Уникальный испанский клуб идёт за еврокубком! «Райо» прекрасен и ужасен одновременно

Еврокубковый финал, в котором встречаются команды из Лондона и Мадрида. Кто это может быть? С английской стороны – «Арсенал», «Челси». Или, если речь о еврокубках помладше, «Тоттенхэм» или «Вест Хэм». Хотя и «Челси» недавно играл в финале одного из младших евротурниров. От испанской столицы – конечно, «Реал» или «Атлетико».

Однако сейчас, в мае 2026-го, в лондонско-мадридском финале мы увидим поистине уникальное сочетание команд – «Кристал Пэлас» против «Райо Вальекано» в решающем матче Лиги конференций в Лейпциге! Кайф? Конечно, да! Максимально антихайповые команды из двух больших европейских футбольных столиц. ЛК была создана, чтобы такой финал мог состояться.

«Кристал Пэлас» с приходом Оливера Гласнера попробовал на вкус серьёзные трофеи. В мае 2025-го команда выиграла Кубок Англии, а в августе взяла ещё и Суперкубок. Сам Гласнер ранее побеждал в Лиге Европы с «Айнтрахтом». Так что у английской стороны, представленной в финале Лиги конференций, есть трофейный опыт.

У «Райо Вальекано» и их тренера Иньиго Переса подобного опыта нет. Единственный титул в истории «Райо» получил за победу в Сегунде в 2018-м. С последними достижениями «Пэлас» всё же не сравнить. Что касается 38-летнего тренера Переса, он пока не выиграл ни одного трофея. Специалист чрезвычайно интересный, в «Райо» проводит отличную работу. Но титулов пока нет. И вот теперь в Лейпциге Перес может это исправить.

Иньиго Перес и футболисты «Райо Вальекано» Фото: Sathire Kelpa/Eurasia Sport Images/Getty Images

«Райо Вальекано» – абсолютно уникальный клуб. В Мадриде они существуют в тени грандов – «Реала» и «Атлетико». «Райо» совсем не богат, живёт очень скромно. Один из главных способов комплектования состава – «подъедание» за упомянутыми выше грандами.

У «Реала», «Атлетико» и других больших команд мощные академии, через них проходит огромное число игроков. И далеко не все добираются до основы – многие вынуждены уходить. И тут возникает «Райо». Там с радостью берут тех, кто оказался не востребован грандами или околограндами. В нынешнем составе есть воспитанные в «Атлетико» Серхио Камельо и Карлос Мартин (в аренде), выходцы из академии «Барселоны» Иван Балиу и Ильяс Ахомаш (принадлежит «Вильярреалу», «Райо» его арендовал), а также Андрей Рациу, который не заиграл в «Вильярреале», но при этом отлично раскрылся в «Райо Вальекано».

«Райо» охотно доверяет молодым футболистам, но по части инфраструктуры мадридский клуб – это олдскул в самом плохом и закостенелом смысле. К примеру, «Райо» до сих пор не продаёт билеты онлайн. Да-да, в 2026 году билеты на матчи «Райо» можно купить только в кассах!

Кто-то скажет, что в этом есть романтика, приятный дух прошлого – когда, как известно, деревья были выше и трава зеленее. Но если посмотреть на это рационально, с практической точки зрения, то отсутствие онлайн-продажи билетов в 2026 году – это провал. И ладно бы речь шла о какой-нибудь крохотной команде из крохотного городка, выступающей в 25-й лиге. Но нет! Мы говорим о клубе Ла Лиге из испанской столицы. Нонсенс!

Ещё одна важная тема – стадион «Вальекас», дом «Райо Вальекано». Это тоже про дух прошлого. «Вальекас» был построен в 1976 году и с тех пор почти не менялся. Это очень намоленное место, фаны «Райо» его любят и ценят. Но тем не менее они во весь голос кричат, что стадион нужно хоть немного обновить. И лучше не немного, а капитально!

Стадион «Райо Вальекано» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Во время общего этапа Лиги конференций в гости к «Райо» приезжал польский «Лех». На странице клуба из Познани в соцсетях выложили микрорепортаж о том, как на «Вальекасе» выглядит гостевая раздевалка. Если коротко: сломанные вешалки, картонные коробки на входе, сложенные почти до потолка, и отсутствие освещения в тренерской.

Президент «Райо» Рауль Мартин Преса в ответ негодовал: «Это отвратительно, не передать словами. Роналду и Месси тут переодевались, и никто не жаловался. И ни один игрок из «Леха» не обладает их уровнем игры. Этот стадион соответствует всем параметрам УЕФА. Это не роскошная раздевалка, но она вполне приличная. Смеяться над другими – это печально. Такие вещи только накаляют обстановку, футбол создан для того, чтобы объединять, а не разъединять».

Преса был недоволен действиями «Леха», болельщики же «Райо» сильно недовольны действиями самого президента. А именно – как он управляет клубом. Главная претензия – и совершенно справедливая – отсутствие вложений в инфраструктуру и очень скромные вложения в состав команды. По расходам на трансферы и зарплаты «Райо» стабильно в хвосте Ла Лиги.

