Артета пообещал фанатам «Арсенала» взять ЛЧ! Что творится перед финалом с «ПСЖ». LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Друзья, всем привет! До главного матча европейского клубного сезона остаётся всего несколько дней. 30 мая в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов, где сыграют «ПСЖ» и «Арсенал».
Финал ЛЧ — событие, которое сложно переоценить. Это действительно развязка, ради которой сезон и играют. А потому и новостей вокруг этого матча так много, и появляться они начинают сильно заранее. Мы же намерены следить за всем, что происходит перед финалом. Взгляд будет изнутри — в Будапешт прибывает наш корреспондент. Так что ждите здесь много эксклюзива, которого не увидите больше нигде!
Сафонов идёт за вторым трофеем ЛЧ
Фото: Tim Clayton via Getty Images
Наш герой в финале — Матвей Сафонов. Вратарь «ПСЖ» может стать первым россиянином с двумя трофеями ЛЧ!
Кстати, L’Équipe включил Сафонова в топ-10 вратарей мира. Гордимся? Конечно.
Артета: «В субботу мы станем чемпионами Европы».
Также на вечеринке «Арсенала» в честь чемпионства Микель Артета сказал, что в субботу команда станет победителем ЛЧ!
Что говорит Артета?
Фото: Getty Images
«Теперь мы подняли планку. Вот где мы находимся сейчас, и теперь нам нужно перейти на следующий уровень. Следующий этап состоится через шесть дней в Будапеште: нам предстоит отправиться туда и выиграть Лигу чемпионов, и мы это понимаем.
Сейчас наша единственная цель — достичь этой задачи. Энергия вокруг просто невероятна: и среди ребят, и вообще среди всех, потому что у нас много семей, много людей, которые знают друг друга, много тех, кто связан с клубом и окружает его.
Вы видите радость, но видите и амбиции. Мы уже многого добились, но теперь хотим завоевать этот титул. И, учитывая путь, который мы прошли в Лиге чемпионов в этом сезоне, я думаю, нам следует быть полностью уверенными в том, что у нас есть все возможности, чтобы поехать и выиграть её».
Луис Энрике — о важности победы в финале ЛЧ
Фото: Jean Catuffe/Getty Images
«Когда выигрываешь трофеи, как это было в прошлом году, — когда никто этого от нас не ожидал, — испытываешь чувство радости и гордости, и даже сейчас это ощущение всё ещё со мной. Дело не просто в том, что мы выиграли Лигу чемпионов и вошли в историю вместе с Парижем — ведь именно этого мы и хотели. Я пришёл в клуб с мыслью: «Моя цель — войти в историю», — и мы действительно вошли в историю, но теперь эта глава закрыта.
Мы хотим продолжать писать эту историю, потому что верим: нам ещё есть чего достичь — и это прекрасно, это приносит удовлетворение, вдохновляет, воодушевляет, особенно когда осознаёшь, что благодаря своему упорному труду ты можешь сделать счастливыми людей, которых даже никогда не встречал, — пусть даже на несколько мгновений или на куда более долгое время.
Незнакомые семьи подходят к тебе и благодарят, потому что им это очень нравится. Когда кто‑то смотрит футбольный матч со своей семьёй — с бабушками и дедушками, родителями, братьями, сёстрами или детьми, — возникает особое чувство и связь, почти ни с чем не сравнимые. И иметь возможность разделить радость от победы — такой, какую люди отмечали в прошлом году, — это по‑настоящему прекрасно».
Деклан Райс — о предстоящем матче с «ПСЖ»
«В детстве ты смотришь матчи Лиги чемпионов: групповые этапы, плей-офф, финалы. А потом, осознавая, что ты уже близок к финалу, смотришь на часы – пять минут до начала, две минуты до начала – и наконец слышишь свисток. И тебя переполняет чувство облегчения, чистой радости, неподдельной эмоциональности. Это чувство навсегда останется со мной. Выйти в финал — это одно, какое достижение! Но победить… Честно говоря, я пока не могу подобрать слов, потому что этого ещё не произошло. Не хочу забегать вперёд, но это было бы невероятно».
Слова Хвичи перед финалом
Фото: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images
«ПСЖ» по праву входит в число главных грандов этого турнира, и мы это доказали. Счастлив играть бок о бок с футболистами, которые создают для меня моменты, где остаётся только пробить и забить. Рад, что мне удалось собрать солидную коллекцию из голов и передач в этом сезоне, но теперь нужно поставить красивую точку и продолжать в том же духе как можно дольше».
«ПСЖ» и «Арсенал» в финале Лиги чемпионов УЕФА сыграют в своих домашних комплектах формы, сообщает журналист Крис Уитли.
Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими с высокой долей вероятности не выйдет в стартовом составе на финал Лиги чемпионов, сообщает L’Équipe.
А Усман Дембеле продолжает заниматься по индивидуальной программе после травмы икроножной мышцы. В его окружении сохраняют оптимизм относительно выхода в основном составе.
Кто будет судить финал?
Матч между «ПСЖ» и «Арсеналом» обслужит немецкая бригада во главе с Даниэлем Зибертом.
Нынешний сезон получился для арбитра самым насыщенным в плане работы в ЛЧ (девять матчей). В этом сезоне при Зиберте «Арсенал» уже обыграл в плей-офф ЛЧ «Спортинг» (1:0) и «Атлетико» (1:0). А вот матч на общем этапе с участием «Атлетика» из Бильбао и «ПСЖ» завершился без голов.
Всего Зиберт четыре раза работал на матчах парижан — три победы при одной ничьей. В этих встречах он показал в общей сложности шесть жёлтых карточек. Пенальти и удалений не было. Зиберт показал суммарно четыре жёлтые карточки в четырёх матчах с участием «Арсенала». В графах «пенальти» и «удаления» — 0.
Как «ПСЖ» и «Арсенал» ранее играли друг с другом?
Фото: Lionel Hahn/Getty Images
Соперники встречались семь раз в еврокубках. Каждый из них одержал по две победы, ещё три матча завершились ничьей.
В прошлом сезоне команды трижды сыграли друг с другом в Лиге чемпионов. На общем этапе «Арсенал» выиграл в Лондоне (2:0). А «ПСЖ» взял реванш в полуфинале — дважды обыграл англичан (1:0 и 2:1).
Кто считается фаворитом финала?
Суперкомпьютер Opta считает, что «ПСЖ» выиграет ЛЧ во второй раз подряд. Вероятность результата составляет 55,14%. А победа «Арсенала» оценивается в 44,86%.
Фото: UEFA/UEFA via Getty Images
Финал между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Домашний стадион сборной Венгрии вмещает 67 тысяч зрителей.
Когда состоится финал ЛЧ?
Фото: UEFA/UEFA via Getty Images
Матч пройдёт в субботу, 30 мая. Старт — в 19:00 мск. Напомним, в предыдущие годы финал ЛЧ начинался в 22:00 мск.