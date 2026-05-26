«Агент Барко начал выкручивать руки «Спартаку». «КБ Телега» — о будущем клуба после Кубка

После Суперфинала Фонбет Кубка России сезон-2025/2026 в России официально подошёл к концу. Вместе с Михаилом Рождественским и Александром Симбирским в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» итоги матча «Спартака» с «Краснодаром», а также будущее команд обсудил журналист Максим Никитин.

О возможном приходе Дзюбы в «Спартак»

— Я убеждён, что Дзюба мечтает завершить карьеру в «Спартаке». Это его главная цель. Он провёл «предвыборную кампанию» после последнего матча со «Спартаком», вышел и поговорил абсолютно со всеми журналистами на эту тему. К Дзюбе подходили фотографироваться как к герою. Но я смотрел, кто подходил к нему – в основном женская публика.

Давайте выстроим логику. Дзюба хочет играть в Москве. У нас тут «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Спартак». Но в «Спартаке» сейчас я его не могу представить: старая память плюс отношение со стороны «Лукойла». Можем представить сидящего на лавке Дзюбу? Говорят, что он может. Но если выпускать его на пять минут в конце, то «развонялся» бы он? Думаю, что да.

Понятно, зачем это Дзюбе. Но зачем это «Спартаку»? Что он может дать? Я знаю, что его ФК «10» очень хочет подписать (медиафутбольный клуб. – Прим. «Чемпионата»). Если Дзюба не получит предложение в профессиональном футболе, то вполне может уйти в Медиалигу.

К слову, в РПЛ в сезоне-2026/2027 появится ещё один клуб из Москвы – «Родина». Может ли оказаться Дзюба там? Информацией об этом поделился Александр Симбирский: «Были инсайды, что Дзюба перейдёт в «Родину». Но, как нам подтвердили наши источники, этого не произойдёт. Либо это очень секретный момент и операция по переходу».

О ситуации с новым контрактом Барко

— Уверен, что будет новый контракт. Почему не продлили до сих пор? Агент начал выкручивать руки. На что в «Спартаке» сказали: поговорим по окончании сезона. И это сыграло в пользу Барко: в финале Кубка он отдал голевой пас и забил пенальти в послематчевой серии.

Понятно, что для него «Спартак» — удачная история. До этого Барко никогда не был центром спортивного проекта. Его любит публика, он свободен в принятии решений на поле. Эсекьель – лидер, забивает, делает ассисты. Поэтому «Спартак» его не отдаст. Молодец, что вышел на финал на жёстких уколах. Меньше мяча у него было, но решающие действия были за ним.

О летней трансферной кампании «Спартака»

— Что касается вратарской линии: голкипера летом покупать не будут. 100% начнётся поиск центрального защитника. Есть вероятность, что появится новичок слева в обороне, если будет хороший вариант.

Полностью уверен, что летом будет новый центрфорвард. «Спартак» готов к продаже и Угальде, и Гарсии. Были контакты по поводу Воробьёва, но сейчас всё встало. Идеально было бы купить его и сильного иностранца. Чтобы они оказались в «Спартаке» вдвоём: Воробьёв – запасной, а первый номер – сильный легионер. На Угальде и Гарсии нельзя заработать? На Ливае – вряд ли, на Манфреде – тоже сложно. Но за Угальде можно примерно € 12-15 млн выручить. Есть у него потолок, плюс эмоционально надо уходить сейчас, а трофей всегда добавляет к стоимости футболиста. А по Гарсии есть шевеления в Греции. Если за него получить € 8 млн – будет удача.

Ещё я бы хотел, чтобы «Спартак» взял вингера, у которого есть беспрецедентные качества. Который делал бы всё классно. Потому что Солари забил 11 мячей в этом сезоне, лучший бомбардир команды – который вообще непонятно, как делает это.

О возможной продаже Умярова

— По центру всё зависит от того, уедет ли Умяров в Европу. Потому что такая вероятность существует. У него небольшие отступные именно для Европы: их может заплатить любая команда из топ-5 лиг. Более того, Наиль сам хочет этого и учит испанский. Потеря Умярова, возможно, не исключает и возвращение Пруцева.

Когда Наиль у Станковича играл единственного опорника, то был более ярким. Сейчас же он при атаках исполняет «восьмёрку». Однако в этой роли Умяров – обычный. У него есть лидерские качества, отличные диагонали, удар, футбольный мозг хорошо развит. Но когда он единственный опорник – это топ-игрок с большим количеством скиллов. А на позиции «восьмёрки» он тускнеет.

Об изменениях в составе «Краснодара»

— Я знаю фамилии, кого «Краснодар» хочет взять в центр атаки и на фланг. Говорят, есть такой вингер Кристиан из «Крузейро». А нападающий – Кевин Виверос из «Атлетико Паранаэнсе». Он колумбиец и копия Кордобы. Если посмотреть в профиль, как Виверос бежит, то это просто реально Кордоба. Копия, ещё и мускулистый. Есть просто вероятность, что Кордоба уедет из России этим летом. Всё сильно зависит от того, как он сыграет на чемпионате мира. Если проведёт хороший турнир и придут с хорошими деньгами из Саудовской Аравии, то это вероятный исход. Тем более Джон – профессионал, он будет играть ещё пять-шесть лет.

Боселли? У него не будет в «Краснодаре» будущего. Они изначально к нему относились как к человеку, который приходит под конкретную задачу. Но летом, думаю, он уйдёт.

«Краснодар» будет стремиться к тому, чтобы набрать более широкий состав. Это стало очевидно. Есть также вопросы по будущему Виктора Са. «Краснодар» ждёт не перестройка, но надстройка. Плюс Сперцян. На уход Эдуарда работает всё его окружение. Он и сам этого хочет. Люди вокруг него хотят заработать и чтобы Эдуард сделал шаг в карьере. Очевидно, что он перерос РПЛ.