде и остался. С 31-го по 38-й тур он играл исключительно в основе. И даже забил один гол. Единственный за весь сезон на доверенные ему 1434 минуты. От зоны спасения «Серик» даже с таким выдающимся бомбардиром отстал на семь очков. В апреле Юран, к слову, сообщал: подвижек по выплате долгов нет. Без них пройти лицензирование едва ли получится.

Головин с «Монако» пролетел мимо ЛЧ и даже ЛЕ

Александр Головин Фото: Sipa USA/ТАСС

Клуб Александра Головина выдал худший за семь лет результат в чемпионате, финишировав только седьмым. Да и из Кубка вылетел уже в 1/8 финала. В итоге полузащитник осенью послушает гимн не Лиги чемпионов и даже не Лиги Европы, а Лиги конференций. Пусть и последние два формально – один и тот же. Точно не предел мечтаний. Особенно когда ещё в феврале бился против «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ и делал там ассист.

Сам Александр в Лиге 1, впрочем, накопил нестыдные 5+5 в 25 матчах. Да и травмы его беспокоили меньше, нежели в последние годы: из-за проблем с подколенным сухожилием пропустил суммарно только 39 дней. В случае Головина – именно «только». Однако парочку встреч он не отыграл и из-за удалений. На похвалу в любом случае наработал.

Себастьен Поконьоли главный тренер «Монако» «По-моему, у Головина хороший сезон. Случались и менее удачные матчи, но это коллективная проблема. Даже когда было сложно, он всегда сохранял позитивный настрой на тренировках и постоянно выкладывался на полную. Когда я пришёл, мне сказали, что он может быть нестабилен. Я думаю, эта нестабильность в футболе возникает из-за отсутствия ежедневной работы. Если поддерживать определённую стабильность каждый день, это повлияет на индивидуальные результаты.



Как и многие из моих игроков, Головин качественно тренируется. Красная карточка во встрече с «Нантом» (3:1) позволила ему пересмотреть своё отношение к контролю эмоций, и это показывает, что он ещё может совершенствоваться. В любом случае это наш ключевой игрок, возможно, даже более значимый, чем когда-либо прежде. Это радует и доказывает, что, несмотря на его богатый опыт в клубе, он может продолжать прогрессировать и развиваться».

«Монако» весь сезон штормило. В октябре случилась серия неудач, и Ади Хюттера попросили на выход. Хотя команда шла всего в трёх очках от первого места в Лиге 1 и притормозила «Манчестер Сити» в ЛЧ (2:2). 38-летний чемпион Бельгии с «Юнионом» Себастьен Поконьоли всплеск не создал. Даже наоборот: на двух отрезках с 11-го по 19-й и с 29-го по 34-й тур у монегасков всего по одной победе. В том числе из-за обилия травм. Работающий с BBC и The New York Times журналист Ромен Молина писал, что летом в клубе грядут масштабные перемены.

Иосифов разорвал чемпионат Словении

«Целе» с семиочковым перевесом вернул себе чемпионство. Несмотря на уход посреди сезона в «Айнтрахт» тренера Альберта Риеры. Тот, кстати, провалился в Германии и пробыл там всего три с половиной месяца, но сейчас не об этом. Чемпионат Словении стал прогулкой для Никиты Иосифова. 25-летний левый вингер и экс-игрок «Вильярреала Б» за 33 матча накопил солиднейшие 12+8 и стал лучшим бомбардиром турнира наравне с Бенджамином Тетте из «Марибора». Сезоном ранее, для сравнения, он набрал 3+6 за 16 туров. Прогресс очевиден.

Да и в Лиге конференций Никита тоже показал себя: добрался до 1/8 финала, забивал «Легии» и греческому АЕКу Марко Николича. Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин рассказывал «Чемпионату» о желании европейских и, конечно, российских клубов заманить Иосифова:

«К Никите большой интерес отовсюду – человек забивает в еврокубках, стал чемпионом Словении. У него есть выделяющиеся качества. Если будет хорошее предложение, мы его рассмотрим. Из Европы они уже были, но не устроили ни нас, ни его – Никита хочет играть в более статусных чемпионатах и клубах. Из России конкретных предложений не было. Думаю, что будут, судя по тому, какой большой интерес к Иосифову оттуда. Но у него есть и опция остаться в «Целе» – пусть ещё с нами поиграет в Лиге чемпионов».

