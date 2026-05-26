Топ-матчи среды: финал Лиги конференций, Кубок Стэнли, баскетбол и «Ролан Гаррос»

Лучший спорт 27 мая: «Оклахома» — «Сан-Антонио» в плей-офф НБА, битва «Вегаса» и «Колорадо», а ещё «Кристал Пэлас» против «Райо Вальекано»!

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, 1/2 финала, пятый матч

Интрига: Гилджес-Александер или Вембаньяма — кто выведет свою команду вперёд?

Счёт в серии равный — 2-2. Сейчас начинаются самые важные матчи, где любая победа может решить многое. «Оклахома» потерпела сокрушительное поражение в четвёртой игре. Сумеет ли действующий чемпион собраться на домашнем паркете или же «Сан-Антонио» перехватит инициативу? Будет горячо!

🏒 4:00: «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: сможет ли «Колорадо» забрать хотя бы одну встречу?

Серия для «Эвеланш» складывается просто отвратительно – чемпионы регулярного сезона проиграли оба матча на своей площадке, а затем упустили гостевую встречу, ведя в счёте 3:0. Назревает самый неожиданный свип этого плей-офф – Кейл Макар пока не вернулся к прежней форме, да и состояние Натана Маккиннона тоже под вопросом. Значит ли это, что сезон для «лавин» завершится уже после четвёртого матча? Или же их хватит хотя бы на одну победу?

🎾 17:30*: Мирра Андреева (Россия, 8) — Марина Бассольс-Рибера (Испания, Q), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Мирра с квалифаером из Испании?

Мирра Андреева успешно стартовала на нынешнем «Ролан Гаррос», одолев в двух сетах француженку Фиону Ферро. Теперь, чтобы оформить путёвку в третий круг, 19-летней россиянке необходимо справиться с квалифаером из Испании — Мариной Бассольс-Риберой. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Франческа Джонс — Мари Боузкова.

🏆 ⚽️ 22:00: «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано», Лига конференций, финал

Интрига: кто заберёт третий по значимости еврокубок?

Вслед за развязкой Лиги Европы наступает очередь Лиги конференций. Здесь, как, кстати, и в Лиге чемпионов, в финале участвует английская команда. «Кристал Пэлас» — идеальный участник третьего еврокубка. Клуб, который вряд ли сверкнул бы в турнире посильнее, но среди соперников вроде «Райо» чувствует себя прекрасно и конкурентоспособно. Плюс команда скоро попрощается с Оливером Гласнером — было бы отлично закрепить успешную совместную работу трофеем. «Райо» же клуб-аномалия. Несмотря на организационный ад, они стали восьмыми в Ла Лиге и теперь — в шаге от завоевания еврокубка. На тренера Иньиго Переса наверняка будет спрос летом. Так что и здесь трофей крайне желателен.