При этом, несмотря на минимальные инвестиции, мадридцы уже пять сезонов подряд играют в Ла Лиге и теперь дошли до финала еврокубка. Главные творцы успехов «Райо» в последние годы – тренеры: Андони Ираола и Иньиго Перес.

Ираолу пригласили после хорошей работы с «Мирандесом» в Сегунде. Он с ходу вывел «Райо» в Ла Лигу и там дважды финишировал в середине таблицы – на 12-м месте. Команда Ираолы играла очень стильно и смело, её быстро стали узнавать.

Кстати, именно тогда в «Райо» себя проявил Фран Гарсия – воспитанник «Реала», который не пригодился в основе и вынужден был уйти. В итоге при Ираоле Фран отыграл так, что «Реал» его вернул (когда Фран уходил в «Райо», «Мадрид» прописал опцию обратного выкупа). Стать основным в «Реале» у Гарсии не получилось, тем не менее он собрал кучу титулов. Если бы не «Райо» и Ираола, ничего этого не было бы.

Андони Ираола и Иньиго Перес Фото: Robin Jones — AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images

Летом 2023-го Андони позвали в английский «Борнмут». Вместе с ним должен был поехать Иньиго Перес, его ассистент в Мадриде. Однако Пересу к началу сезона не успели сделать визу, и Ираола вынужден был поехать без него. В итоге Иньиго на какое-то время остался без работы, а феврале 2024-го вернулся в «Райо» – но уже в качестве главного тренера.

Без Ираолы дела у команды шли плохо, приглашённый ему на замену тренер Франсиско Гарсия не справился. И вот позвали Переса, нужно было спасать команду от вылета. Иньиго решился, в первом же матче отобрал очки у «Реала» (1:1) и выполнил задачу – «Райо» финишировал 17-м, аккурат над зоной вылета.

Дальше, в сезоне-2024/2025, «Райо» занял восьмое место – благодаря победе «Барселоны» в Кубке Испании оно стало еврокубковым. И вот – нынешний сезон: команда Переса скромнейшей обоймой рубилась на два турнира, и в обоих преуспела. В Ла Лиге – вновь восьмое место. В Лиге конференций – финал.

В этот раз, правда, восьмое место в Испании не даёт путёвку в еврокубки. Однако если «Райо» выиграет Лигу конференций, то получит место в Лиге Европы. А ещё, к слову, мадридцам должен быть сильно благодарен «Бетис». Благодаря успехам «Райо» в ЛК пятое место в Ла Лиге стало лигочемпионским. Таким образом, Мануэль Пеллегрини, Иско, Антони и компания заскочили в главный европейский турнир.

Финал Лиги конференций почти наверняка станет последним матчем Иньиго Переса во главе «Райо Вальекано». Его уже ждёт «Вильярреал» – бронзовый призёр Ла Лиги и участник ЛЧ в следующем сезоне. Повышение Перес точно заслужил – чем бы ни завершился финал в Лейпциге. В «Райо» он продолжил дело Ираолы и добился невероятных результатов.

Мадридский клуб точно покинет и 38-летний Оскар Трехо. Аргентинский полузащитник – живая легенда! Он пришёл в «Райо» в 2017-м и с тех пор отыграл 334 матча. Уйти, подняв над головой первый в истории клуба евротрофей, было бы верхом красоты!

К слову, однажды «Райо Вальекано» играл в еврокубках и забрался там высоко. Это было начало 2000-х, мадридцы выступали в Кубке УЕФА. Перед этим они заняли в Ла Лиге девятое место и попали в еврокубки благодаря рейтингу фэйр-плей! Тот сезон в Испании вообще получился уникальным: чемпионом стал «Депортиво», «Сарагоса» заняла четвёртое место, а мадридский «Реал» – пятое, плюс вылетели «Севилья», «Бетис» и «Атлетико». Похоже на сказку.

«Райо Вальекано» против «Локомотива» в 2001-м Фото: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images

Так вот в Кубке УЕФА «Райо Вальекано» с тренером Хуанде Рамосом (который позднее поработает в «Севилье», «Тоттенхэме», ЦСКА и «Реале») дошёл до 1/4 финала, где уступил другим испанцам – «Алавесу». Перед этим «Райо» прошёл «Бордо» и московский «Локомотив», но с «Алавесом» не справился. В итоге был эпический финал в Дортмунде: клуб из Витории на 116-й минуте пропустил «золотой» гол и проиграл «Ливерпулю» 4:5.

В 2001-м «Райо» не добрался до еврофинала в Германии. А сейчас, в 2026-м, еврофинал в Германии уже достигнут. Теперь есть шанс взять евротрофей. Когда такой шанс будет в следующий раз, неизвестно. Впрочем, про «Кристал Пэлас» можно сказать то же самое.

Перес против Гласнера, Мадрид против Лондона, 11 тысяч испанских фанов и огромные полчища англичан – в Лейпциге точно будет горячо!