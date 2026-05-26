Расписание спортивных матчей 27 мая 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: финал Лиги конференций, Кубок Стэнли, баскетбол и «Ролан Гаррос»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 27 мая 2026 года
Лучший спорт 27 мая: «Оклахома» — «Сан-Антонио» в плей-офф НБА, битва «Вегаса» и «Колорадо», а ещё «Кристал Пэлас» против «Райо Вальекано»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта — «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 27 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре — для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, 1/2 финала, пятый матч

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
27 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Гилджес-Александер или Вембаньяма — кто выведет свою команду вперёд?

Счёт в серии равный — 2-2. Сейчас начинаются самые важные матчи, где любая победа может решить многое. «Оклахома» потерпела сокрушительное поражение в четвёртой игре. Сумеет ли действующий чемпион собраться на домашнем паркете или же «Сан-Антонио» перехватит инициативу? Будет горячо!

Статистика плей-офф НБА
Он продолжает удивлять:
Шедевр от Вембаньямы! Француз реализовал самый дальний бросок в карьере и набрал 33 очка
Шедевр от Вембаньямы! Француз реализовал самый дальний бросок в карьере и набрал 33 очка

🏒 4:00: «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2026, среда. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Колорадо» забрать хотя бы одну встречу?

Серия для «Эвеланш» складывается просто отвратительно – чемпионы регулярного сезона проиграли оба матча на своей площадке, а затем упустили гостевую встречу, ведя в счёте 3:0. Назревает самый неожиданный свип этого плей-офф – Кейл Макар пока не вернулся к прежней форме, да и состояние Натана Маккиннона тоже под вопросом. Значит ли это, что сезон для «лавин» завершится уже после четвёртого матча? Или же их хватит хотя бы на одну победу?

Статистика плей-офф НХЛ
После такого уже не возвращаются?
«Вегас» уничтожает «Колорадо»! Оформил суперкамбэк и уже в шаге от финала НХЛ
«Вегас» уничтожает «Колорадо»! Оформил суперкамбэк и уже в шаге от финала НХЛ

🎾 17:30*: Мирра Андреева (Россия, 8) — Марина Бассольс-Рибера (Испания, Q), «Ролан Гаррос», второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 17:30 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Марина Бассольс-Рибера
175
Испания
Марина Бассольс-Рибера
М. Бассольс-Рибера

Интрига: справится ли Мирра с квалифаером из Испании?

Мирра Андреева успешно стартовала на нынешнем «Ролан Гаррос», одолев в двух сетах француженку Фиону Ферро. Теперь, чтобы оформить путёвку в третий круг, 19-летней россиянке необходимо справиться с квалифаером из Испании — Мариной Бассольс-Риберой. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Франческа Джонс — Мари Боузкова.

Андреевой-младшей досталась непростая соперница:
Побеждала Эрику, а теперь побьётся на «РГ» с Миррой. Чем опасна соперница Андреевой?
Побеждала Эрику, а теперь побьётся на «РГ» с Миррой. Чем опасна соперница Андреевой?

🏆 ⚽️ 22:00: «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано», Лига конференций, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто заберёт третий по значимости еврокубок?

Вслед за развязкой Лиги Европы наступает очередь Лиги конференций. Здесь, как, кстати, и в Лиге чемпионов, в финале участвует английская команда. «Кристал Пэлас» — идеальный участник третьего еврокубка. Клуб, который вряд ли сверкнул бы в турнире посильнее, но среди соперников вроде «Райо» чувствует себя прекрасно и конкурентоспособно. Плюс команда скоро попрощается с Оливером Гласнером — было бы отлично закрепить успешную совместную работу трофеем. «Райо» же клуб-аномалия. Несмотря на организационный ад, они стали восьмыми в Ла Лиге и теперь — в шаге от завоевания еврокубка. На тренера Иньиго Переса наверняка будет спрос летом. Так что и здесь трофей крайне желателен.

Статистика Лиги конференций
Что не так с «Райо»:
Самый проблемный клуб Ла Лиги. Команда бунтует, матчи переносят из-за хаоса на стадионе
Самый проблемный клуб Ла Лиги. Команда бунтует, матчи переносят из-за хаоса на стадионе