Оздоев не боролся за титул и собрался покинуть ПАОК

Магомед Оздоев давно стал лидером ПАОКа. В прошедшем сезоне ничего не изменилось, хоть полузащитнику уже и 33 года. 30 матчей в Суперлиге – больше среди его партнёров не провёл никто. По голам у него тоже лидерство – восемь штук, к которым он прибавил три ассиста. Разве что нападающий Яннис Константелиас забил столько же. Да и в Лиге Европы удалось выйти в плей-офф. А уступить там «Сельте» – совсем не зазорно.

Магомед Оздоев Фото: Maciej Rogowski/IMAGO/ТАСС

Но есть два нюанса. Первый – его команда заняла лишь третье место в чемпионате, уступив восемь очков всё тому же АЕКу Николича. Второй – по сведениям Ивана Карпова, Магомед отказался продлевать истекающий через месяц контракт, не удовлетворившись предложенными условиями. Им интересуются клубы из ОАЭ, Саудовской Аравии, Греции и Турции, так что следим летом за трансферными новостями.

Про Чалова уже рассказывали. Но не про его первую часть сезона в ПАОКе. Там всё получилось грустно: 349 минут и один гол в Суперлиге. В ЛЕ Фёдор с учётом квалификации играл больше – 503 минуты. Однако и там отметился всего одним голом. Как и в Кубке Греции, только там – за 95 минут. Что-то поменять действительно стоило.

Лодыгин — снова в деле

36-летний Юрий Лодыгин ещё не наигрался, и это здорово. Он устал быть вторым выбором в «Панатинаикосе» и прошлым летом ушёл в клуб поскромнее – «Левадиакос». В итоге помог ему подняться с 10-го места на шестое, за 31 матч во всех турнирах пропустив 43 раза при шести «сухарях». Причём «Арис» с пятой строчки опередил их лишь по дополнительным показателям. При разнице голов «+2» против «+16». Бывает и такое.

После гладкой части сезона «Левадиакос» шёл как раз пятым, имея над «Арисом» 12-очковое преимущество. Только в Греции командам второй подгруппы, то есть сразу после топ-4, во второй части сезона срезают количество очков надвое. Иначе команда Лодыгина своего не упустила бы. Сам Юрий в четырёх финальных встречах сезона вышел на поле всего раз. Соглашение с ним завершится в июне. Что же дальше?

Юрий Лодыгин Фото: Пресс-служба «Левaдиакоса»

Худяков мучился со здоровьем, но в итоге стал основным в «Штурме»

Сезон для Даниила Худякова разделился на два этапа: кошмарный и обнадёживающий. В июле 22-летний вратарь умудрился травмировать запястье, упав с велосипеда по пути на тренировку. Абсолютно несчастный случай. Под колесо попал камень – и всё, сиди восстанавливайся до конца октября. Помните, как Сантьяго Каньисарес уронил себе на ногу флакон с одеколоном и пропустил ЧМ-2002? Вот здесь примерно то же самое.

Потом Даниил набирал форму во второй по силе австрийской лиге за «Штурм-2», в январе провёл два матча в Лиге Европы. И бац, мышечное повреждение бедра. Да что ж ты будешь делать.

«Это очень досадно. Даниил демонстрировал отличные результаты на старте сезона и превосходно выполнял роль первого номера. Однако мы уверены, что он скоро вернётся в строй, и тем временем полностью доверяем Маттео Биньетти, который уже в начале сезона показал, что он абсолютно готов играть», – сокрушался спортивный директор клуба Михаэль Паренсен.

Оклемался Худяков во второй половине марта. А с апреля стал железным первым номером и успел отыграть в чемпионате восемь раз. Шесть раз пропустил, собрал три «сухаря» и ни разу не уступил. Пять ничьих на финише, правда, отодвинули «Штурм» на второе место: ЛАСК подпрыгнул выше на два очка. Тем не менее в квалификации ЛЧ россиянин всё равно сыграет. Главное – без происшествий.

Коротко про остальных

Арсен Захарян / Александр Кокорин / Леон Классен Фото: Getty Images/Пресс-службы «Ариса» и «Грацера»